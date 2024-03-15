Минобороны приступило к работе над новыми военно-учётными специальностями для операторов дронов
В российской армии в скором времени могут появиться новые военно-учетные специальности, связанные с беспилотниками. Существующая ВУС "Оператор БПЛА" не способна охватить весь спектр созданных дронов. Об этом заявил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Специальная военная операция российской армии на Украине дала очень сильный толчок развитию беспилотных технологий, в том числе наземных и морских, что, в свою очередь, потребовало введения новых военно-учетных специальностей. Веденная очень давно ВУС "Оператор БПЛА" не может охватить весь спектр появившихся беспилотников, поэтому будут вводиться новые. В частности, Минобороны уже ведет работу над введением ВУС "Оператор FPV-дронов".
- приводит ТАСС слова Кузякина.
По его словам, спецоперация показала, что беспилотники бывают разными, со своими особенностями применения и т.д. Невозможно подготовить в рамках одной ВВУС оператора обычного разведывательного беспилотника типа "Орлан" или FPV-дрона, а для управления морскими беспилотниками требуются совсем другие умения. Поэтому всех нужно учить по отдельности.
- добавил он.
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