Пол Пот: режим против своего народа



Встреча Пол Пота с делегацией из Китая. Ноябрь 1978 года

«национальное сообщество согласия, которое будет основано на равенстве и демократии, отсутствии эксплуататоров и эксплуатируемых, богатых и бедных, где все будут трудиться».

«Мы знаем, что он чудовище, но, если вы встретитесь с ним, он покажется вам человеком очень приятным. Он улыбается, говорит очень мягко, словом, совсем не похож на образ второго Гитлера, который закрепился за ним…

Ничего не поделаешь, он обладает обаянием».

«Кампучийская революция – это одно целое. Одним целым является и кампучийская нация. Единственным языком является кхмерский язык. Отныне в Кампучии более не существуют какие-либо национальности…

Поэтому жители должны заменить свои имена на имена, свойственные кхмерской расе. Языки, этнические особенности, одежда, привычки и религия бывших национальностей должны решительно искореняться. Лица, не подчиняющиеся приказу, будут нести всю полную ответственность за это».



Встреча Пол Пота с Н. Чаушеску. Пномпень, 1978 год

«Категорически запрещаются реакционные религии, наносящие вред Демократической Кампучии и кампучийскому народу».

«Будда не родился в Камбодже. Почему же в таком случае кхмеры должны следовать религии, пришедшей из Индии? Именно поэтому наша революционная партия категорически отказывается почитать буддийскую религию. Все мы, братья, следующие за революционным Ангка, должны отказаться от буддизма, потому что он… является идеологией, выработанной империалистами».



Красные кхмеры. Среди рядовых было много 13–16-летних подростков

Тлетворные ценности Запада

Сопротивление режиму и его падение



Черепа жителей вьетнамской деревни Батюк, вырезанных 18 апреля 1978 года вторгшимися кампучийцами

«Вьетнам для Кампучии – враг номер один!», «Готовы воевать с Вьетнамом 700 лет!», «За нами – 800 миллионов китайцев!», «Кампучиец, убей 30 вьетнамцев, и мы победим!»

«До настоящего времени мы уже смогли достигнуть цели: «1 к 30», то есть 30 убитых вьетнамцев за одного кампучийца. Нам достаточно пожертвовать 2 млн кхмеров, чтобы уничтожить 50 млн вьетнамцев».



Вьетнамцы входят в Пномпень

Последствия правления и запоздалое возмездие



Пол Пот в старости



Могила Пол Пота



Канг Кек Иеу во время судебного заседания в 2009 году

«Молю вас о прощении – я знаю, что вы не можете простить меня, но прошу вас сохранить надежду, что это возможно».