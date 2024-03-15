«Украина не капитулирует»: Макрон заявил о готовности Франции противостоять России

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«Украина не капитулирует»: Макрон заявил о готовности Франции противостоять России

Франция готова к противостоянию с Россией и ответит на возможную эскалацию. С таким заявлением выступил Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2. Об этом пишет французская пресса.

Возомнивший себя "спасителем Украины" французский президент угрожает России готовностью принять некое решение, которое будет гарантировать, что в конфликте с Украиной она, т.е. Россия, "не победит". При этом он прямо не говорит, что собрался воевать против России, даже отрицает такую возможность, но опять что-то лопочет о "поддержке Украины" и о каком-то времени "сопротивления".



Сегодня для нас наступило время сопротивления. Сейчас подходящее время сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы – и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит… Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели

- заявил французский президент.

По словам Макрона, мира в Европе не будет, если Украина не вернется к "признанным границам". А она не вернется, это уже решенный вопрос, Россия назад в этом вопросе не отыграет. Да и никто не гарантирует, что российские войска остановятся, освободив от украинских нацистов территорию новых регионов. Так что все эти заявления о том, что Франция "не допустит" капитуляции Украины - это всего лишь слова. К тому же не нужно Макрону отождествлять себя со всей Францией.

Макрон в ​​полном бреду, когда говорит об "экзистенциальной угрозе" для Франции в украинском вопросе! Такими словами он мог бы оправдать ядерную атаку

- лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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    20 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 06:15
      «Возомнивший себя "спасителем Украины" французский президент угрожает России» —

      — Вот оказывается что означает выражение "Галльский петух" ...
      1. Hagen Ранг пользователя
        Hagen
        +1
        Сегодня, 06:51
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Вот оказывается что означает выражение "Галльский петух" ...

        Очевидно этому петуху в Африке Суровикин крепко хвост потрепал. Вот он и встрепенулся. В дополнение к этому Ротшильды пинка для ускорения дали, чтобы после президентского кресла он мог на другое теплое место претендовать. Вот он в русофобскую истерику и ударился. С реализацией обещаний будет не очень... Ну, это уже совсем другая история. Да и не в традициях Парижа торопиться исполнять обещанное.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 07:04
          Галантерейщик клоун это сила!!!
          Сказал Макрон,
          Чтоб всем нам страшно было...
          К тому же, улыбнувшись он сказал,
          Когда с ним рядом Я - кардинал!!!
    2. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +1
      Сегодня, 06:16
      Фото к статье хочется подписать "Снюхались"
      мы должны быть готовы – и мы будем готовы
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 06:21
      Даже Мари Ле Пэн " расчехлилась" та ещё " овечка " оказалась.Дмитрий Анатольевич всех их расчехлиться заставил вчера.
    4. Морриган Ранг пользователя
      Морриган
      +5
      Сегодня, 06:23
      Где-то зевнул Асад, которому тоже клятвенно обещали всяческие неминуемые кары и поражение.
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 06:30
      Возомнивший себя "спасителем Украины" французский президент угрожает России

      Всё таки Гитлер был умнее Макаронина, вот смотрю на фото, и как говорил наш патологоанатом - "это жертвы неудачного абортария".
    6. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 06:31
      " Едут, едут по Парижу наши казаки!"
      Не пора ли напомнить? recourse
    7. Alex66 Ранг пользователя
      Alex66
      +1
      Сегодня, 06:38
      Надо запретить допускать к управлению государством бездетных с не понятной ориентацией, такие люди не заботятся о будущем, его нет у них, живут после нас хоть потоп.
    8. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 06:40
      Ой ё ёй сейчас с поводка сорвется! Выдержит ли наша оборона диванный натиск Макрона?!
    9. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 06:43
      По словам Макрона, мира в Европе не будет, если Украина не вернется к "признанным границам". А она не вернется, это уже решенный вопрос,
      Если такое произойдёт, то война разгорится по новой "и по степям Украины будут бродить голодные кони и волки", но людей не останется.
      1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        0
        Сегодня, 07:20
        Думаю что лозунг - Гвардия не сдается! Остался в далёком прошлом для Франции. Бойцы императорской гвардии видели бы то что сейчас в предместьях Парижа происходит, не за что бы не поверили. Не за то их предки сражались.!
    10. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 06:51
      А чего наши молчат, чтотыранция заразилась коричневой чумой и поддерживаеттфашистский режим.
    11. Михаил55 Ранг пользователя
      Михаил55
      0
      Сегодня, 07:08
      Наполеончик след хочет оставить в истории??? Он готов пожертвовать не своей жизнью за свои бредовые идеи...Чем мельче человечек...тем больше пакостей жди от него! Пора нашему официозу, хотя бы виртуально, щелкнуть по носу этому наглецу!
    12. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 07:15

      Франция готова к противостоянию с Россией и ответит на возможную эскалацию. С таким заявлением выступил Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.
      Этого доходягу несет не по-детски. То ли весна, то забористого подкинули. Пора бы уже приземлять этого витающего на небесах. Или там и оставить на ПМЖ, на попечении какого там ответственного.
    13. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 07:18
      В конце похода Наполеона французкие кирасиры всех своих лошадей сожрали, грабили мирное население и своих же солдат из других частей, умирали от холода и болезней! Это те ребята которые на фото стоят за Макроном.
    14. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 07:24
      «Гвардия умирает, но не сдаётся!» (фр. La Garde meurt mais ne se rend pas!) — фраза, приписываемая генералу Пьеру Камбронну, командиру 1-го полка пеших егерей Императорской гвардии.
      Наши дни. Полная деградация европейских народов. Да докатились за каких то два столетия!
      1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        0
        Сегодня, 07:28
        В конце рокового дня 18 июня 1815 года, когда участь французов с подходом прусской армии Блюхера уже была решена, Камбронн построил в каре 2-й батальон своего полка и, будучи окружён со всех сторон неприятелем, на предложение сдаться якобы ответил резким отказом. Залпами английских пушек и ружей батальон был уничтожен почти полностью. Сам Камбронн был ранен пулей в голову и в бессознательном стоянии взят в плен
    15. Жеребливый Ранг пользователя
      Жеребливый
      0
      Сегодня, 07:56
      А за Макрицей там, часом, не тётя вообще стоит, с сабелькой?
    16. singless Ранг пользователя
      singless
      0
      Сегодня, 08:16
      скоро про эту парочку начнут слагать анекдоты типа встречаются наркоман и пид-раст наркоман кричит давай давай вгоняй меня в долги......

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