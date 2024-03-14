Глава военного ведомства Тайваня признаёт присутствие на острове американских «зелёных беретов»

Так называемый министр обороны Тайваня Цю Гочжэн сделал заявление об американской военной помощи острову. По словам тайваньского чиновника, на Тайване размещения американские военные.Цю Гочжэн:Речь идёт о подразделениях американских «зелёных беретов», которые Пентагон нередко задействует в разных уголках мира для проведения специальных операций различного уровня сложности.При этом глава тайваньского военного ведомства утверждает, что американские «зелёные береты» выполняют исключительно инструкторские функции, обучая тайваньских военных. В частности, сообщается, что они «проводят обучение противодиверсионным операциям».Напомним, что официально США не признают Тайвань независимым. В таком случае резонным является вопрос со стороны Пекина о том, на каком основании («порядке, основанном на правилах»?) американские военные находятся на острове, который Вашингтон на международной арене признаёт частью КНР? Интересно, как отреагировали бы США, если бы китайские военные начали активно сотрудничать, например, с местными властями на Гуаме (хотя тот юридически в состав США не входит) и уж тем более, к примеру, обучать «азам военного искусства» коренное население Гавайев.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»