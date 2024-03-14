Компания SpaceX сообщила о потере корабля Starship в ходе испытательного полёта

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Компания SpaceX сообщила о потере корабля Starship в ходе испытательного полёта

Американская компания SpaceX сообщила о потере связи с космическим кораблем Starship в ходе финальной стадии третьего испытательного полета.

Запуск аппарата был совершен с принадлежащей SpaceX тестовой площадки Бока Чика в штате Техас в 16:25 по московскому времени. При этом первая фаза полета проходила в штатном режиме - все 33 двигателя Raptor первой ступени Super Heavy функционировали нормально. После отделения первой ступени Starship вышел на орбиту и начал фазу пассивного полета, во время которой производилось тестирование его возможностей и оборудования.



После завершения орбитальной фазы полета аппарат начал возвращение на Землю, однако на 48 минуте полета, когда космический корабль находился на высоте 75 километров над поверхностью Земли, сигнал с аппаратом был потерян, при этом, несмотря на это, продолжали поступать данные о его скорости снижения.

Во время третьего теста Starship должен был упасть в акватории Индийского океана, однако в настоящее время неизвестно, на каком именно этапе завершения полета космический аппарат мог разрушиться. В ходе очередного испытательного полета компании SpaceX удалось протестировать различные процессы, включая разделение ступеней, разгон двигателей, движение по инерции, обратный запуск и корректировку траектории полета.

Глава компании SpaceX Илон Маск позиционирует проект Starship как транспортную систему, предназначенную для будущих межпланетных полетов на Луну и Марс.

[media=https://www.youtube.com/live/XQmOtyG5z2Q?si=0zyfEBXc3CEXDRFC]
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    18 комментариев
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    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 20:26
      Граждане американцы, летайте "Союзами"! Вон скоро "Ангара А5" полетит_ присоединяйтесь!)
      1. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        +1
        Сегодня, 20:29
        Цитата: Фаталист
        Граждане американцы, летайте "Союзами"! Вон скоро "Ангара А5" полетит_ присоединяйтесь!)
      2. Nesvoy
        Nesvoy
        -5
        Сегодня, 20:36
        Да уж, как прочтешь коменты, так одни смекуечки и злорадства. Когда фелкан 9 испытания проводили, тут то же почти все бурно смеялись и предрекали провал. Ток вот прошло 10 лет и фелкан 9 стала самой запускаемой ракетой впринцыпе. Вы думаете, что со старшипом будет иначе?
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 20:41
          Вообще всё равно. Я больше думаю о зарезанных советских проектах ракет (тяжей и сверхтяжей) и надеюсь, что эпопея с "Ангарой" не станет как МС21 стал похоронщиком всех самолётов ( среднемагистральных) в авиации. " Думаю" о том, что б эта "Ангара" от А1 до А9 всё таки разродилась.
        2. ALCA056000 Ранг пользователя
          ALCA056000
          +2
          Сегодня, 20:45
          Ну да, ну да, смекуёчки допускаются только в случае неудач чего-то у нас ...
        3. Евгений 1475 Ранг пользователя
          Евгений 1475
          0
          Сегодня, 20:46
          Абсолютно все согласен.
    2. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +1
      Сегодня, 20:27
      Илон Маск позиционирует проект Starship как транспортную систему, предназначенную для будущих межпланетных полетов на Луну и Марс.

      Фантаст своего времени пилящий деньги ВПК США отрабатывая некие технологии для чего-то другого, но позицианируется всё как светлое будущее человечества.
      Конечно же интересно смотреть на новшества особенно в космосе тем более, что в фантастических романах именно похожее и описывается и кажется, что вот вот и всё фантастическое скоро придёт.
      Осторожно надо к этому относиться.
      Пока гегемон может печатать баксы стараются по максимуму влить в Маска и эти разработки, а вот когда гегемония упадёт - денег нэмае и всё. Прилетели.
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 20:35
        Есть поговорка: Если долго мучаться, до чего нибудь дамучаешся.))
      2. spirit Ранг пользователя
        spirit
        -1
        Сегодня, 20:46
        Фантаст своего времени пилящий деньги ВПК США отрабатывая некие технологии

        Благодаря "Неким"технологиям Маска, сейчас топят наши боевые корабли,чуть ли не в прямом эфире, которые называют "Голубь мира" так кто пилит деньги?)) Конечно Маск laughing good
        1. Irokez Ранг пользователя
          Irokez
          0
          Сегодня, 20:49
          Понятное дело, что весь распил в угоду и пользу ВПК, но ведь некоторые думают, что Маск чисто энтузиаст и только за свои.
    3. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 20:28
      Может повезёт и на Банковую в Куеве свалится, которую мы так бережём. what
    4. Читателль 2013 Ранг пользователя
      Читателль 2013
      +4
      Сегодня, 20:30
      Ну что ж, весьма достойно, для третьего полета или какой он там по счету
      Можно поздравить
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -3
      Сегодня, 20:37
      Маск в детстве в игрушки не наигрался-вот, сейчас, и компенсирует laughing
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        0
        Сегодня, 20:41
        Маск в детстве в игрушки не наигрался
        Вместо закупки яхт и вилл с самолетами -вкладывает свои деньги в собственный высокотехнологический бизнес. Ну неумный, одно слово.
    6. анатолий цыпушкин Ранг пользователя
      анатолий цыпушкин
      -1
      Сегодня, 20:41
      плохой результат тоже результат
    7. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 20:46
      Все пуски удачные, сразу можно людей! lol
    8. PN Ранг пользователя
      PN
      0
      Сегодня, 20:56
      Луна и Марс это конечно хорошо. А слабо на Венеру замахнуться?
    9. Ярослав-45
      Ярослав-45
      0
      Сегодня, 20:58
      Где-то дядя Юра из Роскосмоса нервно покусывает кулачки

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