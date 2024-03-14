В последние дни украинские диверсионные группы, курируемые СБУ и ГУР МО Украины, неоднократно осуществляли попытки проникновения на территорию Курской и Белгородской областей РФ. Предатели из «Легиона Свобода России»* (экстремистско-террористическая организация, запрещенная в РФ), которые воюют на стороне ВСУ, даже заявляли, что заняли поселок Теткино (Курская область). При этом в качестве доказательства боевики предъявили видео, на самом деле снятое в одном из украинских сел.На деле, все попытки вырусей вторгнуться на территорию России были пресечены сотрудниками ФСБ и военнослужащими ВС РФ, в результате чего, по некоторым данным, несколько сотен боевиков были уничтожены. Кроме того, укронацисты лишись и нескольких единиц бронетехники, на недостаток которой сильно жалуются в ВСУ на фронте.Данную ситуацию в ходе недавнего стрима прокомментировал украинский журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что попытки вторжения на территорию России дадут Киеву лишь медийный эффект, но все подобные акции обернутся провалом.Со слов эксперта, атаковать приграничные населенные пункты РФ было целесообразно в начале конфликта, в 2022 году, когда граница еще не была достаточно укреплена. Теперь, как выразился Бутусов, последняя представляет собой полноценную линию фронта, которую нужно прорывать, а это уже общевойсковая операция.Журналист отметил, что если у командования ВСУ есть лишние резервы, то их лучше использовать на сложных участках фронта, где российские войска ведут наступление. При этом планировать войну на истощение, «исходя из пиара», как это делается в последние дни, - это неоправданный риск.Напомним, что в 2020 году Бутусов был назначен на должность советника главы Минобороны Украины. Однако уже через несколько месяцев его отправили в отставку. При этом он уже тогда заявлял, что ведомство не анализирует проблемы ВСУ, а вместо этого подменяет их «показухой».