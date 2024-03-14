Украинские ресурсы: разведка России заранее знала о готовящейся атаке ВСУ на Белгородскую область

22
Украинские ресурсы: разведка России заранее знала о готовящейся атаке ВСУ на Белгородскую область

Военная разведка России заранее знала о готовящейся атаке диверсионных групп ВСУ на Белгородскую и Курскую области. Именно из-за этого противник понес серьезные потери.

Такую версию предлагает ряд Telegram-каналов Украины.

Украинские ресурсы утверждают, что отсутствие должного результата, на которых рассчитывали нападавшие, объясняется тем, что их уже ждали и готовились к появлению диверсантов, будучи во всеоружии.

Такое предположение поддерживает и ряд российских военных экспертов. Они отмечают, что атаку противника встречали наши подразделения, заранее размещенные на подготовленных и замаскированных позициях.

Первая попытка прорыва украинских боевиков на территорию Курской и Белгородской областей произошла 12 марта. Согласно информации российского оборонного ведомства, вражеские диверсанты понесли серьезные потери – 234 человека.


Впрочем, этот разгром их не остановил, и ВСУ предприняли повторную попытку спустя два дня – 14 марта, атаковав населенный пункт Сподарюшино на Белгородчине. Она закончилась примерно так же – противник потерял еще 195 боевиков. Также наши военные подбили немалое количество вражеской техники. В том бою ими были уничтожены пять танков, четыре броневика, три самоходные установки разминирования УР-77, а также три машины разграждения.

Это произошло в значительной степени благодаря отличной работе артиллерии и авиации Вооруженных сил РФ. Противник ничего не добился, а лишь понес большие потери в технике и живой силе.
  • Минобороны РФ
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лешак Ранг пользователя
    Лешак
    +2
    Сегодня, 18:58
    Видео из телеги о "мамином пирожке". Довольно интересно.
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +4
      Сегодня, 19:21
      Украинские ресурсы утверждают, что в отсутствии должного результата, на которых рассчитывали нападавшие, объясняется тем, что их уже ждали и готовились к появлению диверсантов, будучи во всеоружии.

      Я, несколько раз попыталась извиниться за наших бойцов, feel но у меня опять получается что-то типа «сами виноваты, иди.оты тупые» request
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 20:19
      Как это, называется, если не ошибаюсь: Хавал в крысу.)
  2. Андрей Москвин Ранг пользователя
    Андрей Москвин
    +7
    Сегодня, 18:59
    А версию, что наши были просто готовы к нападению, укры не рассматривают? По привычке предателя ищут?
    1. bk316 Ранг пользователя
      bk316
      +3
      Сегодня, 19:07
      По привычке предателя ищут?

      Да и пусть ищут.
      Не найдут , так назначат.
      Назначат, расстреляют им же хуже.
      Им же хуже нам же лучше.
    2. Павел_Свешников Ранг пользователя
      Павел_Свешников
      +3
      Сегодня, 19:31
      Дураком надо было быть, чтобы не ждать провокаций от 404 перед выборами, на 8 марта, 23 февраля, новый год и 12 июня. Они же так предсказуемы.
    3. ААК Ранг пользователя
      ААК
      +2
      Сегодня, 19:34
      В данном случае - с предателем оно надёжнее, нам побольше Плохишей в бандеровских рядах нужно, чтобы почаще взрывались склады "...с чёрными бомбами, белыми снарядами и жёлтыми патронами"... "отбросов нет, есть резервы..."
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        0
        Сегодня, 20:23
        Цитата: ААК
        В данном случае - с предателем оно надёжнее

        Я думаю это не предатель, а просто уже очень богатый человек!
  3. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 19:05
    Цитата: Андрей Москвин
    А версию, что наши были просто готовы к нападению, укры не рассматривают? По привычке предателя ищут?

    Думается, что они все же правы. Только не предателя, а патриота и в первую очередь самой Украины. Дело в том, что невозможно быть всегда и ко всему готовым. Оборона, увы, слабее наступления, или, если проще, "вор собаку пересидит".
    Так что спасибо тем кто разведал, тем кто им помогал и храни их всех Бог!
  4. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +8
    Сегодня, 19:07
    Помню они год назад подробно рассказывали где и как будут контрнаступ устраивать, а потом жаловались, что их услышали и приняли меры. Сейчас же петушня из рдк долго грозилась, несколько месяцев собиралась и наконец в марте полезла за люлями
  5. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 19:27
    Очень хорошо, что противник ничего не добился, понёс потери, был вынужден откатиться. Те, кто его отразил настоящие герои... И всё же на душе тревожно. Конечно, идёт война, наносятся ответные удары. Однако не покидает чувство, что война получает новый импульс, что эскалация, начавшаяся перед нашими выборами, продлится и дальше. По всей видимости, западные кураторы Киева готовят расширение конфликта с привлечением как стран Балтии, так и Финляндии с Польшей. Как же это свзяано с вылазками в Белгородскую область?

