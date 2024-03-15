Сотрудниками ФСБ задержан украинский агент, запускавший ложные цели для российской системы ПВО

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Сотрудниками ФСБ задержан украинский агент, запускавший ложные цели для российской системы ПВО

Российские силовики продолжают выявлять и задерживать украинскую агентуру по всей территории России. Очередное задержание прошло в Москве, сотрудники ФСБ взяли агента украинских спецслужб, выполнявшего задания по вскрытию систем ПВО. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Согласно сообщению, силовики вышли на след российского гражданина, который по заданию украинских спецслужб собирал и запускал беспилотники с целью создания ложных целей для российских систем ПВО. Для этого он использовал самодельные уголковые отражатели. Запуски производились рядом с объектами Минобороны.

Как следует из сообщения, житель Москвы самостоятельно вышел на украинские спецслужбы, а также под их руководством установил контакты с одним из запрещенных в России националистических формирований, после чего выполнял их задания. Сначала он агитировал против СВО, а затем, доказав свою преданность новым хозяевам, стал получать более серьезные задания, в том числе запуск ложных целей для ПВО. По словам задержанного, украинские националисты просили его "устроить фейерверк", когда атаковали Белгородскую область.



Судя по кадрам, задержание происходило еще зимой, так как много свежевыпавшего снега. На данный момент задержанный находится под арестом, в отношении его возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного. Следственные и оперативные действия продолжаются.

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