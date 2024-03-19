Морские дроны-камикадзе и ЧФ ВМФ РФ. Взгляд американского эксперта

Оптический комплекс FLIR Star Safire III на надстройке авианосца USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69). Эта, с позволения сказать, «камера» – настоящий всепогодный оптический разведывательный комплекс, который устанавливается как на морские, так и воздушные суда. Это одно из современных средств наблюдения и разведки, которое призвано в том числе бороться с угрозой беспилотных атакующих средств. Что не видит радар, может увидеть камера высокого разрешения с ИК подсветкой, изображения с которой анализирует ИИ и оператор, что не увидят они, может рассмотреть матрос с биноклем на палубе.

Наши моряки уже ведут огневой бой, они уже обнаружены противником, который прекрасно видит в темноте... Но сами они слепы, так как не имеют специализированных средств наблюдения и прицелов, а нескольких прожекторов явно не достаточно. Ну так почему не использовать старые, проверенные, а главное – дешёвые инструменты? Британские моряки запускают осветительную ракету с борта фрегата HMS St Albans (F83) во время тренировочных ночных стрельб, 2021 год. На заднем плане виден ещё один эффективный инструмент борьбы с малоразмерными маневрирующими целями – миниган.

Посты визуального наблюдения, в том числе и ночные, стандартная практика в ВМС стран НАТО. Сейчас к ним просто добавились различные технические средства наблюдения, позволяющие снизить нагрузку на экипаж. Американский моряк у ночного бинокля на борту крейсера USS Anzio (CG 68) на посту при проходе Гибралтара, ноябрь 2011 года.

Кадры боя наших морпехов с сомалийскими пиратами. Тандем «Корд» и ПКМ, скорее всего, смог бы быть более эффективным против морских дронов, чем тандем ПКМ и АК.

Кадр из видео, снятого с борта БПК «Маршал Шапошников», моряки расстреливают «плавбазу» сомалийских пиратов из различного стрелкового оружия и гранатомёта РПГ-7. На видео прекрасно видно, что автоматный огонь абсолютно бесполезен, а добивает судно выстрел из РПГ-7. Правда, и пиратское судно в данном случае крупнее дронов-камикадзе.

МТ-ЛБ ВС РФ с установленной на ней морской установкой 2М-7 в зоне проведения СВО, 2023 год. В своё время отправка этих систем на фронт казалась хорошей идеей, сейчас, наверное, можно и поспорить: а где они на самом деле нужнее – на фронте или всё же на кораблях?

Фото одной из учебных высадок с БДК «Цезарь Куников». Хорошо видны два пулемёта «Корд». На кадрах обороны судна от дронов-камикадзе этих пулемётов не видно и не слышно.

Дрон Puma запускается с борта судна ВМС Канады во время совместной операции с кораблями Береговой охраны США в Карибском море, 2021 год. Флоты стран НАТО впервые столкнулись с применением противником морских дронов в начале 2020-х годов в ходе операций в Аденском заливе против хуситов.

Орлан-10 на борту малого ракетного корабля «Ураган» (проекта 22800) на параде в Санкт-Петербурге. Пока ПБЛА на наших судах картина не такая частая, как хотелось бы.

Автор оригинального материала – Стивен Уиллс (Steven Wills). Доктор философии (военная история) Университета Огайо, сотрудник общественной организации – Center for Maritime Strategy. За плечами у Уиллса 20 лет активной службы в ВМС США, а кроме службы на различных кораблях, служба в Объединенном командовании ОВС НАТО «Неаполь».

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