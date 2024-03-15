В результате ударов ВС РФ поражен элемент ПВО под Киевом и пункт размещения личного состава ГУР в Конотопе Сумской области
В ночь на 15 марта российские Вооружённые силы наносили удары по объектам киевского режима на разных территориях. Взрывы гремели в том числе в окрестностях украинской столицы.
По последним данным, в результате одного из ударов была поражена РЛС зенитного ракетного комплекса, прикрывавшего Киев. Это элемент ПВО на севере Украины. После этого взрывы прогремели на ряде объектов противника в Киеве.
Также серия ударов с применением беспилотной авиации была нанесена по объектам в Сумской области. Один из ударов пришёлся по пункту размещения личного состава ГУР в городе Конотоп. Этот город был выбран противником в качестве логистического узла по переброске сил и средств к российской границе. Именно через Конотоп шли украинские группы боевиков, которые пытались прорваться через границу в районе курского рабочего посёлка Тёткино. Эти группы 12-13 марта были уничтожены российскими войсками. Сожжено несколько танков и БМП, в том числе БМП «Брэдли», которые ведомство Буданова (в России внесён в список террористов и экстремистов), уже окончательно «не стесняясь», использует против территории России, признаваемой таковой Киевом и США.
Удары были нанесены и по оккупированному ВСУ Херсонскому правобережью. Под один из ударов попал отряд с иностранными боевиками в составе. В результате уничтожен немецкий наёмник Йозуа Моруэлли.
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