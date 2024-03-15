Под контроль ВС РФ перешли новые территории в черте Новомихайловки и севернее населённого пункта

1
Под контроль ВС РФ перешли новые территории в черте Новомихайловки и севернее населённого пункта

Продолжая наступательную операцию на Угледарском направлении, российские войска продвинулись в районе населённого пункта Новомихайловка. Напомним, что ещё до этого продвижения Вооружённые силы России владели восточной и южной частями населённого пункта, расположенного между освобождённой ранее Марьинкой и оккупированным ВСУ Угледаром.

В результате успешных действий нашими войсками было нанесено огневое поражение противнику севернее Новомихайловки, в результате чего под контроль ВС РФ перешли территории общей площадью около 2-х квадратных километров.





Среди новых территорий контроля ВС РФ - и площади в черте самой Новомихайловки.

Украинские войска с потерями покинули свои позиции, которые располагались в центральной части села. На своих картах противник обозначает центр Новомихайловки как серую зону, однако она продолжает таить, окрашиваясь в красные цвета, информирующие о дальнейшем продвижении российской армии.

По позициям, на которые противник отступил севернее населённого пункта, ВС РФ отработали термобарическими боеприпасами, уничтожив не только живую силу, но и полевой склад боеприпасов противника.

ВСУ продолжают попытки сохранить контроль над Новомихайловкой, так как понимают, что после её освобождения для ВС РФ может облегчиться задача по выходу к Угледару с севера.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    1 комментарий
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 07:07
      В результате успешных действий нашими войсками было нанесено огневое поражение противнику севернее Новомихайловки, в результате чего под контроль ВС РФ перешли территории общей площадью около 2-х квадратных километров.
      Хорошо, конечно! Но укрофашисты достают в другом месте - в Белгородской области. Прут, как к себе домой.
      Повесить)) бы там спутники на постоянке, и равнять их с землицей - на их, пока ещё на их - территории!
      Она, землица, примет их там всех - и скопом, и поодиночке.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»