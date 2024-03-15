Дронами «Герань-2» поражён центр подготовки пилотов и ремонтная база ВС ВСУ в аэропорту Винницы
Вооруженные силы России в круглосуточном режиме почти без перерывов выявляют и уничтожают высокоточным оружием дальнего действия военные цели на Украине, тем самым все более обескровливания украинскую армию. Вчера вечером дроны-камикадзы «Герань-2» ВС РФ поразили центр подготовки пилотов Воздушных сил ВСУ в международном аэропорту «Винница», расположенном в 7,5 км к востоку от железнодорожной станции города Винница и в одном километре к юго-западу от села Гавришовка на западе Украины.
Об очередном поражении военного объекта украинских Воздушных сил сообщает телеграм-канал «Донбасский партизан». Помимо центра подготовки военных летчиков барражирующие боеприпасы поразили расположенную здесь же ремонтно-восстановительную базу. В предыдущий раз ракетные удары по этому объекту наносились еще в самом начале спецоперации — в марте 2022 года.
После точных прилетов российских «цветков» в аэропорту вспыхнул сильный пожар, о чем даже вопреки строжайшим запретам сообщают местные жители. Его зарево было видно в населенных пунктах, расположенных в нескольких километрах от аэропорта, хотя вторичной детонации не было. Не исключено, что удар «Гераней» пришелся в том числе по местам хранения довольно дефицитного для ВС ВСУ авиационного топлива. В марте 2022 года ракеты Х-101 (по другим данным Х-555) в том числе поразили как раз склад с ГСМ. Тогда президент Зеленский лично сообщил, что аэропорт «Винница» полностью разрушен. Получается, что хотя бы часть инфраструктуры воздушной гавани удалось восстановить. Точные результаты вчерашних ударов пока неизвестны.
Российский канал сообщает, что в настоящее время в аэропорту «Винница» дислоцируется 456-я смешанная отдельная авиационная бригада Воздушных сил Украины и 35-я эскадрилья Сил специальных операций. С учетом того, что военной авиации у ВСУ почти не осталось, аэродром по большей части используется для работы технических подразделений, основной задачей которых является ускоренное восстановление авиатехники для последующей обкатки и обучения экипажей. Кроме того, здесь же проходит обучение расчетов ПВО радиотехнических бригад ВСУ.
Помимо всего прочего, уничтожение столь важных для Киева стратегических объектов в очередной раз подтверждает, что украинская противовоздушная оборона, вопреки бравурным заявлениям командования ВСУ, явно не способна перехватывать российские средства поражения. Да и для западных союзников получился хороший такой намек по поводу передачи истребителей F-16, некоторое количество которых вроде как должно прибыть на Украину уже летом. Хотя это неточно, сроки уже несколько раз переносились, как и резко уменьшилось количество самолетов в первой партии.
В последнее время аэродромная инфраструктура Вооруженных сил Украины в различных частях страны стала одной из наиболее приоритетных целей для высокоточных ударов ВС РФ. Хотя даже регулярное поражение этих объектов не приводит к их полному уничтожению, но последствия прилетов как минимум ограничивают противника в возможности проведения воздушных операций, обучении пилотов и проведении ремонтно-восстановительных работ.
- Викимедиа
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