Украинский журналист: Провальные попытки вторжения на территорию РФ дадут Киеву лишь медийный эффект

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Украинский журналист: Провальные попытки вторжения на территорию РФ дадут Киеву лишь медийный эффект

В последние дни украинские диверсионные группы, курируемые СБУ и ГУР МО Украины, неоднократно осуществляли попытки проникновения на территорию Курской и Белгородской областей РФ. Предатели из «Легиона Свобода России»* (экстремистско-террористическая организация, запрещенная в РФ), которые воюют на стороне ВСУ, даже заявляли, что заняли поселок Теткино (Курская область). При этом в качестве доказательства боевики предъявили видео, на самом деле снятое в одном из украинских сел.

На деле, все попытки вырусей вторгнуться на территорию России были пресечены сотрудниками ФСБ и военнослужащими ВС РФ, в результате чего, по некоторым данным, несколько сотен боевиков были уничтожены. Кроме того, укронацисты лишись и нескольких единиц бронетехники, на недостаток которой сильно жалуются в ВСУ на фронте.



Данную ситуацию в ходе недавнего стрима прокомментировал украинский журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что попытки вторжения на территорию России дадут Киеву лишь медийный эффект, но все подобные акции обернутся провалом.

Со слов эксперта, атаковать приграничные населенные пункты РФ было целесообразно в начале конфликта, в 2022 году, когда граница еще не была достаточно укреплена. Теперь, как выразился Бутусов, последняя представляет собой полноценную линию фронта, которую нужно прорывать, а это уже общевойсковая операция.

Журналист отметил, что если у командования ВСУ есть лишние резервы, то их лучше использовать на сложных участках фронта, где российские войска ведут наступление. При этом планировать войну на истощение, «исходя из пиара», как это делается в последние дни, - это неоправданный риск.

Напомним, что в 2020 году Бутусов был назначен на должность советника главы Минобороны Украины. Однако уже через несколько месяцев его отправили в отставку. При этом он уже тогда заявлял, что ведомство не анализирует проблемы ВСУ, а вместо этого подменяет их «показухой».
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    16 комментариев
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    1. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      +6
      Сегодня, 17:37
      До последнего украинца - так же говорил Б.Джонсон, вот и исполняют! fool
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 17:55
        Киеву это вторжение вообще ничего не даст! Это медиапроект англичан, которые работают на западную аудиторию. Сколько там дураков погибнет никого неинтересует, они даже технику западную не жалеют.
        1. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          0
          Сегодня, 18:10
          А я всё же думаю они имитируют атаку. Вначале "грозили" нам сюрприз устроить. Затем закинули "утку" о 150-ти тысячах резерва вблизи от нас. А теперь имитация бурной деятельности. Либо просто попытка под шумок забросить к нам более мелкие группы диверсантов. А может и то и другое. Им важно сейчас чтобы наши войска ослабили давление на их восточный фронт чтобы успеть создать оборонительные сооружения и провести минирование.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +4
      Сегодня, 17:41
      попытки вторжения на территорию России дадут Киеву лишь медийный эффект, но все подобные акции обернутся провалом.
      . Вопрос... а какой медийных эффект? Положили кучу бандерлогов и техники, без какого то результата, с чего тут эффект быть?
      1. dimy44 Ранг пользователя
        dimy44
        +1
        Сегодня, 17:47
        а какой медийных эффект? Положили кучу бандерлогов и техники
        Ну так они же напишут, что "положили кучу ватников и техники", и это самое малое, что напишут...
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          +1
          Сегодня, 17:58
          Про тех кто пишет всё понятно, а вот те про кого пишут, мозгов нет. Какой то клуб самоубийц. Идут в бой как стадо баранов на бойню.
      2. invisible_man Ранг пользователя
        invisible_man
        -1
        Сегодня, 17:57
        Цитата: rocket757
        Вопрос... а какой медийных эффект?

        По заветам Конашенкова они скажут, что потеряли 10 танков, а у противника уничтожили 100. В ходе боев захватили все приграничные деревни Брянской области, но затем сделали жест доброй воли и перегруппировались.
    3. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      +4
      Сегодня, 17:42
      Когда у вас мало войск, многие уже не хотят воевать ..... и вы тратите их на абсурдные и глупые операции по вмешательству в российские выборы ..........., то палец должен быть направлен на шута Зеленского и Сырского. Последний виноват больше, так как он возглавляет армию, в то время как второй - просто медийный шут, возвысившийся на фоне экономического отчаяния Украины.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 17:58
        В данном случае речь идет не об армии Украины, а об отряде террористов усиленном бронетехникой и РСЗО, это чистой воды преступление. Наши власти должны объявить пособниками террористов всех, кто дал технику и оружие для этой акции. И пусть это не даст практического результата сегодня, но на будущее факт терроризма будет зафиксирован!
    4. dfg Ранг пользователя
      dfg
      +1
      Сегодня, 17:45
      Ну что вы конечно эффект , с ками только знаком плюс или минус )
    5. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +3
      Сегодня, 17:46
      А на кого он рассчитан этот эффект? На нас - глупо, на запад - им пофиг, внутренняя аудитория - уже объелась этим по уши. Разве что на пингвинов?
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 17:54
        Эффект рассчитан на спонсоров банкета и кто еще не надышался духом незалежности.
    6. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      +1
      Сегодня, 17:48
      Я поспорил бы ещё насчёт и этого медийного , дескать ,эффекта...
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:53
      А в чем "медийный эффект"-в том что грохнули придурков?
    8. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 18:01
      Да просто устраивают кровавую бойню перед своим концом. Попутно провоцирую нас к более жёстким мерам, при этом они сами будут за живым щитом из своих же гражданских.
    9. Александр S Ранг пользователя
      Александр S
      0
      Сегодня, 18:09
      Но все же эти ссуки чего то но достигли....Белгород под бомбежками в дни выборов не айс! Хотя скорее всего достигнут обратного эффекта, я, например, как обычно поленился бы пойти на выборы, но в эти назло западу и украм пойду сам поведу всю семью! И думаю, я не одинок в среде бывших пассивных граждан!!!

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