Три страны ЕС выступили против использования российских активов на закупку боеприпасов для Киева

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Три страны ЕС выступили против использования российских активов на закупку боеприпасов для Киева

В ходе встречи послов Евросоюза три страны ЕС выступили против использования доходов от российских активов на закупку боеприпасов для Киева. Речь идет о Венгрии, Люксембурге и Мальте.

Об этом сообщает американское издание Politico.

Позиция трех европейских стран стала причиной возникновения сложностей на переговорах. Ведь до этого государствам удалось договориться о выделении трех миллиардов евро, которые являются доходом от активов РФ, на восстановление украинской инфраструктуры.

Общая стоимость замороженных российских средств составляет примерно 300 миллиардов. Эти активы заморозили страны ЕС, Соединенные Штаты, Канада и Япония. Почти все эти деньги находятся в Европе. Местом их хранения является депозитарий ценных бумаг Euroclear в Брюсселе. В Америке хранится незначительная часть заблокированных активов – лишь примерно 5-6 миллиардов евро.

Примечательно, что именно американцы выступают за максимально жесткий вариант – полную конфискацию российских средств. Европейцы ведут себя осторожнее, так как опасаются реакции инвесторов из третьих государств, а также ответных действий России.

Собственно, у стран ЕС есть повод для подобных опасений, ведь российском МИД предупреждали их о зеркальных мерах в ответ на конфискацию средств, принадлежащих РФ.

Поэтому государства Евросоюза выступают за то, чтобы не трогать сами активы, а пользоваться только доходами от их размещения. Данная идея принадлежит председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
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    14 комментариев
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    1. al3x Ранг пользователя
      al3x
      -7
      Сегодня, 17:03
      Ну раз Люксембург и Мальта сказали, то теперь уж точно не будут.
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 17:05
        Торгуются за свои голоса " за". Видимо, хочется им поиметь проценты с этих денег.)
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 17:05
      Общая стоимость замороженных российских средств составляет примерно 300 миллиардов

      Уже два года как они заморожены... И всё никак не могут решиться, что либо сделать с ними...
      1. Junkman George Ранг пользователя
        Junkman George
        +2
        Сегодня, 17:14
        Oh! I think they know full well what they want to do, we are discussing the actions of professional liars and thieves, it's just they are afraid of penalty of getting caught with their hand in the cookie jar.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 17:09
      С Мальтой особый разговор,им точно поплохеет .А Люксембург жировал на банковских услугах.Кстати аэропорт Мальты самый красивый аэропорт в в начале 90 ых.Не помню как их монетка называлась,но курс к доллару 1: 2,2.
    4. singless Ранг пользователя
      singless
      +1
      Сегодня, 17:13
      думаю надо если ес решит все таки попадет всем кто в этой шайке не взираю кто как голосовал.
    5. spirit Ранг пользователя
      spirit
      -4
      Сегодня, 17:13
      У паркетного награда от мальтийского ордена)Поддержали старого друга wink
    6. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +5
      Сегодня, 17:14
      В Гейропах соображалка ваще атрофировалась , мы же все эти ваши безобразия вам припомним и жестоко накажем.
      1. Александр 3 Ранг пользователя
        Александр 3
        +2
        Сегодня, 17:25
        Гейропа думает задним умом,поэтому до них эффект дойдёт позже.
    7. Эльдорадо Ранг пользователя
      Эльдорадо
      0
      Сегодня, 17:30
      Эту Урсулу фон дер Ляйн, ждал бы костер при жизни, родись она во времена инквизиции.
      Вот она, точно ведьма!
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 17:47
        Да не ругайтесь Вы так. Она просто европейский гинеколог.
    8. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      0
      Сегодня, 17:40
      как я понял , так Венгрия , Малька и Люксембург проголосовали за то, что бы украсть три миллиарда из доходов от российских активов и направить их на "восстановление" Украины , а что бы украсть ещё из тех же доходов от российских активов миллиарды для покупки Украине боеприпасов , Венгрия , Мальта и Люксембург голосовали против . Ну какой же сладкий этот хрен , по сравнению с той редькой , да?
    9. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 17:41
      Иностранный народ, давайте уже начинайте переобуваться. Время демократии заканчивается. Грядет другое время.
    10. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      0
      Сегодня, 17:52
      Почти все эти деньги находятся в Европе

      Были бы это деньги - давно упёрли бы... В том-то и затык похоже, что там - ценные бумаги.. Которые спереть, а главное - реализовать в бабло несколько затруднительно. Это ж сначала покупателя на краденное найти надо.. Причём не из ЕС лоха искать надо - ибо если их купят сами ЦБ стран ЕС это всё равно что отстегнуть свои же живые денежки..

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