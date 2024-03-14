Американский портал: США начали готовить армию к конфликту с Россией и Китаем в Арктике

6
Американский портал: США начали готовить армию к конфликту с Россией и Китаем в Арктике

Американское правительство осознает важную роль Арктики, однако в течение последних двадцати лет внимание Вашингтона было в основном отвлечено на другие регионы.

Как пишет американское аналитическое издание Business Insider, власти США стремятся "восстановить атрофированные мышцы", чтобы иметь возможность усилить свое военное присутствие на Крайнем севере. В первую очередь, считают американские военно-политические стратеги, Штаты могут столкнуться с необходимостью противостоять России и Китаю в Арктике.



Полковник армии США Шон Лукас в комментарии изданию отметил, что возможность осуществления миссий в Арктике в условиях экстремально низких температур имеет очень важное значение как для американской армии, так и для основных противников Вашингтона в противостоянии за этот регион. Получить возможность успешно вести боевые действия и осуществлять маневры в Арктике является одной из основных задач Пентагона. В минувшем феврале американская армия провела масштабные учения с целью адаптировать военных к экстремальным условиям северных широт.

Однако, в настоящее время у американцев нет ледоколов, тем более атомных, что практически исключает возможность размещения существенных гарнизонов на арктических территориях. В то время как Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом.

Как быстро США смогут построить ледокольный флот на фоне многочисленных незавершенных задач в Европе, включая Украину и противостояние России, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, зависит, в первую очередь, от выделяемых объемов финансирования этого направления и возможностей ВПК страны.
  • Сайт Пентагона
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 18:06
    Вот для чего янкесам надо было в НАТО затягивать финнов и шведов. Теперь они без брыканий будут выполнять все их требования.

    Пентагон подготовил новую стратегию ведения боевых действий в холодном климате, где исложены отдельные особенности подготовки л/с, инженерного и логистического сопровождения, а также тактические особенности ведения боя в полярных условиях. Наверное чтобы отстаивать свое "доминирование" в Арктике.

    В 2023 году Северное командование США (USNORTHCOM) и Северное командование специальных операций США (SOCNORTH) в рамках масштабной серии учений "Благородный защитник" отрабатывали различные сценарии развертывания и боевого применения Сил специальных операций на Аляске.

    А в феврале уже этого года под эгидой НАТО проведены арктические военные учения "Nordic Response 2024" с участием Швеции и Финляндии в качестве ее полноправных членов.
  2. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    0
    Сегодня, 18:06
    И конечно, в первую очередь, они хотят сделать СМП " международным мирным коридором" для себя и вассалов.
  3. poquello Ранг пользователя
    poquello
    0
    Сегодня, 18:06
    ну как бы навскидку у рэмблера (что первое попалось)
    "«Ядерная зима» — это гипотетическое глобальное состояние климата Земли, к которому планета придёт после широкомасштабной ядерной войны.
    Учёные предполагают, что после ядерной войны в стратосферу в огромных количествах будет вынесен дым и сажа, которые закроют собой Солнце.
    После этого на планете может снизиться температура воздуха до арктических показателей, так как солнечные лучи не будут проникать на поверхность Земли.
    По сути, стремительно начнётся новый ледниковый период, и так будет продолжаться до тех пор, пока пепел ядерной войны не рассеется в атмосфере"
  4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:07
    «Штаты могут столкнуться с необходимостью противостоять России и Китаю в Арктике» —

    — Всё ищут,где бы ещё с кем-нибудь "попротивостоять" ...
  5. Sancheas Ранг пользователя
    Sancheas
    0
    Сегодня, 18:07
    Нергы в Арктике опасны...) Пардон, афроамериканцы..Или какие-то канцы....
  6. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:10
    США слишком сильно растопырились. У них и на Арктику чешется и китайцев регионально хочется причесать. А с ледоколами действительно у США беда.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»