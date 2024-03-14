Компания SpaceX сообщила о потере корабля Starship в ходе испытательного полёта

Американская компания SpaceX сообщила о потере связи с космическим кораблем Starship в ходе финальной стадии третьего испытательного полета.Запуск аппарата был совершен с принадлежащей SpaceX тестовой площадки Бока Чика в штате Техас в 16:25 по московскому времени. При этом первая фаза полета проходила в штатном режиме - все 33 двигателя Raptor первой ступени Super Heavy функционировали нормально. После отделения первой ступени Starship вышел на орбиту и начал фазу пассивного полета, во время которой производилось тестирование его возможностей и оборудования.После завершения орбитальной фазы полета аппарат начал возвращение на Землю, однако на 48 минуте полета, когда космический корабль находился на высоте 75 километров над поверхностью Земли, сигнал с аппаратом был потерян, при этом, несмотря на это, продолжали поступать данные о его скорости снижения.Во время третьего теста Starship должен был упасть в акватории Индийского океана, однако в настоящее время неизвестно, на каком именно этапе завершения полета космический аппарат мог разрушиться. В ходе очередного испытательного полета компании SpaceX удалось протестировать различные процессы, включая разделение ступеней, разгон двигателей, движение по инерции, обратный запуск и корректировку траектории полета.Глава компании SpaceX Илон Маск позиционирует проект Starship как транспортную систему, предназначенную для будущих межпланетных полетов на Луну и Марс.

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