Мария Захарова высмеяла слова премьера Латвии о железном занавесе

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Мария Захарова высмеяла слова премьера Латвии о железном занавесе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале прокомментировала недавние слава главы латвийского правительства Эвики Силиня в адрес России о железном занавесе.

Железа хватит? Или у России будут покупать?

- коротко и насмешливо ответила Захарова на слова премьера Латвии.



Ранее Силиня, выступая на мероприятии в Вашингтоне, заявила, что в скором времени страны Прибалтики будут отделены от России и Белоруссии железным занавесом.

При этом латвийский премьер-министр признала, что её страна продолжает зависеть от российских энергоресурсов.

Силиня вместе со своей коллегой из Эстонии Каей Каллас на этой неделе возглавили список наиболее враждебно настроенных по отношению к России граждан прибалтийских стран, которым запрещён въезд на российскую территорию. В списке оказалось почти 350 человек.

Между тем, власти Латвии и других республик Прибалтики продолжают проводить антироссийскую политику. 5 марта латвийское правительство утвердило список запрещённой для ввоза в страну российской и белоруской сельхозпродукции.

При такой политике, возможно, российскому правительству стоило было пересмотреть вопрос поставок энергоресурсов в страны Прибалтики.
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21 комментарий
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  1. Bingo Ранг пользователя
    Bingo
    -3
    Сегодня, 18:16
    Железный занавес будет из конфетного фантика, который на карликов уронят из поезда в Калининград?
    1. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 18:49
      Президенты/премьеры должны быть патриотами страны.
      Правда не обязательно своей.
      1. БМП-2 Ранг пользователя
        БМП-2
        +1
        Сегодня, 18:59
        Просто если они патриоты не своей страны, то тогда они не должны быть президентами/премьерами.
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          +1
          Сегодня, 19:05
          Смешно, конечно.
          Но занавес действительно нужен.
          С нашей стороны.
          Прекратить любые отношения с фашистами.
          И если построить его за вражеский счёт - я только за
        2. knn54 Ранг пользователя
          knn54
          +1
          Сегодня, 19:49
          Владимир,янкесы правильно считают,что их президент должен родиться в США
          Борис Джонсон родился в США.
          Президент Грузии родилась во Франции.Президенты прибалтийских стран родились в США и Канаде.И "вдогонку":.
          "Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но поскольку 500 млрд. долларов российской элиты лежит в наших банках, вы еще разберитесь, чья это элита"(З.Бжезинский).
  2. Roust Ранг пользователя
    Roust
    -1
    Сегодня, 18:17
    Если Русский Медведь просто повернётся во сне в своей берлоге, то даже не заметит, как раздавит эту тявкающую мелочь.
  3. RockerMan Ранг пользователя
    RockerMan
    +2
    Сегодня, 18:17
    Помнится, Рогозин тоже смеялся над многоразовыми ракетами янкесов, батут даже предлагал.
    1. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +3
      Сегодня, 18:55
      Батут он для себя построил. Карьерный.
  4. Sancheas Ранг пользователя
    Sancheas
    -1
    Сегодня, 18:18
    Так-то отрубить им все. Но не стоит. Слишком мелкие шавки. Пусть лают)
    1. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      +1
      Сегодня, 18:26
      а почему не стоит))?может потому что грузы как шли так и идут в порты Балтии транзит в Калининград работает кольцо БРЭЛЛ работает интересы есть у всех сторон
    2. Sancheas Ранг пользователя
      Sancheas
      0
      Сегодня, 20:37
      Шавка минуснула....Из
  5. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +3
    Сегодня, 18:19
    Мария Захарова в своём телеграм-канале прокомментировала недавние слава главы латвийского правительства

    Ой, внутри статьи такие ошибки...сейчас Кот Александрович заметит, опять ЕГЭ...
    Железа хватит? Или у России будут покупать

    Правда, до СВО покупали у нас. А куда потом его отправляли не знаю... Скорее всего перепродавали.
  6. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:26
    Изолента закончилась? belay
  7. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -4
    Сегодня, 18:44
    Зашибись - заценили новость! Руками и ногами поддерживаю Машу, а будут ещё выступать,
    отключим воду,нефть, газ и Интернет с GPS , пусть на лошадях и ишаках ездят и путешествуют
    в гей-еуропию, как в стародавние времена цивилизации!Наших бронзовых солдат, сколько б вы не рушили.
    Мы вернём должок назад, -
    Не воюйте с русскими!
  8. moscowp Ранг пользователя
    moscowp
    +6
    Сегодня, 18:50
    У Марии Захаровой, вероятно, большой комедийный дар пропадает. Как ни вижу новость с ее фамилией, так она обязательно что-то высмеяла, кого-то передразнила и по какому-то поводу пошутила. Приходится напоминать себе, что человек дипломатией занимается.
    1. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      0
      Сегодня, 18:59
      Особенно после всех этих "озабоченностей", такого количества переведенной "красной краски" троллинг Марии не воспринимается.
    2. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      +2
      Сегодня, 19:15
      Ну, зарплату-то неплохую она в МИДе получает. Дипломатка. Как бы.
  9. tkoh
    tkoh
    +2
    Сегодня, 19:04
    После заявления не сплясала она калинку?
  10. A.A.G. Ранг пользователя
    A.A.G.
    0
    Сегодня, 19:27
    Извините, конечно... ( с десяток комментариев посмотрел, - тенденция понятна).
    Да хоть обминусуйтесь!
    Только, пожалуйста, - ради памяти советских людей, - учтите, - в Латвии, к примеру, - четверть(сейчас, может быть, и треть населения, - просоветские!!!).
    ... И не стоит им, или ещё кому либо, указывать, - мол,- хотели-бы, - выбрали-бы иных руководителей!
    ... Посмотрим... Дня три есть...
  11. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 19:44
    Они порежнему зависят от наших ресурсов, надо им поставку ресурсов перекрывать с опережением, что бы они не постепенно от наших отказывались, а резко и экономика их начнет сыпаться как доминошки.
  12. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 20:23
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале прокомментировала недавние слава главы латвийского правительства Эвики Силиня в адрес России о железном занавесе.

    Железа хватит? Или у России будут покупать?

    - коротко и насмешливо ответила Захарова на слова премьера Латвии.
    Лучше бы дураков в Европу продавали вместо железа...

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