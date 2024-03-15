Дифирамбы российской экономике от западной прессы: Bloomberg пишет, что она растёт опережающими темпами

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Дифирамбы российской экономике от западной прессы: Bloomberg пишет, что она растёт опережающими темпами

Информационная служба Bloomberg перешла к пению дифирамбов в адрес российской экономики.

В материале американских журналистов говорится о том, что данные за январь показывают рост промышленного производства, розничной торговли и доходов россиян опережающими прогнозы темпами.



«Блумберг» пишет, что уровень безработицы в России снизился до исторического минимума, на данный момент не превышая 3%.

Из материала американской прессы:

В целом у россиян нет особых поводов для выражения недовольства. Их заработные платы выросли на двузначные проценты, курс национальной валюты стабилизировался, уровень бедности и безработицы продолжает сокращаться.

В итоге в американском издании делают вывод, что западные санкции, на которые делалась ставка в противостоянии с Россией, не сработали:

Санкции не позволили подкосить экономику России. Она стабилизировалась и теперь идёт в рост.

Накануне были озвучены официальные данные по росту экономики в стране. Так, за январь в годовом выражении этот рост составил 4,6% в годовом выражении. Это рекордный показатель для начала года за последние несколько лет. Напомним, что по итогам 2023 года ВВП России вырос на 3,6%, что признали и зарубежные финансовые институты, включая Всемирный банк.

Сообщив своим читателям о «неработающих санкциях», американские авторы так и не перешли к, казалось бы, логичному для этого случая предложению по их отмене. Видимо, испугались возможность быть отчитанными западными чиновниками с нашумевшей формулировкой «забрались в сад, в котором их не ждали».
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    40 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 06:57
      В целом у россиян нет особых поводов для выражения недовольства. Их заработные платы выросли на двузначные проценты, курс национальной валюты стабилизировался, уровень бедности и безработицы продолжает сокращаться.


      Что-то не заметил я роста зарплаты.... Может у кого и растёт но у нас что-то как-то не видно этого роста....
      1. lis-ik Ранг пользователя
        lis-ik
        +1
        Сегодня, 07:01
        Цитата: Nexcom
        В целом у россиян нет особых поводов для выражения недовольства. Их заработные платы выросли на двузначные проценты, курс национальной валюты стабилизировался, уровень бедности и безработицы продолжает сокращаться.


        Что-то не заметил я роста зарплаты.... Может у кого и растёт но у нас что-то как-то не видно этого роста....

        Ни у кого не растёт,кроме друзей президента.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 07:03
          Особенно "весело" читать было на нашем региональном сайте что у нас в области и городе оказывается средняя ЗП аж 80 тыщ. wassat
          Народ как прочитал - весь изругался нецензурно. С какого потолка такие цифры берутся - непонятно.....
          Реально в среднем у нас предлагают ЗП при устройство на работу это где-то 45-60 тыщ. (на простые должности)

          зы Недавно привлекли к судебной ответственности директора автотранспортного предприятия УрО РАН - у него ЗП то была оказывает 200 тыщ.....
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            -1
            Сегодня, 07:46
            Работал у частника,на Олимпийском обьекте- хозяин добрейший старичок- зарплата 800 000 тыс,у него не у меня.Но он нам нравился ,он говорил мне фиалетово.На работе должно быть в день 100 человек.И тут у нас понеслась - охота,рыбалка ,незапланированнные отпуска.Платил не плохо.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 07:10
        Что-то не заметил я роста зарплаты.... Может у кого и растёт но у нас что-то как-то не видно этого роста....

        Лучше не верить никаким западным прогнозам и всей этой болтовне... Под сладким мёдом всегда легче яд спрятать... Живём, работаем и воюем без оглядки на их бла, бла...
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 07:17
          Так и на российских инфо ресурсах везде свистят про небывалый рост зарплаты и высокую "среднюю" зарплату по регионам.... Нет если у директора под 200 тыщ зарплата а у простого работника всего 45-50 то средняя то зарплата от их значений аж 125 тыщ будет.....
          Дурят нас просто "этой средней зарплатой" и всё.
          1. Тихий Дон Ранг пользователя
            Тихий Дон
            0
            Сегодня, 07:31
            Ну 40-45 тысяч это ещё ничего , у нас 20 тысяч уже считается неплохо , а 30 получают не только лишь все .
      3. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        -2
        Сегодня, 07:34
        Цитата: Nexcom
        Что-то не заметил я роста зарплаты
        Скорее, растут цены wink
        1. Dimy4 Ранг пользователя
          Dimy4
          -1
          Сегодня, 08:07
          Тихий Дон
          (Тихий Дон)
          0
          Сегодня, 07:31
          Новый
          Ну 40-45 тысяч это ещё ничего , у нас 20 тысяч уже считается неплохо , а 30 получают не только лишь все .

