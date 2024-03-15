Украинский эксперт: Через полгода количества FPV-дронов у обеих сторон хватит для уничтожения каждого солдата
Конфликт на Украине подстегнул развитие беспилотной авиации. Считавшиеся вспомогательными средствами, беспилотники стали играть одну из основных ролей на поле боя. А созданные в качестве игрушек FPV-дроны прочно заняли свою нишу, уничтожая как боевую технику, так и укрепления с личным составом. Не исключено, что через какое-то время обе стороны конфликта начнут производить столько FPV-дронов, что их количества хватит для уничтожения каждого солдата. Об этом заявил украинский эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов.
По мнению специалиста по беспилотникам, количество FPV-дронов на поле боя только растет, обе стороны конфликта в день запускают сотни беспилотников, которые охотятся на боевую технику, бьют по выявленным позициям и охотятся на военнослужащих противника. Доходит уже до того, что на одного солдата может вести охоту до нескольких дронов. Но это не предел, через какое-то время количество FPV-дронов возрастет до того, что их хватит на каждого солдата. Бескрестнов отводит на это от шести месяцев до года.
- приводит украинская пресса слова эксперта.
Со своей стороны отметим, что проблема беспилотников в общем, а FPV-дронов в частности, на фронте существует. На некоторых направлениях, например на линии Работино - Вербовое ВСУ применяют столько беспилотников, что нашим приходится очень трудно. Единственный выход в этой ситуации - это станции радиоэлектронной борьбы, способные заглушить управление дронами. Кроме того, уничтожение операторов БПЛА тоже выходит на первые роли, их обучение занимает довольно длительное время.
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