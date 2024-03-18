Недоедание и недовыпивание во Франции во время оккупации



Хозяйственные фотографии времен войны найти трудно. Потому наслаждайтесь видами Парижа

Падение урожаев



В военные годы даже в Париже были возницы

Голодный паек

Франция – страна выпивох



Парижская витрина магазинчика с выпивкой

Эта тема возникла, так сказать, по просьбе трудящихся, которых очень интересовало положение с сельским хозяйством в оккупированной Франции. Потому что нередко рисуется картина, что Франция снабжала немецкую армию всякими деликатесами: сырами, винами и прочим, из чего можно было сделать вывод, будто бы особых аграрных проблем там не было.Однако же это было не совсем так. Проблемы имелись, и весьма серьезные.Французская статистика и здесь хороша. Министерство сельского хозяйства французского государства (то есть вишистского правительства) ежегодно выпускало подробный отчет о собранном урожае, причем по стандартизированной форме, обеспечивающей сопоставимость данных. В каждом таком отчете были подробные сведения не только по всем культурам, возделываемым во Франции, а также по животноводческой продукции, но эти сведения давались по всем 87 департаментам страны.Из этой статистики можно точно узнать, сколько в каком департаменте было пахотных угодий, сколько каких посевов было осуществлено и какой урожай был собран. Давалась также денежная оценка стоимости по текущим ценам.Нас интересуют, конечно, общие данные, скажем, по пшенице – одному из основных хлебов. Эти данные показывают, что урожаи пшеницы в военные годы резко упали.• 1939 – 7 301 тыс. тонн;• 1940 – 5 060 тыс. тонн;• 1941 – 5 576 тыс. тонн;• 1942 – 5 482 тыс. тонн;• 1943 – 6 379 тыс. тонн;• 1944 – 6 359 тыс. тонн;• 1945 – 4 140 тыс. тонн.Причины падения урожаев пшеницы, как и всех остальных культур, по которым такая же картина, просты, но весьма неприличны. Несмотря на то, что Франция любила учить других, как жить, французский крестьянин пахал в основном на лошади. В 1940 году во Франции было 39 тысяч тракторов, из которых 25 тысяч использовались и запахивали около 2 млн гектаров или 10 % всех пахотных угодий.Лошадей же в военные годы стало меньше. Если в 1938 году во французском сельском хозяйстве было 2,1 млн лошадей старше трех лет, то есть рабочих, то уже в 1940 году их стало 1,6 млн. При оккупации их количество несколько возросло до 1,7 млн голов, но в 1944 году снова упало до 1,6 млн голов. Во время войны мобилизации и реквизиции лошадей – обычное дело. Но французское сельское хозяйство, лишившись 23 % своего поголовья, разумеется, сократило запашку и производство.Другая причина – плохое снабжение.В 1938 году на производство сельхозинвентаря и сельхозмашин расходовалось 164,5 тысячи тонн стали, а в 1944 году – 27,6 тысячи тонн. Более или менее благополучным было положение в 1940–1942 годах, когда расход металла достигал 120 тысяч тонн. Но в 1943 году он был резко сокращен до 45 тысяч тонн или в 3,6 раза меньше, чем до войны.Это фактор. Плуги, бороны, культиваторы – все это снашивается, и быстро. Почва стачивает их подобно абразиву. Потому, если не поставляется достаточно сельхозинвентаря и орудий, то через пару лет выясняется, что крестьянину нечем вспахать – его плуг сточился.То же самое и с кожей. В 1938 году сельское хозяйство потребляло 3 950 тонн кожи. Потом поставки сократились более чем вдвое, пока не упали в 1944 году до 995 тонн или 25 % довоенных потребностей. Кожи – это упряжь, без которой, как и без плуга, вспахать нельзя.К этому стоит добавить значительное сокращение рабочей силы во французском сельском хозяйстве. И тогда получится типичная картина истощения сельского хозяйства, испытывавшего воздействие нехватки рабочих рук и тягловой силы, износа инвентаря, что неизбежно вело к сокращению производства сельскохозяйственных культур.Правительство Виши, конечно, пыталось исправить положение, но его возможностей было явно недостаточно, чтобы поднять французское крестьянство до довоенного уровня.Поскольку у нас есть статистика производства, потребления, экспорта и импорта, а также поставок пшеницы вермахту, можно сделать нечто вроде баланса и оценить, сколько хлеба оставалось французам в военные годы.Таблица составлена по немецким данным, которые несколько отличаются от французских, но ненамного. При этом в немецкой статистике приводятся и другие данные, позволяющие оценить распределение и потребление пшеницы.Но тут есть немаловажный нюанс.Во французской статистике указано, что до войны объем семян, которые были необходимы для посева, составлял 1 150 тысяч тонн. Этот объем надо вычесть из общего потребления французского населения, составлявшего в военные годы около 40 млн человек. И тогда получится следующее:В среднем на душу населения 87,2 кг в год – это 238,9 грамма пшеницы в зерне или около 250 граммов печеного хлеба. В 1942 году во Франции действовали нормы снабжения, по которым взрослым полагалось 275 граммов печеного хлеба, 12,5 грамма макарон, 126 граммов картофеля, 30 граммов мяса, 17,3 грамма сахара в день.В общем, голодный паек.Могут сказать, что вина во Франции было много. Ну да, французское вино нередко упоминается при всяком случае. Однако статистика показывает, что и вино постигла та же участь падения производства.• 1939 – 69 млн гектолитров;• 1940 – 49,4 млн гектолитров;• 1941 – 47,5 млн гектолитров;• 1942 – 35 млн гектолитров;• 1943 – 41 млн гектолитров;• 1944 – 44,3 млн гектолитров;• 1945 – 28,4 млн гектолитров.Это при том, что потребление вина во Франции в 1938 году составляло 48,9 млн гектолитров или 4,89 млрд литров. В среднем на французскую душу, включая младенцев и стариков, приходилось 119,2 литра вина в год или по 326 граммов каждый день. Грубо – полбутылки. Страна выпивох. В такой стране много вина для оккупантов не заготовишь. Никакое гестапо не смогло бы отобрать у французов их вожделенную бутылочку.В 1940 году урожай винограда и выделка вина были уже не слишком хороши, но французы нашлись и залили горечь своего поражения не только своим, но и импортным вином – 9,5 млн гектолитров. Скорее всего, испанским.Но уже в 1942 году импорт вина прекратился, свой урожай был плохой, так что малость протрезвевшие французы начали уже косо смотреть на оккупантов. Не исключено, что это обстоятельство сыграло немалую роль в развитии французского сопротивления.Насколько можно судить, вино оккупационной администрации, вермахту и в Германию поставляли в основном крупные виноградники или оптовые фирмы, для которых это был выгодный бизнес.Таким образом, получается, что вроде Франция – страна большая. Но оказалось, что количество сельскохозяйственных ресурсов, которые можно было с нее получить, весьма ограничено. Уже в 1940 году сельское хозяйство сильно просело и не могло обеспечить крупных продовольственных ресурсов для Германии. Даже собственные потребности пришлось урезать более чем на 30 %.Французы уже во время войны, как и по всей остальной Европе, сильно недоедали.Однако им пришлось основательно поголодать после окончания войны. В 1944 году, в отличие от молниеносной кампании 1940 года, прошедшей на самом севере Франции, бои прокатились почти по всей территории страны, местами они были затяжными и разрушительными.Потому с точки зрения экономики и продовольственного снабжения 1945 год для Франции оказался самым плохим, и республика реально стояла на грани серьезного голода, усугубленного дефицитом выпивки.