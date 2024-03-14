Альтернативный контрнаступ Буданова – минимум 500 уже обнялись с чернозёмом

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Альтернативный контрнаступ Буданова – минимум 500 уже обнялись с чернозёмом

Время для главы украинского ГУР Буданова (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) стремительно тает. Уже ни для кого не секрет, что все атаки на российское приграничье (причём то, которое российским признаёт и сам Киев) были приурочены к президентским выборам в нашей стране. А тает это время для Буданова* по той простой причине, что к настоящему моменту украинские боевики, согласно плану, завизированному западными спецслужбами, ведомство Буданова курирующими, уже должны были захватить какой-либо населённый пункт (а то и несколько - да покрупнее) на территории Курской и (или) Белгородской областей и по максимуму отработать вариант с «Тик-Токами» и «фоточками» в соцсетях и мессенджерах.

Но так получается, что к настоящему моменту те, кто ещё пару дней назад громко объявлял, что «идёт на выборы», знатно «одвухсотились» на подступах к границам Курской и Белгородской областей. Кто-то ещё дёргается в воронках от российских снарядов и бомб, словив осколок или пулю и перейдя в «трёхсотый формат».



Как в своём интервью Дмитрию Киселёву сказал Владимир Путин, целью этих наскоков со стороны противника является попытка «выйти на некий обмен». Мол, взяли под контроль вот это или вот это и вернём вам, если вы нам вернёте, например, Марьинку и Авдеевку. В принципе, типичный метод «торговли» от террористов – когда людей берут в заложники (или пытаются взять), а затем выставляют (или, опять-таки, пытаются выставить) ультиматум.

Но в том и дело, что будановские «воЕны» вместе с их «контрнаступом на Курск и Белгород» пока больше играют против самого Буданова. Была поставлена задача – наснимать «тик-токов» с флагами, бронетехникой и «в полной боевой» на занятых территориях, так и в этом плане знатное фиаско, когда фейки констатируют даже, собственно, украинские блогеры. Украинская Рыжевка вместо российского Тёткино, «въезд бронетехники в Курск», фейковость которого тут же выдала табличка с информацией о ремонте дороги – на украинском языке. И вишенкой на торте – те самые будановские «воЕны», которые «проголосовали» и оказались отснятыми русским дроном, будучи «россыпью» лежащими на мартовских чернозёмах.

В итоге только за три дня своего «альтернативного контрнаступа» Буданов* отправил на тот свет как минимум пять сотен тех, кого так пестовали западные военные инструкторы и для которых нашлись и танки, и БМП, и артиллерия – всё то, чего, как утверждает Зеленский, у Украины не хватает на фронте вот прямо сейчас…

То есть, 400 будановцев уже «проголосовали». Ну и понятно, за кого. Бросали-то их для того, чтобы под выборы получить в том числе и медиакозырь – мол, глядите все: «Россия на своей территории вообще ничего не контролирует, а потому какие вам ещё выборы, какие там ещё результаты»… Теперь же горящая у границы бронетехника ГУР, СБУ, ВСУ (или кого там ещё), разбитые пешие группы, ликвидированный десант – это уже какая-то «копипаста» с прошлогоднего «неймовирного контрнаступа», на который делали более чем существенную ставку в Киеве и за океаном.

Кстати, бросание на убой групп ГУР на прорыв российских границ ещё ведь и объясняет то, почему в своё время Буданова* не назначили вместо Залужного, хотя ещё как прочили. Видимо, Буданов* объявил, что «он себя вот-вот покажет на другом фронте». Что ж, показывает. И ведь мир видит, как «ярко» показывает – с факелами горящими «Брэдли» на северо-востоке Сумщины и севере Харьковщины.

Конечно, понимая, что время уходит как песок сквозь пальцы, Буданов* будет хвататься за последнюю соломинку – а значит, бросать на прорыв всё новые и новые подразделения. Ровно так же, как летом прошлого года делал «атаман» Залужный – потеряв десятки танков, а вместе с ними и машин разминирования и пытаясь «торпедировать» минные поля уже личным составом резервных бригад, которые изначально предназначались для развития успеха после прорыва штурмовыми отрядами. Сегодня ГУР, ведомое британскими и прочими подсказчиками, уже вынуждено вертолётами забрасывать поближе к границе десантные группы, наотмашь лупить артиллерией, куда придётся (это к вопросу о том, зачем они пытались тянуть к границе дальнобойные САУ - да хотя бы затем, чтобы потом из них лупить по Курску, например). Но ситуация такова, что число вертолётов можно пересчитать по пальцам и десант, как в тех Крынках, высаживается в пекло у границы. А САУ сжигают наши ребята, что называется, на подступах.

Сейчас в приграничье тяжело. Враг истерит. Бросает всё и всех, кто и что буквально есть в распоряжении. Наши держат оборону, прокручивая мясорубку для принятия в неё будановцев.

