Операция, обречённая на провал

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Операция, обречённая на провал

Просто не могу сегодня не затронуть тему наступления ВСУ на Белгородскую область. Интернет буквально кишит сообщениями. На любой вкус. Тут можно выбирать по собственному усмотрению одну или другую сторону. Украина сообщает о каких-то захватах, панике в стане российских войск. Наши блогеры, наоборот, пишут о разгроме наступающих и эффективном отпоре диверсантам из ВСУ.

Думаю, не раскрою никакого секрета, если скажу о том, что о подготовке такой провокации нашему командованию было известно давно. Ещё в то время, когда всё внимание было приковано к боям в Авдеевке, стало понятно, что идёт подготовка крупной провокации на границе. Скрыть подготовку этой операции ВСУ не смогли. Сосредоточив такое количество личного состава в одном месте, а там сосредоточено до 3 тысяч человек, незаметно провести операцию невозможно.



Естественно, такое сосредоточение привлекло внимание наших разведорганов. Тогда-то стало известно о планах Зеленского совершить бросок на Белгород. Сейчас многие недоумевают, зачем всё это Киеву. Но если рассматривать не столкновения на границе, а прорыв к областному центру и возможный его захват, то всё встанет на свои места.

Представляете заголовки западных изданий, если бы такое произошло? «Русская армия – это мыльный пузырь, проткнуть который может даже ослабленная срывом западных поставок армия Украины» – и далее в том же ключе. На Западе все вновь поверят в возможности ВСУ и перестанут тянуть с поставками.

Кроме этого, операция планировалась как акция устрашения для жителей новых российских регионов и тех, кто сейчас ждёт освобождения. Помните, как сказалось на настроении людей оставление Херсона? Добавьте к этому серию терактов против представителей власти, медийных личностей и просто известных людей. А это тоже сейчас в планах Зеленского и Буданова.

Ну и ещё одну деталь раскрою. Многие читатели не обратили особого внимания на сообщения о том, что ФСБ провело ряд операций по задержанию агентов СБУ в ряде городов. Ну задержали и задержали. Спасибо нашим спецам, что вычисляют и ловят. Но тут есть и другая составляющая.

В большинстве своём отлавливали тех, кто раньше был вне поля зрения спецслужб, то есть агентов из категории «спящих». Проще говоря, ведомство Буданова дало команду активизировать агентуру и поставить задачи агентам согласно их компетенции и возможностям. Увы, на сегодня нельзя сказать, что вся агентура выявлена и нейтрализована. Работы в этом направлении ещё много предстоит.

Почему операция была обречена на провал?


Да, именно так. Этот «бросок на Белгород» изначально был обречён на провал. Наверное, многие видели украинский танк, подорвавшийся на мине. Почему это случилось? Или при подготовке операции украинская разведка не провела необходимых действий для выявления в том числе минных полей? Будьте уверены, провела и составила довольно подробные карты района боевых действий. А мина там оказалась просто потому, что и с нашей стороны бойцы не сидели сложа руки.

Но для начала о тех, кто сейчас отбивает наскоки ВСУ. О тех бойцах и командирах, которые сейчас там. Приведу рассказ военного медика, который опубликован на канале Kotsnews. Думаю, добавлять что-то к словам человека, через руки которого ежедневно проходят десятки солдат, нечего:

«Жарко, Саша, жарко. Мужики бьются по-настоящему. Легко раненые отказываются от госпитализации, остаются в бою. Хохлов крошим пачками, видно кучи дерьма с жёлтыми повязками 200. Не забирают они их. И прут. Их опять крошим. Арта, авиация, танки, пехота, работают отлично, не дают подойти. Но прут – как будто под чем-то. Вообще тут пример мужества и отваги. Нет ни одного пятисотого, кто придумал себе болезнь и т. д. Все стоят на позициях. Под вечер стихает и ночью, но рано утром опять будут делать попытки... Опять крошить будем...»

Теперь о том, почему внезапно такой серьёзный «кулак» нарвался на «стену». Я начал с танка просто потому, что кадры с его подрывом видели, наверное, все. Но дело было организовано гораздо серьёзнее и умнее. Об этой операции, наверное, тоже будут писать в учебниках военной истории.

