Ходаковский: готовиться к вероятному вторжению противника в Белгородскую область мы начали ещё до падения Авдеевки

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Ходаковский: готовиться к вероятному вторжению противника в Белгородскую область мы начали ещё до падения Авдеевки

В последние несколько дней, накануне президентских выборов в нашей стране, киевский режим делает все, чтобы запугать российских граждан и разуверить последних в том, что ВС РФ способны их защитить.

С этой целью боевики, курируемые ГУР, атакуют приграничные Курскую и Белгородскую области, пытаясь захватить часть российской территории и произвести громкий медийный эффект.



Стоит отметить, что вышеупомянутый эффект Киев таки получил, но обратный. Не достигнув ни единой из поставленных целей, войска украинского режима потеряли уже несколько сотен человек.

Комментируя сложившуюся в нашем приграничье ситуацию, заместитель руководителя управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский отметил, что военное руководство РФ предвидело то, что противник накануне выборов попытается атаковать Белгородскую область. Об этом он написал в своем ТГ-канале.

Со слов военного, готовиться к вероятному вторжению противника в наше приграничье ВС РФ начали ещё до падения Авдеевки. В частности, на границе были возведены дополнительные укрепления и переброшены резервы. В свою очередь, спецназ Росгвардии и лучшие расчёты БПЛА ВКС загодя начали изучать театр предполагаемых боевых действий.

Впрочем, по мнению Ходаковского, главным фактором, сорвавшим масштабную украинскую операцию, в которой, с его слов, могло быть задействовано более трех тысяч человек, стало продолжение наступления ВС РФ на Авдеевском направлении. Как выразился военный, именно «трудное продолжение движения вперед» российской армии вынуждает противника перебрасывать туда резервы с других участков фронта, не позволяя ему проводить крупных операций.
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    30 комментариев
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    1. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      -11
      Сегодня, 11:51
      Комментируя сложившуюся в нашем приграничье ситуацию, заместитель руководителя управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский отметил, что военное руководство РФ предвидело то, что противник накануне выборов попытается атаковать Белгородскую область. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
      Судя по тому как недавно обстрелян г.Белгород особенно административные здания не говоря о жертвах среди мирного населения и особенно детях подготовка к отражению была качественной ...
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 11:58
        Видео попытки захода противника на КПП Нехотеевка. Подорвавшийся танк добили дроном.

        https://dzen.ru/video/watch/65f1c9e96aa5424e8dd5f71f

        Украинские военные высадили десант в Козинке и продолжили попытку прорвать госграницу на других направления. В Донецке от украинского обстрела погибли три ребёнка

        О десанте в Козинке, что в Белгородской области, стало известно вечером 14 марта около 19 часов.

        "Раз украинцы пошли на такое, значит, задача от кураторов "гулять на все деньги". То, что они тренировали подобного рода вещи, я писал еще на "Повёрнутых на войне", – писал автор посвящённого вертолётной тематике популярного телеграм-канала "Воевода вещает".

        Позднее стало известно о том, что десант был отброшен.

        "Продолжаются бои в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Противник атаковал крупными силами при поддержке бронетехники. К вечеру в районе Козинки был высажен десант, завязались бои в административном центре населённого пункта, противник был отброшен", – писал в ночь на 15 марта в своей сводке проект "Рыбарь".

        В утренней сводке 15 марта телеграм-канал "Два майора" также упомянул об отражении десанта ВСУ.

        "Противник третьи сутки пытается прорвать государственную границу на Курском и Белгородском участках. Вчера при попытке захода в Тёткино группа противника была накрыта огнём и бежала. На участке Белгородской области ВСУ потеряли убитыми несколько десятков человек и бронетехнику против н. п. Сподарюшино. Бои шли на нескольких участках границы. К вечеру нацисты доставили десант на вертолётах к н. п. Козинка, враг пытался закрепиться, к ночи сообщили, что ВСУ выбиты из села. Бои продолжались. Накаты противника мотопехотными группами в несколько эшелонов, массовое применение ударных БПЛА и артиллерии, задействование авиации говорит о полномасштабной армейской операции противника, а не работе отдельных ДРГ", – указывалось в публикации.

