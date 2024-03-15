Российский МИД прокомментировал резолюцию Европарламента с требованием «вернуть» Румынии золото
Румыния решила воспользоваться ситуацией и поправить свое финансовое положение за счет России, потребовав от нее "возвращения" золота, отданного на хранение в 1916 году. Соответствующую резолюцию принял Европарламент.
Европа продолжает вести русофобскую политику, Европарламент буквально "штампует" различные резолюции с требованиями к России. Накануне депутаты ЕП решили помочь Румынии, экономика которой считается одной из слабейших в Европе. Кто-то вытащил из архива старую историю о "румынском золоте" и решил это самое золото потребовать. А принять резолюцию против России сейчас легче легкого. Да не все так просто, как считают господа и дамы из Европы. В российском МИДе уже показали Брюсселю сложенную из трех пальцев фигуру.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя резолюцию ЕП заявила, что европейские депутаты пытаются повесить на Россию долги Румынии. При этом они почему-то не берут в расчет, что долги Румынии перед Россией и СССР в 25 раз больше всего того золота, которое было отправлено в Россию в 1916 году. Так что ни о каком золоте речи идти не может, Россия никому ничего не должна, разбирайтесь там сами.
- заявила Захарова.
В 1916 году Румыния отправила в Россию 90 тонн золота, предметы культуры и архивы на фоне Первой мировой войны. Часть этого Бухарест получил 1935 и 1956 годах и никаких претензий к Москве не имел.
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