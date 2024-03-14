Мария Захарова высмеяла слова премьера Латвии о железном занавесе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале прокомментировала недавние слава главы латвийского правительства Эвики Силиня в адрес России о железном занавесе.- коротко и насмешливо ответила Захарова на слова премьера Латвии.Ранее Силиня, выступая на мероприятии в Вашингтоне, заявила, что в скором времени страны Прибалтики будут отделены от России и Белоруссии железным занавесом.При этом латвийский премьер-министр признала, что её страна продолжает зависеть от российских энергоресурсов.Силиня вместе со своей коллегой из Эстонии Каей Каллас на этой неделе возглавили список наиболее враждебно настроенных по отношению к России граждан прибалтийских стран, которым запрещён въезд на российскую территорию. В списке оказалось почти 350 человек.Между тем, власти Латвии и других республик Прибалтики продолжают проводить антироссийскую политику. 5 марта латвийское правительство утвердило список запрещённой для ввоза в страну российской и белоруской сельхозпродукции.При такой политике, возможно, российскому правительству стоило было пересмотреть вопрос поставок энергоресурсов в страны Прибалтики.

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