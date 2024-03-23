Пол Пот: режим против своего народа

12
Пол Пот: режим против своего народа
Встреча Пол Пота с делегацией из Китая. Ноябрь 1978 года


Между тем официальные речи Пол Пота сводились к тому, что Камбоджа или, как она теперь называлась, Демократическая Кампучия, должна стать раем на земле. Диктатор утверждал, что будет построено



«национальное сообщество согласия, которое будет основано на равенстве и демократии, отсутствии эксплуататоров и эксплуатируемых, богатых и бедных, где все будут трудиться».

При этом наверняка были те, кто подобным речам верил. Даже враги Пол Пота признавали, что он обладал редким обаянием. Бежавший из страны принц Сианук в одном из интервью говорил:

«Мы знаем, что он чудовище, но, если вы встретитесь с ним, он покажется вам человеком очень приятным. Он улыбается, говорит очень мягко, словом, совсем не похож на образ второго Гитлера, который закрепился за ним…
Ничего не поделаешь, он обладает обаянием».

Достигнув вершин власти и начав чувствовать себя увереннее, Пол Пот постепенно отошел не только от классического марксизма, но и от китайского маоизма. Так, поскольку в Камбодже был очень популярен национализм, Пол Пот издал ряд указов, направленных против национальных меньшинств страны. Фактически они сводились к полному уничтожению идентичности малых народов.

Один из приказов гласил:

«Кампучийская революция – это одно целое. Одним целым является и кампучийская нация. Единственным языком является кхмерский язык. Отныне в Кампучии более не существуют какие-либо национальности…
Поэтому жители должны заменить свои имена на имена, свойственные кхмерской расе. Языки, этнические особенности, одежда, привычки и религия бывших национальностей должны решительно искореняться. Лица, не подчиняющиеся приказу, будут нести всю полную ответственность за это».

В принятой в 1976 году конституции о нацменьшинствах уже не было сказано ничего, для властей они перестали существовать. Малые народы, а также живущие на юго-западе страны тайцы подверглись массовым истреблениям. Были убиты и тысячи живущих в стране вьетнамцев, а оставшиеся в живых вынуждены были бежать во Вьетнам.


Встреча Пол Пота с Н. Чаушеску. Пномпень, 1978 год

Отношение к многочисленным религиям в стране было таким же, как и к нациям. В конституции говорилось:

«Категорически запрещаются реакционные религии, наносящие вред Демократической Кампучии и кампучийскому народу».

Самыми «реакционными» были признаны буддизм, ислам и христианство. Вред основной религии – буддизма, который исповедовало около 90 % населения страны, обосновывался пропагандой красных кхмеров довольно просто:

«Будда не родился в Камбодже. Почему же в таком случае кхмеры должны следовать религии, пришедшей из Индии? Именно поэтому наша революционная партия категорически отказывается почитать буддийскую религию. Все мы, братья, следующие за революционным Ангка, должны отказаться от буддизма, потому что он… является идеологией, выработанной империалистами».

Тысячи буддийских храмов, исламских мечетей и христианских церквей были либо разрушены, либо превращены в свинарники, крупные религиозные лидеры и все открыто сопротивляющиеся казнены.


Красные кхмеры. Среди рядовых было много 13–16-летних подростков

Тлетворные ценности Запада


Вскоре вся идеология и пропаганда режима Пол Пота начала сводиться к тому, что нужно как можно скорее отказаться от «тлетворных западных ценностей». А значит, и уничтожить все, что было создано или изобретено в странах Запада.

Это стало обоснованием для начала массового уничтожения по всей Камбодже автомобилей, строительной техники, электроники, бытовой техники. Красные кхмеры массово разбивали их кувалдами и ломами. Пользуешься холодильником, магнитофоном или электробритвой – значит ты «агент западных империалистов» и тоже должен быть уничтожен.

Вслед за массовым уничтожением технических благ цивилизации настала очередь библиотек. Книги массово сжигались, так как в них тоже можно было найти «тлетворные ценности».

