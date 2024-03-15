Великобритания ведет «серую войну» с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом

Тезис о том, что Россия на Украине воюет со всем блоком НАТО, едва ли сегодня кто-то сможет назвать преувеличением или пропагандистской выдумкой. На поле боя вовсю горит западная бронетехника, а наше ПВО сбивает западные ракеты.Впрочем, о том, что альянс глубоко вовлечен в противостояние с Россией уже не отрицают и в самом НАТО. Ведь, как иначе можно объяснить слова президента Франции о вероятности ввода западных войск на территорию Украины.В свою очередь, не менее прозрачным выглядит и заявление экс-главы британской разведки MI6 Ричарда Дирлава, которое он сделал в ходе интервью изданию Politico. С его слов, в Великобритании сегодня сложилась такая ситуация, в которой между словами властей и их действиями существует огромный разрыв.Так, риторика политиков по-прежнему сводится к тому, что РФ не является врагом для Великобритании, и Лондон не участвует в противостоянии. В итоге, как выразился Дирлав, если спросить любого простого британца о том, находится ли Соединенное Королевство в состоянии войны с Россией, он посмотрит на задавшего данный вопрос собеседника, как на сумасшедшего.В то же время экс-глава MI6 подчеркнул, что на деле все не так, как считает большинство граждан его страны.- подытожил бывший разведчик.