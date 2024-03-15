Politico: Спикер Палаты представителей США Джонсон предлагает разделить помощь Украине и Израилю

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Politico: Спикер Палаты представителей США Джонсон предлагает разделить помощь Украине и Израилю

Белый дом давит на Конгресс с целью принятия решения о финансировании Израиля и Украины, но пока все упирается в Палату представителей. В то же время не исключено, что Киев все же получит средства для продолжения войны против России, но в каком виде и сумме, пока не известно. Об этом пишет Politico.

Спикер Палаты представителей Майкл Джонсон накануне заявил, что не исключен вариант с разделением помощи Израилю и Украине, такой вариант сейчас рассматривается. Два отдельных законопроекта позволят утвердить выделение средств Тель-Авиву без каких-либо препятствий, отложив Украину на потом. Такой вариант возможен, но только в случае, если за него проголосует часть демократов.



В общем, если убрать в сторону всю эту политическую грызню в Конгрессе США между республиканцами и демократами, то ситуация сейчас выглядит следующим образом. Так или иначе Украина финансирование получит, потому что давление на Джонсона растет, причем часть республиканцев тоже выступает вместе с демократами. Сейчас решаются вопросы, когда будут выделены деньги, в какой сумме, а также в каком виде. Спикер Палаты представителей не хочет их просто дарить Зеленскому, поэтому предлагает варианты кредита, той же самой программы ленд-лиза, или использовать для закупки вооружений замороженные средства России.

Эксперты заявляют, что стороны договорятся уже в ближайшее время, но само решение может быть принято в апреле, поскольку американские законодатели во второй половине марта уходят на 17-дневные каникулы.
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    15 комментариев
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    1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 07:31
      Так или иначе Украина финансирование получит,...
      Это было ясно сразу. зеля будет умирать ещё долго.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 07:51
        Старая песня о главном для УкроРейха - Дай, дай, дай...???
        В партии палаты представителей США появилась новая нота - "Ну, не знаю..."
    2. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 07:35
      в каком виде и сумме, пока не известно.

      Во- во.... как делить будут?....
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 07:36
      помощи Израилю и Украине
      Что Израиль, что Украина, оба преступные режимы!
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 07:37
      Республиканцам Израиль по жизни роднее,роднее чем Украина.Комуто что то урежут,другим добавят.Вспомним самолёт долларов от Бардака Абамы( демократа) Ирану перед его уходом. .
    5. Bingo Ранг пользователя
      Bingo
      +1
      Сегодня, 07:38
      А пока что Пентагон выдвинул свои хотелки на 2025 финансовый год, который у них к слову, через полгода начинается. В чем хохот - на 2024 год бюджет-то до сих пор не утвержден.
      Так что... Пущай оказывают - не только собака со временем становится похожей на хозяина, но и хозяин - на собаку. В США идиотизма уже примерно столько же, сколько на Окраине, а будет еще больше.
    6. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      +2
      Сегодня, 07:41
      А что Израиль еще не победил?! Странно, там же Эф-35 и сетецентричная армия.
      1. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +1
        Сегодня, 07:51
        Кроме того, "папики" за спиной. В стрелялки-то играть сподручнее.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 07:44
      Понятно, что бабки дадут, в конце концов... когда, сколько и в каком виде, фиг её знает.
    8. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +2
      Сегодня, 07:48
      Да за долю к откатах борьба идет. Дадут немного побольше, он и согласиться. Это же "демократия", - борьба за деньги.
    9. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 07:50
      Деньги хохлоте всё равно дадут , у Бидона там свой гешефт и семейный бизнес завязан.
    10. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +1
      Сегодня, 07:57
      Есть в этом Джонсоне что-то женское... Сначала обязательно надо повыделываться, и лишь потом отдаться...
    11. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      0
      Сегодня, 08:03
      Конечно,Украине деньги дадут.Убить русского ребенка- это извечная мечта хоть Демократа,хоть Республиканца.Учитель у них был хороший,только почему то яду нажрался в своем бункере по итогу воплощения в жизнь извечного желания всего Западного бандитского сообщества.Но наследнички то его Дела по обе стороны Атлантики никуда не делись.
    12. singless Ранг пользователя
      singless
      0
      Сегодня, 08:05
      может поможете тем кому на гадили. сирия афганистан список большой.
    13. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:18
      Так или иначе Украина финансирование получит,...

      Как получит ?Деньги выделят Израилю ,а потом будут делить еще из этих денег .Да такого не бывать .
      Представляю как евреи и Клоун, делят американские деньги

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