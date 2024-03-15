Bloomberg: Пентагон намерен восполнить собственные запасы оружия из выделенных Украине средств

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Bloomberg: Пентагон намерен восполнить собственные запасы оружия из выделенных Украине средств

Пентагон выступает за выделение средств Украине и Израилю, планируя из них восполнить свои запасы оружия. Как заявили в американском военном ведомстве, это приоритетная задача.

Министерство обороны США профинансировало поставки вооружений и боеприпасов Украине, Израилю и Тайваню из собственных средств, потратив в общей сложности около 10 млрд. долларов. Заключалось это в отправке вышеназванным странам оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона. Теперь американские генералы хотели бы вернуть затраченные средства, а для этого необходимо, чтобы Конгресс утвердил дополнительное финансирование Украине и Израилю.



Согласно документам, направленным в Конгресс, Пентагон требует в приоритетном порядке восполнить запасы оружия на 6,5 млрд. долларов. Эта сумма должна компенсировать затраты на Украину. В частности, планируется закупить ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS, ПТРК TOW, приборы ночного видения и т.д. Все это будет заказано у американских оружейных компаний на территории США.

(...) этот список является лишь частью общего перечня вооружений на $10 млрд, которые США предоставили Украине со своих складов, позже так и не получив от Конгресса ассигнования, чтобы восполнить запасы

- пишет Bloomberg.

Так что часть средств, которые так ждет Украина, вообще не покинет территорию США, а будет передана американским оружейным компаниям. А вот долг будет записан на Киев, впрочем, Зеленскому все равно, он готов распродать всю Украину, лишь бы остаться у власти.
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    24 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:24
      «Пентагон намерен восполнить собственные запасы оружия из выделенных Украине средств» —

      — Ещё оставшиеся "Абрамсы" можно вернуть ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 08:52
        А как же Я, такой красивый...??? - сказал ЗелиБоба... Потом обиделся и улетел... И даже не обещал вернуться... wassat
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 10:02
        ВПК работает в три смены.Прибыль еще осенью прошлого хода составила более трл.баксов.
        И если Украина не вернет двести-триста млрд.баксов, в накладе ОДНОЗНАЧНО не останутся.
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 08:29
      Отличный бизнес,продать за доллар ,купить за два.А где закупки Джавелинов- ТОУ оказались получше,"Джавы" с их ИИ реагируют на ведро с горящей соляркой ,вынесенное за периметр башни или всего танка на металлической балке?
    3. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +4
      Сегодня, 08:43
      Смею спросить, а кто пентагону дозволял разбазаривать вверенное народом и правительством вооружение направо и налево подрывая национальную безопасность? Копченый не хочет ответить?
    4. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +3
      Сегодня, 08:47
      Так что часть средств, которые так ждет Украина, вообще не покинет территорию США, а будет передана американским оружейным компаниям.

      А разве было когда-то иначе? Разве что добавить "Большая часть вообще не покинет территорию США"
      1. Reptiloid Ранг пользователя
        Reptiloid
        +2
        Сегодня, 09:17
        Цитата: Егоза
        ..... А разве было когда-то иначе? Разве что добавить "Большая часть вообще не покинет территорию США"

        hi самое классное, уважаемая Елена, в этом примере то,что
        долг будет записан на Киев

        Вот уж рыночек порешал!
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 09:57
          Привет Дмитрий soldier
          А давайте посчитаем!!!
          Если от ноля отнимать ещё и ещё, что будем иметь в результате?
          И это не просто математика, это реальность, в которой отрицательные величины никого и никак не устраивают.
          1. Reptiloid Ранг пользователя
            Reptiloid
            +1
            Сегодня, 10:11
            Хорошего дня, Виктор hi !
            Сложенье --- вещь отличная,
            И право же, простая.
            Его мы вычитанию
            Не зря предпочитаем

            Но не ищи в сложении
            Ни радости, ни смысла,
            Коль складываешь
            Разноименованные числа!

            От этого случаются
            Ужасные обиды,
            И в доме появляются
            Ужасные гибриды:

            Всю ночь гиппопотапочки
            Топочут по квартире,
            А утром ноги всовывай
            В литые сапогири,

            Воюй с кенгурубашкою,
            Что не даётся в руки,
            И укрощай строптивые,
            Брыкливые зебрюки....
            ..................

