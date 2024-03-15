Американский генерал: даже с дополнительными закупками ледокольный флот США сильно уступает российскому

30
Американский генерал: даже с дополнительными закупками ледокольный флот США сильно уступает российскому

Военные США признают критическое отставание американцев от россиян. Превосходство России над Соединенными Штатами заключается в размере ледокольного флота.

Об этом на слушаниях в сенате говорил глава Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM) и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Грегори Гийо.



Нас критически превосходят в численности

- заявил военный, утвердительно ответив на вопрос сенатора Ангуса Кинга о том, действительно ли флот ледоколов Соединенных Штатов располагает только одним исправным кораблем против 40, имеющихся у России.

Американский генерал отметил, что даже с дополнительными закупками ледокольный флот США сильно уступает российскому, имея в виду уже заказанные американцами ледоколы.

Помимо этого, Гийо отметил отставание Соединенных Штатов по количеству ледоколов и от Китая.

Это ограничивает нам свободу маневра в регионе

- считает командующий NORTHCOM.

Генерал Глен Ванхёрк, занимавший эту должность ранее, также выразил тревогу по поводу существенного превосходства России над США в размерах ледокольного флота. Он сообщил, что Вашингтон планирует существенно увеличить свое присутствие в арктическом регионе.

В начале года российский президент Владимир Путин участвовал в церемонии закладки нового атомного ледокола «Ленинград». В своем выступлении на мероприятии глава государства подчеркнул уникальность и мощь ледокольного флота РФ.
  • Росатомфлот
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +6
    Сегодня, 09:28
    Это ограничивает нам свободу маневра в регионе
    И демократию, ага. Пожелаю господам не ледоколов, а ледорубов, пролетарских!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:30
    — "Не ходите,yankee,в Арктику гулять!" ...
  3. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +4
    Сегодня, 09:34
    Хенерал забыл про белых медведей , они тоже за нас.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 09:52
      Белые завсегда за нас... Да и красные тоже!!!
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 09:42
    В США просто нет экономического обоснования для содержания ледокольного флота,нет такой морской компании которая бы повесила на шею этот бесперспективный проект ( хомут ) .У гас содержание ледокольного флота в Арктике экономически обосновано.Ледоколов даже не хватает.Так что в США эти стенания надолго.
    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +3
      Сегодня, 09:48
      Цитата: tralflot1832
      В США просто нет экономического обоснования для содержания ледокольного флота,

      США в сущности нет смысла содержать ледокольный флот ради Аляски . Это есть смысл Канаде .А строить флот для Пентагона вообще затратно
      1. Гардамир Ранг пользователя
        Гардамир
        0
        Сегодня, 10:11
        Кстати о смыслах. Зачем Китаю ледоколы?
    2. Пуз Большой Ранг пользователя
      Пуз Большой
      +1
      Сегодня, 09:49
      По моему там даже для существования железных дорог нет экономического обоснования...
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 09:55
        Могу продать США деревянные шпалы Б/ У по 500 руб штука ,самовывоз.С виду нормальные. wassat
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          +1
          Сегодня, 10:04
          tralflot1832
          (Андрей С.)
          +2
          Сегодня, 09:55
          Могу продать США деревянные шпалы Б/ У по 500 руб штука ,самовывоз.С виду нормальные. wassat
          Пропитанные? А то начнут плот строить, а он возьмет и потонет. Чего тогда? Андрей, hi !
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 10:08
            Шериф.Б/У пропитанные местами,что точно не надо - использовать на барбекю,непередоааемый запах обеспечен. hi drinks
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 09:52
      Пусть обзавидуются,нашей мирной мощи в Арктике.Трудовые будни на СМП.Первая фотография ,моряки шутят- масляничная неделя ,лёд в Обской губе - " блинчатый".
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:00
        Второе фото:" От улыбки хмурый день светлей". laughing good
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 10:10
          Везёт же людям,беспроигрышный вариант - поучаствовать в конкурсе на работе.
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 10:22
            Фото старшего помощника капитана Атомного дедокола " 50 лет Победы" Дианы Киджи.Мощность поисковых прожекторов ледокола по 32 кВТ.Что сопоставить с подсветкой Каменного моста в Москве.
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:26
      Цитата: tralflot1832
      В США просто нет экономического обоснования для содержания ледокольного флота
      У них есть Аляска. Да и впереди перспектива освоения Арктики
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 10:27
        У них " зелёные террористы" против освоения Арктики,банковские структуры они уже под себя подмяли.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 10:32
          Цитата: tralflot1832
          У них " зелёные террористы" против освоения Арктики
          Если в Арктике и найдут что-то серьезное, то никакие зелёные с банками экспансии в Арктику не остановят. Да и Трамп, помнится, в свое президентство на Гренландию поглядывал
  5. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 09:55
    Ну тут нам конечно равным нет со времен СССР. good Ну естетственно в первую очередь и протяженностью путей и целесообразностью. Штаты типа щас хотят в арктике что-то против нас, а по факту - ничего и не могут.
  6. советник 2 уровня Ранг пользователя
    советник 2 уровня
    +2
    Сегодня, 10:04
    такое чувство, что подоплека выступления каждого амерского женераля- дайте еще денег на ВПК..
    1. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      +1
      Сегодня, 10:11
      Совершенно верно. Дайте денег, дайте денег.
  7. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 10:09
    Ледокольный флот РФ больше, чем у США, Канады, Финляндии и Дании вместе взятых.) 34 дизеля и 7 атомных.
  8. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:16
    . флот ледоколов Соединенных Штатов располагает только одним исправным кораблем ...

    если с ним что-то случится, застрянет во льдах или серьезная поломка, к кому в этом случае они обратятся за помощью? Собственно....
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 10:27
      Цитата: Mouse
      если с ним что-то случится, застрянет во льдах или серьезная поломка, к кому в этом случае они обратятся за помощью?

      А неча на Арктику рот разевать!!! И на Аляску в частности.
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +1
        Сегодня, 10:37
        За СевМорПуть жаба давит..... wink love
  9. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +1
    Сегодня, 10:19
    Как то слишком мягко выразился генерал:"сильно уступает".... : crying : "зато у нас авианосцев много!" am
    Примерно так надо понимать его стенания......
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 10:27
      Цитата: HAM
      "зато у нас авианосцев много!"
      Зато у вас негров вешают! wink
  10. Старый_геолог Ранг пользователя
    Старый_геолог
    +2
    Сегодня, 10:35
    Цитата: tralflot1832
    лёд в Обской губе - " блинчатый"

    Когда с Чукотки улетал в Заливе Креста 29 сентября тоже такой лед был. Правда между "блинами" еще "сало" плавало...
  11. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:36
    Цитата: Голландец Михель
    Трамп, помнится, в свое президентство на Гренландию поглядывал
    Трамп наверно с Гренландией что то знает?С умопомешательством с " Углеродным следом" кредиты на западе на геолого разведку не выдают - только сами и на свои средства.А тут засада с держателями акций - сначала девиденты ,а остальное потом.
  12. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 10:39
    В смысле сильно уступает... Мы опережаем америку в ледокольном настолько же насколько они нас в авианесущем. Т.е. насовсем

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»