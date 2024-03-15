Также поговорил с жителями, находящимися в ПВР (пункте временного размещения) в Грайвороне - удивительные люди! Не перестаю удивляться их мужеству!

Губернатор Белгородской области в ночные часы опубликовал заметку, в которой рассказал, что выехал в приграничье. Речь идёт о населённом пункте Козинка Грайворонского городского округа. Именно на этот посёлок нацеливались боевики киевского режима в последние сутки. Появлялась информация о попытке высадить десант с вертолётов, чтобы действовать уже на территории Российской Федерации.По словам губернатора региона, по состоянию на час ночи мск в Грайворонском городском округе, включая Козинку, Глотово и другие населённые пункты, войск противника не было. Бой, как отметил Вячеслав Гладков, идёт за пределами российской административно-территориальной единицы.Гладков:Тем временем военкоры с места событий сообщают о разгроме украинского десанта в районе государственной границы.Также поступают сообщения о том, что украинские войска пытались задействовать вертолёты для эвакуации раненых иностранных наёмников (вполне возможно, что, как и в случае с Мариуполем, речь идёт не о наёмниках, а о кадровых офицерах западных разведок).Напомним, что в ГУР Украины делали особую ставку на прорыв российской границы в Курской и Белгородской областях именно в преддверии выборов. Как отмечал президент России Владимир Путин, связано это как с попытками повлиять на выборы, так и с попытками потом предлагать «обмен». Учитывая то, что в авантюре ГУР у границы участвуют и прославляющие Шамиля Басаева (*террорист, уничтоженный летом 2006 года) бандиты, ранее бежавшие от правосудия из Чеченской Республики и взятые в обойму западными спецслужбами, сама авантюра выглядит как типичная «басаевская» террористическая вылазка – с попыткой занять территории, взять в заложники людей и диктовать условия.