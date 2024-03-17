«Меркавы» древнего мира: боевые колесницы Израильского царства

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«Меркавы» древнего мира: боевые колесницы Израильского царства
Одна из колесниц, находившихся в гробнице Тутанхамона. Аналогичные изделия, но в более простом исполнении могли состоять на вооружении Израильского царства. Фото Wikimedia Commons


На вооружении современной израильской армии состоят основные боевые танки «Меркава». Такое название им дали в честь боевых колесниц древнего Израильского царства. Армия Древнего Израиля уделяла большое внимание развитию кавалерии и колесниц – передовых родов войск своего времени. С их помощью решались различные военные и политические задачи и велось международное сотрудничество.



Библейский сюжет


К сожалению, точной и подробной информации о древнеизраильских боевых колесницах не слишком много. Основным источником данных на эту тему является Ветхий Завет. В его книгах регулярно упоминаются колесницы – как повозки транспортного назначения, так и боевые «машины», несущие стрелка-лучника. При этом именно Библия предоставляет некоторые подробности, представляющие интерес.

В библейских текстах встречается множество упоминаний колесниц. Однако в большинстве случаев речь идет о войсках противников Израиля. Разные государства и народы регулярно атаковали народ израилев с использованием пехоты, конницы и колесниц. К примеру, в «Книге Иисуса Навина» неоднократно упоминаются железные колесницы Хананеев. Также в ней присутствует операция по их уничтожению.

Колесницы, использовавшиеся самими иудеями, впервые по хронологии упоминаются в главе 45 книги «Бытие», но речь идет о транспортных средствах невоенного назначения. В этом эпизоде Иосиф отправил в Израиль колесницы, чтобы доставить в Египет своих родных и близких.


Изображение ассирийской боевой колесницы с одного из рельефов. Графика Wikimedia Commons

Согласно Ветхому Завету, Израильское царство начало развивать направление боевых колесниц не позднее правления царя Давида, т.е. на рубеже II-I тысячелетий до н.э. Так, в гл. 8 «Второй книги Царств» упоминается победа израильтян над царем Сувским с большим количеством пленных и трофеев. В частности, победители оставили себе коней для ста колесниц. Это означает, что к тому времени в израильском войске присутствовали колесницы – хотя в священных текстах ранее они не упоминались.

Наибольший интерес в этом контексте представляет гл. 10 «Третьей книги Царств». Последние ее строки рассказывают об экономических и военных реформах царя Соломона (начало X в. до н.э.) Согласно русскому синодальному переводу, по результатам проведенного военного строительства в армии появилось 12 тыс. всадников и 1400 колесниц. При этом греческий перевод Библии говорит о 40 тысячах «коней колесничных». Эти силы и средства были распределены по всей стране для обеспечения безопасности. «Меркавы» базировались в неких «колесничных городах».

«Третья книга Царств» также раскрывает особенности развития и подготовки войск. Колесницы закупались в Египте по цене 600 сиклей серебром за штуку. Лошадей приобретали в Египте или в Куве (город либо местность, точные данные о которой отсутствуют). Одно животное стоило 150 сиклей. Кроме того, израильские купцы наладили реэкспорт лошадей и колесниц в соседние царства.


Второй Курхский монолит с клинописью о царе Салманасаре III. Фото Wikimedia Commons

Исторические памятники


К сожалению, священные тексты, ввиду их специфики, недостаточно точны и представляют ограниченный интерес для исторической науки. В частности, до сих пор не удалось установить, существовало ли Израильское царство в те сроки и том виде, как его описывает Ветхий Завет. Под вопросом и историчность личностей царя Давида и царя Соломона.

Впрочем, имеются и внебиблейские материалы, раскрывающие вопросы истории, в т.ч. военной. В контексте боевых колесниц необходимо вспомнить т.н. Курхские монолиты, обнаруженные в 1861 г. Это пара ассирийских каменных стел, выполненных в IX в. до н.э. и рассказывающих о правлении царей Ашшурнацирапала II и Салманасара III – отца и сына.

В конце текста на второй стеле рассказывается о битве при Каркаре, состоявшейся в 853 г. до н.э. На стороне Ассирии во главе с Салманасаром III выступили войска 12 царей (возможно, имело место художественное преувеличение). Среди них упоминается израильский царь Ахав, приславший 10 тыс. пехотинцев и 2 тыс. колесниц.

В последние десятилетия в ходе раскопок в Мегиддо, Хацоре и Беэр-Шеве были обнаружены руины необычных зданий IX-VIII вв. до н.э. От других построек в регионе они отличались нехарактерно большими размерами. По ряду признаков, археологи предположили, что это были конюшни для размещения лошадей и колесниц. По-видимому, именно такие объекты именуются в Библии «колесничными городами».


Юлиус Шнорр фон Карольсфельд, гравюра "Смерь Ахава", (до 1883 г.). Израильский царь стоит на "колеснице с косами". Историчность и технические подробности принесены в жертву сюжету и экспрессивности

На чужих наработках


Из доступных источников, исторических и литературных, следует, что армия Израильского царства начала внедрять колесницы еще на рубеже II-I тысячелетий до нашей эры. При этом она не была в числе первых армий, освоивших подобную технику. Тем не менее, были приняты меры для строительства крупного парка «меркав», соответствующего военным и политическим целям и задачам страны.

Согласно разным оценкам, колесничное войско Израиля на определенном этапе развития стало одним из самых крупных и мощных в регионе. Именно это определило успехи царства на региональной политической арене, а также дало возможность выгодно сотрудничать с некоторыми соседями.

