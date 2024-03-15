Минобороны приступило к работе над новыми военно-учётными специальностями для операторов дронов

В России ведется активная работа по переосмыслению сложившейся практики и опыту применения новой волны БПЛА - морских, наземных, FPV-дронов. (...) Поэтому сейчас создается новая ВУС. Скорее всего она будет не одна, а сразу целое направление из различных специальностей, включая ВУС для операторов FPV-дронов

На поле боя вышли вчерашние "игрушки" и продемонстрировали феноменальную эффективность. То, что раньше даже близко не представлялось как военное изделие, сегодня преобразовалось в смертельно опасный и эффективный вид вооружений