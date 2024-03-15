Российский МИД прокомментировал резолюцию Европарламента с требованием «вернуть» Румынии золото

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Российский МИД прокомментировал резолюцию Европарламента с требованием «вернуть» Румынии золото

Румыния решила воспользоваться ситуацией и поправить свое финансовое положение за счет России, потребовав от нее "возвращения" золота, отданного на хранение в 1916 году. Соответствующую резолюцию принял Европарламент.

Европа продолжает вести русофобскую политику, Европарламент буквально "штампует" различные резолюции с требованиями к России. Накануне депутаты ЕП решили помочь Румынии, экономика которой считается одной из слабейших в Европе. Кто-то вытащил из архива старую историю о "румынском золоте" и решил это самое золото потребовать. А принять резолюцию против России сейчас легче легкого. Да не все так просто, как считают господа и дамы из Европы. В российском МИДе уже показали Брюсселю сложенную из трех пальцев фигуру.



Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя резолюцию ЕП заявила, что европейские депутаты пытаются повесить на Россию долги Румынии. При этом они почему-то не берут в расчет, что долги Румынии перед Россией и СССР в 25 раз больше всего того золота, которое было отправлено в Россию в 1916 году. Так что ни о каком золоте речи идти не может, Россия никому ничего не должна, разбирайтесь там сами.

Румыния — бывший союзник Гитлера — использует русофобские площадки, например, готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент, чтобы попытаться навесить на нас свои фантомные долги вековой давности, видимо, с целью поправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне фермерских забастовок по всей стране

- заявила Захарова.

В 1916 году Румыния отправила в Россию 90 тонн золота, предметы культуры и архивы на фоне Первой мировой войны. Часть этого Бухарест получил 1935 и 1956 годах и никаких претензий к Москве не имел.
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    41 комментарий
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 06:39
      — "Одно слово - румыны" ...
      1. BecmepH Ранг пользователя
        BecmepH
        +8
        Сегодня, 06:44
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        — "Одно слово - румыны" ...

        Цыгане...
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          +2
          Сегодня, 06:56
          BecmepH
          (Алексей)
          +1
          Сегодня, 06:44
          Новый
          Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
          — "Одно слово - румыны" ...

          Цыгане...
          good Таки да! И причем местного разлива.
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 08:16
            Румыны, а на хрена вам ещё и нищая Молдова с её то долгами перед нами...??? request
        2. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +3
          Сегодня, 06:56
          российском МИДе уже показали Брюсселю сложенную из трех пальцев фигуру

          Для румын это сложно. Я бы им ещё проще комбинацию показал. laughing
        3. ААК Ранг пользователя
          ААК
          0
          Сегодня, 08:02
          А считают себя потомками гордых римлян, прям через одного Юлии и Клавдии...
      2. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +8
        Сегодня, 07:09
        Хватит с них и того золота, что они у Остапа Бендера при переходе границы отобрали.
        1. Bingo Ранг пользователя
          Bingo
          0
          Сегодня, 07:21
          Цитата: Silver99
          что они у Остапа Бендера при переходе границы отобрали.

          Цыгане уверяют, что это были репарации за ПМВ от турецкоподданого))))))))
        2. usr01 Ранг пользователя
          usr01
          0
          Сегодня, 07:57
          Цитата: Silver99
          у Остапа Бендера ... отобрали

          О! пусть вернут!!! он наш человек! у власти много его наследников. lol
    2. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +4
      Сегодня, 06:42
      Просто интересненько...
      У нас там в закромах никакая золотая палка- копалка не завалялась? Требовать не начнут? wassat
    3. rusich Ранг пользователя
      rusich
      +4
      Сегодня, 06:43
      Накося, выкуси гейсоюз. Это контрибуция с румын за участие в ВОВ на стороне Германии
    4. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +3
      Сегодня, 06:48
      Накануне депутаты ЕП решили помочь Румынии, экономика которой считается одной из слабейших в Европе. Кто-то вытащил из архива старую историю о "румынском золоте"

