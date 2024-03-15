Украинский эксперт: Через полгода количества FPV-дронов у обеих сторон хватит для уничтожения каждого солдата

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Украинский эксперт: Через полгода количества FPV-дронов у обеих сторон хватит для уничтожения каждого солдата

Конфликт на Украине подстегнул развитие беспилотной авиации. Считавшиеся вспомогательными средствами, беспилотники стали играть одну из основных ролей на поле боя. А созданные в качестве игрушек FPV-дроны прочно заняли свою нишу, уничтожая как боевую технику, так и укрепления с личным составом. Не исключено, что через какое-то время обе стороны конфликта начнут производить столько FPV-дронов, что их количества хватит для уничтожения каждого солдата. Об этом заявил украинский эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По мнению специалиста по беспилотникам, количество FPV-дронов на поле боя только растет, обе стороны конфликта в день запускают сотни беспилотников, которые охотятся на боевую технику, бьют по выявленным позициям и охотятся на военнослужащих противника. Доходит уже до того, что на одного солдата может вести охоту до нескольких дронов. Но это не предел, через какое-то время количество FPV-дронов возрастет до того, что их хватит на каждого солдата. Бескрестнов отводит на это от шести месяцев до года.



И днем, и ночью на поверхности, в полосе 6 км, все бойцы будут обнаруживаться и уничтожаться. Вся пехота уйдет под землю. Вся активность в ближней зоне ляжет на управляемых наземных роботов

- приводит украинская пресса слова эксперта.

Со своей стороны отметим, что проблема беспилотников в общем, а FPV-дронов в частности, на фронте существует. На некоторых направлениях, например на линии Работино - Вербовое ВСУ применяют столько беспилотников, что нашим приходится очень трудно. Единственный выход в этой ситуации - это станции радиоэлектронной борьбы, способные заглушить управление дронами. Кроме того, уничтожение операторов БПЛА тоже выходит на первые роли, их обучение занимает довольно длительное время.
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    47 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -6
      Сегодня, 09:13
      «Через какое-то время количество FPV-дронов возрастёт до того, что их хватит на каждого солдата» —

      — Да и солдат у вас останется поменьше ...
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 09:27
        беспилотники стали играть одну из основных ролей на поле боя.
        Вот так бывшая игрушка может стать орудием победы на поле боя...
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 09:44
          Кэмерон в своём терминаторе, по моему, очень достоверно показал войны будущего... Вот только будущее самого человечества сегодня очень туманно... request
          1. Копчёный Ранг пользователя
            Копчёный
            0
            Сегодня, 09:50
            Ну как вообще вариант такой войны, где твой противник ИИ, да. Но в деталях, это виденье 80-х, а сегодня реально как в статье написано и ещё давно говорили, будут кидать бомбы с дронами вместо привычных осколков.
        2. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +2
          Сегодня, 09:50
          Наделение дронов-камикадзе "Герань" способностью обеспечивать визуальную разведку в реальном времени в глубине украинской территории может стать большой проблемой для ВСУ, сообщает The War Zone.

          Американское издание отмечает, что на последних версиях "Герани" установлены видеокамеры, которые позволяют дрону вести разведку. При этом беспилотник использует украинские беспроводные сети для передачи изображений на станцию управления.
          "Сочетание камеры, установленной на беспилотнике, и возможности использования беспроводных сетей, если таковые имеются, превратит "Герань" в относительно высокозащищенное средство визуальной разведки дальнего радиуса действия, способное проводить операции в реальном времени вне зоны прямой видимости", - пишет TWZ.В самом простом случае дрон, оснащенный камерой, может летать в районы, где есть сотовая связь, и в реальном времени передавать изображение с камеры. В отличие от многих других российских разведывательных беспилотников, он может делать это далеко за линией фронта за счет большой дальности полета. Также такой дрон-разведчик может работать в пределах прямой видимости от пункта управления или ретранслятора, который может передавать данные с беспилотника на расположенный гораздо дальше пункт управления.


          https://dzen.ru/a/ZfKnakliaFUo6_Hj
        3. Иван Северский Ранг пользователя
          Иван Северский
          +1
          Сегодня, 09:57
          .
          Вот так бывшая игрушка может стать орудием победы на поле боя...


