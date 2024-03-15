Пентагон: Американские военнослужащие не входят в состав расчётов украинских ЗРК Patriot
Пентагон отрицает наличие американских военнослужащих в расчетах поставленных на Украину высокотехнологичных комплексов, в частности ЗРК Patriot. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства США.
В США отрицают любые упоминания об американских военных, якобы входящих в расчеты украинских зенитных комплексов утверждая, что они состоят целиком из украинцев. Как пояснил представитель Пентагона, военнослужащие ВСУ проходили специальную подготовку, учась эксплуатации американской техники. Так что комплексы США поставляют, а своих военных нет.
- приводит РИА Новости слова представителя Пентагона.
Предположения о том, что поставленными Украине РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot управляют вовсе не украинские расчеты, появились уже давно, вместе с американской техникой. Уж очень точно били системы залпового огня и ЗРК, чего не могли обеспечить даже прошедшие обучение украинцы. Тут нужен был опыт. Да и не могли американцы отправить весьма дорогостоящие комплексы на Украину без сопровождения.
В последне время ВСУ потеряли три передвижных группы ПВО, в которые входили ЗРК Patriot, вместе с расчетами. Такая информация поступает с украинских ресурсов. Досталось и РСЗО HIMARS, две установки уничтожены точно. Как заявляют наши эксперты, теперь нужно ждать сообщений из США о "крушении" очередного вертолета, или каких-либо авариях, в результате которых "погибнут" военнослужащие США.
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