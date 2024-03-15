Дифирамбы российской экономике от западной прессы: Bloomberg пишет, что она растёт опережающими темпами

В целом у россиян нет особых поводов для выражения недовольства. Их заработные платы выросли на двузначные проценты, курс национальной валюты стабилизировался, уровень бедности и безработицы продолжает сокращаться.

Санкции не позволили подкосить экономику России. Она стабилизировалась и теперь идёт в рост.

Информационная служба Bloomberg перешла к пению дифирамбов в адрес российской экономики.В материале американских журналистов говорится о том, что данные за январь показывают рост промышленного производства, розничной торговли и доходов россиян опережающими прогнозы темпами.«Блумберг» пишет, что уровень безработицы в России снизился до исторического минимума, на данный момент не превышая 3%.Из материала американской прессы:В итоге в американском издании делают вывод, что западные санкции, на которые делалась ставка в противостоянии с Россией, не сработали:Накануне были озвучены официальные данные по росту экономики в стране. Так, за январь в годовом выражении этот рост составил 4,6% в годовом выражении. Это рекордный показатель для начала года за последние несколько лет. Напомним, что по итогам 2023 года ВВП России вырос на 3,6%, что признали и зарубежные финансовые институты, включая Всемирный банк.Сообщив своим читателям о «неработающих санкциях», американские авторы так и не перешли к, казалось бы, логичному для этого случая предложению по их отмене. Видимо, испугались возможность быть отчитанными западными чиновниками с нашумевшей формулировкой «забрались в сад, в котором их не ждали».