Парламент Украины после экстренного прерывания заседания не смог собраться вновь

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Парламент Украины после экстренного прерывания заседания не смог собраться вновь

В законодательной ветви украинской власти уже не просто назревает, а в полном разгаре политический кризис. Многие парламентарии всеми правдами и неправдами стараются уйти от голосования во втором чтении по многострадальному законопроекту, усливающему и ужесточающему и без того проводимую в стране драконовскими методами тотальную мобилизацию. Доходит до того, что даже депутаты из пропрезидентской фракции «Слуга народа» сдают мандаты и отказываются от полномочий, из-за чего для голосования и по другим вопросам элементарно не набирается кворум.

Сегодня Верховная рада Украины, успев принять всего один законопроект, экстренно прервала заседание. Как сообщают некоторые депутаты, причиной бегства из зала заседаний якобы стала объявленная в Киеве воздушная тревога. Однако после ее отбоя в свои кресла вернулась лишь малая часть нардепов. Большинство предпочли проигнорировать заседание.



На завтра в раде вновь запланировано заседание оборонного комитета по мобилизационному законопроекту. При этом одна из главных ставленников президента Зеленского депутат Марьяна Безуглая откровенно заявила, что, скорее всего, предстоящее обсуждение вновь «не будет продуктивным».

Пришло время для тега «парламентский кризис»

— написала в своем канале известная сторонница призыва в ВСУ женщин нардепша.

Ранее, 6 марта, Верховная рада приостановила все заседания на неделю. По официальной причине, фракция «Слуга народа» разъезжается по армейским частям, выполняя, по словам ее главы Давида Арахамии, «срочное и важное задание, которое напрямую влияет на помощь партнеров». При этом в стане «оппозиции» заявили, что перенос заседаний вызван в реальности совсем другими причинами.

В частности, депутаты очень недовольны ограничениями по выезду за рубеж в служебные командировки, введенными по инициативе офиса президента. Вторая причина — тот самый законопроект о мобилизации. Некоторые депутаты говорят, что это лишь часть проблемы начала большого брожения в депутатском корпусе, включая нарастающие разногласия внутри пропрезидентской фракции.

Некоторые из «слуг народа» сильно недовольны решениями, принимаемыми на Банковой без обсуждения с ними, а затем направляемые в раду для почти принудительного одобрения. Отрицательную роль играет общая тяжелая ситуация в стране и на фронте, а также в отношениях с западными партнерами. Совокупность всех этих факторов, динамика которых в будущем только отрицательная, не сулит ничего хорошего во внутриполитическом климате Украины.
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    21 комментарий
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    1. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +1
      Сегодня, 19:51
      Многие парламентарии всеми правдами и неправдами стараются уйти от голосования во втором чтении по многострадальному законопроекту, - ибо потом, когда их спросят с пристрастием, они могли бы ответить: "А я тут ни при чем, я за этот законопроект не голосовал - я хороший"
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 20:31
        Причин несколько. Но, как мне кажется, основная состоит в том,что Зеленский перед выборами устроит грандиозный "шухер ".Он во ВСЕМ обвинит Раду. а это репрессии с последующей (в частности) конфискацией всего,что нажито нажито непосильным трудом.
        1. pyagomail.ru Ранг пользователя
          pyagomail.ru
          0
          Сегодня, 20:54
          Цитата: knn54
          Причин несколько.

          Не уверен. Во-первых, Зеленский свои выборы отменил, ибо война, во-вторых, Рада может только делать заявления, а реально ничего не решает, поэтому обвинять ее Зеленскому особо-то и не в чем, в-третьих, основная партия Рады - "Слуга народа" была набрана в значительной степени из случайных людей, и сейчас многих из них напрягает ситуация на Украине (я так думаю), поэтому они и стараются дистанцироваться от очень неприятных законопроектов, поскольку понимают, что всех их, в случае чего, на Западе не ждут, а дома, на Украине, новые власти спросят и хорошо, если дадут лет 5 Колымы.
    2. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +2
      Сегодня, 19:55
      "Однако после ее отбоя в свои кресла вернулась лишь малая часть нардепов..."(с) Наверное штаны отстирывать убежали. sad
    3. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +4
      Сегодня, 19:56
      Страна чудес, ей Богу.) Есть закон, нет закона_ а как гребли мужиков, так гребут.))
    4. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +2
      Сегодня, 19:57
      Почему парламент цел и невредим? Много ли украинцев огорчилось бы, если б рада и все депутаты перестали существовать? Я думаю рвали бы тысячи баянов
      1. mihey Ранг пользователя
        mihey
        0
        Сегодня, 20:01
        Цитата: alexoff
        Почему парламент цел и невредим? Много ли украинцев огорчилось бы, если б рада и все депутаты перестали существовать?

