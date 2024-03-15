Bloomberg: Пентагон намерен восполнить собственные запасы оружия из выделенных Украине средств
Пентагон выступает за выделение средств Украине и Израилю, планируя из них восполнить свои запасы оружия. Как заявили в американском военном ведомстве, это приоритетная задача.
Министерство обороны США профинансировало поставки вооружений и боеприпасов Украине, Израилю и Тайваню из собственных средств, потратив в общей сложности около 10 млрд. долларов. Заключалось это в отправке вышеназванным странам оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона. Теперь американские генералы хотели бы вернуть затраченные средства, а для этого необходимо, чтобы Конгресс утвердил дополнительное финансирование Украине и Израилю.
Согласно документам, направленным в Конгресс, Пентагон требует в приоритетном порядке восполнить запасы оружия на 6,5 млрд. долларов. Эта сумма должна компенсировать затраты на Украину. В частности, планируется закупить ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS, ПТРК TOW, приборы ночного видения и т.д. Все это будет заказано у американских оружейных компаний на территории США.
- пишет Bloomberg.
Так что часть средств, которые так ждет Украина, вообще не покинет территорию США, а будет передана американским оружейным компаниям. А вот долг будет записан на Киев, впрочем, Зеленскому все равно, он готов распродать всю Украину, лишь бы остаться у власти.
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