      Российский МИД должен ответить одним предложением -"Сначала верните конфискованные активы России на 350 миллиардов долларов, а потом рот разевайте".
      1. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        +1
        Сегодня, 07:17
        Давно пора открыто начислять проценты по замороженым вкладам. Причем по нашим внутренним процентным ставкам. Например, как по ипотеке или срочному потребительскому кредиту. С румын долги требовать только землей. Например побережьем, портами, берегом Дуная.
        1. роман66 Ранг пользователя
          роман66
          +3
          Сегодня, 07:20
          Ага, и готовить коллекторов
          1. abrakadabre Ранг пользователя
            abrakadabre
            0
            Сегодня, 07:54
            Коллекторы уже готовятся на Украине.
      2. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +4
        Сегодня, 07:20
        Ха! А золото, которое чехи уперли, не пора вернуть?
      3. Roman 056 Ранг пользователя
        Roman 056
        0
        Сегодня, 07:55
        Такие добренькие, пусть вместо 404 тянут цыганию.
    5. Novonur Ранг пользователя
      Novonur
      +3
      Сегодня, 06:52
      Проще требовать возврата долга, если нет ответа то военным путем, этт нн считается нападением или вторжением, так как Румыния свои обязательства не выполняет по возврату долга перед СССР и РФ. Можно получить все побережья Чёрного моря в аренду на 100 лет с военной морской базой ддя Черноморского флота
      1. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 07:21
        Не в аренду, а в безусловную передачу земли.
        Ну и берег Дуная тоже.
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 06:53
      Рановато ЕП начал делить шкуру не убитого русского медведя.А тут у нас на сайте многие говорят что слова Дмитрия Анатольевича на западе не воспринимают.После вчерашних его слов о контрибуции зашевелились ироды.Выдвинули предмет - торга " цыганское золото".Ждём когда Сунак с Макроном подтянутся,вместе с поляками и прибалтами. laughingВспомнят царские и иные " долги".
      1. Roman 056 Ранг пользователя
        Roman 056
        +1
        Сегодня, 07:53
        Лягушатники ещё за 1812 не расплатились, а британцы за Крымскую войну.
    7. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 06:54
      В российском МИДе уже показали Брюсселю сложенную из трех пальцев фигуру.
      Когда начал читать статью, сразу на ум пришло такое же! И не фиг стесняться, хватит уже дипломатии. angry
      1. Roman 056 Ранг пользователя
        Roman 056
        0
        Сегодня, 07:51
        Можно амеровскую фигуру из среднего пальца, а можно и от локтя.
    8. Yngvar Ранг пользователя
      Yngvar
      +2
      Сегодня, 07:03
      Цыганве "позолотим ручку" беларусским грибом отсосиновиком!
    9. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +1
      Сегодня, 07:06
      Российский МИД прокомментировал резолюцию Европарламента с требованием «вернуть» Румынии золото.
      \\\На зыбы материала что ли не хватает? laughing
      Пусть деньги вернут за разрушенный Сталинград..не говоря уже о жертвах...наглые сволочи.
    10. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +2
      Сегодня, 07:07
      а Чехия не хочет вернуть царское золото Российской Империи?
      1. Roman 056 Ранг пользователя
        Roman 056
        0
        Сегодня, 07:49
        А Япония так называемое золото Колчака, якобы утопленное в Байкале?
    11. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +2
      Сегодня, 07:10
      Мы теперь азиаты..и клали с большим прибором на резолюции вонючего Европарламента...клоповника laughing
    12. Холостой_пистон Ранг пользователя
      Холостой_пистон
      0
      Сегодня, 07:12
      Интересно. Почему это от США и Китая никто не требует возвращения каких либо долгов? Может считают, что молчание то же самое золото.
    13. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      +2
      Сегодня, 07:16
      Крымское золото не вернули, Лавру разграбили, российские активы заморозили и грозятся конфисковать, а сами про румынское золото вспомнили, но забыли что Румынии простились участие в ВОВ как союзника Гитлера. Какая то извращённая логика.
      1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 07:37
        Отшельница
        +1
