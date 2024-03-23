Пол Пот: режим против своего народа
Встреча Пол Пота с делегацией из Китая. Ноябрь 1978 года
Между тем официальные речи Пол Пота сводились к тому, что Камбоджа или, как она теперь называлась, Демократическая Кампучия, должна стать раем на земле. Диктатор утверждал, что будет построено
При этом наверняка были те, кто подобным речам верил. Даже враги Пол Пота признавали, что он обладал редким обаянием. Бежавший из страны принц Сианук в одном из интервью говорил:
Ничего не поделаешь, он обладает обаянием».
Достигнув вершин власти и начав чувствовать себя увереннее, Пол Пот постепенно отошел не только от классического марксизма, но и от китайского маоизма. Так, поскольку в Камбодже был очень популярен национализм, Пол Пот издал ряд указов, направленных против национальных меньшинств страны. Фактически они сводились к полному уничтожению идентичности малых народов.
Один из приказов гласил:
Поэтому жители должны заменить свои имена на имена, свойственные кхмерской расе. Языки, этнические особенности, одежда, привычки и религия бывших национальностей должны решительно искореняться. Лица, не подчиняющиеся приказу, будут нести всю полную ответственность за это».
В принятой в 1976 году конституции о нацменьшинствах уже не было сказано ничего, для властей они перестали существовать. Малые народы, а также живущие на юго-западе страны тайцы подверглись массовым истреблениям. Были убиты и тысячи живущих в стране вьетнамцев, а оставшиеся в живых вынуждены были бежать во Вьетнам.
Встреча Пол Пота с Н. Чаушеску. Пномпень, 1978 год
Отношение к многочисленным религиям в стране было таким же, как и к нациям. В конституции говорилось:
Самыми «реакционными» были признаны буддизм, ислам и христианство. Вред основной религии – буддизма, который исповедовало около 90 % населения страны, обосновывался пропагандой красных кхмеров довольно просто:
Тысячи буддийских храмов, исламских мечетей и христианских церквей были либо разрушены, либо превращены в свинарники, крупные религиозные лидеры и все открыто сопротивляющиеся казнены.
Красные кхмеры. Среди рядовых было много 13–16-летних подростков
Тлетворные ценности Запада
Вскоре вся идеология и пропаганда режима Пол Пота начала сводиться к тому, что нужно как можно скорее отказаться от «тлетворных западных ценностей». А значит, и уничтожить все, что было создано или изобретено в странах Запада.
Это стало обоснованием для начала массового уничтожения по всей Камбодже автомобилей, строительной техники, электроники, бытовой техники. Красные кхмеры массово разбивали их кувалдами и ломами. Пользуешься холодильником, магнитофоном или электробритвой – значит ты «агент западных империалистов» и тоже должен быть уничтожен.
Вслед за массовым уничтожением технических благ цивилизации настала очередь библиотек. Книги массово сжигались, так как в них тоже можно было найти «тлетворные ценности».
Вслед за книгами пришла очередь и интеллигенции, к которой Пол Пот испытывал особую ненависть. Массовому уничтожению подверглись учителя и врачи. Причем расстрел был одним из самых редких видов казней, гораздо чаще людей убивали ударами по голове мотыгами, палками либо холодным оружием.
Так Камбоджа была ввергнута в Средневековье.
Сопротивление режиму и его падение
Сопротивление режиму Пол Пота со стороны населения началось вскоре после захвата им власти. Одно за другим в стране вспыхивали крупные восстания и мелкие бунты. Все они быстро и жестоко подавлялись.
В 1977 году к сопротивлению народа впервые присоединились военные – в Пномпене восстали 650 солдат. Но их выступление тоже было подавлено, одних его лидеров расстреляли, других заживо сожгли на стадионе.
Однако подобные жестокие меры сопротивление режиму не остановили. Напротив, оно стало более масштабным, теперь среди лидеров повстанцев появились недавние соратники Пол Пота.
Наиболее крупным было восстание в провинции Кохконг, возглавленное местным партийным руководителем. Оно приняло форму партизанского движения, подавить которое полпотовцы уже не смогли, восстание продлилось до самого свержения режима.