Вслед за книгами пришла очередь и интеллигенции, к которой Пол Пот испытывал особую ненависть. Массовому уничтожению подверглись учителя и врачи. Причем расстрел был одним из самых редких видов казней, гораздо чаще людей убивали ударами по голове мотыгами, палками либо холодным оружием.

Так Камбоджа была ввергнута в Средневековье.

Сопротивление режиму и его падение


Сопротивление режиму Пол Пота со стороны населения началось вскоре после захвата им власти. Одно за другим в стране вспыхивали крупные восстания и мелкие бунты. Все они быстро и жестоко подавлялись.

В 1977 году к сопротивлению народа впервые присоединились военные – в Пномпене восстали 650 солдат. Но их выступление тоже было подавлено, одних его лидеров расстреляли, других заживо сожгли на стадионе.

Однако подобные жестокие меры сопротивление режиму не остановили. Напротив, оно стало более масштабным, теперь среди лидеров повстанцев появились недавние соратники Пол Пота.

Наиболее крупным было восстание в провинции Кохконг, возглавленное местным партийным руководителем. Оно приняло форму партизанского движения, подавить которое полпотовцы уже не смогли, восстание продлилось до самого свержения режима.

Роковым для Пол Пота оказалось преследование и массовые казни живущих в Камбодже вьетнамцев. Война с самим Вьетнамом длилась с 1975 года, но в течение трех лет находилась в вялотекущем состоянии. В 1978 году Пол Пот решил это исправить – начались вторжения его армии на территорию Вьетнама.

Во время таких вторжений полпотовцы массово уничтожали местное гражданское население. Так, например, в апреле 1978 года при взятии селения Батюк были убиты все 3 000 его жителей, включая детей.


Черепа жителей вьетнамской деревни Батюк, вырезанных 18 апреля 1978 года вторгшимися кампучийцами

Военные пропагандистские лозунги полпотовцев звучали так:

«Вьетнам для Кампучии – враг номер один!», «Готовы воевать с Вьетнамом 700 лет!», «За нами – 800 миллионов китайцев!», «Кампучиец, убей 30 вьетнамцев, и мы победим!»

10 мая 1978 года пномпеньское радио с гордостью сообщало:

«До настоящего времени мы уже смогли достигнуть цели: «1 к 30», то есть 30 убитых вьетнамцев за одного кампучийца. Нам достаточно пожертвовать 2 млн кхмеров, чтобы уничтожить 50 млн вьетнамцев».

Наконец, вьетнамцам все это надоело, и в декабре того же года их армия начала крупное наступление в глубь Камбоджи.

70-тысячная армия Пол Пота, в основном состоящая из подростков и умеющая воевать лишь с собственным народом и мирными вьетнамцами, отступала по всем направлениям.

Спустя всего две недели вьетнамцы подошли к Пномпеню и 7 января 1979 года взяли город. Пол Пот вместе со всеми чиновниками и остатками армии успел бежать лишь за несколько часов до этого.


Вьетнамцы входят в Пномпень

Последствия правления и запоздалое возмездие


Правление Пол Пота длилось 3 года 8 месяцев и 20 дней, но его последствия были катастрофическими для страны. Новое правительство тут же заочно приговорило самого Пол Пота и самых близких его соратников к смертной казни, однако добраться до них так и не смогло, хотя все они находились в джунглях недалеко от таиландской границы.

Несколько лет занял подсчет жертв павшего режима.

В итоге в протоколе комиссии по расследованию преступлений от 25 июля 1983 года сказано, что за период между 1975 и 1978 годами погибло 2 746 105 человек, из которых 1 927 061 крестьянин, 305 417 рабочих, служащих и представителей иных профессий, 48 359 – национальных меньшинств, 25 168 монахов, около 100 писателей и журналистов.

Ещё 568 663 человека пропали без вести. Очевидно, они тоже погибли, но их массовые захоронения так и не были найдены на тот момент. Общее количество убитых и умерших от непосильных работ, голода, отсутствия медицинской помощи оценивается в 3 374 768 человек.

При этом стоит заметить, что все население Камбоджи к моменту прихода Пол Пота к власти составляло около 8 млн человек, то есть уничтожено было более трети населения.


