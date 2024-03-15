Американский генерал: даже с дополнительными закупками ледокольный флот США сильно уступает российскому
Военные США признают критическое отставание американцев от россиян. Превосходство России над Соединенными Штатами заключается в размере ледокольного флота.
Об этом на слушаниях в сенате говорил глава Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM) и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Грегори Гийо.
- заявил военный, утвердительно ответив на вопрос сенатора Ангуса Кинга о том, действительно ли флот ледоколов Соединенных Штатов располагает только одним исправным кораблем против 40, имеющихся у России.
Американский генерал отметил, что даже с дополнительными закупками ледокольный флот США сильно уступает российскому, имея в виду уже заказанные американцами ледоколы.
Помимо этого, Гийо отметил отставание Соединенных Штатов по количеству ледоколов и от Китая.
- считает командующий NORTHCOM.
Генерал Глен Ванхёрк, занимавший эту должность ранее, также выразил тревогу по поводу существенного превосходства России над США в размерах ледокольного флота. Он сообщил, что Вашингтон планирует существенно увеличить свое присутствие в арктическом регионе.
В начале года российский президент Владимир Путин участвовал в церемонии закладки нового атомного ледокола «Ленинград». В своем выступлении на мероприятии глава государства подчеркнул уникальность и мощь ледокольного флота РФ.
- Росатомфлот
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