    Полагаю, что Запад формирует новую кратинку "нормальности" ещё более кровавую и жуткую. Он обстреливает Петербург, рвётся в Белгородскую и Курскую области, бьёт по Москве, приучая нас, жителей России, всех симпатизирующих нашей стране, что это новая норма, так принято, это естественно. Но, наверное, пора уже немного и отрезвить этих зарвавшихся психов из Брюсселя и Вашингтона, почему они так уверены, что не могут пылать Берлин и Париж, что Таллин и Рига неприкосновенны? Конечно, мы готовимся к большой войне с НАТО, заманивая врага на минное поле иллюзий, но он наглеет с каждым днём.

    Впрочем, я верю, что мы сломаех хребет этому Западу, нужно вытерпеть, не дать ему опереться на идеи своей исключительности. Запад умрёт от собственной алчности и веры в свою избранность.

    Мы победим!

    Слава России!
  6. Ясная Ранг пользователя
    Ясная
    +1
    Сегодня, 19:33
    Украинские ресурсы: разведка России заранее знала о готовящейся атаке ВСУ

    Как там, у Салтыкова-Щедрина: "Впереди у него был только один ресурс. Этот ресурс — напиться и позабыть..." winked
  7. Cronus Ранг пользователя
    Cronus
    -8
    Сегодня, 19:34
    Может все же канал начнет писать более обьективную информацию?
    поступает информация о большой операций с высадкой десанта на Российскую территорию возле села Козинка,наверняка и на других местах есть прорывы.Будем ждать новости,надеюсь на ответы...
    1. dnestr74 Ранг пользователя
      dnestr74
      +4
      Сегодня, 19:36
      Прорывы в вашем воспаленном мозгу
    2. suhorukofal Ранг пользователя
      suhorukofal
      +4
      Сегодня, 19:46
      Цитата: Cronus
      поступает информация о большой операций с высадкой десанта на Российскую территорию возле села Козинка,наверняка и на других местах есть прорывы.

      Откуда информация поступает, особенно про прорывы? Так уверенно об этом говорите "наверняка...есть прорывы". Пока наверняка точно одно - множество убитых солдат ВСУ, видео предостаточно.
  8. Nastia Makarova Ранг пользователя
    Nastia Makarova
    +1
    Сегодня, 19:42
    Три укра, один из них предатель
    1. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 19:51
      Две предатели, продавшиеся натЕ, один нормальны адекватный человек.
  9. Пленник Ранг пользователя
    Пленник
    +1
    Сегодня, 19:50
    Так на то она и разведка, ЕПРСТ!
  10. А. Эверт Ранг пользователя
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 19:55
    Вот первоисточник:
    Очевидцы говорят, что в селе Козинка Грайворонского горокруга Белгородской области идет бой. Ранее очевидцы слышали звуки боя в районе города Грайворон.

    https://t.me/vchkogpu/46586
    https://t.me/vchkogpu/46600
    Насколько это соответствует действительности? Может, кто-то информацией располагает?
    Это не моё мнение. Я разместил первоисточник.
    1. К_4 Ранг пользователя
      К_4
      0
      Сегодня, 20:33
      «Враг высадил десант с вертолётов в районе н.п. Козинка Белгородской области, идут ожесточённые бои
      ▪️Вертолёты шли на сверхмалой высоте, чтобы остаться недосягаемыми для ПВО.
      ▪️Об этом сообщают бойцы с места событий.
      ▪️Также продолжаются бои в районе Сподарюшино, противник подтягивает силы и технику через Сумскую и Харьковскую области.
      ▪️По врагу работает наша артиллерия и авиация.»
      © RVvoenkor

      «В грайвороновском районе Белгородской области, у н.п. Козинка противник высадил десант с вертолетов.
      Вертолеты прошли на предельно малой высоте, тем самым миновав обнаружения нашими РЛС.
      Враг пытается закрепиться и продержаться до подхода сухопутных сил, тем самым создав локальный плацдарм на нашей территории.
      Идут тяжёлые бои.
      Противник попытался сделать ставку на фактор внезапности и планировал, по всему видимому, успеть закрепиться без боя.
      По нашей информации с харьковского аэропорта готовится вторая волна десанта, а также ожидается попытка наземного прорыва границы.»
      © НгП раzvедка
      1. А. Эверт Ранг пользователя
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 20:44
        Один ми-8 может переместить 24-26 десантников. По-одному они не летают. Значит, если брать по минимуму (2-3 вертолёта) это от 48 до 78 десантников. И это первая волна. Скорее всего, силы взяты с северного направления, там до 100 000 штыков и их можно безболезненно (относительно) использовать.
  11. Uno Ранг пользователя
    Uno
    0
    Сегодня, 20:13
    Так можно список украинских источников? Или они решили остаться инкогнито?

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»