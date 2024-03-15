Белгородский губернатор в ночные часы выезжал в приграничье и сообщил, что войск противника там нет

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Белгородский губернатор в ночные часы выезжал в приграничье и сообщил, что войск противника там нет

Губернатор Белгородской области в ночные часы опубликовал заметку, в которой рассказал, что выехал в приграничье. Речь идёт о населённом пункте Козинка Грайворонского городского округа. Именно на этот посёлок нацеливались боевики киевского режима в последние сутки. Появлялась информация о попытке высадить десант с вертолётов, чтобы действовать уже на территории Российской Федерации.

По словам губернатора региона, по состоянию на час ночи мск в Грайворонском городском округе, включая Козинку, Глотово и другие населённые пункты, войск противника не было. Бой, как отметил Вячеслав Гладков, идёт за пределами российской административно-территориальной единицы.



Гладков:

Также поговорил с жителями, находящимися в ПВР (пункте временного размещения) в Грайвороне - удивительные люди! Не перестаю удивляться их мужеству!

Тем временем военкоры с места событий сообщают о разгроме украинского десанта в районе государственной границы.

Также поступают сообщения о том, что украинские войска пытались задействовать вертолёты для эвакуации раненых иностранных наёмников (вполне возможно, что, как и в случае с Мариуполем, речь идёт не о наёмниках, а о кадровых офицерах западных разведок).

Напомним, что в ГУР Украины делали особую ставку на прорыв российской границы в Курской и Белгородской областях именно в преддверии выборов. Как отмечал президент России Владимир Путин, связано это как с попытками повлиять на выборы, так и с попытками потом предлагать «обмен». Учитывая то, что в авантюре ГУР у границы участвуют и прославляющие Шамиля Басаева (*террорист, уничтоженный летом 2006 года) бандиты, ранее бежавшие от правосудия из Чеченской Республики и взятые в обойму западными спецслужбами, сама авантюра выглядит как типичная «басаевская» террористическая вылазка – с попыткой занять территории, взять в заложники людей и диктовать условия.
  • ТГ/Настоящий Гладков
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9 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 06:52
    Также поступают сообщения о том, что украинские войска пытались задействовать вертолёты для эвакуации раненых иностранных наёмников (вполне возможно, что, как и в случае с Мариуполем, речь идёт не о наёмниках, а о кадровых офицерах западных разведок).
    Однозначно.
    укрофашисты не будут посылать БОРТ!!! за своими побратимами)). - "побратимы" - это когда вместе пьют самогон, ширяются наркотой, и воюют с местным населением. А когда они валяются 300-ми!!! то пусть валятся! Это их "побратимские" законы войны - своя рубаха и шмат сала моё, и никто не трогай!
    А этих иноземцев надо накормить русской землицей, чтобы из ушей лезла!
    1. Shurik70 Ранг пользователя
      Shurik70
      -5
      Сегодня, 07:00
      Название статьи тупое.
      Словно губернатор лично обыскал лес и никого не нашёл
      1. seregatara1969 Ранг пользователя
        seregatara1969
        0
        Сегодня, 07:16
        Белгородский губернатор в ночные часы выезжал в приграничье и ночью ,прямо от границы,сообщил ,что войск противника там нет!
  2. kosmozoo Ранг пользователя
    kosmozoo
    +1
    Сегодня, 06:54
    20 лет скакали, а наскакали лишь на натовские портянки, а кто и на ящик.
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 07:00
    Вся разведовательная мощь НАТО не смогла вскрыть нашу оборону в Курской и Белгородской областях,пришлось им нарываться на сюрпризы.Видеоряд с поля боя это показывает- кучно лежат.
  4. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    -1
    Сегодня, 07:10
    Губернатор Гладков, исключительно ночью с автоматом поехал проверять деревни, днём страшно, да ещё людей разбудил в пвс. Очень блажью отдаёт.
  5. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Сегодня, 07:17
    украинские войска пытались задействовать вертолёты для эвакуации раненых иностранных наёмников (вполне возможно, что, как и в случае с Мариуполем, речь идёт не о наёмниках, а о кадровых офицерах западных разведок).

    Хотелось бы подробнее о вертолетах. Удалось им кого-то эвакуировать или нет.
    1. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:23
      А у нас ПЗРК вообще нет? Хрена они там летают?
  6. курвиметр Ранг пользователя
    курвиметр
    0
    Сегодня, 08:18
    Губернаторы в разведпоиск ходят, теперь надо дрг из депутатов и чтоб комдивы в штыковую бойцов поднимали... Прям как в сорок первом smile .

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