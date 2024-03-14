Украинские ресурсы: разведка России заранее знала о готовящейся атаке ВСУ на Белгородскую область
Военная разведка России заранее знала о готовящейся атаке диверсионных групп ВСУ на Белгородскую и Курскую области. Именно из-за этого противник понес серьезные потери.
Такую версию предлагает ряд Telegram-каналов Украины.
Украинские ресурсы утверждают, что отсутствие должного результата, на которых рассчитывали нападавшие, объясняется тем, что их уже ждали и готовились к появлению диверсантов, будучи во всеоружии.
Такое предположение поддерживает и ряд российских военных экспертов. Они отмечают, что атаку противника встречали наши подразделения, заранее размещенные на подготовленных и замаскированных позициях.
Первая попытка прорыва украинских боевиков на территорию Курской и Белгородской областей произошла 12 марта. Согласно информации российского оборонного ведомства, вражеские диверсанты понесли серьезные потери – 234 человека.
Впрочем, этот разгром их не остановил, и ВСУ предприняли повторную попытку спустя два дня – 14 марта, атаковав населенный пункт Сподарюшино на Белгородчине. Она закончилась примерно так же – противник потерял еще 195 боевиков. Также наши военные подбили немалое количество вражеской техники. В том бою ими были уничтожены пять танков, четыре броневика, три самоходные установки разминирования УР-77, а также три машины разграждения.
Это произошло в значительной степени благодаря отличной работе артиллерии и авиации Вооруженных сил РФ. Противник ничего не добился, а лишь понес большие потери в технике и живой силе.
- Минобороны РФ
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