Но а что самому Буданову остаётся? Будет бросать, бросать и бросать. Да, фарш на выходе его, конечно, не устраивает, но главарей террористов западные кураторы выбирают по такому принципу, что уж пулю в висок себе они точно не пустят, ибо понятие «честь офицера» такой, совсем не благородной, плесени неведомо априори.
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11 комментариев
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  1. Владимир_Д Ранг пользователя
    Владимир_Д
    -2
    Сегодня, 20:20
    А не рановато ли печатать победные дифирамбы? Десант всу высадился с вертолета в одном из населенных пунктов белгордчины.
    1. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      -3
      Сегодня, 20:27
      Похоже на какой-то наброс, когда за час кроме "дисант пад Белгород!!!" ничего больше не появляется
    2. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +2
      Сегодня, 20:32
      Цитата: Владимир_Д
      Десант всу высадился с вертолета в одном из населенных пунктов белгордчины.

      Вот это точно уже акт отчаянья... Ну высадили они этот тактический вертолетный десант, численностью до 30...40 человек, а дальше, что? Его же надо снабжать и поддерживать. И я не думаю, что у них это сейчас уже получиться.
  2. Бородач Ранг пользователя
    Бородач
    +2
    Сегодня, 20:21
    Бандера в аду радуется пополнению. am laughing
  3. belost79 Ранг пользователя
    belost79
    +1
    Сегодня, 20:22
    Почему-то вспомнилось - История любит повторяться, первый раз трагедия, второй фарс.
    1. Vicontas Ранг пользователя
      Vicontas
      0
      Сегодня, 20:52
      Просто "мамкин пирожок"Буданов нарабатывает себе рейтинг для будущей работы на "белых господ" из-за "большой лужи".Чем больше положит тем выше оценят! .Пусть даже в качестве "контрацептива."
  4. belost79 Ранг пользователя
    belost79
    +3
    Сегодня, 20:25
    Цитата: Владимир_Д
    А не рановато ли печатать победные дифирамбы? Десант всу высадился с вертолета в одном из населенных пунктов белгордчины.

    Высадились в селе прямо на границе. Сделают фотки у почты, постреляют и ночью сбегут. Если повезет. Зато на Украине три дня праздник будет - десантная операция на территории России! Русне конец!
    1. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +1
      Сегодня, 20:30
      А ну тогда это нормально когда всу высаживается на российской территории для фотосессии на третий год сво
    2. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 20:37
      Цитата: belost79
      Высадились в селе прямо на границ

      10 км от границы
      Цитата: belost79
      постреляют и ночью сбегут.

      У них задачи сорвать выборы на одном из участков, то есть они обязаны продержаться дольше
      Цитата: belost79
      Сделают фотки у почты

      На выборном участке, где скорей всего "найдут" уже заполненные бюллетени и протоколы...
      Цитата: belost79
      Зато на Украине три дня праздник будет
      Ну это как водиться, как раз эти три дня в брмбоубежищах просидят
  5. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    0
    Сегодня, 20:33
    Конечно, хорошо, что головорезы Буданова получили по рогам. Молодцы все наши бойцы, тут сказать нечего. Но я бы, соглашаясь с некоторыми комментаторами призывающими не петь победные песни раньше времени, посмотрел бы на это не как на примитивную пиар-акцию, словно бы на какое-то шоу, а как на элемент игры, которую ведёт против нас Запад. Кровавой игры, к сожалению. Запад, несомненно, не угомонится после президентских выборов, он продолжит повышать градус. Будет активизировать новые направления, будет пытаться вынудить нас официально признать, что атаки на российские города северо-запада страны наносятся с территории стран НАТО (Эстония, Латвия, Литва, Финляндия). Да, наверное, люди и сами будут задавать такие вопросы. Другое дело, что нам нельзя уже воспринимать на ментальном уровне это всё как просто СВО, это уже нечто намного большее, это нулевая фаза Третьей Мировой войны.

    Я общаюсь со многим людьми и у нас, и за рубежом. Многие не могут поверить, что война расширится, но она расширяется. Запад всё для этого делает. Поэтому я бы не сводил всё к пиар-акциям Буданова. Они хотят намного большего, Украина - это не более чем бешенная псина, которую спустили с цепи, чтобы нас несколько ослабить, но пока страна становится только сильнее. Однако нельзя расслабляться. Когда разыграются сражения вдоль наших западных границ со странами НАТО - это будет абсолютно иной уровень эсклации, тут, возможно, даже об этом будет неуместно говорить. Запад нищает, тупых и нищх отправят против нас: прибалтов, финнов и поляков, вместе с ними и всех остальных европейцев.

    Но мы всё равно победим.

    Нет иного пути.
  6. sepal81 Ранг пользователя
    sepal81
    0
    Сегодня, 20:53
    Цитата: svp67
    Цитата: belost79
    Высадились в селе прямо на границ

    10 км от границы
    Цитата: belost79
    постреляют и ночью сбегут.

    У них задачи сорвать выборы на одном из участков, то есть они обязаны продержаться дольше
    Цитата: belost79
    Сделают фотки у почты

    На выборном участке, где скорей всего "найдут" уже заполненные бюллетени и протоколы...
    Цитата: belost79
    Зато на Украине три дня праздник будет
    Ну это как водиться, как раз эти три дня в брмбоубежищах просидят

    5 км от границы. Посмотрим, чем это закончится.

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