        А что даст их обнуление? Они что-то решают? Вообще кто-то из т.н. руководства бу что-то решает?
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          +1
          Сегодня, 20:18
          Тогда надо воевать только с Ротшильдами и прочими теневыми банкирами? Ну раз на Украине никто не решает ничего, зачем же тогда их обнулять? Вообще никого не трогать, ведь других найдут
          1. mihey Ранг пользователя
            mihey
            -1
            Сегодня, 20:39
            ВСУ - прокси ротшильдов. В этом Вы правы. И если Вы думаете, что воюем с т.н. украиной, то сильно заблуждаетесь. К сожалению (?), войну никто никому не объявил, соответственно, имеем то, что имеем и воюем на том поле, где можем. То, как ведется эта СВО, мне, мягко говоря, не нравится.
            1. alexoff Ранг пользователя
              alexoff
              +1
              Сегодня, 20:45
              Цитата: mihey
              если Вы думаете, что воюем с т.н. украиной, то сильно заблуждаетесь

              В этом я как раз прав. Воюем мы только с Украиной, причем только с её народной частью. С Украиной при деньгах и власти мы не воюем, и тем более не воюем с их спонсорами. А дохлые депутаты рады это плюс к поддержке нашей страны со стороны украинцев, это поднятие морали в наших войсках. Ведь война перестанет быть странной и мутной, где есть ощущение что нас кинут в конце. А станет простой, честной и понятной, наши властьимущие покажут, что они с народом, а не с тусовкой толстосумов
    5. Bingo Ранг пользователя
      Bingo
      +1
      Сегодня, 19:58
      Половина уже к пшепрашемам сбежала от могилизации, поди...
    6. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +1
      Сегодня, 20:02
      Жаль пока не пришла команда ликвидировать всю политическую верхушку Украины - от министра до последнего депутата. Как,вон, с Волковым - молотком да по темечку, но, видимо, не добили. Однако, уверен, скоро всех этих "слуг народа" будут отстреливать из-за угла, где бы они не находились. И военная элита и политическая - не должны думать, что они в безопасности. Страх должен стать тенью Киева, всей Украины.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 20:08
        Даже не мечтайте. Никто их отстреливать не будет.Это не тот народ...
    7. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +4
      Сегодня, 20:05
      На ситуацию надо смотреть шире. Там сейчас следующие тенденции. Во-первых, периодические посадки депутатов, в том числе из провластной фракции "слуга народа".Во-вторых, идёт пусть медленное, но инициативное сложение мандатов. Сам стефанчук (председатель вр) с одной стороны выражает озабоченность, что вр может лишиться кворума, с другой стороны появилась информация, что он собирается перейти судьёй конституционного суда. То есть, уже председатель вр ищет себе место. А ведь вр это основной институт легитимности власти (при том, что легитимность зелебобика как президента стремится к тому, что он будет резидентом). Начинающийся кризис верхов на усраине? Вполне возможно.
    8. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 20:06
      Плох тот депутат,который не мечтает быть,пограничником на Украине.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 20:32
        Цитата: Андрей Николаевич
        Плох тот депутат,который не мечтает быть,пограничником на Украине.

        Причем с той стороны границы
    9. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 20:07
      У украинцев вечно одни тараканы в головах-войну то они продолжать все хотят-а закон принять о мобилизации-какие то проблемы???
    10. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      +1
      Сегодня, 20:10
      да да , помнится Маню Облигацию из одной банды . А тут Маша Безуглая ... Одни кликухи поганые , как сказал про бандитов и воров капитан Жеглов...
    11. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 20:11
      калибр туда бы
      лучше два
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 20:18
        Цитата: Ivan№One
        калибр туда бы
        Это обыкновенные болтуны. Чего на них Калибр тратить?
    12. aksleks
      aksleks
      0
      Сегодня, 20:16
      Цитата: Ivan№One
      калибр туда бы
      лучше два

      Лучше два ФАБ - 3000))). Как печально, что не долетят. angry

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