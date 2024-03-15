Минобороны приступило к работе над новыми военно-учётными специальностями для операторов дронов

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Минобороны приступило к работе над новыми военно-учётными специальностями для операторов дронов

В российской армии в скором времени могут появиться новые военно-учетные специальности, связанные с беспилотниками. Существующая ВУС "Оператор БПЛА" не способна охватить весь спектр созданных дронов. Об этом заявил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Специальная военная операция российской армии на Украине дала очень сильный толчок развитию беспилотных технологий, в том числе наземных и морских, что, в свою очередь, потребовало введения новых военно-учетных специальностей. Веденная очень давно ВУС "Оператор БПЛА" не может охватить весь спектр появившихся беспилотников, поэтому будут вводиться новые. В частности, Минобороны уже ведет работу над введением ВУС "Оператор FPV-дронов".



В России ведется активная работа по переосмыслению сложившейся практики и опыту применения новой волны БПЛА - морских, наземных, FPV-дронов. (...) Поэтому сейчас создается новая ВУС. Скорее всего она будет не одна, а сразу целое направление из различных специальностей, включая ВУС для операторов FPV-дронов

- приводит ТАСС слова Кузякина.

По его словам, спецоперация показала, что беспилотники бывают разными, со своими особенностями применения и т.д. Невозможно подготовить в рамках одной ВВУС оператора обычного разведывательного беспилотника типа "Орлан" или FPV-дрона, а для управления морскими беспилотниками требуются совсем другие умения. Поэтому всех нужно учить по отдельности.

На поле боя вышли вчерашние "игрушки" и продемонстрировали феноменальную эффективность. То, что раньше даже близко не представлялось как военное изделие, сегодня преобразовалось в смертельно опасный и эффективный вид вооружений

- добавил он.
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    3 комментария
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 08:07
      Это конечно нужно было сделать ещё вчера, но всяк это лучше чем никогда... К сожалению, мы всегда учимся исключительно на своих ошибках...
    2. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      0
      Сегодня, 08:10
      Уже роботов пора разрабатывать и внедрять в войска. Люди не должны воевать, особенно с сегодняшней демографией. И уже пора подумать о клонировании людей. Создавать клонированные полностью подчиненные и морально устойчивые войска.
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 08:15
      2 года войны и наконец то пошли изменения в Уставах,штатных единицах ,тактике и технологии боя . Это очень долго ,хотя уже хорошо что бойцам всем миром не будем собирать на Мавики и прочие БПЛА ,они должны быть по штату .Очень не поворотливая наши система в МО

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