            Это, гораздо более длинное стихотворение, я помню с 5 лет, о том, что нельзя складывать/вычитать РАЗНОИМЕНОВАННЫЕ предметы! Однако, шо сша, шо гейропа, наплевали и прекрасно это делают по отношению к Украине, надеясь получить её ресурсы в любом удобном виде.
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Сегодня, 10:20
              Цитата: Reptiloid
              надеясь получить её ресурсы в любом удобном виде.

              Хотелки у них непомерные, но только у нас обломалка есть, мощная, эффективная.
              В общем, всё будет, как надо и мы прилагаемом к тому все силы.
              1. Reptiloid Ранг пользователя
                Reptiloid
                +1
                Сегодня, 10:26
                Цитата: rocket757
                ..... всё будет, как надо и мы прилагаемом к тому все силы.

                good Мы им и продемонстрируем другое арифметическое действие! ОБНУЛЕНИЕ их хотелок называется.
                1. rocket757 Ранг пользователя
                  rocket757
                  0
                  Сегодня, 11:07
                  Обнуление, это только первая фаза сложного процесса, там далее переформатирование пойдёт!
    5. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 08:50
      . Пентагон выступает за выделение средств Украине и Израилю, планируя из них восполнить свои запасы оружия.

      wassat
      " Я себя не обделил?" laughing
    6. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 08:51
      Здорово, придумали, себе вооружений заказать а укры пускай оплачивают(в долг) а потом еще долг с процентами заберут.
    7. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +3
      Сегодня, 09:05
      Да, как же так? Опять обман! Обещали все и сразу! За что на майдане рвали на груди кружевные труселя?
      1. Reptiloid Ранг пользователя
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 09:21
        зв шооооо скакали ?

        wink Да , видимо ,выше надо было скакать, а когда приземляться ---- то только на голову! fool
    8. solar Ранг пользователя
      solar
      +1
      Сегодня, 09:23
      А вот долг будет записан на Киев

      Автор откровенно сочиняет. Тот закон, о котором спорят в Штатах, не предполагает деньги в долг- это безвозмездная помощь. И да, большая часть денег останется в Штатах, если его примут, и пойдет на создание рабочих мест на местных оружейных предприятиях. :((
      1. советник 2 уровня Ранг пользователя
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 10:08
        и поставят украм со складов, старое, с истекающими сроками - как и раньше делали.. видел фото снаряда 155мм 1968 г.в.... и утилизировать не надо, а себе новое на склады положат.. чего бы такую "безвозмездную" помощь не оказать- все равно бы скоро списали.. один профит у полосатых вообщем..
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:54
      Пентагон выступает за выделение средств Украине и Израилю, планируя из них восполнить свои запасы оружия. Как заявили в американском военном ведомстве, это приоритетная задача.
      . Это как? Это почему? Кто им это позволит?
      1. Reptiloid Ранг пользователя
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 10:50
        wassat tongue lol wink А это "бремя белого человека" называется!!! Шпион bully Киплинг сказал! А есть ещё и другие чьи-то слова:
        проблемы индейцев шерифа не волнуют!
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 11:06
          "белый человек" обрзел совсем и мозги ему вправлять будут всем "не белым" миром.
          Понятно, что не все "белые" одинаковые, ну так по ходу дела, "не белые" разберутся!!! Они ж не дурни и не дикари, давно и окончательно!
          А вот некоторые "белые" деградирую быстрее, чем можно это себе представить.
    10. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 10:00
      Все же американская система интересная. Повесить долг на Украину и купить оружие для себя, для американцев святое . Но деньги ,которых нет у самих американцев ,которые могут от Украины не получить обратно на 99%,надо самим американцам занять !!!
      Понимая провальную аферу с Украиной ,они все равно идут на это . Это скорее говорит о том,что долги они отдавать сами никому не собираются
      1. советник 2 уровня Ранг пользователя
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 10:11
        Цитата: APASUS
        Понимая провальную аферу с Украиной ,они все равно идут на это

        а что у них провального то? у полосатых каждая война- для бабла.. и где проигрыш в бабле из-за Украины? одни выигрыши.. а на саму Украину им глубоко пофиг.. мавр делает дело для хозяина...
    11. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 10:45
      Видимо, этот старый еврей Блюмберг вчера плюсанул, таки, моему посту на ВО на эту тему...
      Не глуп оказался.
      Жду, когда к Трамп начнёт сажать эту демократическую кодлу.
      То, о чём говорится в статье - государственная измена. Не меньше...

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