          FPV-дроны - аналог пулеметов в Первую Мировую, применение которых крайне эффективно отражало возможности перейти в наступление, что было одной из основных причин позиционной войны.
      2. T-100 Ранг пользователя
        T-100
        +2
        Сегодня, 09:37
        Утомились звёздочки ставить перед началом комментария и в конце него?
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 09:57
          Ну видимо все-таки влепили парочку предов наконец - за нарушения правил. good lol
    2. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      -6
      Сегодня, 09:15
      Таки у кого солдаты быстрее кончатся? То-то и оно.
      1. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        -3
        Сегодня, 09:28
        У них быстрее конечно, а у нас еще нарожают smile
        1. Владимир80 Ранг пользователя
          Владимир80
          +7
          Сегодня, 09:37
          а у нас еще нарожают

          ну да, только новые фарходы и дилмурджоны не пойдут в армию и под мобилизацию не попадут на законных основаниях
        2. Taskhyl
          Taskhyl
          +1
          Сегодня, 09:56
          Кто детей-то делать будет, если самая репродуктивная часть мужского населения перемалывается в мясорубке войны?! Россия выпадет в бездонную демографическую яму, из которой ей уже не выбраться. РФ-это не Советский Союз.
          1. свой1970 Ранг пользователя
            свой1970
            -1
            Сегодня, 10:40
            Цитата: Taskhyl
            РФ-это не Советский Союз.
            СССР к распаду тоже выезжал на Средней Азии- в РСФСР тоже низкая рождаемость была
            1. Taskhyl
              Taskhyl
              0
              Сегодня, 11:02
              В РСФСР в послевоенные годы рождаемость была около 20 на тыс. человек, а в РФ в последнее перед этой войной десятилетие - меньше десяти! И это с учётом того, что житуха в эти, доукраинские времена, была более комфортная, чем она будет дальше. Была гораздо более комфортная по уровню жизни! Так что не надо хрень сравнительную писать
              1. свой1970 Ранг пользователя
                свой1970
                0
                Сегодня, 11:04
                Цитата: Taskhyl
                В РСФСР в прслевоенные годы

                Читать оппонента не пробовали?
                Цитата: свой1970
                СССР к распаду

                Вы блин еще б какие нибудь 1930 года вспомнили....
        3. Oscar Mike
          Oscar Mike
          +1
          Сегодня, 10:03
          Учитывая проблемы в демографии, не нарожают.
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 09:18
      Опять уперлись в количество дворников. И слесарей и дальнобойщиков.
      Короче нужен тыл свой, опора на патриотичный промышленный тыл дает победу.
      А вывоз капитала в офшор - пустоту центральной россии и урала.
      А за 30 лет до победы надо родить и потом воспитать победителей.
      Не успели.
      И по демографии - не успеем к 2050
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 09:21
      Что бы обнулить дроны как оружие ,надо их спустить с неба.Все над этим все работают.А то дойдём до того что у кого больше дронов с ИИ ,тот и победил.Вот ни как в нынешних условиях без ИИ к которому подвешен ядерный заряд,на нынешнем этапе,если НАТО не остановится.
    5. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +4
      Сегодня, 09:23
      Возможно, когда-нибудь дроны заменят не только оружие, но и солдат.
    6. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +3
      Сегодня, 09:24
      Украинский эксперт: Через полгода количества FPV-дронов у обеих сторон хватит для уничтожения каждого солдата
      Значит нужно уже сейчас начать разработку как наземных так и воздушных средств ПВО с ИИ, которые автономно могли бы вести борьбу с вражескими беспилотниками.
    7. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +12
      Сегодня, 09:25
      Цитата: Uprun
      Таки у кого солдаты быстрее кончатся? То-то и оно

