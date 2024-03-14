Британская пресса пишет, что Россия могла заглушить GPS-сигнал на самолёте министра обороны Великобритании системой «Борисоглебск-2»

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Британская пресса пишет, что Россия могла заглушить GPS-сигнал на самолёте министра обороны Великобритании системой «Борисоглебск-2»

Британское издание The Times предполагает, что Россия могла заглушить GPS-сигнал на самолете главы Минобороны островного королевства Гранта Шаппса, когда он пролетал в непосредственной близости к территории РФ.

По данным издания, сигнал системы спутниковой навигации на самолете Шаппса был заглушен, когда глава британского оборонного ведомства возвращался на самолете Королевских ВВС Dassault Falcon из Польши, где он принимал участие в масштабных учениях армий стран НАТО.



Сообщается, что связь со спутниками отсутствовала в течение 30 минут, когда борт британского министра пролетал недалеко от Калининграда. Пилотам пришлось использовать альтернативные методы определения местоположения самолета.

Также отмечается, что британские самолеты, взлетающие со своей базы на Кипре, регулярно сталкиваются с помехами, вызванными воздействием российского оборудования, которое предположительно размещено на территории Сирии. При этом подобное практически не случается с бортами высокопоставленных чиновников.

Ранее сообщалось, что, по данным мониторингового портала GPSJAM, российская армия периодически глушит сигнал спутниковой навигации в восточных регионах Польши, а также на территории Швеции и прибалтийских стран. Наиболее вероятной причиной потери связи называется работа комплексов радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", расположенных в Калининградской области. Якобы этим комплексом Россия "могла заглушить" и сигнал с самолёта Шаппса.
  • сайт компании Dassault Falcon
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22 комментария
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  1. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 21:52
    Наиболее вероятно, опять "хали лайки". Есть доказательства на стол, нет и не фиг летать где попало.
    1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +4
      Сегодня, 22:14
      Пущай по атласу автомобильных дорог летает. Не велика персона.
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        0
        Сегодня, 22:17
        По звездам........ yes ..........
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +2
        Сегодня, 22:37
        Цитата: Андрей Николаевич
        Пущай по атласу автомобильных дорог летает. Не велика персона.

        По пачке "Беломора", удобнее летать.
  2. topol717 Ранг пользователя
    topol717
    +3
    Сегодня, 21:55
    Хорошая новость, таких штучек надо побольше, и выключить весь GPS в трибалтике и финке. А еще прикрыть наши города миллионники. Таксисты правда разбегутся, но зато дроны перестанут прилетать по НПЗ.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 21:57
      Цитата: topol717
      выключить весь GPS в трибалтике и финке

      ну вы и зверюга, а как за хлебом ходить?!
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        0
        Сегодня, 22:08
        Цитата: Василенко Владимир
        ну вы и зверюга, а как за хлебом ходить?!

        Пусть православный Глонасс пользуют!
      2. Тополь Ранг пользователя
        Тополь
        0
        Сегодня, 22:17
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: topol717
        выключить весь GPS в трибалтике и финке

        ну вы и зверюга, а как за хлебом ходить?!

        По компасу.
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 22:18
          Цитата: Тополь
          По компасу.

          по компасу, значит карты читать нужно уметь, а этому сейчас не учат
    2. usr01 Ранг пользователя
      usr01
      0
      Сегодня, 22:39
      Цитата: topol717
      Таксисты правда разбегутся

      А Таксистам GPS не нужен! GPS нужен "кастрюльщикам" и.. министру Шаппсу wink
      так что - "Абдула! выключай!!!!" laughing
  3. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 21:56
    Британская пресса пишет, что Россия могла заглушить GPS-сигнал на самолёте министра обороны Великобритании
    в шо министр обороны заблудился?! belay
  4. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +4
    Сегодня, 21:59
    Пилотам пришлось использовать альтернативные методы определения местоположения самолета

    По пачке беломора? lol
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 22:01
      Цитата: Enceladus
      По пачке беломора?

      так он надеюсь не у нас на севере потерялся, а то не дай господь попадет к медведю, да научит того аглицким похабностям
  5. aksleks
    aksleks
    0
    Сегодня, 22:04
    Цитата: Василенко Владимир
    Цитата: topol717
    выключить весь GPS в трибалтике и финке

    ну вы и зверюга, а как за хлебом ходить?!

    Пешком.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 22:22
      Цитата: aksleks
      Пешком.
      1. aksleks
        aksleks
        0
        Сегодня, 23:04
        Именно, уважаемый, - Сусанин stop
  6. dimy44 Ранг пользователя
    dimy44
    +2
    Сегодня, 22:06
    Ниче страшного. Летали на масштабные учения, вот вам и подкинули задачку в реальном времени. Нефиг ныть!
  7. Читателль 2013 Ранг пользователя
    Читателль 2013
    0
    Сегодня, 22:07
    А, может, заглушить, там, где это реально надо
  8. Есаул Ранг пользователя
    Есаул
    0
    Сегодня, 22:15
    Надо британским журналистам проверить ещё не отравился ли министр новичком, когда пролетал рядом с Калининградом
  9. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    0
    Сегодня, 22:19
    . когда он пролетал в непосредственной близости к территории РФ.

    Ибо нефиг у наших границ шататься.....
  10. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 22:34
    И какие "альтернативные методы" они использовали-атлас автодорог? tongue
  11. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 23:12
    Только "Новичок" в отношении бритов катит.

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