Нерассеянный смрад нацизма: послесловие к перехваченным переговорам немецких офицеров
Тоскуют по сумеречным временам уничтоженного Советской Армией рейха?
А чему удивляться?
Намедни меня спросили, что я думаю по поводу перехваченных переговоров немецких высокопоставленных офицеров.
Признаться, покуда не задали вопрос – ничего не думал и в тему особо не вникал. В конце концов, не офицеры по факту пребывающей под внешним управлением страны, со слабейшим и марионеточным за всю её историю канцлером, определяют стратегию НАТО.
И уж точно не переговаривавшаяся «краса и гордость» бундесвера выбирает объекты на территории России, по которым альянсом планируется нанесение посредством ВСУ ударов.
О перспективах же поставок натовских, включая германские, вооружений Киеву, его потенциальных возможностях и планах использования, уверен, известно нашей разведке и генштабистам.
Корни немецкой тоски
Но когда всё-таки узнал о деталях упомянутых переговоров – не удивился, как и отождествлению М. Захаровой германского руководства с нацистами, равно как и словам офицеров о «славном прошлом люфтваффе», поскольку в своё время писал на соответствующую тему: Свобода заговора. Немецкие политики вместе с мигрантами готовят почву для Четвертого рейха.
О чём здесь говорить и, тем паче, чему удивляться, когда столп не немецкого даже – европейского либерализма, едва ли не его совесть – К. Аденауэр привечал фашистскую падаль и брал её на работу в госструктуры, равно как и не препятствовал службе в скукоженном, но не испустившем, стараниями англо-американцев, смердящий дух мини-вермахте – бундесвере.
И это даже не спустя четверть века после гитлеровских преступлений, когда память о них была ох как свежа.
Причём Аденауэр не просто не препятствовал, нет. Скажем, человекообразное существо под названием Манштейн он пригласил разрабатывать военную доктрину ФРГ.
Забавно, что канцлер-мерзавец называл себя христианином. Коли кто-то считает мои слова неподобающе резкими, то напомню: статс-секретарём Аденауэра стал нацистский преступник Г. Глобке. Лучшей кандидатуры канцлер не нашёл.
Аденауэр. Может, таким жестом даёт указание: «Так, привлекаем к строительству новой Германии Манштейна и Глобке»
Кстати, ещё о Манштейне: когда он испустил дух, то при закапывании сподобился воинских почестей. Не всем военным преступникам так повезло.
К. Дениц вот не удостоился последнего салюта. Думаете, по настоянию «денацифицированного» западногерманского общества? Ошибаетесь. По решению властей: на дворе стоял 1980-й, ФРГ возглавлял Г. Шмидт – в отличие от Аденауэра, достойный канцлер.
А общество, напротив: в своих широких слоях развозмущалось: ну как так? Верного соратника фюрера, назначившего гросс-адмирала своим преемником на посту главы подыхавшего под ударами Советской Армии рейха – и закопать без воинских почестей. Поди, дедушки и бабушки страсть как желающих вдарить по российской территории нынешних воинственных deutsche оffiziere, небось, ещё и мечтающих durch die russischen Städte marschieren, и возмущались.
История с отказом в воинских почестях Деницу многих в ФРГ возмутила, а вот недавно казавшееся просто немыслимым явление, словно зловещих мертвецов из ада, германских самолётов в югославском небе спустя пятьдесят с лишним лет после разгрома фашизма вообще практически никакой реакции не вызвало. А так, да, немцы «денацифицированы».
Но если Аденауэр тащил к себе гитлеровское отребье, то один из канцлеров им и оказался: К. Кизингер. Симптоматично: отвесившую ему пощечину Беату Кларсфельд не наградили, а приговорили к тюремному заключению, «великодушно» заменённому условным сроком.
Если уж говорить о совести Германии, то ею является Беата Кларсфельд
Аннексия под маской «объединения»
Не пройдём мимо отношения в ФРГ к аннексированной ею и ранее преданной М. С. Горбачевым ГДР.
Отношение кроме как мстительно-остервенелым и не назовешь, коли вспомнить унижение офицеров ННА: большинство из них не приняли в бундесвер, а удостоенных столь сомнительной чести понизили в звании и, не признав прежний стаж службы, заставили пройти унизительную, если не ошибаюсь, двухгодичную проверку.
Хотя инкорпорирование офицеров ННА в бундесвер и стало бы подлинным преодолением латентного нацизма в рядах последнего.
Братья по оружию: бойцы ННА и Советской Армии
Как вам такое «объединение»? На самом деле оно представляло собой не что иное, как отвратительную месть. Ибо и по моральным качествам, и по уровню боевой подготовки ННА превосходила бундесвер и по праву считалась лучшей, наряду с Советской Армией, в ОВД.