      "гениальный" уровень стратегического мышления - положить всех лучших людей в борьбе за никому не нужные территории, замещая страну пришлыми "ценными специалистами"... благодарю, что раскрыли заокеанский сценарий для одной пока большой страны!
      1. Nesvoy
        Nesvoy
        +1
        Сегодня, 11:01
        Так может это и был хитрый план?
    8. Glagol1 Ранг пользователя
      Glagol1
      +2
      Сегодня, 09:26
      РЭБ, в т.ч. антидроновые ружья - выход, частичный конечно, в каждом отделении должен быть один оператор. Ружья мы выпускаем, надо совершенствовать и масштабировать выпуск.
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +4
        Сегодня, 09:34
        антидроновые ружья - выход, частичный конечно,

        это выход, когда их "начинка" обновляется регулярно, чтобы враг не успел перейти на новые частоты и т.п. ... а скорость внедрения действительно нужного и современного в войсках Лаоса "неимеетаналоговвмире"
    9. BAI Ранг пользователя
      BAI
      -1
      Сегодня, 09:26
      Не исключено, что через какое-то время обе стороны конфликта начнут производить столько FPV-дронов, что их количества хватит для уничтожения каждого солдата. Об этом заявил украинский эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов.

      Лох.
      Сколько патронов надо, чтобы убить солдата?
      В 1 ПМВ - 16 000.
      Во Вьетнаме - 300 000.
      И дроном, еще кстати управлять надо. Где людей брать?
      Когда там ИИ вмешается.
      И развитие идет по спирали. Как шла авиация? Разведчики, бомбардировщики, истребители.
      Что сейчас у дронов? Разведчики, ударные, ........ дальше?
    10. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
      Игорь Борисов_2
      -2
      Сегодня, 09:27
      Сергей "Флешка" Бескрестнов тот еще эксперд....
    11. Пузотер Ранг пользователя
      Пузотер
      +6
      Сегодня, 09:36
      Интересно, что не смотря на относительно высокую стоимость Дронов, уничтожать ими противника выходит дешевле, чем из стрелкового оружия. Пусть один дрон стоит 70тр и в среднем уничтожает одного солдата противника. Один автоматный выстрел стоит 15р, а для уничтожения одного противника, допустим, требуется 10тыс патронов (по статистике 25-100тыс), в сумме 150тр. Получается, что даже по самым скромным оценкам уничтожение одного противника дроном обходится в два раза дешевле, чем из АК. Так это ещё экономия снарядов не учитывается: помните лунные пейзажи вокруг опорников? Сколько там снарядов тратили на одного боевика?
      1. СергейБ Ранг пользователя
        СергейБ
        0
        Сегодня, 11:01
        Цитата: Пузотер
        Интересно, что не смотря на относительно высокую стоимость Дронов, уничтожать ими противника выходит дешевле, чем из стрелкового оружия. Пусть один дрон стоит 70тр и в среднем уничтожает одного солдата противника.

        Не правильно считаете.
        По отзывам операторов дронов, лишь 1 из 10 дронов наносит хоть какой-то ущерб врагу. Остальные не попадают по разным причинам. РЭБ, технические отказы (очень частое явление, чаще всего такие беспилотники собирают из говна и палок), у беспилотника заканчивается энергия прежде чем он успевает найти цель.
        Фактически по дальности воздействия FPV - дроны дублируют ПТУРЫ, в каких то ситуациях показывают себя лучше ПТУРОВ, а в каких то хуже.
        Ну а сравнивать работу арты, с дронами вообще нельзя.
        Если противник находится в окопах полного профиля, с нормальными блиндажами даже тысяча попаданий дронов не смогут причинить такого ущерба как сотня обычных 152 мм снарядов.
    12. kit88 Ранг пользователя
      kit88
      +2
      Сегодня, 09:39
      Всё это до тех пор, пока не придумали эффективное средство борьбы с дронами. На это тоже надо отвести год.
    13. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +2
      Сегодня, 09:40
      Украинский эксперт: Через полгода количества FPV-дронов у обеих сторон хватит для уничтожения каждого солдата

