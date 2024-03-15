Дифирамбы российской экономике от западной прессы: Bloomberg пишет, что она растёт опережающими темпами
Информационная служба Bloomberg перешла к пению дифирамбов в адрес российской экономики.
В материале американских журналистов говорится о том, что данные за январь показывают рост промышленного производства, розничной торговли и доходов россиян опережающими прогнозы темпами.
«Блумберг» пишет, что уровень безработицы в России снизился до исторического минимума, на данный момент не превышая 3%.
Из материала американской прессы:
В итоге в американском издании делают вывод, что западные санкции, на которые делалась ставка в противостоянии с Россией, не сработали:
Накануне были озвучены официальные данные по росту экономики в стране. Так, за январь в годовом выражении этот рост составил 4,6% в годовом выражении. Это рекордный показатель для начала года за последние несколько лет. Напомним, что по итогам 2023 года ВВП России вырос на 3,6%, что признали и зарубежные финансовые институты, включая Всемирный банк.
Сообщив своим читателям о «неработающих санкциях», американские авторы так и не перешли к, казалось бы, логичному для этого случая предложению по их отмене. Видимо, испугались возможность быть отчитанными западными чиновниками с нашумевшей формулировкой «забрались в сад, в котором их не ждали».
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