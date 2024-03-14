Британская пресса пишет, что Россия могла заглушить GPS-сигнал на самолёте министра обороны Великобритании системой «Борисоглебск-2»
Британское издание The Times предполагает, что Россия могла заглушить GPS-сигнал на самолете главы Минобороны островного королевства Гранта Шаппса, когда он пролетал в непосредственной близости к территории РФ.
По данным издания, сигнал системы спутниковой навигации на самолете Шаппса был заглушен, когда глава британского оборонного ведомства возвращался на самолете Королевских ВВС Dassault Falcon из Польши, где он принимал участие в масштабных учениях армий стран НАТО.
Сообщается, что связь со спутниками отсутствовала в течение 30 минут, когда борт британского министра пролетал недалеко от Калининграда. Пилотам пришлось использовать альтернативные методы определения местоположения самолета.
Также отмечается, что британские самолеты, взлетающие со своей базы на Кипре, регулярно сталкиваются с помехами, вызванными воздействием российского оборудования, которое предположительно размещено на территории Сирии. При этом подобное практически не случается с бортами высокопоставленных чиновников.
Ранее сообщалось, что, по данным мониторингового портала GPSJAM, российская армия периодически глушит сигнал спутниковой навигации в восточных регионах Польши, а также на территории Швеции и прибалтийских стран. Наиболее вероятной причиной потери связи называется работа комплексов радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", расположенных в Калининградской области. Якобы этим комплексом Россия "могла заглушить" и сигнал с самолёта Шаппса.
- сайт компании Dassault Falcon
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