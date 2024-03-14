Три страны ЕС выступили против использования российских активов на закупку боеприпасов для Киева

В ходе встречи послов Евросоюза три страны ЕС выступили против использования доходов от российских активов на закупку боеприпасов для Киева. Речь идет о Венгрии, Люксембурге и Мальте.Об этом сообщает американское издание Politico.Позиция трех европейских стран стала причиной возникновения сложностей на переговорах. Ведь до этого государствам удалось договориться о выделении трех миллиардов евро, которые являются доходом от активов РФ, на восстановление украинской инфраструктуры.Общая стоимость замороженных российских средств составляет примерно 300 миллиардов. Эти активы заморозили страны ЕС, Соединенные Штаты, Канада и Япония. Почти все эти деньги находятся в Европе. Местом их хранения является депозитарий ценных бумаг Euroclear в Брюсселе. В Америке хранится незначительная часть заблокированных активов – лишь примерно 5-6 миллиардов евро.Примечательно, что именно американцы выступают за максимально жесткий вариант – полную конфискацию российских средств. Европейцы ведут себя осторожнее, так как опасаются реакции инвесторов из третьих государств, а также ответных действий России.Собственно, у стран ЕС есть повод для подобных опасений, ведь российском МИД предупреждали их о зеркальных мерах в ответ на конфискацию средств, принадлежащих РФ.Поэтому государства Евросоюза выступают за то, чтобы не трогать сами активы, а пользоваться только доходами от их размещения. Данная идея принадлежит председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»