Любопытно, что строительство важнейшего рода войск зависело от импорта. Единственный известный источник упоминает закупку готовых колесниц и лошадей для них в Египте. Это неудивительно, т.к. для сборки подобного изделия требовался определенный набор материалов, технологий и компетенций. Возможно, израильские военные могли скопировать иностранную технику и наладить ее самостоятельное производство, но точные данные на этот счет пока не найдены. При этом очевидно, что в «колесничных городах» должны были работать ремонтные мастерские для восстановления поврежденной матчасти.


Юлиус Шнорр фон Карольсфельд, гравюра "Видение пророка Иезекиля". В центре сюжета "божественная колесница-трон" Маасе Меркава

Точные сведения о техническом облике древнеизраильских боевых колесниц отсутствуют. Изображения этой техники тоже не сохранились. Однако данные об импорте готовых изделий позволяют предполагать, что они имели традиционный для той эпохи облик и возможности. Вряд ли разрабатывались и принципиально новые тактики боевого применения.

Типичная боевая колесница того времени представляла собой легкую двухколесную повозку с небольшим кузовом, в которую запрягалась пара или тройка лошадей. Характерной особенностью такой техники являлась облегченная конструкция, позволявшая улучшить скоростные и маневренные характеристики. В частности, именно в колесницах широкое распространение получили колеса со спицами, прочные и легкие.

Боевой расчет колесницы, в т.ч. Израильского царства, обычно состоял из двух человек. За управление лошадьми отвечал возница, использовавший пару вожжей. Вторым членом экипажа был стрелок, вооруженный луком. Тактика боевого применения сводилась к маневрированию по полю боя и стрельбе по порядкам противника из лука с быстрым уходом из-под ответного обстрела. У некоторых народов и стран экипажи колесниц включали трех человек. Вместо лука в некоторых случаях экипаж мог использовать копье.

В X в. до н.э. единое Израильское царство распалось на две новые страны – Северное Израильское царство и Иудейское царство. В последней трети VIII в. новое Израильское царство подверглось ряду нападений со стороны соседей. В 722 г. Ассирия во главе с Саргоном II завоевала еврейское государство и прекратило его существование. При этом израильская армия понесла серьезные потери, а часть войска, по некоторым данным, ушла в Иудею.


Кавалерийский отряд еврейской военизированной организации "Ха-Шомер", 1907 г. Фото Cyclowiki.org

Любопытно, что в источниках этого времени упоминается наличие в ассирийской армии израильских колесниц и их боевых расчетов. Согласно им, из личного состава Израиля, взятого в плен в боях, было сформировано 50 подразделений общей численностью 200 колесниц. Впрочем, служба этих подразделений длилась недолго. В этот период ассирийская армия начала переход на конницу, и вскоре отказалась от более сложных колесниц.

В начале I тысячелетия до н.э. колесницы являлись пиком развития военной мысли и были наиболее серьезным и опасным вооружением любых сухопутных армий. Однако дальнейшее развитие военного дела привело к изменению приоритетов, и роль колесниц начала сокращаться. В итоге за несколько веков от них полностью отказались в пользу конницы, имевшей ряд важных преимуществ.

Преемственность названий


Таким образом, три тысячи лет назад вновь образованное Израильское царство старалось отстаивать свои интересы, для чего строило развитую и современную для той эпохи армию. С целью достижения желаемых показателей наращивалась численность и внедрялись самые актуальные образцы, такие как колесницы. Такая техника оставалась на службе до самого падения царства, а затем перешла к ассирийским захватчикам. Позже от нее отказались.

О колесницах вспомнили во второй половине XX в., но уже лишь как о красивом символе из древней истории. В честь повозок с парой коней и лучником в новом Израиле назвали свой первый основной танк. В дальнейшем он получил развитие, и сейчас в строю находится уже четвертая модель «Меркавы». Однако уже идут работы по совершенно новому ОБТ с иным названием. И похоже, что эпоха «колесниц» израильской армии снова подходит к концу.
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4 комментария
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  1. andrewkor Ранг пользователя
    andrewkor
    -1
    Сегодня, 05:10
    Мне интересна экономическая составляющая такого рода продвинутого вооружения.
    В статье прямо указывается на его импорт и стоимость.Откуда у древнего Израиля ,не имеющего ,до сих пор , каких либо природных ресурсов такие средства ? Современная Россия носится с импортозамещением уж сколько лет ,не простое это дело.Производство ВиВт конечно на особом счёту ,но ,говорят,чипы приходится из бытовой техники выковыривать!
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      0
      Сегодня, 07:11
      Откуда у древнего Израиля ,не имеющего ,до сих пор , каких либо природных ресурсов такие средства

      значит раньше были "ресурсы", которые к сегодняшнему дню исчерпались... п.с. древний египет тоже был мощной цивилизацией, а посмотрите что сейчас на его месте...
  2. Андрей Москвин Ранг пользователя
    Андрей Москвин
    +1
    Сегодня, 06:23
    Кроме того, израильские купцы наладили реэкспорт лошадей и колесниц в соседние царства.

    Война войной, а лавка не должна пустовать. lol
  3. nepunamemuk Ранг пользователя
    nepunamemuk
    -1
    Сегодня, 06:49
    Такая техника оставалась на службе до самого падения царства, а затем перешла к ассирийским захватчикам. Позже от нее отказались.

    даже ассирийцы поняли что меркава туфта
    хотя это их и не спасло am

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