В результате ударов ВС РФ поражен элемент ПВО под Киевом и пункт размещения личного состава ГУР в Конотопе Сумской области

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В результате ударов ВС РФ поражен элемент ПВО под Киевом и пункт размещения личного состава ГУР в Конотопе Сумской области

В ночь на 15 марта российские Вооружённые силы наносили удары по объектам киевского режима на разных территориях. Взрывы гремели в том числе в окрестностях украинской столицы.

По последним данным, в результате одного из ударов была поражена РЛС зенитного ракетного комплекса, прикрывавшего Киев. Это элемент ПВО на севере Украины. После этого взрывы прогремели на ряде объектов противника в Киеве.



Также серия ударов с применением беспилотной авиации была нанесена по объектам в Сумской области. Один из ударов пришёлся по пункту размещения личного состава ГУР в городе Конотоп. Этот город был выбран противником в качестве логистического узла по переброске сил и средств к российской границе. Именно через Конотоп шли украинские группы боевиков, которые пытались прорваться через границу в районе курского рабочего посёлка Тёткино. Эти группы 12-13 марта были уничтожены российскими войсками. Сожжено несколько танков и БМП, в том числе БМП «Брэдли», которые ведомство Буданова (в России внесён в список террористов и экстремистов), уже окончательно «не стесняясь», использует против территории России, признаваемой таковой Киевом и США.

Удары были нанесены и по оккупированному ВСУ Херсонскому правобережью. Под один из ударов попал отряд с иностранными боевиками в составе. В результате уничтожен немецкий наёмник Йозуа Моруэлли.
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    11 комментариев
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    1. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +3
      Сегодня, 07:30
      ГУР нужно уничтожать по всей Украине..может Буданова замочили..в этот раз
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 07:31
      Чудненько! Молодцы наши воины!
    3. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +4
      Сегодня, 07:33
      Под один из ударов попал отряд с иностранными боевиками в составе. В результате уничтожен немецкий наёмник Йозуа Моруэлли.
      Волонтер, или обозный? laughing
    4. Сергей 34 Ранг пользователя
      Сергей 34
      -7
      Сегодня, 07:39
      Киев взят больше комментировать нечего вы тут сопли жуёте
      1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
        Андрей ВОВ
        +2
        Сегодня, 07:47
        Вот этот Ваш комментарий, он к чему?
        1. Сергей 34 Ранг пользователя
          Сергей 34
          -2
          Сегодня, 07:52
          к тому что два года брать одно село это не тама для обсуждения.и вообеще не надо начинать то что не можешь закончить.
    5. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +3
      Сегодня, 07:53
      Было-бы неплохо телецентр в Куйыеве разнести , может у хохлоты каструли опадать начнут от отсутствия пропаганды.
      1. Архитектор Ранг пользователя
        Архитектор
        0
        Сегодня, 08:14
        Еще на первом этапе СВО это следовало бы сделать.
        Такая пропагандисткая машина и осталась нетронутой.
        Если бы ВСУ имело техническую возможность разнести Останкино они бы это сделали пренепременно .
    6. Canecat Ранг пользователя
      Canecat
      0
      Сегодня, 07:56
      немецкий наёмник Йозуа Моруэлли.

      Прямо немчура немчуровская... это не какой то там Фриц или Отто, куда только Бундестаг смотрит, когда уходит к Адольфу весь цвет немецкой нации laughing
    7. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      0
      Сегодня, 08:06
      Еще бы по Крыжополю надо вдарить.
    8. Leon68 Ранг пользователя
      Leon68
      0
      Сегодня, 08:16
      Служил я в этом Конотопе. Там воинская часть посреди города, напротив городской больницы. Имеется аэродром с ИВПП и склады армейские в районе Батурина. С ПВО были С-60 пушки 57мм и ЗУ-23-2. Локаторы П15 и РПК с СОН для пушкарей.

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