Экс-глава британской разведки заявил, что его страна ведет «серую войну» с Россией

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Экс-глава британской разведки заявил, что его страна ведет «серую войну» с Россией

Тезис о том, что Россия на Украине воюет со всем блоком НАТО, едва ли сегодня кто-то сможет назвать преувеличением или пропагандистской выдумкой. На поле боя вовсю горит западная бронетехника, а наше ПВО сбивает западные ракеты.

Впрочем, о том, что альянс глубоко вовлечен в противостояние с Россией уже не отрицают и в самом НАТО. Ведь, как иначе можно объяснить слова президента Франции о вероятности ввода западных войск на территорию Украины.



В свою очередь, не менее прозрачным выглядит и заявление экс-главы британской разведки MI6 Ричарда Дирлава, которое он сделал в ходе интервью изданию Politico. С его слов, в Великобритании сегодня сложилась такая ситуация, в которой между словами властей и их действиями существует огромный разрыв.

Так, риторика политиков по-прежнему сводится к тому, что РФ не является врагом для Великобритании, и Лондон не участвует в противостоянии. В итоге, как выразился Дирлав, если спросить любого простого британца о том, находится ли Соединенное Королевство в состоянии войны с Россией, он посмотрит на задавшего данный вопрос собеседника, как на сумасшедшего.

В то же время экс-глава MI6 подчеркнул, что на деле все не так, как считает большинство граждан его страны.

Великобритания ведет «серую войну» с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом

- подытожил бывший разведчик.
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    16 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +7
      Сегодня, 10:28
      «Великобритания ведёт "серую войну" с Россией» —

      — В смысле ( ̶с̶е̶р̶...) гадит ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 10:34
        Великобритания ведет «серую войну» с Россией

        А когда она какие-то другие войны вела...??? Всегда исподтишка и всегда чужими руками...
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +1
        Сегодня, 10:42
        "Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет."Март,1848г -лорд Палмерстон, Глава МИД,премьер-министр.

        "
      3. blackcat Ранг пользователя
        blackcat
        0
        Сегодня, 11:06
        В смысле цвета детской неожиданности , возможно даже ближе к коричневой am
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 10:28
      Ладно, напомнил. И? Хочешь удивить "простого британца"?
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 10:32
        Цитата: Фаталист
        Хочешь удивить "простого британца"?

        Пока британцам на голову не прилетит, они на это внимания не обратят.
    3. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 10:30
      Великобритания ведет «серую войну» с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом

      А мы и видим, как GB в своём воинственном упорстве «сереет и сереет»...
      Может быть, России пора преподнести сюрприз любительнице гадить так, чтобы она окончательно, раз и навсегда «обсерилась» на своих островах?
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 10:49
        Цитата: ROSS 42
        GB в своём воинственном упорстве «сереет и сереет»...
    4. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +1
      Сегодня, 10:31
      Ну удивил, а мы то не знали. Спасибо родной за предупреждение! Сарказм ежели что....
    5. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      -1
      Сегодня, 10:32
      Вовлечены бриты в конфликт, не вовлечены....., 50 оттенков серого не мы придумали, 50 гендеров или сколько их там, тоже не наше изобретение (ноу хау). Здесь только три стороны, или ты с нами, или ты против нас, или стоишь в сторонке и нервно куришь, вот и вся палитра. Немножко беременная - тоже западный кинематограф.
    6. Слон Ранг пользователя
      Слон
      0
      Сегодня, 10:38
      Нам также следует вести серую войну против вкрай обнаглевших бритов. Много есть зон их интересов и непосредственного присутствия в различных уголках мира...
    7. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      +1
      Сегодня, 10:41
      Экс-глава британской разведки заявил, что его страна ведет «серую войну» с Россией

      Лишний повод убедиться, что в плен иностранцев лучше не брать, а уничтожать на месте.
      Их на окраину никто не звал, а раз припёрлись, то тогда СДОХНИТЕ!!!! am
      Глядишь население по утратам "кормильцев" и начнёт что-то менять в своих политиках.
    8. ВПК-65 Ранг пользователя
      ВПК-65
      0
      Сегодня, 10:44
      Великобритания ведет «серую войну» с Россией
      Разве это серая?
      https://oilcapital.ru/news/2024-02-25/severnyy-potok-podorvala-britanskaya-podlodka-5008256
      Так, риторика политиков по-прежнему сводится к тому, что РФ не является врагом для Великобритании, и Лондон не участвует в противостоянии.
      Для них на данный момент даже Евросоюз является врагом, они для того брекзит и устроили чтобы быть ВНЕ Евросоюза (не пилить же сук под самими собой) когда начали его разрушать.
    9. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 10:46
      ВС РФ уничтожили на Украине 5962 иностранных наемника за все время спецоперации, сообщили в Минобороны РФ
    10. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      -1
      Сегодня, 10:49
      его страна ведет «серую войну» с Россией

      Интересно другое - почему наша страна не ведёт в ответ «серую войну» с Мелкобританнией???
    11. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 10:56
      Экс-глава британской разведки заявил, что его страна ведет «серую войну» с Россией
      . Вопрос... а когда наглы не вели войну с Россией, тем или иным образом???
      Вроде как историю учил и не вспомню такого периода.... хотя, может в до исторические времена, никто о друг друге не знал вообще, соответственно друг друга и не цепляли!?

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