Дела музейные. Скьявона из регионального музея
Скьявона из фондов Пензенского областного краеведческого музея. Фотография автора
Мы вышли со двора.
«Я поведу тебя в музей!» –
Сказала мне сестра.
Вот через площадь мы идём.
И входим наконец.
В большой, красивый красный дом,
Похожий на дворец.
Сергей Михалков. В музее В. И. Ленина
Культура и история. Мы начинаем ещё один цикл, в рамках которого будет рассказано об оружии, с которым автору довелось познакомиться лично, подержать в руках и даже… немного в нём «поковыряться». О таком всегда интереснее писать, чем о том, с чем ты знаком исключительно по чужим текстам. Впрочем, а как иначе? Автор, который написал статью про американские ракеты АТАСАМ, вне всякого сомнения, даже рядом с ней не стоял. Авторы статей о танках «Абрамс» и «Челленджер» тоже вряд ли на них катались, но… сделали свои материалы, переписав чужие, с упором на процент новизны.
Писал уже как-то, что из-за специфики современного информационного пространства 90 % представляют собой не что иное, как рерайт. И возмущаться такому положению вещей просто глупо. А как написать интересный материал, ну, скажем, про колесцовые пистолеты XVI–XVII веков? Можно, конечно, поехать в Питер и попроситься в запасники посмотреть их там, подержать в руках, обмерить… Всё можно! Можно и в Оружейную палату Дрездена съездить, причём даже сейчас, авиарейсом через Стамбул. Но… обойдётся это в такую «копеечку», что по силам окажется только разве что сумасшедшему обладателю шахты с неодимом, которому денег девать просто некуда. Но зачем ему тогда о них писать? Так что проблема поиска новых интересных материалов для публикаций в массовых изданиях сегодня продолжает стоять очень остро.
Вот почему в условиях, когда некоторые музеи страны запрашивают с тебя за одну единственную фотографию 12 700 рублей, а такая сумма, как 4-8 тысяч за одно фото (или за право его опубликовать), считается «нормальной», приходится радоваться любой возможности «подержаться» на старинное оружие бесплатно и сделать с него фотографии, за которые тебя потом не потянут в суд.
И вот недавно мне такая возможность представилась. Пензенский областной краеведческий музей решил выпустить красочный каталог своих экспонатов, в котором, разумеется, будет представлено и оружие. Меня пригласили на него «посмотреть» и исправить все те несуразности, которые имелись в описаниях тех или иных экспонатов. А описаны они были совершенно неправильно. Не указывался вес оружия, для огнестрельного – длина ствола и общая длина. Естественно, про калибр там тоже ничего написано не было, причём, как измеряется калибр штуцеров, тоже никто не знал. И это отнюдь не в упрёк работникам музея. В нашем пединституте музейное дело не преподаётся. Разве что где-то в Москве. Но кто же сегодня, получив диплом по специальности «музееведение», поедет из Москвы в Пензу?
Так что множеству молодых специалистов, которые попадают туда на работу, приходится до всего доходить своим умом либо учиться на редко организуемых курсах. Ну, огромную роль играет низкая зарплата, которая столь невелика, что стыдно даже называть. То есть там работают настоящие энтузиасты своего дела или женщины… которым нужна не слишком тяжёлая и напряжённая работа. Хотя и это как сказать? Когда там в массовом отделе работала жена (1980-1984), экскурсии ей приходилось вести буквально одна за другой. И сейчас, кстати говоря – всё то же самое, только теперь народ идёт не только группами, но и заказывают персональные экскурсии на одну семью из 2-3 человек. Сам видел…
Скьявоны на любой вкус. Фотография Натана Робинсона, сайт myArmoury.com
А вообще-то странная штука жизнь. Хорошо помню, что в наш краеведческий музей я попал ещё летом 1960 года. Произвёл он тогда на меня просто потрясающее впечатление: огромный до потолка скелет мамонта; подсвеченные диорамы с животным и растительным миром древних эпох, диорама с пещерой первобытных людей и те же самые люди, забивающие камнями пещерного медведя. Естественно, что моё внимание привлекло и оружие. Помню инкрустированное латунными узорами турецкое ружье, потом ружье восточной, скорее всего, балканской работы и костяным затыльником приклада, турецкие ятаганы и… комиссарский маузер (который в то же самое советское время из музея украли, разбив окно и перепилив решётку!).