      справедливое замечание
      да, нужен окопный РЭБ для защиты, м.б. РЭБ-рюкзак для персональной защиты от дронов
      мы, в этом аспекте - отстаем, а официальные структуры - неповоротливы, да и спешить им некуда
      1. Пузотер Ранг пользователя
        Пузотер
        +1
        Сегодня, 09:55
        Нет, РЭБ не решит проблемы - на подходе распознавание целей с помощью ИИ, дроны с такой опцией РЭБ не по зубам. Мне кажется, решением будет компактные ОЛС с тем же ИИ для поиска Дронов в небе и каким-то средством поражения, может лазером по оптике, может дробовиком.
        1. свой1970 Ранг пользователя
          свой1970
          0
          Сегодня, 10:43
          Цитата: Пузотер
          может дробовиком.
          не достает- дальнобойности не хватает
      2. d4.fokin Ранг пользователя
        d4.fokin
        0
        Сегодня, 10:13
        Нам навязывают гонки там, где мы априори не можем выиграть. Никто не сомневается, что запад в такой войне нас обыграет, за счёт более продвинутых технологий. Правда есть Китай но готовы они нам помочь в той мере в какой нужно нам. Значит нужен ассиметричный ответ а вот какой это вопрос.
    14. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 09:42
      Считавшиеся вспомогательными средствами, беспилотники стали играть одну из основных ролей на поле боя.
      Потому что им дают играть.
      Или забыли, как "Голос Америки" глобально глушить?
      1. fiv Ранг пользователя
        fiv
        0
        Сегодня, 10:16
        Заглушить "Голос Омерики" гораздо проще. Там передающие центры стационарные.
    15. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +1
      Сегодня, 09:44
      Цитата: tralflot1832
      Что бы обнулить дроны как оружие ,надо их спустить с неба.Все над этим все работают.А то дойдём до того что у кого больше дронов с ИИ ,тот и победил.Вот ни как в нынешних условиях без ИИ к которому подвешен ядерный заряд,на нынешнем этапе,если НАТО не остановится.


      так простое кажется решение - электромагнитный взрыв, но пострадают все изделия, в радиусе поражения
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        -1
        Сегодня, 09:55
        Да и ... с ними.
        Семь лет мак не родил и голоду не было. (др. нар. мудрость)
      2. Пузотер Ранг пользователя
        Пузотер
        +1
        Сегодня, 09:57
        Вроде бы есть микроволновые пушки, типа тот же ЭМ импульс, только направленный, но от него тоже можно защититься экранами.
    16. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 09:52
      Значит должен появиться РЭБ с элементами ИИ . Который контролирует поле боя на 100% .Системы противодействия активного и пассивного действия .Те же рыбацкие сети будут перед окопами натягивать
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 10:45
        Цитата: APASUS
        Те же рыбацкие сети будут перед окопами натягивать
        сети защитят от минометных мин- основного оружия дронов?
    17. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 09:55
      Робот предполагает возможность самостоятельного принятия решения, все остальное - теле-радиоуправляемые механизмы.
    18. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 09:59
      Очевидное и вероятное... все уже поняли, что средства противодействия ударными дронами противника, жизненно важная необходимость... ещё вчера, кстати.
    19. aleks.29ru Ранг пользователя
      aleks.29ru
      0
      Сегодня, 10:01
      Войны будущего будут вестись не выходя из дома, управлять дроном можно не вставая с дивана.
    20. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      0
      Сегодня, 10:17
      Думаю это понятно всем, надеюсь,что наши эксперты от оборонки безотлагательно разрабатывают средства противодействия, тех, что сегодня есть, скоро будет недостаточно. Возможно разновидность элетромагнитного оружия, т.к. дроны на оптоволокне уже не заглушишь просто так. Естественно, что противник, англосаксы во всяком случае, не спят и этим занимаются. Так что век БПЛА, как пришёл, так возможно и резко уйдёт в какой то момент, потеряв эффективность.
    21. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      0
      Сегодня, 10:25
      Цитата: rocket757
      все уже поняли, что средства противодействия ударными дронами противника, жизненно важная необходимость... ещё вчера, кстати.

      все, да не "все"!
    22. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -3
      Сегодня, 10:27
      Каждому скаклу - по дрону! wink
    23. Voronezh Ранг пользователя
      Voronezh
      +1
      Сегодня, 10:49
      Срочная разработка и производство дробового патрона для подствольника

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