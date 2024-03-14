Американское издание: Спикер Палаты представителей Конгресса США анонсировал свой законопроект финансирования Украины
Спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Майк Джонсон анонсировал внесение на рассмотрение законодателей нового законопроекта о финансировании украинской армии.
Как сообщает американское издание The Hill со ссылкой на свои источники в Вашингтоне, в ходе встречи с сенаторами-республиканцами Джонсон заявил, что обновленная версия документа будет существенно отличаться от одобренного ранее Сенатом пакета поддержки Украины, в рамках которого предполагалось выделить Киеву более 60 миллиардов долларов.
Вместо предоставления киевскому режиму безвозмездной помощи Джонсон предлагает выделить средства в кредит или через механизм ленд-лиза. Кроме того, спикер американского Конгресса допустил включение в документ нормы, согласно которой будет разрешена конфискация замороженных российских активов и вложение доходов от изъятой собственности в фонд поддержки Украины.
К слову, радоваться насчет последней инициативы Киеву стоит не сильно. Известно, что основные ресурсы ЦБ РФ арестованы в Европе. На США из них приходится около пяти миллиардов долларов. Для понимания, бельгийский депозитарий Euroclear, оборачивающий российские ценные бумаги на сумму более 200 млрд евро, заработал на этом в прошлом году около пяти с половиной миллиардов.
При этом, по данным американского издания, вопрос укрепления границы с Мексикой, который раньше выдвигался республиканцами как обязательное условие для продолжения финансирования Украины, Джонсон не упомянул. Также сообщается, что на встрече с сенаторами Джонсон выразил четкое стремление продолжить выделение финансирования киевскому режиму.
Ранее сообщалось, что демократы в Палате представителей приступили к сбору подписей, необходимых для вынесения на рассмотрение в обход Джонсона законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 миллиардов долларов.
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