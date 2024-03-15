Пентагон: Американские военнослужащие не входят в состав расчётов украинских ЗРК Patriot

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Пентагон: Американские военнослужащие не входят в состав расчётов украинских ЗРК Patriot

Пентагон отрицает наличие американских военнослужащих в расчетах поставленных на Украину высокотехнологичных комплексов, в частности ЗРК Patriot. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства США.

В США отрицают любые упоминания об американских военных, якобы входящих в расчеты украинских зенитных комплексов утверждая, что они состоят целиком из украинцев. Как пояснил представитель Пентагона, военнослужащие ВСУ проходили специальную подготовку, учась эксплуатации американской техники. Так что комплексы США поставляют, а своих военных нет.



На Украине нет американских военнослужащих, обслуживающих ЗРК Patriot или любую другую технику. Как вы, возможно, помните, в прошлом году Украина направила своих военнослужащих в США для прохождения обучения по системам Patriot

- приводит РИА Новости слова представителя Пентагона.

Предположения о том, что поставленными Украине РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot управляют вовсе не украинские расчеты, появились уже давно, вместе с американской техникой. Уж очень точно били системы залпового огня и ЗРК, чего не могли обеспечить даже прошедшие обучение украинцы. Тут нужен был опыт. Да и не могли американцы отправить весьма дорогостоящие комплексы на Украину без сопровождения.

В последне время ВСУ потеряли три передвижных группы ПВО, в которые входили ЗРК Patriot, вместе с расчетами. Такая информация поступает с украинских ресурсов. Досталось и РСЗО HIMARS, две установки уничтожены точно. Как заявляют наши эксперты, теперь нужно ждать сообщений из США о "крушении" очередного вертолета, или каких-либо авариях, в результате которых "погибнут" военнослужащие США.
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    23 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +10
      Сегодня, 07:04
      «Американские военнослужащие не входят в состав расчётов украинских ЗРК Patriot» —

      — Они "выведены за штат" ...
      1. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +5
        Сегодня, 07:11
        Наглая ложь ! все системы "пэтриот" наводятся на цели по американским разведывательным данным и навигации, а там только военнослужащие США.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 07:12
        Пентагон отрицает наличие американских военнослужащих в расчетах поставленных на Украину высокотехнологичных комплексов

        Никто так в уши столько лжи не гонит,
        Как те кто служат в этом Пентагоне!!!
        1. marchcat Ранг пользователя
          marchcat
          +3
          Сегодня, 07:21
          В Пентагоне новая шутка юмора - американские военнослужащие не входят в состав расчётов ЗРК Patriot. fool
    2. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 07:06
      Врут, как дышат.... доверили бы технику каклам... ага....
      1. sifgame Ранг пользователя
        sifgame
        +6
        Сегодня, 07:08
        Не не врут, первый раз верю Пентагона. Конечно там нет американских военных, там есть американские граждане "добровольцы"
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          +5
          Сегодня, 07:09
          Вольнонаемные.... wassat ..............
        2. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          0
          Сегодня, 07:24
          Цитата: sifgame
          Конечно там нет американских военных, там есть американские граждане "добровольцы"

          И у них у всех украинские паспорта. Двойное гражданство никто не отменял.
          1. svarog77 Ранг пользователя
            svarog77
            +3
            Сегодня, 07:54
            Мыкола Смит и Тарас Джонсон...
    3. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +4
      Сегодня, 07:08
      Ага! На волка поклёп, а кобылу зайцы съели!
    4. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 07:09
      Пентагон: Американские военнослужащие не входят в состав расчётов украинских ЗРК Patriot. слова представителя Пентагона.
      Вот именно СЛОВА!. И кто вам поверит, наивные вы мерикатосы!!!
    5. Bingo Ранг пользователя
      Bingo
      +6
      Сегодня, 07:16
      А, то-то там опять вертолет с военными разбился в США, сразу как наши пару Пэтриотов нахлобучили))))
    6. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +1
      Сегодня, 07:26
      Так я понял, что уже не входят?
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 07:28
      Пентагон просто проводит отбор на Украину,используя рассовую дискриминацию - негров не посылают.
    8. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      +1
      Сегодня, 07:30
      А с чего же так настроение поднимается, когда очередные химера или пэтриот уничтодается?! А с того, что у нас каждый знает, что в этой технике сидят америкосы. А обменный курс уничтоженных: 1 америкос = 100 украинца.
    9. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      +1
      Сегодня, 07:30
      Pentagon outsourced patriots 'command & control' center to India?
      Patriot runs on 'work at home' principle?
    10. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 07:38
      Сидит за пультом Пэтриота американский гражданин Джон Смит по имени Иван Смитюк или ещё какой-нибудь гов...юк wink
    11. Ив762 Ранг пользователя
      Ив762
      +1
      Сегодня, 07:38
      Пентагон: Американские военнослужащие не входят в состав расчётов украинских ЗРК Patriot

      Ага-сь.!.
      "Внештатные сотрудники", типа того.
      Или как "Ли-Си-Цын и Ван-Ю--Шин" ранее laughing ...
    12. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 07:39
      Дело такое, однозначного ответа нет.
      Высокотехнологичные, автоматизированные комплексы/вооружения, могут эксплуатироваться... ну не совсем уж неподготовленными расчетами/экипажами/командами... людей по любому надо готовить и некоторые классные специалисты нужны, на первых порах!!! Но потом, по мере наработки опыта, от "прикомандерованых" могут оказаться, сократить их присутствие до минимума.
      В общем, воен спецы, конечно есть, но уже не везде и не всегда...
      А так, уже не принципиально... могилизируем всех подряд и без разбора.
      Вмешательство, помощь своим подопечных, забугорные радетели предоставляют любую необходимую и это надо учитывать всегда, в наших планах.
    13. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 07:42
      Ага, верим! Скакуасы такие талантливые что из пеленок по вкладышу из турбо в патриоте разобрались
    14. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      +2
      Сегодня, 07:49
      Американские военнослужащие не входят в состав расчётов украинских ЗРК Patriot

      Ну да, судя по сводкам, сколько там одвухсотились в крайний раз, они все больше ВЫХОДЯТ из состава расчетов. Туда им и дорога!
    15. esl462 Ранг пользователя
      esl462
      +1
      Сегодня, 07:49
      Если уж молодые "соколи", "белая кость"-язык не в состоянии осилить, то что говорить про "толстолобиков", тем более технический английский.
    16. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      0
      Сегодня, 08:19
      Хохлороботов как всегда сделают виноватыми в неумелом использовании своих Патриотов блин)))

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