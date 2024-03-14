Минобороны РФ: С начала СВО на Украине ликвидированы почти шесть тысяч иностранных наёмников
Минобороны обнародовало списки иностранных наемников, ликвидированных подразделениями российской армии в ходе проведения спецоперации на Украине. Всего, по данным оборонного ведомства, для участия в боевых действиях на стороне киевского режима прибыло 13 387 иностранных наемников, из которых почти шесть тысяч (более точно - 5 962) к настоящему времени ликвидированы.
Наибольшее количество иностранных наемников, по данным Минобороны, прибыли из Польши. Из 2960 польских наемников на текущий момент ликвидированы 1 497 человек. Второе место по количеству как прибывших, так и уничтоженных иностранных наемников занимает Грузия: из 1 042 грузинских боевиков ликвидирован 561 человек.
Из 1 113 иностранных наемников, приехавших повоевать с Россией из США, к настоящему времени уже ликвидирован 491 боевик. Также уже уничтожено более 40% воевавших на стороне Киева канадских наемников (422 из 1005).
Из Великобритании прибыло 822 наемника, из которых 360 были уничтожены в боестолкновениях с ВС РФ. Из 784 румынских наемников уничтожено 349 боевиков. Из Германии принять участие в боях на Украине прибыло 235 забывших историю боевиков, 88 из которых нашли свою гибель в бескрайних полях юга России. Из Франции, власти которой продолжают отрицать присутствие своих граждан в зоне вооруженного конфликта на Украине, прибыло 356 боевиков, из которых уничтожено 147.
На фоне недавних заявлений президента Франции о возможной отправке своих войск на Украину, можно предположить, что в этом случае, вероятнее всего, домой сможет вернуться лишь незначительная часть предполагаемого экспедиционного корпуса. Да и те, судя по интервью ранее бежавших восвояси «диких гусей», как минимум будут с различными психологическими травмами.
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