Задача по обороне границы была поставлена подразделениям Росгвардии. Именно из этих подразделений были направлены в предполагаемый район наступления лучшие расчёты БПЛА ВКС и спецназа Росгвардии. За достаточно короткий период времени район был досконально изучен и приняты меры по организации обороны, в том числе и та мина против танка.

Дальше всё просто. Детально отработав местность, командиры вывели свои подразделения на лучшие для обороны позиции. Правда, задачи Росгвардии были поставлены армейские. Стоять и перемалывать. Стоять бойцам, а «мясорубку» организуют артиллеристы и пилоты ВКС. Что, в принципе, сейчас и происходит. Украинцев не спасает даже «боевая химия», которой усиленно пичкает своих бойцов ВСУ.

Не могу не упомянуть ещё одно обстоятельство, которое способствовало срыву операции Киева. Это... наступление на Авдеевку! На войне всё взаимосвязано. Я уже озвучил выше цифру украинских боевиков, которых перебросили в район проведения будущего наступления. Было ещё одно действие командования ВСУ. Часть прибывших подразделений уже в ходе подготовки операции командование вынуждено было бросить в Авдеевку. Пусть не существенно, но это всё-таки ослабило группировку ВСУ.


Что в итоге


Я думаю, что тот факт, что операция провалилась и превратилась в бесполезную трату личного состава и техники, в Киеве уже поняли. Теперь задача украинских штабов состоит в том, как вывести подразделения из-под огня. Как завершить операцию без имиджевых потерь для ВСУ. Украинские командиры уже поняли, что их просто гонят на убой как скот. Вариантов захватить хоть что-то почти нет.

Очевидно, самый простой способ, который приходит на ум, это просто прекратить атаки и перейти к обороне в надежде, что русские не начнут контрнаступление на неподготовленную оборону. Теоретически провести эти мысли в жизнь возможно. А практически?

Напомню, что президент России Владимир Путин уже давно поставил задачу создать демилитаризованную зону с целью недопущения обстрелов приграничных областей. Это заявление помнят и в Киеве. Получается, сами украинцы вынуждают русских выполнить поручение президента. Оборона неподготовленных позиций – это очередная мясорубка, не более того. Да, оттянуть поражение на какой-то срок это поможет, а по сути?..

Естественно, многое из того, что было сделано, огласке пока не подлежит. Многое просто неизвестно даже участникам событий. Это и называется военным искусством, наукой побеждать, как назвал стратегов Александр Суворов.
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15 комментариев
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  1. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 05:24
    такой серьёзный «кулак» нарвался на «стену»
    Стенку подготовили в нужном месте и в нужное время. И всё !
  2. andrewkor Ранг пользователя
    andrewkor
    +1
    Сегодня, 05:45
    Все таки граница то очень протяжённая ударить могут и в любом другом месте.Самое главное вовремя вскрыть подготовку к удару крупными силами,малые ДРГ на квадрациклах труднее нейтрализовать, но и тоже удаётся с успехом.
    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +5
      Сегодня, 06:21
      Белгород сейчас обстреливают, как раньше до СВО Донецк. А может и покруче. ПВО много сбивает. Своими атаками ВСУ вынуждает ВС РФ расширить линию фронта вдоль всей границы с Украиной.
      1. Stas157 Ранг пользователя
        Stas157
        +3
        Сегодня, 07:38
        Цитата: Бородач
        ВСУ вынуждает ВС РФ расширить линию фронта вдоль всей границы с Украиной.