А главное, наши восточногерманские братья по оружию до последнего оставались надёжным союзником СССР и его считали таковым. Подчеркну: ГДР представляла собой именно союзника, а не сателлита, каковым бундесвер являлся и является для заокеанского хозяина.
Разумеется, многим членам СЕПГ также не нашлось места в управленческих структурах «объединённой» Германии. Больше того, некоторые чиновники высокого ранга, включая последнего руководителя Восточной Германии Эгона Кренца, были брошены за решётку.
Как вам такое: преступника Манштейна – в бундесвер, преступника Глобке – в статс-секретари, экс?-нациста Кизингера – вообще в канцлеры, борцу же с нацизмом Кларсфельд – пусть и условный, но срок; не совершавшего преступлений, если не считать надуманных фэргэшных обвинений, Кренца – в узилище.
Следующим логическим шагом новая власть поспешила фактически обрушить вчера ещё социалистическую восточногерманскую экономику, предоставив рабочим аннексированной страны возможность изведать все прелести капитализма и быстро убедиться, что его блага – кино не для всех.
О судьбе же великолепно подготовленных офицеров Штази и говорить не приходится. В «объединённой» Германии они стали именем нарицательным, а потом ещё и американский кинематограф потрудился над их демонизацией.
Бундесвер в ожидании Франкенштейна
Голливуд могёт, кто ж спорит. А вот элитные части нынешнего германского спецназа, не говоря уже о бундесвере времён противостояния с ОВД, и демонизировать не надо. В их казармах по-прежнему витает тоска по сумеречному немецкому военному гению, только и ждущему своего Франкенштейна.
И как тут не вспомнить несколько нет назад вскрывшийся скандал. Оказывается, в одном из контртеррористических подразделений бундесвера выявили неонацистскую ячейку. Ой. Вот «новость-то».
Да в целом бундесвер «славится» процветающим – чуть не написал: «неизжитым», только сдаётся мне, что его изживать-то никто из военных чинов не собирался – расизмом, апологией СС и пр.
Спецподразделения KSK. О чём говорят эти ребята в казарме, вдали от посторонних?
Адекватная часть немецкого общества подобные настроения с тревогой констатирует. Достаточно познакомиться с докладом уполномоченного по делам военнослужащих бундесвера П.-Х. Бартельса.
Он приводит следующие цифры: в 2018 г. было зафиксировано 170 случаев проявлений неонацистских настроений в бундесвере, тогда как в 2017-м их было 167, а в 2016-м – всего 63.
И это только выявленные факты неонацизма. Думаю, скрытых гораздо больше. Военные умеют хранить секреты, тем паче перед гражданскими. И ставшие достоянием общественности переговоры – скорее исключение из правил.
А так подобного рода беседы, уверен – обыденность для фашиствующих недобитков.
Думаю: примериваются они не только к Крымскому мосту, ностальгируя о «славных» временах их дедов и прадедов, сбрасывавших бомбы на мирные советские города и сёла, санитарные поезда, фотографировавшихся на фоне пылающих домов и тел погибших красноармейцев, покуда их самих не закопали где-нибудь в приволжских степях, предгорьях Кавказа, средь подмосковных полей и прочих просторов нашей необъятной и тогда ещё единой Родины.
Надо полагать, бравые оffiziere в дружеских попойках, рыгая и привычно испуская газы, всё ещё лают: «Можем повторить», подразумевая события 1939-1942 гг.
Некоторые небось дедовские мундиры – тех, кому посчастливилось вернуться в фатерланд – в детстве примеряли, с железными крестами. А то и их рассказы слушали о «славном» прошлом, представляя в красках дедушкины «подвиги».
Как после этого удивляться приведённым в упомянутом докладе словам некоего штабс-ефрейтора. На вопрос: «В какой бы стране он хотел жить?». Тот ответил: мол, в Аргентине, поскольку там ещё есть нацисты.
Разумеется, наивно видеть в этих откровениях явление паршивой овцы в славном бундес-стаде.
Есть у Германии будущее? Светлое
Как нам-то на подобные эскапады реагировать?
Вообще-то реагировать надо было последнему советскому и первому российскому Президентам. Одному не сдавать геополитическому противнику надёжнейшего союзника в лице ГДР, другому – не выводить войска из Германии, окончательно пуская под нож Ялтинско-Потсдамскую систему.
Сохранение нашей группировки в Германии избавило бы от необходимости проводить СВО.
Оба шага с точки зрения государственной безопасности – не что иное как политическое безумие и предательство национальных интересов страны.