Роковым для Пол Пота оказалось преследование и массовые казни живущих в Камбодже вьетнамцев. Война с самим Вьетнамом длилась с 1975 года, но в течение трех лет находилась в вялотекущем состоянии. В 1978 году Пол Пот решил это исправить – начались вторжения его армии на территорию Вьетнама.
Во время таких вторжений полпотовцы массово уничтожали местное гражданское население. Так, например, в апреле 1978 года при взятии селения Батюк были убиты все 3 000 его жителей, включая детей.
Черепа жителей вьетнамской деревни Батюк, вырезанных 18 апреля 1978 года вторгшимися кампучийцами
Военные пропагандистские лозунги полпотовцев звучали так:
10 мая 1978 года пномпеньское радио с гордостью сообщало:
Наконец, вьетнамцам все это надоело, и в декабре того же года их армия начала крупное наступление в глубь Камбоджи.
70-тысячная армия Пол Пота, в основном состоящая из подростков и умеющая воевать лишь с собственным народом и мирными вьетнамцами, отступала по всем направлениям.
Спустя всего две недели вьетнамцы подошли к Пномпеню и 7 января 1979 года взяли город. Пол Пот вместе со всеми чиновниками и остатками армии успел бежать лишь за несколько часов до этого.
Вьетнамцы входят в Пномпень
Последствия правления и запоздалое возмездие
Правление Пол Пота длилось 3 года 8 месяцев и 20 дней, но его последствия были катастрофическими для страны. Новое правительство тут же заочно приговорило самого Пол Пота и самых близких его соратников к смертной казни, однако добраться до них так и не смогло, хотя все они находились в джунглях недалеко от таиландской границы.
Несколько лет занял подсчет жертв павшего режима.
В итоге в протоколе комиссии по расследованию преступлений от 25 июля 1983 года сказано, что за период между 1975 и 1978 годами погибло 2 746 105 человек, из которых 1 927 061 крестьянин, 305 417 рабочих, служащих и представителей иных профессий, 48 359 – национальных меньшинств, 25 168 монахов, около 100 писателей и журналистов.
Ещё 568 663 человека пропали без вести. Очевидно, они тоже погибли, но их массовые захоронения так и не были найдены на тот момент. Общее количество убитых и умерших от непосильных работ, голода, отсутствия медицинской помощи оценивается в 3 374 768 человек.
При этом стоит заметить, что все население Камбоджи к моменту прихода Пол Пота к власти составляло около 8 млн человек, то есть уничтожено было более трети населения.
Пол Пот в старости
Сам Пол Пот последние 19 лет своей жизни прожил в джунглях на западе Камбоджи вместе со всеми соратниками и несколькими тысячами солдат. Очевидно, у нового камбоджийского правительства не было сил на его полный разгром и пленение. Таиланд, давний враг Вьетнама, тоже не делал никаких попыток схватить преступника.
В 1997 году по приказу Пол Пота был убит вместе со всей семьей его многолетний соратник, бывший министр обороны Сон Сен. Оставшиеся соратники провели суд и приговорили своего бывшего лидера к пожизненному домашнему аресту.
Долгое время вопрос о его привлечении к ответственности не поднимался и американцами, однако в начале апреля 1998 года они вдруг изменили свое мнение и потребовали у соратников Пол Пота, чтобы те выдали своего бывшего лидера для международного трибунала.
Но выдача не состоялась, спустя несколько дней Пол Пот скончался. Очевидно, смерть в такой момент вряд ли была естественной, его либо отравили соратники, либо бывший диктатор покончил с собой.
Могила Пол Пота
Трибунал над выжившими соратниками Пол Пота в итоге все же состоялся спустя несколько лет. Его результатом стал ряд приговоров к пожизненному тюремному заключению. Большинство из обвиняемых признали свою вину в полном объеме и выразили раскаяние.
Канг Кек Иеу во время судебного заседания в 2009 году
Один из соучастников преступлений Пол Пота Канг Кек Иеу, когда его привезли на место преступлений, разрыдался и начал молить на коленях:
Однако раскаяние приговор не смягчило. Как и другие, он тоже получил пожизненный срок и умер в тюрьме в 2020 году.
- Андрей Сарматов
- https://ru.wikipedia.org https://interesnyefakty.org https://aif.ru/
- https://topwar.ru/238321-pol-pot-voshozhdenie-k-vlasti.html
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