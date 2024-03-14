Американское издание: Спикер Палаты представителей Конгресса США анонсировал свой законопроект финансирования Украины

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Американское издание: Спикер Палаты представителей Конгресса США анонсировал свой законопроект финансирования Украины

Спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Майк Джонсон анонсировал внесение на рассмотрение законодателей нового законопроекта о финансировании украинской армии.

Как сообщает американское издание The Hill со ссылкой на свои источники в Вашингтоне, в ходе встречи с сенаторами-республиканцами Джонсон заявил, что обновленная версия документа будет существенно отличаться от одобренного ранее Сенатом пакета поддержки Украины, в рамках которого предполагалось выделить Киеву более 60 миллиардов долларов.



Вместо предоставления киевскому режиму безвозмездной помощи Джонсон предлагает выделить средства в кредит или через механизм ленд-лиза. Кроме того, спикер американского Конгресса допустил включение в документ нормы, согласно которой будет разрешена конфискация замороженных российских активов и вложение доходов от изъятой собственности в фонд поддержки Украины.

К слову, радоваться насчет последней инициативы Киеву стоит не сильно. Известно, что основные ресурсы ЦБ РФ арестованы в Европе. На США из них приходится около пяти миллиардов долларов. Для понимания, бельгийский депозитарий Euroclear, оборачивающий российские ценные бумаги на сумму более 200 млрд евро, заработал на этом в прошлом году около пяти с половиной миллиардов.

При этом, по данным американского издания, вопрос укрепления границы с Мексикой, который раньше выдвигался республиканцами как обязательное условие для продолжения финансирования Украины, Джонсон не упомянул. Также сообщается, что на встрече с сенаторами Джонсон выразил четкое стремление продолжить выделение финансирования киевскому режиму.

Ранее сообщалось, что демократы в Палате представителей приступили к сбору подписей, необходимых для вынесения на рассмотрение в обход Джонсона законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 миллиардов долларов.
  • Pixabay
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7 комментариев
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  1. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +3
    Сегодня, 19:46
    Ну это в стиле штатов,воевать чужими руками и за чужие деньги для своих интересов.
  2. Тополь Ранг пользователя
    Тополь
    0
    Сегодня, 19:53
    Предполагаю, что информация по этому вопросу сильно урезана. Нет даже намека на причины, по которым республиканцы вдруг решили помочь укропам. До этого такие спектакли устраивали, а тут вдруг раз, и предлагают кредит дать, хотя наверняка точно знают, что никто ничего не вернёт.
    1. Арка Ранг пользователя
      Арка
      0
      Сегодня, 19:59
      Скорее всего, полезу в конспирологию, большие бонзы договорились между собой. Правда подтверждением этого должна выступить замена Бидона.. Ну или его полный прокат на выборах.
      А если серьёзно, то за лужей у нас союзников нет. Вся разница во вменяемости врагов, хотя.. может и не осталось то вменяемых.
      1. Тополь Ранг пользователя
        Тополь
        -1
        Сегодня, 20:07
        Вот и я про то же. По всей видимости, что-то они (республиканцы) себе всё же выторговали, и, скорее всего, немало выторговали раз уж даже про свою границу забыли. И да, ни разу не сомневался, что там за лужей (имею в виду пиндocoв и канаду) у нас не то что союзников нет, там наши главные враги.
        1. Арка Ранг пользователя
          Арка
          0
          Сегодня, 20:12
          Да граница только медийный повод. Надо было прокатить Бидона, воспользовались поводом. Получили, допустим, отказ от преследования деда Донни до выборов, можно снять претензии. Да и вообще, как писал Шекспиренко в своих "Ромка та Юлька" : чумак на обе ваши хаты. Что республиканские, что демократические.
  3. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 19:57
    Вот, насколько США всё-таки помешаны на помощи Украине: у самих лесные пожары выжгли Техас и Оклахому, прошлись по Луизиане, стоят острые проблемы беженцев, началась вспышки опасных эпидемий, нищета набирает обороты, а им хоть бы хны. И, если честно, я уже избавился от иллюзий, что американское правительство отдельно, а американский народ отдельно. Все они там одним миром мазаны, все хотят стереть Россию с лица Земли, пусть это и звучит как-то примитивно, хотя, на мой взгляд, ничего примитивного тут нет.

    Сколько они уже потратили на поддержку Украины? Но, возможно, тут и скрыта та ловушка, которую наш Верховный приготовил всей этой западной банде. Он их, видимо, решил обанкротить. Ведь экономические показатели весьма красноречивы. Другое дело, что, конечно, Европа в этой ситуации показала себя настоящим ничтожеством, лишённым задатков суверенититета. Именно о суверенитете постоянно говорит Путин.

    И, конечно, Запад угроахет все ресурсы на эту войну, он проигрывает в военной экономике, и нет сомнений, что мы поедим. Но, тем не менее, гибнут русские воины и наши гражданские, вот чего никогда Западу нельзя прощать, и всегда держать его в грязном теле, не давая дышать и выстраивать новые гнусные планы. Будет война, мировая война, это, к сожалению, данность, её не изменить, но мы не должны останаливаться, мы не должны слушать их стоны и вопли, мы не должны снова проявлять поведение пораженца, отстраивая вражеские страны, остстраивая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию, Германию, Швецию и других, ведя себя так, словно бы мы проиграли войну. Пусть они платят, пусть до конца своих дней расплачиваются за всё, что сделали нам и сейчас, и раньше. Они привыкли, что мы всё отстраиваем, но победитель так себя не ведёт. А США - те пусть вообще сгинут вместе со всем своим бедламом, разорванные стихиями и мигрантами, утонут в эпидемиях, гражданских войнах и бесконечных кактастрофах.

    Слава России!

    Мы победим!
  4. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 20:21
    Вместо предоставления киевскому режиму безвозмездной помощи Джонсон предлагает выделить средства в кредит
    Чубатым отдавать все равно придется!

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