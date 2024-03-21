Пол Пот: восхождение к власти
Пол Пот
Однажды Пол Пота спросили, зачем он приказывал убивать невинных детей, на что он ответил: «Потому что в будущем они могли вырасти опасными людьми». Пожалуй, в этой короткой фразе кроется суть его правления, выглядящая дикой с точки зрения здоровых людей, но ставшая возможной в стране под управлением психически больного маньяка.
Изучая историю его короткого правления, непроизвольно ловишь себя на мысли, что если бы Пол Пот был литературным или киношным злодеем, то все критики в один голос заявили бы: «Такого персонажа не может быть, все это неправдоподобно, начиная от его юности и заканчивая старостью». Но в том и отличие реальной жизни от художественного вымысла, что она довольно часто выглядит неправдоподобно, и то, что не могли бы придумать лучшие кинематографисты, происходит на самом деле.
Юность и молодость
Неправдоподобие начинается уже с юности будущего тирана Камбоджи.
Изучая биографии многих диктаторов, почти у каждого в его юности находишь моменты, которые могли негативно повлиять на их психику и привести к необузданной жестокости в будущем. Например, Тамерлан в юности получил тяжелое ранение и на всю жизнь остался хромым; Иван Грозный в детстве потерял обоих родителей и стал свидетелем боярского произвола; Ленин в юности пережил смерть брата, казненного за покушение на царя; Гитлер, потеряв отца, жил в нищете, а потом четыре года провел в окопах Первой мировой, где получил тяжелое ранение. Подобных примеров можно привести еще сотни.
Если же говорить о Пол Поте, то он выглядит исключением из этого правила. Он родился в 1925 году (по другим данным, в 1928) в зажиточной крестьянской семье. В детстве и юности он не голодал, не сидел в тюрьмах, не участвовал в войнах, не получал тяжелых увечий, не терял самых близких. Очевидно, что на нарушение его психики повлияло что-то другое, а что именно – до сих пор вопрос открытый. Сам Пол Пот тщательно скрывал свою раннюю биографию.
Деревня Прексбаув, где родился Пол Пот
Семья Салот Сара, как на самом деле звали будущего диктатора, имела даже связи с королевской семьей Камбоджи. Его двоюродная сестра была наложницей принца, а один из старших родных братьев служил в королевском дворце.
Салот Сар окончил сначала провинциальную школу, потом колледж в Пномпене. В 1949 году, благодаря связям семьи, Салот отправился в Париж, где поступил в университет и изучал радиоэлектронику.
Там он впервые увлекся коммунистическими идеями. Вместе с другими студентами, тоже выходцами из Камбоджи, он изучал работы теоретиков марксизма, его главным кумиром был Сталин. Вскоре изучение марксизма стало занимать столько времени Салота, что об учебе он практически забыл, в результате чего в конце 1952 года был отчислен из университета.
Вернувшись на родину, Салот устроился работать преподавателем в лицее в Пномпене. Этот период своей жизни Пол Пот позже скрывал так же, как и детство. Не ясно даже, какой предмет он преподавал, по одним данным – историю, по другим – французский язык.
Пол Пот в молодости
Никуда не делось и увлечение марксизмом. Уже в 1953 году Салот вступил в Народно-революционную партию Камбоджи, работал в отделе пропаганды этой партии. По словам знавшего его в те годы соратника Фан Ван Ба, Салот
Тогда же впервые появился и его псевдоним Пол Пот – от французского politique potentielle – «политика возможного». Наряду с ним он использовал и многие другие псевдонимы, основным же этот псевдоним стал лишь с 1976 года.
В 1963 году после смерти при загадочных обстоятельствах генерального секретаря камбоджийской компартии Ту Самута новым секретарем был избран Пол Пот. Лишь позже выяснилось, что Ту Самут был застрелен по приказу Пол Пота.
Вскоре возглавляемая новым лидером партия, уже давно взявшая, помимо сталинизма, идеи китайского маоизма, приобрела национал-шовинистический характер. Главным врагом провозглашался Вьетнам, саму же Камбоджу предполагалось сделать посредством «сверхвеликого скачка» сильной страной, которую боялись бы все соседи.
Приход к власти
Между тем эпоха политической стабильности в Камбодже подошла к концу. В 1967 году в стране началась гражданская война. Красные кхмеры, как теперь неофициально называли коммунистов Пол Пота, оказались в числе противников королевской власти. А после того, как в 1970 году королевская династия была свергнута собственным правительством и власть перешла к премьер-министру Лон Нолу, начали воевать и против его сторонников.
Несмотря на поддержку со стороны США, режим Лон Нола начал терять позиции и в апреле 1975 года пал, бывший правитель бежал, а армия Пол Пота 17 апреля вступила в столицу страны Пномпень.
Сразу после прихода к власти Пол Пот начал осуществлять задуманное.
Все население страны было разделено им на три категории.
Первая – те, кто жил на давно контролируемой красными кхмерами территории.
Вторая – жители районов, контролируемых до апреля 1975 года режимом Лон Нола.
Наконец третья – все те, кто сотрудничал с прежним режимом.
Первая категория считалась наиболее лояльной, вторая должна была подвергнуться чисткам и перевоспитанию, третья же подлежала полному истреблению.
Красные кхмеры
В первые же дни после взятия Пномпеня жители столицы поняли, что их жизнь теперь круто изменилась, и далеко не в лучшую сторону. Первым делом Пол Пот приказал взорвать здание банка, что было тут же исполнено. Горожан, собиравших разлетавшиеся по городу купюры, расстреливали на месте.
Приказом нового правителя деньги теперь отменялись, банки были больше не нужны. В последующие месяцы такое решение на практике обернулось тем, что, помимо натурального обмена, фактически главной, но в то же время нелегальной валютой страны стал американский доллар.
Выселение городов
Далее был издан приказ, согласно которому все жители Пномпеня, а их в то время было около двух миллионов, должны были немедленно покинуть город и отправиться в деревни. Утверждалось, что столицу они покидают лишь на три дня, поэтому жители в спешке брали с собой минимум вещей и еды.
Эвакуация касалась абсолютно всех, включая пациентов больниц, немощных стариков, инвалидов, беременных женщин. По улицам столицы ходили солдаты, стучали прикладами в двери, всех, кто выражал недовольство или же слишком долго собирался, расстреливали на месте.
Всего за трое суток Пномпень опустел. В нем осталось лишь около 20 тысяч солдат, офицеров и чиновников нового режима. Более двух миллионов человек, оказавшись без крыши над головой, массово погибали. Одних расстреляли по дороге, другие умирали от голода, жажды и жары.
Среди погибших изгнанных жителей столицы оказался и Салот Чхай – старший родной брат Пол Пота, с которым он не общался более 10 лет.
Черепа жертв геноцида
Подобные массовые выселения всех жителей произошли и в других городах страны. Официальная пропаганда красных кхмеров так объясняла населению необходимость покинуть города:
Выселенные дети
Сам Пол Пот при обсуждении с соратниками обосновывал массовые выселения горожан уже другими причинами:
Всех выселенных горожан по прибытию в коммуны заставили, опять же, независимо от возраста, пола и состояния здоровья, по 18 часов в сутки и 6 дней в неделю заниматься сельскохозяйственной работой на полях.
Единственный выходной день был посвящен прослушиванию политических докладов, проще говоря, пропагандистской промывке мозгов.
Продолжение следует…
- Андрей Сарматов
- https://ru.wikipedia.org https://interesnyefakty.org https://aif.ru/society/history
Информация