Парламент Украины после экстренного прерывания заседания не смог собраться вновь

Пришло время для тега «парламентский кризис»

В законодательной ветви украинской власти уже не просто назревает, а в полном разгаре политический кризис. Многие парламентарии всеми правдами и неправдами стараются уйти от голосования во втором чтении по многострадальному законопроекту, усливающему и ужесточающему и без того проводимую в стране драконовскими методами тотальную мобилизацию. Доходит до того, что даже депутаты из пропрезидентской фракции «Слуга народа» сдают мандаты и отказываются от полномочий, из-за чего для голосования и по другим вопросам элементарно не набирается кворум.Сегодня Верховная рада Украины, успев принять всего один законопроект, экстренно прервала заседание. Как сообщают некоторые депутаты, причиной бегства из зала заседаний якобы стала объявленная в Киеве воздушная тревога. Однако после ее отбоя в свои кресла вернулась лишь малая часть нардепов. Большинство предпочли проигнорировать заседание.На завтра в раде вновь запланировано заседание оборонного комитета по мобилизационному законопроекту. При этом одна из главных ставленников президента Зеленского депутат Марьяна Безуглая откровенно заявила, что, скорее всего, предстоящее обсуждение вновь «не будет продуктивным».— написала в своем канале известная сторонница призыва в ВСУ женщин нардепша.Ранее, 6 марта, Верховная рада приостановила все заседания на неделю. По официальной причине, фракция «Слуга народа» разъезжается по армейским частям, выполняя, по словам ее главы Давида Арахамии, «срочное и важное задание, которое напрямую влияет на помощь партнеров». При этом в стане «оппозиции» заявили, что перенос заседаний вызван в реальности совсем другими причинами.В частности, депутаты очень недовольны ограничениями по выезду за рубеж в служебные командировки, введенными по инициативе офиса президента. Вторая причина — тот самый законопроект о мобилизации. Некоторые депутаты говорят, что это лишь часть проблемы начала большого брожения в депутатском корпусе, включая нарастающие разногласия внутри пропрезидентской фракции.Некоторые из «слуг народа» сильно недовольны решениями, принимаемыми на Банковой без обсуждения с ними, а затем направляемые в раду для почти принудительного одобрения. Отрицательную роль играет общая тяжелая ситуация в стране и на фронте, а также в отношениях с западными партнерами. Совокупность всех этих факторов, динамика которых в будущем только отрицательная, не сулит ничего хорошего во внутриполитическом климате Украины.