Боррель: Нужно нарастить поддержку Украины, иначе конфликт может закончиться в ближайшие месяцы победой России

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Боррель: Нужно нарастить поддержку Украины, иначе конфликт может закончиться в ближайшие месяцы победой России

Фактически оскорбивший главу римской католической церкви руководитель департамента дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал новые заявления по украинскому конфликту. Напомним, что накануне главный евродипломат, комментируя предложение папы римского о необходимости для Киева найти в себе смелость и пойти на переговоры с Россией, заявил, что папа римский такими словами «забрался в сад, в котором его не ждали». Вообще Боррель любит говорить о «саде», сравнивая с ним Евросоюз. До некоторых пор сад, по словам еврочиновника, был «цветущим», теперь Боррель этот эпитет уже не применяет.

Говоря о конфликте на Украине, глава европейской дипломатии в очередной раз призвал «к консолидации и наращиванию усилий по выделению средств Киеву».



Боррель считает, что «исход конфликта на Украине будет решён в ближайшие месяцы».

Евробюрократ добавил, что, по его мнению, без западной помощи «Россия ближе к лету перейдёт в масштабное наступление, а к осени весь конфликт может быть завершён». Далее Боррель перешёл к косвенным угрозам в адрес США, заявив, что «в случае победы России на Украине Соединённые Штаты столкнутся с серьёзными последствиями».

Жозеп Боррель:

Это также станет испытанием для выстроенных вокруг США и Европы союзов.

Видимо, опасается, что может потерять свою «кормушку» в виде доступа к европейскому консолидированному бюджету.
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    16 комментариев
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    1. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +2
      Сегодня, 06:02
      Это также станет испытанием для выстроенных вокруг США и Европы союзов.
      belay Европа марионетка США. fool
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:05
      « Вообще Боррель любит говорить о "саде"» —

      — Жозеп садовник-садомазохист ...
      1. 2112vda Ранг пользователя
        2112vda
        0
        Сегодня, 06:33
        Просто у Борреля в голове бордель
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 06:09
      Таких исправит ,только " серебряная пуля и " осиновый кол".
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 06:21
        Цитата: tralflot1832
        Таких исправит ,только " серебряная пуля и " осиновый кол".

        Лаврентий Павлович Берия и без этого, неплохо справлялся с такими.
    4. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      +3
      Сегодня, 06:11
      Это обычный испанский фашист которому вовремя не дали по рукам. А для того чтобы на украине перестали бить пущки надо шоб они били в европе
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 06:16
      Видимо, опасается, что может потерять свою «кормушку» в виде доступа к европейскому консолидированному бюджету.
      Если европейская цивилизация погибнет, то её гибель будет от таких вот жадных и алчных "боррелек".
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 06:24
      Европейский сад бурно заростает амброзией . lol
    7. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 06:34
      . конфликт может закончиться в ближайшие месяцы победой России

      Не может... а БУДЕТ!!! Победа за нами!!!! hi
    8. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +2
      Сегодня, 06:35
      ну..пусть еще денег выделят..хоть триллион..если только европейский пипл скоро их на вилы не поднимет)
    9. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +1
      Сегодня, 06:41
      помнится как он в Москву приехал..типа хозяин над *побежденным* СССР...чуть ли не за капитулирен России перед укрофашистами..его в Кремля нахрен Лавров дипломатично послал..тот как облитый помоями вернулся в свой ЕСвский САД...и после этого он начал мелко гадить России...обиделся видите ли))
    10. BlacTiger74 Ранг пользователя
      BlacTiger74
      0
      Сегодня, 07:15
      Интересно , а жопель с борделя случаем не католик , чтоб на папу римского пасть разевать ??? wink
    11. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 07:18
      Вообще Боррель любит говорить о «саде», сравнивая с ним Евросоюз.
      Да не "сад" там у них. Там не паханное поле наркоты - то ли мака, то ли другого какого зелья! Обдолбятся кооперативно, и дуркуют! laughing
    12. A17ttt
      A17ttt
      0
      Сегодня, 07:18
      Можно только предположить, что шестерка исполнитель (Евробюрократ) объективно не понимает где и какие силы сверху рулят всей ситуацией по Украине и на территории Земля.
      Конечно он переживает за свой участок (обязанности) и исходя из этого посылает сигналы туда, где он считает принимаются решения.
      При этом не понимая, что там такие же шестерки исполнители (бюрократы).
      Так-то разобраться, всей экономикой и финансами на планете Земля - рулят несколько анклавов.
      Ну а бюрократы и иные фигуры - только отображают их интересы. При этом сама экономика и финансы имеют форму песочных часов. Коль в одном месте убыло, значит должно в другом месте (бизнес) прибавиться.
      Поэтому потеряв бизнес на Украине в управлении одних, не значит потерять в целом бизнес. Может просто смениться Управляющая Компания или Управляющее (смотрящее) лицо.
    13. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 07:19
      Как он может закончится в ближайшие месяцы если еще даже не дошли до Купянска , Славянска и Краматорска? Херсон еще не взят . Запорожье тоже. Или уже собрались войну заканчивать по лбс границы чертить? Медведев вчера другое говорил ))
    14. Жеребливый Ранг пользователя
      Жеребливый
      0
      Сегодня, 07:59
      Ну вот эти бы слова старого "садиста" - насчёт завершения к осени - да богу в уши.

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