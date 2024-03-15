Противник нанёс утренний удар по Белгороду с применением РСЗО RM-70 Vampire

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Противник нанёс утренний удар по Белгороду с применением РСЗО RM-70 Vampire

Противник не оставляет попыток сорвать выборы если не по всей России, то в приграничных регионах. Сегодня с утра украинские вооруженные формирования нанесли очередной удар по Белгороду, обстреляв город из РСЗО. Как отмечают местные власти, имеются повреждения домов и автотранспорта.

Противник накануне вечером оттянул оставшиеся силы для перегруппировки, но продолжил нанесение ударов по территории Белгородской области и самому Белгороду. Как сообщают военные, с вечера и за ночь над областью было перехвачено несколько беспилотников и боеприпасов РСЗО "Град". А под утро нацисты ударили из чешской РСЗО RM-70 Vampire. Наше Минобороны сообщает о перехвате семи снарядов, однако последствия на земле все же имеются.



Около 08.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью

- говорится в сообщении.

Как сообщил в своем ТГ-канале глава региона Вячеслав Гладков, в результате налета пострадали два человека, обоим оказана медицинская помощь. Имеются повреждения в семи многоквартирных домах, но неясно, это последствия утренней атаки, или это за прошедшие сутки. Также зафиксирован прилет одного снаряда на школьный стадион. Кроме того, имеется информация о поврежденных и даже сгоревших машинах. Сейчас на местах работают оперативные службы, ущерб уточняется.

Отметим, что ситуацию с обстрелами российской территории можно решить только отодвинув вооруженные формирования нацистского режима как можно дальше от наших границ. А лучшим выходом из этой ситуации будет полное уничтожение так называемой Украины в ее сегодняшнем виде.
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    9 комментариев
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    1. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      -4
      Сегодня, 10:41
      Ещё пишут, что в одно из приграничных сёл прорвалась западная БМП с десантом, но местная жительница из окна кухни метнула банку помидоров. После попадания БМП загорелась, десант в панике убежал обратно.
      По тексту новости: а чего они добиваются, пытаясь сорвать выборы в Белгороде и паре ближайших посёлков? Без Белгорода результат был бы другой, выборы будут несостоявшимися? Сколько народа так и так просто не ходит на выборы... Всё, что могут - только под дверь нагадить, мерзавцы.
    2. polinet Ранг пользователя
      polinet
      +2
      Сегодня, 10:44
      Цитата: Громовик
      Ещё пишут, что в одно из приграничных сёл прорвалась западная БМП с десантом, но местная жительница из окна кухни метнула банку помидоров. После попадания БМП загорелась, десант в панике убежал обратно.

      Банки это вы у себя там мечете.
      1. Громовик Ранг пользователя
        Громовик
        -4
        Сегодня, 10:47
        Ты комментарии мечешь не думая laughing laughing laughing Попей рассолу wassat Я над чубатой пропагандой иронизирую, а не над нашими новостями.
    3. БИАБИА Ранг пользователя
      БИАБИА
      -1
      Сегодня, 10:52
      Мексика нанесла удар по Сан-Антонио из РСЗО "Град". Повреждены дома, автотранспорт. Американцев оповестили о ракетной атаке. Просят спуститься в укрытия.
      Мехико (цело и невредимо) предупредило, что атаки будут продолжаться по всей территории США. Вашингтон даже не выразил озабоченностей. Ну, гады соседи, что там уж......
      1. dandi Ранг пользователя
        dandi
        0
        Сегодня, 11:00
        Хм, такую ситуацию (по Сан-Антонио) трудно представить даже чисто гипотетически. Конечно же, в плане реакции на удар оппонента. А по отношению к Белгороду и вообще, приграничью, это становится уже обыденным, что вызывает бурю эмоций. Дай Бог людям сил и терпения!
    4. bbb Ранг пользователя
      bbb
      -2
      Сегодня, 10:53
      Скоро Белгород как Донецк будет.
    5. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 10:55
      . А лучшим выходом из этой ситуации будет полное уничтожение так называемой Украины в ее сегодняшнем виде.
      Ну сколько можно об этом говорить ? Безнаказанность порождает вседозволенность.... am
    6. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 10:59
      Цитата: bbb
      Скоро Белгород как Донецк будет.


      Можно спросить, - скоро, это в каких переменных - месяц, полгода, год, 5 лет?
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:01
      Лучшая защита, это нападение... т. е. наши танки на "аэродромы" противника двигать надо, без вариантов.

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