Politico: Спикер Палаты представителей США Джонсон предлагает разделить помощь Украине и Израилю

Белый дом давит на Конгресс с целью принятия решения о финансировании Израиля и Украины, но пока все упирается в Палату представителей. В то же время не исключено, что Киев все же получит средства для продолжения войны против России, но в каком виде и сумме, пока не известно. Об этом пишет Politico.Спикер Палаты представителей Майкл Джонсон накануне заявил, что не исключен вариант с разделением помощи Израилю и Украине, такой вариант сейчас рассматривается. Два отдельных законопроекта позволят утвердить выделение средств Тель-Авиву без каких-либо препятствий, отложив Украину на потом. Такой вариант возможен, но только в случае, если за него проголосует часть демократов.В общем, если убрать в сторону всю эту политическую грызню в Конгрессе США между республиканцами и демократами, то ситуация сейчас выглядит следующим образом. Так или иначе Украина финансирование получит, потому что давление на Джонсона растет, причем часть республиканцев тоже выступает вместе с демократами. Сейчас решаются вопросы, когда будут выделены деньги, в какой сумме, а также в каком виде. Спикер Палаты представителей не хочет их просто дарить Зеленскому, поэтому предлагает варианты кредита, той же самой программы ленд-лиза, или использовать для закупки вооружений замороженные средства России.Эксперты заявляют, что стороны договорятся уже в ближайшее время, но само решение может быть принято в апреле, поскольку американские законодатели во второй половине марта уходят на 17-дневные каникулы.