Пол Пот в старости

Сам Пол Пот последние 19 лет своей жизни прожил в джунглях на западе Камбоджи вместе со всеми соратниками и несколькими тысячами солдат. Очевидно, у нового камбоджийского правительства не было сил на его полный разгром и пленение. Таиланд, давний враг Вьетнама, тоже не делал никаких попыток схватить преступника.

В 1997 году по приказу Пол Пота был убит вместе со всей семьей его многолетний соратник, бывший министр обороны Сон Сен. Оставшиеся соратники провели суд и приговорили своего бывшего лидера к пожизненному домашнему аресту.

Долгое время вопрос о его привлечении к ответственности не поднимался и американцами, однако в начале апреля 1998 года они вдруг изменили свое мнение и потребовали у соратников Пол Пота, чтобы те выдали своего бывшего лидера для международного трибунала.

Но выдача не состоялась, спустя несколько дней Пол Пот скончался. Очевидно, смерть в такой момент вряд ли была естественной, его либо отравили соратники, либо бывший диктатор покончил с собой.


Могила Пол Пота

Трибунал над выжившими соратниками Пол Пота в итоге все же состоялся спустя несколько лет. Его результатом стал ряд приговоров к пожизненному тюремному заключению. Большинство из обвиняемых признали свою вину в полном объеме и выразили раскаяние.


Канг Кек Иеу во время судебного заседания в 2009 году

Один из соучастников преступлений Пол Пота Канг Кек Иеу, когда его привезли на место преступлений, разрыдался и начал молить на коленях:

«Молю вас о прощении – я знаю, что вы не можете простить меня, но прошу вас сохранить надежду, что это возможно».

Однако раскаяние приговор не смягчило. Как и другие, он тоже получил пожизненный срок и умер в тюрьме в 2020 году.
  • Андрей Сарматов
  • https://ru.wikipedia.org https://interesnyefakty.org https://aif.ru/
  • https://topwar.ru/238321-pol-pot-voshozhdenie-k-vlasti.html
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 04:29
    Хорошо порезвились подростки в Кампучии...вот что бывает когда молодёжь попадает под влияние деструктивных сил...3 миллиона кампучийцев заплатили своими жизнями за идеи сумасшедшего.
    Нашему народу всегда надо помнить об этом и не допускать чтобы наши дети попадали под влияние всяких сект, радикальных движений, наркоманов, извращенцев и прочей сволочи.
  2. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    -1
    Сегодня, 04:46
    «До настоящего времени мы уже смогли достигнуть цели: «1 к 30», то есть 30 убитых вьетнамцев за одного кампучийца. Нам достаточно пожертвовать 2 млн кхмеров, чтобы уничтожить 50 млн вьетнамцев»
    Знакомые слова, не правда ли?

    Наконец, вьетнамцам все это надоело, и в декабре того же года их армия начала крупное наступление в глубь Камбоджи.

    70-тысячная армия Пол Пота, в основном состоящая из подростков и умеющая воевать лишь с собственным народом и мирными вьетнамцами, отступала по всем направлениям.

    Спустя всего две недели вьетнамцы подошли к Пномпеню и 7 января 1979 года взяли город. Пол Пот вместе со всеми чиновниками и остатками армии успел бежать лишь за несколько часов до этого.
    Прям на прообраз СВО похоже.

    Вообще-то в таких темах удивительно четко обходят стороной американцев. Которые проиграли во Вьетнаме, но помирились с Китаем, и тот внезапно решил вложиться в кхмеров чтобы те совершали бесконечные набеги на очень империалистический и капиталистический Вьетнам, а не на Таиланд или Индию например. А после свержения кхмеров почему-то их пропихивали в ООН США, какое удивительное совпадение! Это конечно не противостояние теории домино, США тут не при делах. Это всё подростки и какие-то особенные коммунисты
    1. BlackMokona Ранг пользователя
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 06:50
      Потому что США хотели бомбить Пол Пота и Красных Кхмеров и поддерживали всех его врагов
  3. иван2022 Ранг пользователя
    иван2022
    -1
    Сегодня, 05:21
    "Режим" - понятие, придуманное для объяснения подобных историй: "откуда взялась диктатура Пол Пота? - - А режим у них такой...."

