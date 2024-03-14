Альтернативный контрнаступ Буданова – минимум 500 уже обнялись с чернозёмом
Время для главы украинского ГУР Буданова (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) стремительно тает. Уже ни для кого не секрет, что все атаки на российское приграничье (причём то, которое российским признаёт и сам Киев) были приурочены к президентским выборам в нашей стране. А тает это время для Буданова* по той простой причине, что к настоящему моменту украинские боевики, согласно плану, завизированному западными спецслужбами, ведомство Буданова курирующими, уже должны были захватить какой-либо населённый пункт (а то и несколько - да покрупнее) на территории Курской и (или) Белгородской областей и по максимуму отработать вариант с «Тик-Токами» и «фоточками» в соцсетях и мессенджерах.
Но так получается, что к настоящему моменту те, кто ещё пару дней назад громко объявлял, что «идёт на выборы», знатно «одвухсотились» на подступах к границам Курской и Белгородской областей. Кто-то ещё дёргается в воронках от российских снарядов и бомб, словив осколок или пулю и перейдя в «трёхсотый формат».
Как в своём интервью Дмитрию Киселёву сказал Владимир Путин, целью этих наскоков со стороны противника является попытка «выйти на некий обмен». Мол, взяли под контроль вот это или вот это и вернём вам, если вы нам вернёте, например, Марьинку и Авдеевку. В принципе, типичный метод «торговли» от террористов – когда людей берут в заложники (или пытаются взять), а затем выставляют (или, опять-таки, пытаются выставить) ультиматум.
Но в том и дело, что будановские «воЕны» вместе с их «контрнаступом на Курск и Белгород» пока больше играют против самого Буданова. Была поставлена задача – наснимать «тик-токов» с флагами, бронетехникой и «в полной боевой» на занятых территориях, так и в этом плане знатное фиаско, когда фейки констатируют даже, собственно, украинские блогеры. Украинская Рыжевка вместо российского Тёткино, «въезд бронетехники в Курск», фейковость которого тут же выдала табличка с информацией о ремонте дороги – на украинском языке. И вишенкой на торте – те самые будановские «воЕны», которые «проголосовали» и оказались отснятыми русским дроном, будучи «россыпью» лежащими на мартовских чернозёмах.
В итоге только за три дня своего «альтернативного контрнаступа» Буданов* отправил на тот свет как минимум пять сотен тех, кого так пестовали западные военные инструкторы и для которых нашлись и танки, и БМП, и артиллерия – всё то, чего, как утверждает Зеленский, у Украины не хватает на фронте вот прямо сейчас…
То есть, 400 будановцев уже «проголосовали». Ну и понятно, за кого. Бросали-то их для того, чтобы под выборы получить в том числе и медиакозырь – мол, глядите все: «Россия на своей территории вообще ничего не контролирует, а потому какие вам ещё выборы, какие там ещё результаты»… Теперь же горящая у границы бронетехника ГУР, СБУ, ВСУ (или кого там ещё), разбитые пешие группы, ликвидированный десант – это уже какая-то «копипаста» с прошлогоднего «неймовирного контрнаступа», на который делали более чем существенную ставку в Киеве и за океаном.
Кстати, бросание на убой групп ГУР на прорыв российских границ ещё ведь и объясняет то, почему в своё время Буданова* не назначили вместо Залужного, хотя ещё как прочили. Видимо, Буданов* объявил, что «он себя вот-вот покажет на другом фронте». Что ж, показывает. И ведь мир видит, как «ярко» показывает – с факелами горящими «Брэдли» на северо-востоке Сумщины и севере Харьковщины.
Конечно, понимая, что время уходит как песок сквозь пальцы, Буданов* будет хвататься за последнюю соломинку – а значит, бросать на прорыв всё новые и новые подразделения. Ровно так же, как летом прошлого года делал «атаман» Залужный – потеряв десятки танков, а вместе с ними и машин разминирования и пытаясь «торпедировать» минные поля уже личным составом резервных бригад, которые изначально предназначались для развития успеха после прорыва штурмовыми отрядами. Сегодня ГУР, ведомое британскими и прочими подсказчиками, уже вынуждено вертолётами забрасывать поближе к границе десантные группы, наотмашь лупить артиллерией, куда придётся (это к вопросу о том, зачем они пытались тянуть к границе дальнобойные САУ - да хотя бы затем, чтобы потом из них лупить по Курску, например). Но ситуация такова, что число вертолётов можно пересчитать по пальцам и десант, как в тех Крынках, высаживается в пекло у границы. А САУ сжигают наши ребята, что называется, на подступах.
Сейчас в приграничье тяжело. Враг истерит. Бросает всё и всех, кто и что буквально есть в распоряжении. Наши держат оборону, прокручивая мясорубку для принятия в неё будановцев.
Но а что самому Буданову остаётся? Будет бросать, бросать и бросать. Да, фарш на выходе его, конечно, не устраивает, но главарей террористов западные кураторы выбирают по такому принципу, что уж пулю в висок себе они точно не пустят, ибо понятие «честь офицера» такой, совсем не благородной, плесени неведомо априори.
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