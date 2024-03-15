«Украина не капитулирует»: Макрон заявил о готовности Франции противостоять России

Сегодня для нас наступило время сопротивления. Сейчас подходящее время сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы – и мы будем готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит… Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели

Макрон в ​​полном бреду, когда говорит об "экзистенциальной угрозе" для Франции в украинском вопросе! Такими словами он мог бы оправдать ядерную атаку

Франция готова к противостоянию с Россией и ответит на возможную эскалацию. С таким заявлением выступил Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2. Об этом пишет французская пресса.Возомнивший себя "спасителем Украины" французский президент угрожает России готовностью принять некое решение, которое будет гарантировать, что в конфликте с Украиной она, т.е. Россия, "не победит". При этом он прямо не говорит, что собрался воевать против России, даже отрицает такую возможность, но опять что-то лопочет о "поддержке Украины" и о каком-то времени "сопротивления".- заявил французский президент.По словам Макрона, мира в Европе не будет, если Украина не вернется к "признанным границам". А она не вернется, это уже решенный вопрос, Россия назад в этом вопросе не отыграет. Да и никто не гарантирует, что российские войска остановятся, освободив от украинских нацистов территорию новых регионов. Так что все эти заявления о том, что Франция "не допустит" капитуляции Украины - это всего лишь слова. К тому же не нужно Макрону отождествлять себя со всей Францией.- лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.