Потом, уже в начале 80-ых, тогдашний директор музея заказал мне модели кораблей, на которых служили и воевали пензенцы: броненосца «Потёмкин», крейсера «Аврора», крейсера «Варяг» и «Богатырь». На помощь пришли модели завода «Огонёк», но, разумеется, порядком конвертированные. Потом он же купил у меня танк «Борец за свободу тов. Ленин» (так и не знаю, с какого бока припёка он ему понадобился) и Т-34/76, потому что именно на этом танке Александра Ивановича Милюкова (наш земляк из Наровчата) была такая надпись. И который прославился тем, что в боях на Курской дуге стал участником танковой дуэли с немецкой «Пантерой» и… вышел из неё победителем! Помнится, на эти деньги мы всей семьей опять съездили на отдых куда-то на море и очень хорошо провели там время.
В музее я в то время бывал очень часто, вот только всё оружие со стендов, после похищения маузера, было тогда убрано, и стало там совсем не так интересно, как раньше. Ну а потом я перешёл на работу в наш политехнический институт и жену с собой забрал на более лёгкую работу – документоведом на соседнюю кафедру философии.
Предшественники нашей скьявоны в арсенале Дворца Дожей в Венеции. Фотография автора
А есть и ещё одна довольно странная проблема. Вернее, юридический казус. Вот, скажем, пришли вы в музей, заплатили деньги за фотосъёмку и отнюдь не фотоаппаратом высокой чёткости и без спецосвещения сфотографировали нужные вам экспонаты. Вопрос – они, эти фото, принадлежат кому? Вам или музею? «Конечно, мне!» – ответит, наверное, любой читатель ВО. И будет прав только отчасти. Потому что он может их использовать только в личных интересах, скажем – выкладывать в комментариях. Но если этот человек пожелает вставить их иллюстрациями в книгу, то ему потребуется… разрешение музея на их публикацию. Всё как у кота Матроскина: «Корова государственная, а молоко наше!». И тронуть «корову» без соответствующей бумаги нельзя. А в ней, в этой бумаге, должны быть все ваши фото и написано, что музей не возражает против их использования и, более того, позволяет их опубликовать безвозмездно.
Потому что может быть и так: вы находите в Интернете фотографию известной картины из известного музея. Написана она в XVII веке. То есть по идее она давно должна находиться в общественном пользовании. Но… висит-то она где? В музее! Поэтому извольте нам за её фотографию заплатить! К счастью, есть на свете музеи, на сайте которых фотографии отмечены как «паблик домайн», то есть находящиеся в общественном пользовании. Причём для них не важно, используете ли вы их в комментарии на сайте ВО или же в книге издательства АСТ/Эксмо. В противном случае вам неприятностей не избежать. Вот, например, военно-исторический музей в Вене. Фотография экспоната с его сайта стоит… 50 евро. Правда, если вам удастся доказать, что ваша книга написана для детей и носит познавательный характер, вам могут дать разрешение использовать её бесплатно. Но это там, на загнивающем Западе. У нас даже если фотография пойдёт в сборник сказок для малышей, вам придётся за неё заплатить, хотя и Интернете это же фото разве что только ленивый не размещал.
Вот почему приходится самым искренним образом радоваться тому, что где-то на периферии искусство, а артефакты прошлого – это всегда искусство, всё ещё принадлежит всему народу, и есть возможность этот самый народ с ним познакомить с минимальными накрутками на стоимость издания. Например, есть у нас опять же в Питере отличное издательство Атлант. Печатает замечательные книги по оружию. Но цена в 4900 р. без доставки непозволительно велика для массового читателя. И кто такие книги в итоге будет покупать? Разве что профессионалы-одиночки, но никак не дети школьного возраста и не их родители.
Ну и, конечно, всегда приятно не только иметь возможность свободно делать фотографии оружия, зная, что это бесплатно, но и просто за него подержаться, ощутить его тяжесть, прикинуть на руке удобство обращения, помахать клинком…
И вот сегодня мы как раз вам про один такой клинок и расскажем. Ну а начнём немного из истории, напомнив нашим читателям, что рукоять средневекового меча была очень простой, поскольку сражались такими мечами в латных перчатках. Но в эпоху Возрождения меч начал понемногу превращаться в шпагу, которую держать стали уже рукой в перчатке, поэтому оружейники начали разрабатывать более сложные формы защиты руки. Начиная с рикассо, рукоять стала дополняться различными контргардами и либо крестовиной с длиннейшими «усами», либо отдельной планкой, выходящей из рукоятки и загибающейся к навершию. Именно эта эволюция привела к созданию весьма сложной корзинообразной формы гарды, которая обеспечивала такую же защиту руки владельца, как и бронированная перчатка.
