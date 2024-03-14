Информация об украинских «диверсантах» на Land Cruiser в Белгородской области оказалась фейком

Это фейк! Информация не соответствует действительности. Её распространяет вражеская сторона с целью посеять панику среди мирного населения

В попытке хоть как-то дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах России в преддверии президентских выборов, которые начинаются завтра, киевский режим готов идти на все. Уже несколько дней, не жалея собственных боевиков, в том числе из идейных националистов как украинского, так и иностранного гражданства, вражеские механизированные группы при поддержке артиллерии пытаются прорваться в Белгородскую и Курскую области.Получив достойный отпор бойцов ВС РФ, российских пограничников и спецназа, украинские диверсанты раз за разом отступают, понеся серьезные потери. За неимением реальных успехов в прорыве границы, основная нагрузка ложится на украинские ЦИПсО, разгоняющие всевозможные фейковые сообщения о фальшивых «перемогах» для своих граждан. Работает украинская пропаганда и на нашу аудиторию. К сожалению, некоторые фейковые вбросы врага без должной проверки охотно распространяют российские паблики, даже те, которые непредвзято пишут о событиях в зоне СВО.Так сегодня в российском сегменте соцсетей стала репоститься неофициальная информация о том, что на территории Белгородской области разыскивается автомобиль Land Cruiser 200 с логотипом «Красного креста», на котором якобы передвигаются украинские диверсанты. В сообщении, первоисточник которого неизвестен, утверждается, что автомобиль передвигается по дорогам из Алексеевки в Белгород.Падкие на сенсации каналы нисколько не смутило, что некто знает такие подробности о маршруте следования «диверсантов», а местные ГИБДД и другие силовые структуры ну никак не могут обнаружить столь приметную машину. И это в регионе, где уже не первый месяц действует повышенный уровень террористической угрозы. Впрочем, на недовольство населением бездействием властей и рассчитывают осуществляющие подобные вбросы украинские ЦИПсО.На появление очередной дезы оперативно отреагировали в правительстве и Оперативном штабе Белгородской области, опубликовав соответствующие опровержения в официальных телеграм-каналах. В них информация о розыске украинских диверсантах на автомобиле Land Cruiser 200 с логотипом «Красного креста» названа фейком, что и соответствует действительности.— сообщают белгородские власти, призывая доверять только проверенным источникам информации.Свое опровержение опубликовал и телеграм-канал «Два майора», который сообщает, что действительно, автомобиль «Лэнд Крузер» с логотипом «Красного креста» был остановлен в Новом Осколе Белгородской области. В салоне находился только водитель, его опросили, ни о каких диверсантах он не слышал.