    Не в каждом обществе можно организовать "антинародный режим", а только там, где сильны феодальные традиции.
  4. skept Ранг пользователя
    skept
    +1
    Сегодня, 05:29
    В СССР практически не давали правдивую информацию о событиях в Кампучии.
    Умалчивать такие факты от своего народа преступление.(он ведь наш сукин сын....враг КНР тем более)
    Я о событиях там узнал по "Голосу Америки"
    1. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      -2
      Сегодня, 05:43
      Насколько помню, в советских газетах в конце 70 - х печатали фотографии из Камбоджи с горами черепов..... Так что не свисти....
      1. skept Ранг пользователя
        skept
        +2
        Сегодня, 05:57
        Когда все закончилось печатали..и скрыть было уже невозможно
        1. Fitter65 Ранг пользователя
          Fitter65
          0
          Сегодня, 06:49
          Цитата: skept
          Когда все закончилось печатали..и скрыть было уже невозможно
          Осуждение режима Пол Пота в СССР пошло практически сразу, учитывая что они шли под лозунгами Мао. А СССР с КНР тогда были совсем не друзья. Да и поговорка - заеду- замучаю, как Пол Пот- Кампучию., с тех времён пошла. Про зверства клики Пол Пота и Иенг Сари печатали чуть ли ни каждый день. Правда когда их свергли, просто во время их правления советских, да и прочих журналистов там не было. Иногда перепечатывали интервью с теми кому повезло сбежать во Вьетнам, или в другую соседнюю страну...
    2. Fitter65 Ранг пользователя
      Fitter65
      0
      Сегодня, 06:59
      Цитата: skept
      В СССР практически не давали правдивую информацию о событиях в Кампучии.
      Умалчивать такие факты от своего народа преступление.(он ведь наш сукин сын....враг КНР тем более)
      Я о событиях там узнал по "Голосу Америки"

      Учитывая что Пол Пот критиковал послесталинское руководство СССР за ревизионизм и отступление от истинного марксизма-ленинизма. Вследствие этого отношения Красных кхмеров с СССР и большинством других стран соцлагеря были враждебными, во внешней политике его режим опирался на поддержку Китая. Из этого следует что вы ,тут должен был быть нецензурный синоним слова очень плохо, представляли себе кто, кого, куда и как в то время. Пол Пот ни когда не был ни когда не был нашим собачьим сыном, да и против КНР он начал топить уже практически перед тем как его Вьетнам в джунгли загнал. Про друга КНР ни как в СМИ СССР не могли писать хорошо. Поэтому не надо было себя мучить и ловить вражеские голоса...
      1. skept Ранг пользователя
        skept
        0
        Сегодня, 07:02
        Именно поэтому КНР и сбросила режим Пол Пота ? Хронологию проверьте.
        1. Fitter65 Ранг пользователя
          Fitter65
          0
          Сегодня, 07:10
          Цитата: skept
          Именно поэтому КНР и сбросила режим Пол Пота ? Хронологию проверьте.

          Историю почитайте для своего развития.
          Вьетнамское руководство, рассматривавшее Демократическую Кампучию как угрозу своей национальной безопасности, начало подготовку к вторжению на территорию соседней страны. 25 декабря 1978 мотострелковые и танковые части Вьетнамской народной армии перешли кхмерскую границу и, не встречая серьёзного сопротивления, при поддержке артиллерии и авиации стали быстро продвигаться по территории Камбоджи. В массированном наступлении было задействовано 14 вьетнамских дивизий.
          Если что то КНР это Китайская Народная Республика. А 7 января 1979 года в Пномпень вошла армия Социалистической Республики Вьетнам. Или для вас, любителя послушать "Голос Америки" что вьетнамцы, что китайцы- без разницы- на одно лицо.
  5. Fitter65 Ранг пользователя
    Fitter65
    0
    Сегодня, 06:40
    Краткий конспект, зачем-то в двух частях, статьи из википедии, о Пол Поте.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»