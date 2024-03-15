Ходаковский: готовиться к вероятному вторжению противника в Белгородскую область мы начали ещё до падения Авдеевки
В последние несколько дней, накануне президентских выборов в нашей стране, киевский режим делает все, чтобы запугать российских граждан и разуверить последних в том, что ВС РФ способны их защитить.
С этой целью боевики, курируемые ГУР, атакуют приграничные Курскую и Белгородскую области, пытаясь захватить часть российской территории и произвести громкий медийный эффект.
Стоит отметить, что вышеупомянутый эффект Киев таки получил, но обратный. Не достигнув ни единой из поставленных целей, войска украинского режима потеряли уже несколько сотен человек.
Комментируя сложившуюся в нашем приграничье ситуацию, заместитель руководителя управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский отметил, что военное руководство РФ предвидело то, что противник накануне выборов попытается атаковать Белгородскую область. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
Со слов военного, готовиться к вероятному вторжению противника в наше приграничье ВС РФ начали ещё до падения Авдеевки. В частности, на границе были возведены дополнительные укрепления и переброшены резервы. В свою очередь, спецназ Росгвардии и лучшие расчёты БПЛА ВКС загодя начали изучать театр предполагаемых боевых действий.
Впрочем, по мнению Ходаковского, главным фактором, сорвавшим масштабную украинскую операцию, в которой, с его слов, могло быть задействовано более трех тысяч человек, стало продолжение наступления ВС РФ на Авдеевском направлении. Как выразился военный, именно «трудное продолжение движения вперед» российской армии вынуждает противника перебрасывать туда резервы с других участков фронта, не позволяя ему проводить крупных операций.
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