Глава МИД Молдавии заявил, что сейчас не приходится говорить о вступлении страны в НАТО
Министр иностранных дел Молдавии зампред правительства страны Михай (Михаил) Попшой сделал заявление по поводу молдавских перспектив в Североатлантическом военном блоке.
По словам главы внешнеполитического ведомства, на данный момент о вступлении страны в НАТО речи не идёт.
Начавший свою политическую карьеру в натовском центре информации и документации в Молдове Попшой назвал причину того, почему пока о членстве в НАТО говорить не приходится. По его словам, на данный момент в молдавском обществе нет необходимого уровня поддержки североатлантического курса.
Стоит заметить, что недавние опросы общественного мнения показали, что больше половины граждан Молдавии выступают против вступления в страны в НАТО, равно как и против её присоединения к Румынии. Наибольший процент желающих видеть евроатлантические перспективы – в столице, Кишинёве, наименьший – в Гагаузской автономии.
Большинство молдавских граждан не считают, что безопасность страны улучшится, если она вступит в НАТО. Однако когда и кого в НАТО это останавливало? Пока Молдавию не принимают в альянс, не потому что этого не хочет молдавский народ, а потому что есть риски прямого вооружённого конфликта с Россией, миротворческий контингент которой находится на территории Приднестровья. Напомним, что на днях приднестровские парламентарии публиковали обращение к РФ, отмечая необходимость повышения безопасности на фоне растущих угроз.
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