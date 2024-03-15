Дронами «Герань-2» поражён центр подготовки пилотов и ремонтная база ВС ВСУ в аэропорту Винницы

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Дронами «Герань-2» поражён центр подготовки пилотов и ремонтная база ВС ВСУ в аэропорту Винницы

Вооруженные силы России в круглосуточном режиме почти без перерывов выявляют и уничтожают высокоточным оружием дальнего действия военные цели на Украине, тем самым все более обескровливания украинскую армию. Вчера вечером дроны-камикадзы «Герань-2» ВС РФ поразили центр подготовки пилотов Воздушных сил ВСУ в международном аэропорту «Винница», расположенном в 7,5 км к востоку от железнодорожной станции города Винница и в одном километре к юго-западу от села Гавришовка на западе Украины.

Об очередном поражении военного объекта украинских Воздушных сил сообщает телеграм-канал «Донбасский партизан». Помимо центра подготовки военных летчиков барражирующие боеприпасы поразили расположенную здесь же ремонтно-восстановительную базу. В предыдущий раз ракетные удары по этому объекту наносились еще в самом начале спецоперации — в марте 2022 года.



После точных прилетов российских «цветков» в аэропорту вспыхнул сильный пожар, о чем даже вопреки строжайшим запретам сообщают местные жители. Его зарево было видно в населенных пунктах, расположенных в нескольких километрах от аэропорта, хотя вторичной детонации не было. Не исключено, что удар «Гераней» пришелся в том числе по местам хранения довольно дефицитного для ВС ВСУ авиационного топлива. В марте 2022 года ракеты Х-101 (по другим данным Х-555) в том числе поразили как раз склад с ГСМ. Тогда президент Зеленский лично сообщил, что аэропорт «Винница» полностью разрушен. Получается, что хотя бы часть инфраструктуры воздушной гавани удалось восстановить. Точные результаты вчерашних ударов пока неизвестны.

Российский канал сообщает, что в настоящее время в аэропорту «Винница» дислоцируется 456-я смешанная отдельная авиационная бригада Воздушных сил Украины и 35-я эскадрилья Сил специальных операций. С учетом того, что военной авиации у ВСУ почти не осталось, аэродром по большей части используется для работы технических подразделений, основной задачей которых является ускоренное восстановление авиатехники для последующей обкатки и обучения экипажей. Кроме того, здесь же проходит обучение расчетов ПВО радиотехнических бригад ВСУ.

Помимо всего прочего, уничтожение столь важных для Киева стратегических объектов в очередной раз подтверждает, что украинская противовоздушная оборона, вопреки бравурным заявлениям командования ВСУ, явно не способна перехватывать российские средства поражения. Да и для западных союзников получился хороший такой намек по поводу передачи истребителей F-16, некоторое количество которых вроде как должно прибыть на Украину уже летом. Хотя это неточно, сроки уже несколько раз переносились, как и резко уменьшилось количество самолетов в первой партии.

В последнее время аэродромная инфраструктура Вооруженных сил Украины в различных частях страны стала одной из наиболее приоритетных целей для высокоточных ударов ВС РФ. Хотя даже регулярное поражение этих объектов не приводит к их полному уничтожению, но последствия прилетов как минимум ограничивают противника в возможности проведения воздушных операций, обучении пилотов и проведении ремонтно-восстановительных работ.
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13 комментариев
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  1. Cartograf Ранг пользователя
    Cartograf
    +2
    Сегодня, 11:17
    Про почти не осталось от авиации, второй год слышим. И всё продолжаем сбивать каждую неделю.
    1. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 11:30
      второй год слышим
      уже третий год пошёл... hi
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +5
      Сегодня, 11:30
      Страны НАТО и сочувствующие ВСУ давно наладили поставку советского и российского вооружения, включая самолёты и вертолёты, поэтому мы сейчас на Украине выбиваем уже не личное украинское вооружение а именно западные поставки, да и МО уже перестало подавать информацию о сбитых самолетах и вертолетах ВСУ как самых последних. Поняли что в это уже никто не верит. hi
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +5
        Сегодня, 11:44
        Цитата: кредо
        МО уже перестало подавать информацию о сбитых самолетах и вертолетах ВСУ как самых последних

        А Министерство Обороны в официальных сводках никогда и не подавало информацию о сбитых самолетах и вертолетах ВСУ как о самых последних – там тупо перечисляют события за день и называют цифры, без оценок и комментариев.
        А про самые последние самолёты (резервы, снаряды, etc.) толкуют многоразличные эксперты, аналитики, блогеры и комментаторы на форумах. Потом приписывают свои глупости Министерству Обороны, тут же об этом забывают и начинают набрасывать сарказма на вентилятор о «несколько раз уничтоженной авиации».
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 11:38
      Цитата: Cartograf
      Про почти не осталось от авиации, второй год слышим
      И от аэродромов тоже
  2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:19
    ВС РФ поразили центр подготовки пилотов Воздушных сил ВСУ в международном аэропорту «Винница»,
    good А какая разница местный, "международный"! Где нашли, там и прикопали!
    После точных прилетов российских «цветков» в аэропорту вспыхнул сильный пожар, о чем даже вопреки строжайшим запретам сообщают местные жители. Его зарево было видно в населенных пунктах, расположенных в нескольких километрах от аэропорта, хотя вторичной детонации не было.
    сейчас объявится это, и заявит что "фсе ето резиновая бутафория!" laughing
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:26
    Оперативненько,кто то на днях на Украине запустил " снаряд" об открытии гражданского авиасообщения с европами .Добро пожаловать,встретим букетами гераний.
  4. Юрий_Я Ранг пользователя
    Юрий_Я
    +4
    Сегодня, 11:37
    без перерывов выявляют и уничтожают высокоточным оружием дальнего действия военные цели на Украине
    Трудно,на самом деле, но справляются, огромное им спасибо
  5. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +3
    Сегодня, 11:38
    Странно что так долго ждали . Хотя в Виннице расположен вертолетный полк ,на этом аэродроме . Есть у ЖД станции ,ремонтный авиазавод .
  6. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Сегодня, 11:46
    Поразить и уничтожить, это ведь разные вещи, не?
    1. kit88 Ранг пользователя
      kit88
      +1
      Сегодня, 11:54
      Что б аэродром уничтожить спецбоеприпас нужен и не самый маленький.
      1. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        0
        Сегодня, 12:04
        Так про аэродромные плиты (ВПП и ИВПП, рулежные дорожки) речи и не идет, хотя кассетными попортить можно.
        Так то кое-что помню ВУС обеспечение полетов и считали убежище от ядерного взрыва.
        Но про инфраструктуру, хранение ГСМ, склады МТО, места хранения АПА и прочего.
  7. next322 Ранг пользователя
    next322
    0
    Сегодня, 12:01
    судя по еженедельным ударам по староконстантинову и взлетам су-24 на следующий день после удара с этого аэродрома, гавришовку нужно еще год бомбить и не дронами,а хотя бы калибрами

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