        Я одного никак не пойму. Зачем из Черниговской
        и Харьковской области войска отвели? Ведь могли же хоть какой-то буфер оставить. И тогда бы не пришлось воевать на своей территории. Да и обстрелов было бы меньше.
  3. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    +6
    Сегодня, 06:17
    Мне до сих пор непонятно. Если мы знали,что против Белгородской области готовится 3000 человек,то почему мы не насли удар по этой цели.Это же не Польша,и не Румыния.Я уверен,что ответный удар надо наносить по тем районам,откуда пришла эта угроза.Иначе не поймут. Собаку нельзя бить на следующий день. Она не поймет,за что ее наказывают.
    1. Андрей Великолепный Ранг пользователя
      Андрей Великолепный
      +7
      Сегодня, 06:32
      Сто процентов!
      Автор врёт в наглую, про то что было известно об этом!
      Автор пытается натянуть сову на глобус!
      Ведь, если было известно и ничего не сделали по тому ,чтобы предотвратить, то это значит проявили преступную халатность в результате этих обстрелов погибли мирные жители !(((
      Пока в Кремле будут сидеть
      власовцы ,ни о какой победе над бандеровцами на Украине не может идти речи!
      Пыпа, где Херсон?
      1. Андрей ВОВ Ранг пользователя
        Андрей ВОВ
        -5
        Сегодня, 06:50
        А мозгами пораскинуть не судьба? Они что кучковались все в одном месте большой толпрй? И превентивные удары наносились по местам сосредоточения. И угомонитесь уде про власовцев и прочему
    2. Dart2027 Ранг пользователя
      Dart2027
      0
      Сегодня, 06:42
      Цитата: Николай Малюгин
      готовится 3000 человек,то почему мы не насли удар по этой цели.

      Да потому что их все время не держат в одном месте. Принцип рассредоточения все прекрасно знают и этих собрали в кулак непосредственно в начале выдвижения.
    3. литий17 Ранг пользователя
      литий17
      0
      Сегодня, 06:43
      Я думаю что все проще. Наступать как известно нести большие потери, а уж тем более на чужой территории и не с нашей проблемой в отсутствии необходимых сил и средств. В принципе получилось все по нашему, не победа, но успех!
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      -2
      Сегодня, 07:09
      Цитата: Николай Малюгин
      Если мы знали,что против Белгородской области готовится 3000 человек,то почему мы не насли удар по этой цели.

      Ну тут надо четко разложить по полочкам. У противника на этом участке значительно больше сил, чем заявленные автором 3 000. И Все они не остаются без внимания нашей артиллерии, ракетных войск и авиации. Регулярно по выявленным местам расположения вдоль нашей границы наноситься удары, на всю возможную глубину , имеющимися средствами. Противник не dурак и стал размещать свои войска мелкими подразделениями, со значительным удалением друг от друга, плюс из приграничной полосы выселяется местное население, стараясь так лишить нас помощи местных.
      Штурмовые отряды начали выдвигаться к линии границы в самый последний момент, перед началом операции. Их выдвижение уже вскрывалось средствами технической разведки, в том числе и с помощью БПЛА
  4. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    -1
    Сегодня, 07:00
    Танк подорвался на подходе к границе, на так называемом "минном шлагбауме", который экипаж просто не заметил.
    Да и вместе с бойцами РосГвардии, Погранслужбы ФСБ, там также стоят насмерть бойцы ВДВ и ТРО, из местных...
  5. Штрек Ранг пользователя
    Штрек
    +3
    Сегодня, 07:16
    Что в итоге...

    На третий год СВО ,... после операции " Киев за три дня " , отбится от неприятеля в Белгородской области - несомненно это успех ......" Это Победа , это Успех , это Триумф русского оружия " .(с).т/к Красная звезда ....
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 07:40
      Да,отбились,молодцы.И,конечно-"Путин поручил органищовать демилитаризованную зону..Он и поручал и денафикацию..Их только больше стало..Про демилитаризацию уже все забыли.Как и о всех поручениях этого предводителя либералов
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        0
        Сегодня, 08:04
        поручил органищовать демилитаризованную зону..Он и поручал и денафикацию..Их только больше стало..Про демилитаризацию уже все забыли.Как и о всех поручениях

        две параллельных России - "воюющая" и "телевизионная", все забыли что "царство, разделившееся само в себе не устоит"... видимо такой хитрый план...
  6. Владимир-ТТТ Ранг пользователя
    Владимир-ТТТ
    +2
    Сегодня, 08:06
    Автор - сова на глобусе лопнула.
    Если не знали - позор разведке.
    Если знали, но ничего не сделали заранее, а только по факту нападения - позор командованию.
    Возможен вариант еще хуже, нежели два приведенных - но озвучивать его в наше время нельзя...

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