Даже не ахти какой правитель Дарий III Кодоман сопротивлялся Александру Великому.
Ни перед Горбачёвым, ни перед Ельциным никакого Александра не было. Но они сами, своими руками, открыли ящик Пандоры и выпустили неонацистского джинна из бутылки.
Ибо при СССР, во главе которого стоял ветеран Великой Отечественной и участник Парада Победы, а в Вооруженных силах служили сокрушившие фашизм маршалы, генералы и офицеры – открытая демонстрация ностальгии по самым мрачным в немецкой истории временам, в особенности при В. Брандте и Шмидте, была моветоном.
Разумеется, и в современном западногерманском политическом истеблишменте есть адекватные его представители, далёкие от неонацистских симпатий.
И самый яркий из них, безусловно, Сара Вагенкнехт. Фигура противоречивая, и никоим образом в ней не стоит видеть пророссийского политика. Равно как и вряд ли в контролируемом американцами государстве она займёт должность канцлера.
Сара Вагенкнехт – луч света в тёмном царстве?
Но, думается, её стоит поддерживать как харизматичного деятеля, конструирующего определённое, может быть, не самое большое, но независимое от США политическое пространство в ФРГ.
Важно, чтобы с формируемыми ею и её сторонниками настроениями считался официальный Берлин. Шольцы ж приходят и уходят, а Германия останется.
В конце концов, это же в её интересах: реанимация нормальных экономических отношений с Россией – тот же Северный поток нужен не столько нам, сколько немцам.
И адекватная часть их политической элиты не должна выступать против шагов, предпринимаемых Москвой по обеспечению безопасности своих западных рубежей, что никоим образом не представляет угрозы для ФРГ, с которой у нас и общей границы-то нет.
Собственно, тема безопасности и составляла предмет переговоров В. В. Путина и с Э. Макроном, и с канцлером в феврале 2022-го. Наши предложения были разумны и не шли вразрез с интересами Франции и Германии, не говоря уже об отсутствии в них даже тени намёка на угрозу безопасности распложенных к западу от Одера территорий.
Оба тогда ещё рассматривались Кремлём как вменяемые политики, а не слепые исполнители заокеанской воли.
Да и позже у Парижа оставался шанс выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине и вернуть Пятую республику на стезю голлизма – единственно отражающего её подлинные геополитические интересы.
Макрону то ли не позволили это сделать, то ли он сам не захотел. Но в любом случае – шанс упустил.
Шольц же, после его реакции на направленные против кошельков бюргеров теракты – речь, разумеется, о Северных потоках – вообще в качестве серьёзной политической фигуры рассматриваться не может.
Ещё вопрос: возможна ли в будущем реанимация – разумеется, в ином контексте и при иной расстановке сил – идей К. Хаусхофера, о которых я писал в своё время (автор жж не знаком, просто он сохранил мою статью, опубликованную в ныне почившем издании: Самурай из Третьего рейха).
С известной долей осторожности предположу, что в перспективе – да, но только с условием существенной трансформации представлений о будущем Европы у политического истеблишмента Франции и Германии.
В конце концов, идея Ш. де Голля о Европе от Лиссабона до Владивостока схожа с хаусхоферской.
Кроме того, влияние некогда великой Британии в Европе падает, поддерживаемый американцами гонор поляков всем надоел, включая немцев. И американская узда может ослабнуть.
Что касается неонацистских настроений в бундесвере и части немецкого общества, то их преодоление – процесс непростой и длительный. И, кстати, военное поражение и уход в политическое небытие нынешнего киевского режима может стать здесь неплохим для Германии после Шольца подспорьем.
И облик, точнее, содержание следующей страницы её истории – во многом зависит от самих немцев: на каких ценностях будет воспитываться их ныне юное поколение и даст ли оно, повзрослев, единственно приемлемую, выдержанную в рамках нравственного императива, оценку тем же переговорам соотечественников-неонацистов.
В каком духе она будет выдержана: Иммануила Канта или геббельского смрада? Причём речь именно о нравственном императиве. Ибо никто не ставит под сомнение дарования, скажем, М. Хайдеггера как философа, но его эрудиция и талант не помешали и ему стать нацистом. Германцам стоит об этом помнить.
Использованная литература:
Рукавицын П. М. Геополитический статус ФРГ и его особенности на современном этапе // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки. 2021. Вып. 4 (845). С. 86–102.
Федоров Е. Серенады для Гитлера: неонацизм в бундесвере
Фененко А. Геополитика немецкого вопроса
Фененко А. Немецкий вопрос в XX веке
- Ходаков Игорь
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