А c середины XVI и по XVII в. формы рукоятей усложнились ещё более. Так, Эварт Окшотт, известный специалист по европейскому оружию и доспехам, отметил, что существует
Эти типы определялись им следующим образом: простая рукоять, состоящая из двух накладок и навершия, к которой принадлежит «Валлонский меч («валлонская шпага» – В.О.)»; тип меча с «рукоятью Синклера»; ошибочно названный «Могильный меч»; британская форма, включающая шотландский клеймор и его родственников; и, наконец, скьявона.
А в этих витринах клинков предшественников ещё больше, но подробнее о них будет рассказано в следующей статье. Арсенал Дворца Дожей, Венеция. Фотография автора
Вот её-то мне и принесли, и я невольно почувствовал сильное волнение, потому что древность этого типа холодного оружия была неоспорима. Посмотрел доступные по этому виду холодного оружия материалы и для музейной карточки, которая должна быть исчерпывающей, но по возможности краткой, написал следующее:
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Краткая характеристика экспоната: Скьявона. «Корзинчатый меч», конец XVI – начало XVII-ого века.
Место создания: Клинок изготовлен в Пассау, Германия. Материал: Сталь, дерево.
Техника изготовления: Ковка.
Размеры: Длина клинка 89,2 см. Рукоять с навершием 14,5 см. Ширина рикассо – 31,5 мм. После рикассо – 38 мм. У острия – 28 мм. Толщина клинка у рикассо 5,5 мм. У острия – 2,0 мм.
Описание: Скьявона. Облицовка рукоятки заменена. Обоюдоострый клинок. Корзинчатый эфес относится ко 2-ому типу эфесов скьявон.
Атрибуция: Изначально такое оружие принадлежало гвардии венецианских дожей. Позднее являлось оружием кирасирской конницы германских государств.
Клеймо: Судя по клейму – «бегущий волк» – производство осуществлено в Пассау и было оно характерно для 14-15 вв. В Золингене тоже маркировали клинки изображением волка, но при этом писали и название «Золинген». На данном клинке этой надписи нет. Был даже судебный процесс между пассаускими оружейниками (южная Германия) и золингеновскими мастерами (северная Германия), которые тоже изготавливали мечи с клеймом волка, но изображали гравировкой с надписью «Золинген» и личным клеймом мастера.
Устройство оружия: Палаш с корзинчатым эфесом. Навершие – типично венецианское. Но розетка на нём могла быть изготовлена где угодно.
История использования: Скьявона (итал. — славянский) — разновидность холодного оружия, является одной из трёх наиболее распространённых форм мечей с корзинчатой гардой, вместе с шотландским корзинчатым мечом и хаудегеном.
А вот что о скьявоне написано в Интернете: изначально, в XV веке, словом скьявона обозначали мечи, которыми была вооружена гвардия венецианских дожей; они имели длинные прямые клинки, их отличительной особенностью были горизонтально изогнутые в форме буквы «S» парирующие дужки. К этому можно разве что добавить, что их рукояти имели квадратное навершие с немного прогнутыми старонами.
С 1570 года под итальянским влиянием в немецкой императорской армии сформировался тип меча с вытянувшимся клинком и оригинальным ажурным корзинчатым эфесом. «Спада скьявона», очевидно, прямой наследник этих клинков. Ну а позднее скьявоной стали называть все корзинчатые мечи, выполненные в венецианском стиле. Для скьявоны был характерен прямой обоюдоострый клинок шириной около четырёх и длиной около 90 сантиметров. Скьявона с длинным клинком использовалась в кавалерии, а при императоре Священной Римской империи Фердинанде II (1578–1637) его кирасирами.
Сохранность: хорошая.
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Клинок скьявоны с изображением волка. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора
Вроде бы всё, что надо, изложено. Однако тема показалась мне настолько интересной, что рассказ об этом интересном типе холодного оружия мы продолжим ещё и в следующем материале.
Продолжение следует…
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