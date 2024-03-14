Мэр украинского Белополья: все выезды из приграничной Рыжевки - под огневым контролем россиян
Мэр города Белополье (Сумская область) Юрий Зарко сегодня сделал примечательное заявление, которое свидетельствует о том, что ведомство Кирилла Буданова (внесён в России в список террористов и экстремистов) фактически взяло своих собственных сограждан в заложники на приграничных территориях. В заложниках у Буданова* сумчане оказались вследствие устроенной ГУР Украины авантюры с многократными попытками прорваться в наши Курскую и Белгородскую области.
Мэр Белополья говорит о том, что «безопасных путей для выезда жителей приграничного села Рыжевка не осталось».
Зарко:
И тут Зарко, конечно, несколько осёкся. Ведь огневой контроль над этими дорогами не просто так образовался. А стал этот контроль следствием действий именно украинских вооружённых групп, которые Буданов* бросает на прорыв границы – в данном случае в направлении Тёткино Курской области. Напомним, что именно в Рыжевке, выдавая село за российское Тёткино, и снимали свой фейковый ролик боевики ГУР. Фейк быстро разоблачили, причём и украинские журналисты.
Одновременно с этим стало известно, что российские войска разрушили пролёты моста через реку Ворсклица. По этому мосту будановские отряды с бронетехникой переправлялись к селу Поповка Сумской области, чтобы затем атаковать российское Сподарюшино (Белгородская область).
Таким образом, для выдвинувшихся гуровцев дорога к Поповке превращается в дорогу в один конец.
К настоящему моменту противник, не имея успеха на других направлениях, пытается атаковать Козинку, что неподалёку от Грайворона (Белгородская область). Российские войска ведут уничтожение десантных групп противника у границы.
Информация