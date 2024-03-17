Дела музейные. Скьявона из регионального музея



Скьявона из фондов Пензенского областного краеведческого музея. Фотография автора

В воскресный день с сестрой моей.

Мы вышли со двора.

«Я поведу тебя в музей!» –

Сказала мне сестра.

Вот через площадь мы идём.

И входим наконец.

В большой, красивый красный дом,

Похожий на дворец.

Сергей Михалков. В музее В. И. Ленина



Скьявоны на любой вкус. Фотография Натана Робинсона, сайт myArmoury.com



Предшественники нашей скьявоны в арсенале Дворца Дожей в Венеции. Фотография автора

«пять различных типов военных мечей (в западной историографии термин «меч» используется и применительно к тяжелым шпагам – В.О.), которые демонстрируют чёткие линии развития на протяжении семнадцатого века.»



А в этих витринах клинков предшественников ещё больше, но подробнее о них будет рассказано в следующей статье. Арсенал Дворца Дожей, Венеция. Фотография автора



Клинок скьявоны с изображением волка. Пензенский областной краеведческий музей. Фотография автора