Пол Пот: восхождение к власти



Пол Пот

Юность и молодость



Деревня Прексбаув, где родился Пол Пот



Пол Пот в молодости

«был молодым человеком средних способностей, но с амбициями и жаждой власти».

Приход к власти



Красные кхмеры

Выселение городов



Черепа жертв геноцида

«Город – обитель порока; можно изменить людей, но не города. Работая в поте лица по корчеванию джунглей и выращиванию риса, человек поймёт, наконец, подлинный смысл жизни. Нужно, чтобы он помнил, что произошёл от рисового семени. Все кампучийцы должны стать крестьянами».



Выселенные дети

«Эвакуация городов – это один из важнейших факторов в сохранении плодов нашей победы. Необходимо нейтрализовать имеющуюся в городе политическую и военную оппозицию. Если мы оставим людей в городе, то, несмотря на нашу победу, враги быстро поднимут голову и будут действовать против нас. В случае выселения их в сельскую местность во вновь организованных кооперативах они попадут под наш контроль, и инициатива окажется в наших руках».