        Сегодня, 07:16
        Новый
        Крымское золото не вернули, Лавру разграбили, российские активы заморозили и грозятся конфисковать, а сами про румынское золото вспомнили, но забыли что Румынии простились участие в ВОВ как союзника Гитлера. Какая то извращённая логика.
        Как не понимаете wink ? Это же совсем другое!)) wink
    14. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:19
      Нет предмета для каких ни будь... переговоров.
      Т. е. фигура из трех пальцев и на этом ВСЁ.
    15. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +1
      Сегодня, 07:25
      Конечно, вернем. Вот заберем свою дань, что платили монголам 300 лет, и с этих денег вернем !
    16. жучок120560 Ранг пользователя
      жучок120560
      +3
      Сегодня, 07:27
      "В российском МИДе уже показали Брюсселю сложенную из трех пальцев фигуру."
      Вот только эту самую фигуру ни кто в евро клоповнике не увидел. Да и что толку метать бисер перед свиньями? Свиньям надо давно дать понять, что излишне громкое хрюканье может закончится закономерно только скотобойней.
      1. Roman 056 Ранг пользователя
        Roman 056
        +1
        Сегодня, 07:46
        Скот должен знать хозяйский сапог и хозяйский кнут, раз уж слов не понимает. Сапог и кнут не нуждаются в переводе.
    17. Жеребливый Ранг пользователя
      Жеребливый
      +1
      Сегодня, 07:40
      Когда создавался блок восточноевропейских сателлитов СССР, подразумевалось, что этим странам, до того враждебным нашей стране, прощаются их грехи в обмен на вечную вассальную зависимость. Полувека не прошло - вассалы решили, что всё. Поэтому при следующем замесе Россия может быть свободна от всяких сантиментов в их отношении. Око за око. Напомнить, сколько миллионов наших граждан погибло?
    18. Roman 056 Ранг пользователя
      Roman 056
      0
      Сегодня, 07:43
      А тунца они не хотят куснуть?
    19. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      0
      Сегодня, 07:49
      Понятно,что ничего Румыния непосредственно от РФ не получит.Непонятно другое,почему Россию стали считать слабой,с которой можно требовать все,что в башку придет. Подождите,через некоторое время с России та же Румыния потребует компенсацию в сотни миллиардов за " неимоверные страдания" которые потерпели румынские солдаты-освободители в степях под Сталинградом в 1942-43гг,за то,что граждане СССР некоторых румынских солдат эээ..,аннулировали в той же освобождённой и демократизируемой ими Одессе,да и просто за то,что "захватил"СССР Румынию в 1945,оторвал ее от Истинного источника демократии-любимой Германии(РФ юридически наследник СССР)Скоро с такими же требованиями выступит в отношении РФ и Польская шавка( с Германией что то не заладилось, ничего с РФ снимем придуманный убыток,что то они долго считают его)Все это не просто так,это следствие того,что 1. Россию стали считать слабой после ее "успехов" в бодании с укрофашистом, переноса "красных линий" и отсутствия достойного ответа на кражу своего имущества( а в западном мире действует железный армейский принцип" это не у тебя что то украли,это ты "про...шляпил "2.Эти шакалы почуяли,что сдвинулся таки процесс в голове у Евробандита в отношении украденных им средств России,и надо срочно влезать в процесс дележки награбленного. Почему,почему эти лимитрофы считают Россию слабой? Вот потому....Так что зря в МИДе РФ показали фигуру из трёх пальцев,шансы у Румынии появились что то хапнуть,и не совсем нулевые.А деньги это наши,заработанные трудом народа...
    20. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 08:02
      У чехов пусть требуют долю из украденного золота Российской империи.
    21. syrom-dmitriy Ранг пользователя
      syrom-dmitriy
      0
      Сегодня, 08:14
      Сразу бы сказали: "А наворованное олигархами у российского народа и вывезенное за рубеж не отдадим даже по судебному решению!" (для этого и пытаемся поругаться).
    22. alexandreII Ранг пользователя
      alexandreII
      0
      Сегодня, 08:19
      Вообще-то они правы,требуя возврата золота ЕС признает правопреемником Российской Империи СССР и соответственно РФ,а следовательно долг отдавать надо,ну и им придется раскошелиться,вернуть правопреемнику Финляндию, Польшу, Прибалтику и тд,думаю это справедливо...

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