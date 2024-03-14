Минобороны РФ: С начала СВО на Украине ликвидированы почти шесть тысяч иностранных наёмников

25
Минобороны РФ: С начала СВО на Украине ликвидированы почти шесть тысяч иностранных наёмников

Минобороны обнародовало списки иностранных наемников, ликвидированных подразделениями российской армии в ходе проведения спецоперации на Украине. Всего, по данным оборонного ведомства, для участия в боевых действиях на стороне киевского режима прибыло 13 387 иностранных наемников, из которых почти шесть тысяч (более точно - 5 962) к настоящему времени ликвидированы.

Наибольшее количество иностранных наемников, по данным Минобороны, прибыли из Польши. Из 2960 польских наемников на текущий момент ликвидированы 1 497 человек. Второе место по количеству как прибывших, так и уничтоженных иностранных наемников занимает Грузия: из 1 042 грузинских боевиков ликвидирован 561 человек.



Из 1 113 иностранных наемников, приехавших повоевать с Россией из США, к настоящему времени уже ликвидирован 491 боевик. Также уже уничтожено более 40% воевавших на стороне Киева канадских наемников (422 из 1005).

Из Великобритании прибыло 822 наемника, из которых 360 были уничтожены в боестолкновениях с ВС РФ. Из 784 румынских наемников уничтожено 349 боевиков. Из Германии принять участие в боях на Украине прибыло 235 забывших историю боевиков, 88 из которых нашли свою гибель в бескрайних полях юга России. Из Франции, власти которой продолжают отрицать присутствие своих граждан в зоне вооруженного конфликта на Украине, прибыло 356 боевиков, из которых уничтожено 147.

На фоне недавних заявлений президента Франции о возможной отправке своих войск на Украину, можно предположить, что в этом случае, вероятнее всего, домой сможет вернуться лишь незначительная часть предполагаемого экспедиционного корпуса. Да и те, судя по интервью ранее бежавших восвояси «диких гусей», как минимум будут с различными психологическими травмами.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    25 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 18:50
      13 387 иностранных наемников, из которых почти шесть тысяч (более точно - 5 962) к настоящему времени ликвидированы.

      Вы представляете сколько набили офицеров Натовских... Ммм... good а раненых сколько? жаль не уточнили...
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 19:49
        Цитата: Msi
        13 387 иностранных наемников, из которых почти шесть тысяч (более точно - 5 962) к настоящему времени ликвидированы.

        Вы представляете сколько набили офицеров Натовских... Ммм... good а раненых сколько? жаль не уточнили...

        Наемник, верь, придёт пора
        Покоя, радости, достатка,
        Но к той поре, на ваших пятках
        Напишут ваши номера... bully
    2. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      +4
      Сегодня, 18:51
      желательно чтобы вся эта сволочь находила свою смерть на РУССКОЙ ЗЕМЛЕ , это наша земля и всяким иноземцам здесь делать нечего (желательно также передать это в правительство рф)
    3. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 18:51
      Крошить всех! Не взирая на личности!
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Сегодня, 19:43
        Цитата: Mouse
        Крошить всех! Не взирая на личности!

        Приветствую, Василий! hi

        Я, кстати, тоже сразу почувствовала, что это не наши люди no
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          +2
          Сегодня, 19:47
          И это даже не женская интиуция.. правда жизни! hi
          1. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            +2
            Сегодня, 19:52
            Цитата: Mouse
            И это даже не женская интиуция.. правда жизни! hi

            Да, уж winked если бы не женская интуиция, сколько мужчин пробежало-бы мимо своего счастья.
            1. Mouse Ранг пользователя
              Mouse
              +1
              Сегодня, 19:58
              Страшно подумать..... winked
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 20:24
        Цитата: Mouse
        Крошить всех! Не взирая на личности!
        А трупы перед посольствами выставлять wink
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          0
          Сегодня, 20:28
          Идея хороша! Но я бы не стал.... пусть сами вывозят, моголизируют........
    4. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +2
      Сегодня, 18:52
      Вот этих всех надо на ноль помножать! Что бы не лезли не в свои дела, самки собаки (прошу прощения у собак).
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Сегодня, 19:54
        Цитата: Grossvater
        Вот этих всех надо на ноль помножать!

        Кстати, фраза "Я тебя на ноль умножу" заставит задуматься не только математика what
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          0
          Сегодня, 20:31
          Арифметика. ... winked ........
    5. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +1
      Сегодня, 18:53
      В основном лидируют наёмники из русофобских стран. В них наверно и есть некая поддержка и агитация идти воевать (пусть и негласная), а значит прямые враги.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Сегодня, 20:04
        Цитата: Irokez
        В основном лидируют наёмники из русофобских стран.


        Ну, что тут скажешь, господа наемники request С новосельем!
        1. Irokez Ранг пользователя
          Irokez
          0
          Сегодня, 20:09
          Не зря же сказано было:
          - Кто в Россию придёт с мечом - тот от меча и погибнет.
          А так же:
          - Кто в Россию придёт - тот в ней (или с ней) и останется (как в плохом так и в хорошем смысле).
          Каждый получит своё.
          1. abrakadabre Ранг пользователя
            abrakadabre
            0
            Сегодня, 20:30
            Сказано же было: "Готовится к земле". А его глупым посчитали.
    6. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 19:07
      .
      .. нашли свою гибель в бескрайние полях юга России.

      Вот это верное определение. Не "в", и не "на". hi
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 19:10
      И кого с работы выгнать-за то что так мало?
      1. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 20:01
        Вы забываете про раненых, пропавших без вести и убитых, что не попали тушками к нам.
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          0
          Сегодня, 20:04
          Вы наивно считаете-что озвученные цифры-это только те что попали трупами-к нам?
          1. abrakadabre Ранг пользователя
            abrakadabre
            0
            Сегодня, 20:29
            Я наивно полагаю, что это только трупы. А всякие живые без ноги-руки и т.д., в это число не входят.
            1. костя1 Ранг пользователя
              костя1
              0
              Сегодня, 20:34
              Вы на что то на свое-ответили?
    8. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 19:41
      Маловато будет! Маловато!
      Ощущение, что мир очищается, всю шваль они на Украину стягивают, а нам приходится ее утилизировать
    9. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 19:49
      Округлить бы до 6000. Осталось то всего ничего- 38.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»