          Голландец Михель
          (михель) Скорее, растут цены wink

          Что-то минусы вам ставят, видно не верят. Вот у нас к примеру зарплата "шерифа": Участковый уполномоченный полиции от 35000 Судиславский муниципальный район, поселок Судиславль, пгт Судиславль Центр занятости населения Костромской области 21.02.2024. Недаром у нас участковых 1.5 человека на 2 сельских поселения. И эта сумма еще считается не плохо!
    2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 06:59
      Информационная служба Bloomberg перешла к пению дифирамбов в адрес российской экономики.
      Значит, надо еще раз пересмотреть, пересчитать... Может быть Набиулину добровольно wink , да на пенсию... Круги то, от брошенного камня расходятся!
    3. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 07:00
      Даже не знаю.... радоваться или плакать....
      recourse теряюсь в догадках........
      1. vladcub Ранг пользователя
        vladcub
        0
        Сегодня, 07:41
        "даже не знаю" в детстве знал юморного дедулю, он учился ещё в гимназии, у него был дивиз :"всем назло делать вид, что крупно повезло. Тогда, как минимум моральное удовлетворение гарантировано"
    4. pexotinec Ранг пользователя
      pexotinec
      +3
      Сегодня, 07:08
      У нас только цены в верх ползут когда говорят о росте экономики. То гречка вдруг золотая, то яйца золотыми становятся
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 07:09
        у нас так же - всё дорожает. народ у нас тихо звереть начинает от такой ситуации.......
      2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 07:12
        pexotinec
        (pexotinec)
        0
        Сегодня, 07:08
        Новый
        У нас только цены в верх ползут когда говорят о росте экономики. То гречка вдруг золотая, то яйца золотыми становятся
        "Яйца" тут ни причем. wink Это курицу надо спросить laughing , от чего она такая бриллиантовая)) стала! На ровном месте, ни с того, ни с сего!
      3. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        -3
        Сегодня, 07:15
        то яйца золотыми становятся
        Заметьте. Если человек в сельской местности держит кур и у него образовался избыток яиц, то продать этот избыток уголовно наказуемо.
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +2
          Сегодня, 07:20
          Цитата: Гардамир
          продать этот избыток уголовно наказуемо.

          Остается наладить натуральный обмен, типа я тебе яйца, ты мне капусту.
        2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          +3
          Сегодня, 07:28
          Гардамир
          0
          Сегодня, 07:15
          Новый
          то яйца золотыми становятся
          Заметьте. Если человек в сельской местности держит кур и у него образовался избыток яиц, то продать этот избыток уголовно наказуемо.
          Наказали хоть одного? Примеры можете привести?
          Как торговали на рынках, с рук, так и торгуют. request Для торговли на рынках необходимо иметь некоторые бумаги, чтобы не приставали налоговая, и роспотребнадзор.
        3. свой1970 Ранг пользователя
          свой1970
          0
          Сегодня, 07:44
          Цитата: Гардамир
          то яйца золотыми становятся
          Заметьте. Если человек в сельской местности держит кур и у него образовался избыток яиц, то продать этот избыток уголовно наказуемо.

          Странно- мою тещу еще не посадили.Теща торгует яйцами с рук- без единого документа, регулярно и помногу...
          "Сдать или не сдать - вот в чем вопрос.."(с)
    5. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +3
      Сегодня, 07:12
      Цитата: lis-ik

      Ни у кого не растёт,кроме друзей президента.

