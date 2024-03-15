Боррель: Нужно нарастить поддержку Украины, иначе конфликт может закончиться в ближайшие месяцы победой России
Фактически оскорбивший главу римской католической церкви руководитель департамента дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал новые заявления по украинскому конфликту. Напомним, что накануне главный евродипломат, комментируя предложение папы римского о необходимости для Киева найти в себе смелость и пойти на переговоры с Россией, заявил, что папа римский такими словами «забрался в сад, в котором его не ждали». Вообще Боррель любит говорить о «саде», сравнивая с ним Евросоюз. До некоторых пор сад, по словам еврочиновника, был «цветущим», теперь Боррель этот эпитет уже не применяет.
Говоря о конфликте на Украине, глава европейской дипломатии в очередной раз призвал «к консолидации и наращиванию усилий по выделению средств Киеву».
Боррель считает, что «исход конфликта на Украине будет решён в ближайшие месяцы».
Евробюрократ добавил, что, по его мнению, без западной помощи «Россия ближе к лету перейдёт в масштабное наступление, а к осени весь конфликт может быть завершён». Далее Боррель перешёл к косвенным угрозам в адрес США, заявив, что «в случае победы России на Украине Соединённые Штаты столкнутся с серьёзными последствиями».
Жозеп Боррель:
Видимо, опасается, что может потерять свою «кормушку» в виде доступа к европейскому консолидированному бюджету.
Информация