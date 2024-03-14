Американский портал: США начали готовить армию к конфликту с Россией и Китаем в Арктике
Американское правительство осознает важную роль Арктики, однако в течение последних двадцати лет внимание Вашингтона было в основном отвлечено на другие регионы.
Как пишет американское аналитическое издание Business Insider, власти США стремятся "восстановить атрофированные мышцы", чтобы иметь возможность усилить свое военное присутствие на Крайнем севере. В первую очередь, считают американские военно-политические стратеги, Штаты могут столкнуться с необходимостью противостоять России и Китаю в Арктике.
Полковник армии США Шон Лукас в комментарии изданию отметил, что возможность осуществления миссий в Арктике в условиях экстремально низких температур имеет очень важное значение как для американской армии, так и для основных противников Вашингтона в противостоянии за этот регион. Получить возможность успешно вести боевые действия и осуществлять маневры в Арктике является одной из основных задач Пентагона. В минувшем феврале американская армия провела масштабные учения с целью адаптировать военных к экстремальным условиям северных широт.
Однако, в настоящее время у американцев нет ледоколов, тем более атомных, что практически исключает возможность размещения существенных гарнизонов на арктических территориях. В то время как Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом.
Как быстро США смогут построить ледокольный флот на фоне многочисленных незавершенных задач в Европе, включая Украину и противостояние России, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, зависит, в первую очередь, от выделяемых объемов финансирования этого направления и возможностей ВПК страны.
- Сайт Пентагона
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