      Вам-то за всех откуда знать? Нам, например, каждый год индексируют. Другое дело, что инфляцию ещё не мешало бы принимать в расчет.
    6. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      -1
      Сегодня, 07:16
      Эта новость не для России, возможно Блумберг пишет о друзьях Путина и его министрах.
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 07:18
      Докладываю- в Сочи строительный бум снова.Откуда у народа деньги - не понимаю. laughing Ладно если хозяин на "порше " или " бентли", но большинство на западных трахомах 10 ти летней давности.Хожу на работу через лес ,зимой не ходил- темно и страшно( как бы не хотелось встретиться с местной живностью ,нос к носу).На днях пробежался днём по этой дорожке,насчитал 5 построеных за зиму "домиков" на участках граничащих с лесом.Сам немного решил за лето улучшить что то на участке,столкнулся с такой темой- буронабивные сваи сейчас в Сочи делают в основном комплексно.Т.е показываешь место и всё.Свая обходится в 10 000руб метр и не каждому повезёт что несущий оргелит рядом.Но народ это не останавливает.Просто огромное количество сибяряков ,не все же они владельцы заводов и параходов?
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +2
        Сегодня, 07:43
        Пять - даже скромненько. У нас раз в семь больше, если взять всего один район. Правда рядом с городом районов с такой интенсивностью застройки парочка. Близость к городу, к заливу. В этом году видимо будут темпы поменьше. Изменились условия ипотеки, требования к застройщикам.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 07:52
          Тagan.Цена " сотки" если 1 500 000 р это сказка ,граничащая с фантастикой.А так от 2 000 000 руб и до бесконечности.Для постройки дома ,надо не менее четырёх соток, можно и меньше.Но тогда строение не оформить,компенсацию если что получишь по цене за землю,по кадастровой стоимости.
          1. Tagan Ранг пользователя
            Tagan
            +1
            Сегодня, 08:02
            Земля у вас не дёшевая... У нас за городом от 200тыс. за сотку было в прошлом году. В основном нарезки по 5-6 соток. В черте города и непосредственно примыкающих к городу районах в разы дороже. В городе больше четырёх соток и не найти.
            1. tralflot1832 Ранг пользователя
              tralflot1832
              +1
              Сегодня, 08:10
              Радует одно- цена на недвижимость обрезала миграцию " узких специалистов ", особенно из Армении.Уже не потянуть армянину добившегося финансовых успехов в Сочи,своих многочисленных родственников в Армении.Лет 15 назад( до Олимпиады) - это стоило от 1,5 до 2 млн руб.Чеченцы не в счёт,они более русские чем некоторые русские.
    8. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      0
      Сегодня, 07:23
      Нашим статистикам удалось обмануть не только нашего Президента.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:25
        Не помню кто сказал - "статистика как и журналистики - девки продажные...." (с)
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 08:19
        Цитата: С.З.
        Нашим статистикам удалось обмануть не только нашего Президента.

        Статистика, выдаваемая нашими управлениями, не имеет ничего общего с действительностью. Именно поэтому президент России пользуется непроверенной информацией. Так недавно он допытывался у молодого паренька (учителя) о его зарплате, говоря, что всё равно узнает, но когда учитель назвал сумму 16 000 рублей, президент что-то опешил...
        Может быть поэтому он считает, что россияне стали жить до 73, 4 (в среднем) лет, потому что близкое ему окружение именно такого возраста. Видимо поэтому о своим росчерком закрепил право россиян на дожитие после выхода на пенсию в 8 лет...
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      -1
      Сегодня, 07:29
      Про среднее/усредненное... тема такая скользкая, что и гтворить/рассуждать смысла нет.
      КапитализЬм однако, власть богатых и для богатых, так везде, где он есть... а он то как раз, преобладающий в данный момент времени.
      Зарплаты трудящихся... так везде по разному, но в пределах стандартного... семеро с ложкой, один с сошкой.
      Вопрос... что делать?
      Ответ тоже стандартный... ищи где лучше или делай так, что б было лучше там, где ты есть.
    10. vladcub Ранг пользователя
      vladcub
      0
      Сегодня, 07:31
      Вообще-то "Блумберг" серьёзное издание, они берегут своё "реноме" туфту редко дают
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 08:17
        Блюмберг- "вонючий сыр", работает как флюгер,особенно по России.В этой статье они обнулили прошлые свои публикации по России.С их подачи- нефть за рупии.
    11. ВОЛЧОНОКСУРАЛА Ранг пользователя
      ВОЛЧОНОКСУРАЛА
      +3
      Сегодня, 07:35
      В целом да... у нас в провинции на Урале з/п у простых водителей за последние пару тройку лет выросла чуть не в два раза
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 08:11
        Цитата: ВОЛЧОНОКСУРАЛА
        В целом да... у нас в провинции на Урале з/п у простых водителей за последние пару тройку лет выросла чуть не в два раза

