Операция, обречённая на провал
Просто не могу сегодня не затронуть тему наступления ВСУ на Белгородскую область. Интернет буквально кишит сообщениями. На любой вкус. Тут можно выбирать по собственному усмотрению одну или другую сторону. Украина сообщает о каких-то захватах, панике в стане российских войск. Наши блогеры, наоборот, пишут о разгроме наступающих и эффективном отпоре диверсантам из ВСУ.
Думаю, не раскрою никакого секрета, если скажу о том, что о подготовке такой провокации нашему командованию было известно давно. Ещё в то время, когда всё внимание было приковано к боям в Авдеевке, стало понятно, что идёт подготовка крупной провокации на границе. Скрыть подготовку этой операции ВСУ не смогли. Сосредоточив такое количество личного состава в одном месте, а там сосредоточено до 3 тысяч человек, незаметно провести операцию невозможно.
Естественно, такое сосредоточение привлекло внимание наших разведорганов. Тогда-то стало известно о планах Зеленского совершить бросок на Белгород. Сейчас многие недоумевают, зачем всё это Киеву. Но если рассматривать не столкновения на границе, а прорыв к областному центру и возможный его захват, то всё встанет на свои места.
Представляете заголовки западных изданий, если бы такое произошло? «Русская армия – это мыльный пузырь, проткнуть который может даже ослабленная срывом западных поставок армия Украины» – и далее в том же ключе. На Западе все вновь поверят в возможности ВСУ и перестанут тянуть с поставками.
Кроме этого, операция планировалась как акция устрашения для жителей новых российских регионов и тех, кто сейчас ждёт освобождения. Помните, как сказалось на настроении людей оставление Херсона? Добавьте к этому серию терактов против представителей власти, медийных личностей и просто известных людей. А это тоже сейчас в планах Зеленского и Буданова.
Ну и ещё одну деталь раскрою. Многие читатели не обратили особого внимания на сообщения о том, что ФСБ провело ряд операций по задержанию агентов СБУ в ряде городов. Ну задержали и задержали. Спасибо нашим спецам, что вычисляют и ловят. Но тут есть и другая составляющая.
В большинстве своём отлавливали тех, кто раньше был вне поля зрения спецслужб, то есть агентов из категории «спящих». Проще говоря, ведомство Буданова дало команду активизировать агентуру и поставить задачи агентам согласно их компетенции и возможностям. Увы, на сегодня нельзя сказать, что вся агентура выявлена и нейтрализована. Работы в этом направлении ещё много предстоит.
Почему операция была обречена на провал?
Да, именно так. Этот «бросок на Белгород» изначально был обречён на провал. Наверное, многие видели украинский танк, подорвавшийся на мине. Почему это случилось? Или при подготовке операции украинская разведка не провела необходимых действий для выявления в том числе минных полей? Будьте уверены, провела и составила довольно подробные карты района боевых действий. А мина там оказалась просто потому, что и с нашей стороны бойцы не сидели сложа руки.
Но для начала о тех, кто сейчас отбивает наскоки ВСУ. О тех бойцах и командирах, которые сейчас там. Приведу рассказ военного медика, который опубликован на канале Kotsnews. Думаю, добавлять что-то к словам человека, через руки которого ежедневно проходят десятки солдат, нечего:
Теперь о том, почему внезапно такой серьёзный «кулак» нарвался на «стену». Я начал с танка просто потому, что кадры с его подрывом видели, наверное, все. Но дело было организовано гораздо серьёзнее и умнее. Об этой операции, наверное, тоже будут писать в учебниках военной истории.
Задача по обороне границы была поставлена подразделениям Росгвардии. Именно из этих подразделений были направлены в предполагаемый район наступления лучшие расчёты БПЛА ВКС и спецназа Росгвардии. За достаточно короткий период времени район был досконально изучен и приняты меры по организации обороны, в том числе и та мина против танка.
Дальше всё просто. Детально отработав местность, командиры вывели свои подразделения на лучшие для обороны позиции. Правда, задачи Росгвардии были поставлены армейские. Стоять и перемалывать. Стоять бойцам, а «мясорубку» организуют артиллеристы и пилоты ВКС. Что, в принципе, сейчас и происходит. Украинцев не спасает даже «боевая химия», которой усиленно пичкает своих бойцов ВСУ.
Не могу не упомянуть ещё одно обстоятельство, которое способствовало срыву операции Киева. Это... наступление на Авдеевку! На войне всё взаимосвязано. Я уже озвучил выше цифру украинских боевиков, которых перебросили в район проведения будущего наступления. Было ещё одно действие командования ВСУ. Часть прибывших подразделений уже в ходе подготовки операции командование вынуждено было бросить в Авдеевку. Пусть не существенно, но это всё-таки ослабило группировку ВСУ.
Что в итоге
Я думаю, что тот факт, что операция провалилась и превратилась в бесполезную трату личного состава и техники, в Киеве уже поняли. Теперь задача украинских штабов состоит в том, как вывести подразделения из-под огня. Как завершить операцию без имиджевых потерь для ВСУ. Украинские командиры уже поняли, что их просто гонят на убой как скот. Вариантов захватить хоть что-то почти нет.
Очевидно, самый простой способ, который приходит на ум, это просто прекратить атаки и перейти к обороне в надежде, что русские не начнут контрнаступление на неподготовленную оборону. Теоретически провести эти мысли в жизнь возможно. А практически?
Напомню, что президент России Владимир Путин уже давно поставил задачу создать демилитаризованную зону с целью недопущения обстрелов приграничных областей. Это заявление помнят и в Киеве. Получается, сами украинцы вынуждают русских выполнить поручение президента. Оборона неподготовленных позиций – это очередная мясорубка, не более того. Да, оттянуть поражение на какой-то срок это поможет, а по сути?..
Естественно, многое из того, что было сделано, огласке пока не подлежит. Многое просто неизвестно даже участникам событий. Это и называется военным искусством, наукой побеждать, как назвал стратегов Александр Суворов.
Информация