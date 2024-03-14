Три страны ЕС выступили против использования российских активов на закупку боеприпасов для Киева
В ходе встречи послов Евросоюза три страны ЕС выступили против использования доходов от российских активов на закупку боеприпасов для Киева. Речь идет о Венгрии, Люксембурге и Мальте.
Об этом сообщает американское издание Politico.
Позиция трех европейских стран стала причиной возникновения сложностей на переговорах. Ведь до этого государствам удалось договориться о выделении трех миллиардов евро, которые являются доходом от активов РФ, на восстановление украинской инфраструктуры.
Общая стоимость замороженных российских средств составляет примерно 300 миллиардов. Эти активы заморозили страны ЕС, Соединенные Штаты, Канада и Япония. Почти все эти деньги находятся в Европе. Местом их хранения является депозитарий ценных бумаг Euroclear в Брюсселе. В Америке хранится незначительная часть заблокированных активов – лишь примерно 5-6 миллиардов евро.
Примечательно, что именно американцы выступают за максимально жесткий вариант – полную конфискацию российских средств. Европейцы ведут себя осторожнее, так как опасаются реакции инвесторов из третьих государств, а также ответных действий России.
Собственно, у стран ЕС есть повод для подобных опасений, ведь российском МИД предупреждали их о зеркальных мерах в ответ на конфискацию средств, принадлежащих РФ.
Поэтому государства Евросоюза выступают за то, чтобы не трогать сами активы, а пользоваться только доходами от их размещения. Данная идея принадлежит председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
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