        Зарплата директора Горэлектросети в советские годы равнялась 280-300 рублей, в то время, как зарплата водителей автобусов и троллейбусов была 250-350 рублей...
        Можно повысить в два раза 30 000 рублей, но они никогда не сравнятся с доходом 50 000 000 рублей в месяц...
    12. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      +1
      Сегодня, 07:46
      В материале американских журналистов говорится о том, что данные за январь показывают рост промышленного производства, розничной торговли и доходов россиян опережающими прогнозы темпами.

      Вот по части доходов Блумберг конечно мог бы и написать у кого конкретно опережающими темпами доходы выросли, или опять врут буржуи?
      Да и вообще, нужно ли так регулярно печатать болтовню вражеских СМИ?
      Мы им уже давно не друзья, впрочем они нам таковыми никогда и не были, а слово "партнер" уже давно стало именем нарицательным, партнер значит сволочь, недруг, кидала...
      Они нам добра не желают, и все их ахи-охи или направлены на разжигание каких-то раздоров внутри России, или на другого рода провокации.
    13. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      0
      Сегодня, 07:56
      Если Враг тебя хвалит,значит,ты все правильно делаешь с точки зрения Врага.Такие,как Набиуллина,Греф явно заслужили похвалы Запада.А нашей похвалы они заслужили?
    14. Deon59 Ранг пользователя
      Deon59
      0
      Сегодня, 07:59
      Улучшение благосостояния населения по российской вчера покупал за 500р , сегодня за 1000р .
    15. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 08:07
      Дифирамбы российской экономике от западной прессы: Bloomberg пишет, что она растёт опережающими темпами

      Я предполагаю, что именно в связи с такими темпами в сгущенное молоко, произведённое в г. Тяжине стали добавлять какую-то хрень, которая не хочет растворяться в горячей воде (если пить кофе с добавление сгущенного молока), а при хранении в банке образуется отстой, что говорит о каком то взбивании (смешивании продукта с, например, пальмовым маслом).
      А еще в связи с ростом экономики в России ВДРУГ стали выпускать бумажные деньги, ноинал которых ниже их себестоимости...
      * * *
      Когда экономика растёт опережающими темпами не за счёт своей сырьевой составляющей, а за счёт выпуска товаров и продукции с высокой добавленной стоимостью, то валюта такой страны, как правило, по номиналу ценится выше. Когда доллар будет стоить 90 копеек (хотя бы) мы сможем точно констатировать, что растёт экономика, а не пресловутый показатель ВВП.
    16. singless Ранг пользователя
      singless
      0
      Сегодня, 08:10
      что фашистам смерть РУССКИМ польза
    17. vladcub Ранг пользователя
      vladcub
      0
      Сегодня, 08:10
      Камрады, почитал, репу почесал и спросил у дивана : как сие понимать?
      - Всё познаётся в сравнение :Порошенко, ещё фиг знает, когда сообщил:в России засолили всех ёжиков на зиму, но ёжики как бегали, так и бегают.
      Нам весной 2022 обещали дефолт, но его нет и не предвидется.
      На западе уверены были, что без их технологий, нам полный карачун. В этом, им подпевали "доморощенные гореексперты".
      Западные фирмы, частично ушли, а ушлые "перекрасились" и остались в России.
      Вместо ушедших фирм, пришли : китайцы, а китайцы отменные копировальщики. Так что мы особо не заметили.
      Я, очкарик, переодически меняю очки. В прошлом году, менял очки. Как были французские и итальянские линзы, так и есть. Боялся, что будут китайские, но как раз под мои диоптри и по цене демократичные, были южнокорейские и израильские. Правда, итальянскую оправу не смог купить :"жаба задушила"

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