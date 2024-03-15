Болгария намерена начать выдачу шенгенских виз гражданам России
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Впервые Болгария намерена начать выдачу шенгенских виз гражданам России. При этом длительность ожидания в очереди на оформление документов будет такой же, как и в прочих странах Шенгена.
Такую информацию сообщили журналистам агентства ТАСС сотрудники болгарского посольства в Москве.
Там уточнили, что оформление Шенгена россиянам начнут с 1 апреля.
Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнется после 1 апреля 2024 года
- сообщили в дипломатическом учреждении.
Работу с документами будут вести сотрудники болгарского посольства в столице России и генерального консульства в Санкт-Петербурге.
До первого апреля действует прежняя система выдачи виз Болгарии. Они бывают двух видов – типа C и типа D. Первый вариант является краткосрочным и выдается на срок до трех месяцев, а второй – на более длительный промежуток времени. Если россиянин оформит визу типа C до 1 апреля, начиная с этой даты он получит право посещать не только Болгарию, но также Румынию и Кипр. Виза типа D даст ему право въезжать на непродолжительное время на территорию любого государства Шенгенской зоны.
Ранее в последний день 2023 года Совет Европы ввел для болгарских граждан частичный Шенген. Это означает, что лица с паспортами Болгарии с 31 марта не будут подвергаться проверкам при посещении стран Шенгенской зоны, если они прибыли воздушным или морским путем. При пересечении сухопутной границы их будут проверять, как и раньше.
https://центр-визовый-краснодар.рф/
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