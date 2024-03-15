ВС России сумели продвинуться вперёд западнее Угледара, взяв под контроль три лесополосы в районе села Шевченко
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Угледарское направление, длительное время находившееся в тени из-за отсутствия активных боев, снова появилось в сводках. Удар российских войск западнее Угледара позволил расширить зону контроля в районе села Шевченко. Об этом пишут российские ресурсы.
Боевые действия в районе Угледара идут с переменным успехом, если восточнее города российские войска развивают наступление в районе Новомихайловки и довольно успешно, то западнее бои были поставлены на довольно длительную паузу. Сам Угледар находится на возвышенности и находящимся в нем украинским войскам довольно легко контролировать прилегающую местность. В этой ситуации остается охват с двух сторон.
До сегодняшнего дня наши пытались обойти Угледар только справа, сегодня с утра появились данные, что и слева российские войска сумели продвинуться вперед. Штурмовые группы ВС России взяли под контроль три лесополосы, отмечается продвижение на глубину до одного километра широким фронтом. Конечно, это не приведет к охвату Угледара, но первые шаги в этом направлении сделаны.
На Угледарском направлении российские войска продвинулись и закрепились вдоль трёх лесополос северо-западнее и севернее села Шевченко на участке шириной до 1.5 км на глубину до 1 км
- пишет ТГ-канал "Изнанка военки".
Между тем, укрепления ВСУ в самом Угледаре продолжают уничтожаться авиабомбами, по городу работает авиация ВКС. Как сообщали российские ресурсы, накануне украинские позиции в Угледаре накрыли бомбами ФАБ-500 с установленными на них унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).
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