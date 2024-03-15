Противник нанёс утренний удар по Белгороду с применением РСЗО RM-70 Vampire
Противник не оставляет попыток сорвать выборы если не по всей России, то в приграничных регионах. Сегодня с утра украинские вооруженные формирования нанесли очередной удар по Белгороду, обстреляв город из РСЗО. Как отмечают местные власти, имеются повреждения домов и автотранспорта.
Противник накануне вечером оттянул оставшиеся силы для перегруппировки, но продолжил нанесение ударов по территории Белгородской области и самому Белгороду. Как сообщают военные, с вечера и за ночь над областью было перехвачено несколько беспилотников и боеприпасов РСЗО "Град". А под утро нацисты ударили из чешской РСЗО RM-70 Vampire. Наше Минобороны сообщает о перехвате семи снарядов, однако последствия на земле все же имеются.
- говорится в сообщении.
Как сообщил в своем ТГ-канале глава региона Вячеслав Гладков, в результате налета пострадали два человека, обоим оказана медицинская помощь. Имеются повреждения в семи многоквартирных домах, но неясно, это последствия утренней атаки, или это за прошедшие сутки. Также зафиксирован прилет одного снаряда на школьный стадион. Кроме того, имеется информация о поврежденных и даже сгоревших машинах. Сейчас на местах работают оперативные службы, ущерб уточняется.
Отметим, что ситуацию с обстрелами российской территории можно решить только отодвинув вооруженные формирования нацистского режима как можно дальше от наших границ. А лучшим выходом из этой ситуации будет полное уничтожение так называемой Украины в ее сегодняшнем виде.
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