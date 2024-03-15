Глава МИД Молдавии заявил, что сейчас не приходится говорить о вступлении страны в НАТО

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Глава МИД Молдавии заявил, что сейчас не приходится говорить о вступлении страны в НАТО

Министр иностранных дел Молдавии зампред правительства страны Михай (Михаил) Попшой сделал заявление по поводу молдавских перспектив в Североатлантическом военном блоке.

По словам главы внешнеполитического ведомства, на данный момент о вступлении страны в НАТО речи не идёт.



Начавший свою политическую карьеру в натовском центре информации и документации в Молдове Попшой назвал причину того, почему пока о членстве в НАТО говорить не приходится. По его словам, на данный момент в молдавском обществе нет необходимого уровня поддержки североатлантического курса.

Стоит заметить, что недавние опросы общественного мнения показали, что больше половины граждан Молдавии выступают против вступления в страны в НАТО, равно как и против её присоединения к Румынии. Наибольший процент желающих видеть евроатлантические перспективы – в столице, Кишинёве, наименьший – в Гагаузской автономии.

Большинство молдавских граждан не считают, что безопасность страны улучшится, если она вступит в НАТО. Однако когда и кого в НАТО это останавливало? Пока Молдавию не принимают в альянс, не потому что этого не хочет молдавский народ, а потому что есть риски прямого вооружённого конфликта с Россией, миротворческий контингент которой находится на территории Приднестровья. Напомним, что на днях приднестровские парламентарии публиковали обращение к РФ, отмечая необходимость повышения безопасности на фоне растущих угроз.
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    9 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 08:33
      «На данный момент о вступлении Молдавии в НАТО речи не идёт» —

      — Весна,по саду-огороду работы много,недосуг ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 08:57
        Какое на хрен НАТО...??? а НАТО это надо...??? Молдову типа защищать, за нищебродов умирать...??? laughing
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 10:24
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Весна,по саду-огороду работы много,недосуг
        В Молдавии больше виноградники
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 10:28
        "Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов".Эта истина касается и руководства Молдовы.Как бы "румынка" не воспользовалась большинством в парламенте и "откорректировала" конституцию в плане выборов президента не народом,а парламентом.
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +5
      Сегодня, 08:37
      Зашибись- имею сказать, таки, не пора ли принять волеизъявления Приднестровья, Гагаузии да и народа Молдовы о присоединении к братскому российскому народу, как предупреждение к лже-недо-зепаду о конце бала вампиров в послании Президента и Верховного Главнокомандующего РФ.
      А совместными усилиями мы гарантируем государственную и национальную безопасность всех народов, что подтверждено многовековой историей мировой цивилизации и российской цивилизации в частности!Наших бронзовых солдат сколько б вы не рушили.
      Мы вернём должок назад, -
      Не воюйте с русскими!
    3. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +2
      Сегодня, 08:51
      Чего там в этой нате делать, чего туда так стремиться, не понимаю. Одних уже натовцы научили, положили кучу народа, а на выходе пшик. Очень видно хочется тоже по рогам получить. Живёшь себе нейтраленько, сам себе хозяин. А там уже не проканает, прикажут - пойдёшь помирать за заокеанского дядюшку. Не живётся людям спокойно.
    4. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 09:54
      Смотрю иногда мозг выдает грамотные мысли ,даже у молдаван. Как бы не любили Россию в правительстве Молдовы ,а понимают ,что Запад их легко разменяет ,как и Украину
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 10:57
        Смотрю иногда мозг выдает грамотные мысли ,даже у молдаван.
        ...да в этом не мозг виноват, а реалии, коллективная империя лжи не в состоянии потянуть проект "молдова", на данный момент извращенцы предпочли проект "армения"..вот только для чего и почему- плотный туман
    5. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 10:10
      Начавший свою политическую карьеру в натовском центре информации и документации в Молдове

      Это не политическая карьера, а карьера шпрехшталмейстера. Учитывая особенности внешней политики Молдавии, большего там не требуется

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