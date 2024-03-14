Информация об украинских «диверсантах» на Land Cruiser в Белгородской области оказалась фейком

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Информация об украинских «диверсантах» на Land Cruiser в Белгородской области оказалась фейком

В попытке хоть как-то дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах России в преддверии президентских выборов, которые начинаются завтра, киевский режим готов идти на все. Уже несколько дней, не жалея собственных боевиков, в том числе из идейных националистов как украинского, так и иностранного гражданства, вражеские механизированные группы при поддержке артиллерии пытаются прорваться в Белгородскую и Курскую области.

Получив достойный отпор бойцов ВС РФ, российских пограничников и спецназа, украинские диверсанты раз за разом отступают, понеся серьезные потери. За неимением реальных успехов в прорыве границы, основная нагрузка ложится на украинские ЦИПсО, разгоняющие всевозможные фейковые сообщения о фальшивых «перемогах» для своих граждан. Работает украинская пропаганда и на нашу аудиторию. К сожалению, некоторые фейковые вбросы врага без должной проверки охотно распространяют российские паблики, даже те, которые непредвзято пишут о событиях в зоне СВО.



Так сегодня в российском сегменте соцсетей стала репоститься неофициальная информация о том, что на территории Белгородской области разыскивается автомобиль Land Cruiser 200 с логотипом «Красного креста», на котором якобы передвигаются украинские диверсанты. В сообщении, первоисточник которого неизвестен, утверждается, что автомобиль передвигается по дорогам из Алексеевки в Белгород.

Падкие на сенсации каналы нисколько не смутило, что некто знает такие подробности о маршруте следования «диверсантов», а местные ГИБДД и другие силовые структуры ну никак не могут обнаружить столь приметную машину. И это в регионе, где уже не первый месяц действует повышенный уровень террористической угрозы. Впрочем, на недовольство населением бездействием властей и рассчитывают осуществляющие подобные вбросы украинские ЦИПсО.

На появление очередной дезы оперативно отреагировали в правительстве и Оперативном штабе Белгородской области, опубликовав соответствующие опровержения в официальных телеграм-каналах. В них информация о розыске украинских диверсантах на автомобиле Land Cruiser 200 с логотипом «Красного креста» названа фейком, что и соответствует действительности.



Это фейк! Информация не соответствует действительности. Её распространяет вражеская сторона с целью посеять панику среди мирного населения

— сообщают белгородские власти, призывая доверять только проверенным источникам информации.

Свое опровержение опубликовал и телеграм-канал «Два майора», который сообщает, что действительно, автомобиль «Лэнд Крузер» с логотипом «Красного креста» был остановлен в Новом Осколе Белгородской области. В салоне находился только водитель, его опросили, ни о каких диверсантах он не слышал.

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    16 комментариев
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    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 18:29
      автомобиль передвигается по дорогам из Алексеевки в Белгород.

      С тыла решили зайти. laughing Любопытно... Кто-то "свой" вбросил. Видимо автомобиль действительно двигался этим маршрутом. Остановлен в Новом Осколе на пол пути...
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +2
        Сегодня, 18:35
        Почему сразу свой laughing......
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +2
          Сегодня, 18:37
          Почему сразу свой

          Не палитесь... laughing
          Видимо автомобиль действительно двигался этим маршрутом.
          его визуально наблюдали получается...
    2. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +3
      Сегодня, 18:37
      Я сегодня один канал в телеге забанил, за откровенный фейк,
      толи они специально создавались и своими прикидывались что бы в нужный момент выстрелить,
      толи на хорошие деньги запали.
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +2
        Сегодня, 18:41
        Хакеры предупреждают, что есть такие каналы
    3. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +3
      Сегодня, 18:49
      Знаю, что забанаят...
      Один фиг скажу...
      Пусть хоть обосрутся, выборы будут и Путин наш президент!!!
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +4
        Сегодня, 18:56
        Знаю, что забанаят...
        Один фиг скажу...
        Пусть хоть обосрутся, выборы будут и Путин наш президент

        Не понял? А бан за что "просите"?
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          +1
          Сегодня, 18:59
          ,sрать, обосрать........ bully hi извиняйте....
      2. maximaniak Ранг пользователя
        maximaniak
        -2
        Сегодня, 19:03
        Пусть хоть обосрутся, выборы будут и Путин наш президент!!!

        Терешкова, ты?
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          +2
          Сегодня, 19:04
          Вася я!! wassat hi ..............
          1. Касатик Ранг пользователя
            Касатик
            -4
            Сегодня, 19:14
            Эх, Вася.... Не умный ты тип, похоже.
            1. Mouse Ранг пользователя
              Mouse
              +3
              Сегодня, 19:17
              Не претендую... тут умных хватает.... bully
      3. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        -4
        Сегодня, 19:23
        Если Путин ваш президент, тогда на фига и выборы проводить? laughing
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          +3
          Сегодня, 19:39
          Кот, что бы было всё прозрачно!.... hi
          1. Кот Александрович Ранг пользователя
            Кот Александрович
            0
            Сегодня, 20:46
            А на фига? Чтобы перед "партнёрами" хорошо выглядеть?
    4. Село Ранг пользователя
      Село
      +2
      Сегодня, 19:45
      Удалил телегу больше года назад. Ничего не потерял. Вот уж точно рассадник ципсо. Пользуюсь нашим вк, там жовтоблакитных значительно меньше. Телега кстати ваш айпи и геолокацию ботам в легкую сливает. Анонимность там липовая. Телеграм это и не скрывает, в гугльплее так и написано, мол то то и то то передаем третим лицам wink

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