        Утром 15 марта Коц в своём телеграм-канале рассказал о судьбе десанта в Козинке.

        "Судьба десанта на Козинку в Белгородской области. Вчера противник перепрыгнул через голову нелепых и бессмысленных решений своего командования. На трёх вертолетах был высажен спецназ под селом Козинки (на самой границе) в Грайворонском районе Белгородчины с задачей захватить населенный пункт. И создать условия для продвижения основных сил в сторону Грайворона. Так вот ночью этот спецназ был уничтожен, часть его бесславно ретировалась за ленточку. На территории Российской Федерации противника нет. Это подтвердил и губернатор Гладков, проехав по Грайворонскому району", – отметил Коц.
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          -1
          Сегодня, 12:00
          Видео попытки захода противника на КПП Нехотеевка. Подорвавшийся танк добили дроном.

          https://dzen.ru/video/watch/65f1c9e96aa5424e8dd5f71f
          Психическая атака (силами всу) request До атаки состоявшейся 6 августа 1915 года при обороне крепости Осовец которая названа "Атакой мертвецов" явно не дотягивает...
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +5
            Сегодня, 12:07
            Тут скорее психиатрическая атака.

            Российские войска в очередной раз сорвали попытку украинских диверсионно-разведывательных групп пробраться на территорию приграничных областей. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале. Бои проходили по направлению к поселку Сподарюшино. Всего было уничтожено 195 бойцов ВСУ.Кроме того, благодаря слаженной работе авиации и артиллерии, ВС РФ удалось ликвидировать пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения.

            За день до этого ВСУ также осуществили попытку продвижения по направлению к Белгородской и Курской областям. По данным Министерства обороны, в среду потери противника составили 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР. Кроме того, ими были потеряны гаубица М777, два орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и «Нона».
            А первая в этой серии «штурмовая волна» российских границ произошла 12 марта. Следуя от Одноробовки Харьковской области, украинские бойцы намеревались прорваться в районе населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, однако 234 боевика были оперативно уничтожены ВС РФ.

            Таким образом за три дня безуспешных и однобоких действий ВСУ потеряли не меньше 679 человек. По мнению экспертов, это стало расплатой за желание руководства Украины организовать громкую провокацию в преддверии выборов президента РФ. Однако полностью провальной назвать ее нельзя: в украинском сегменте соцсетей наблюдается настоящая эйфория от осознания одной лишь попытки прорыва границ России.


            https://k-politika.ru/provalnaya-ataka-na-belgorod-i-kursk-rassorila-ukraincev-i-neovlasovcev/
            1. oppozite28 Ранг пользователя
              oppozite28
              0
              Сегодня, 12:09
              Так и я про то что не дотягивает во всех смыслах. Наверное даже в преисподней удивились уму и сообразительности украинских военных ...
        2. tun5t
          tun5t
          -2
          Сегодня, 12:10
          Народ, не надо лишних слов - нет жертв, нет обстрелов - это хорошо сделанная работа, остальное бла-бла-бла , скажите родным убитых жертв обстрелов.
      2. pin_code Ранг пользователя
        pin_code
        +1
        Сегодня, 11:59
        Мне пофиг на минусы... Скажу так нужно бить по администрациям областей 404. Хотят жить-пусть не ходят на работу, все честно.
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          0
          Сегодня, 12:07
          Так давно про то и речь. Но учитывая сохранность "домика с химерами" на Банковой , в общем есть вопросы ... request recourse
          1. pin_code Ранг пользователя
            pin_code
            0
            Сегодня, 12:18
            Да банковую вообще можно не трогать, они могут жить в своём мире).
            1. oppozite28 Ранг пользователя
              oppozite28
              0
              Сегодня, 13:13
              Примерно как в Молдове )))
    2. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      -6
      Сегодня, 11:52
      Вот такого или ему подобного офицера нужно ставить вместо Конашенкова на должность руководителя Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
      1. Zaurbek Ранг пользователя
        Zaurbek
        +5
        Сегодня, 11:57
        У каждого своя работа. Вряд ли бы Ходакомский филосовствовал на месте пресс службе МО
        1. Gomunkul Ранг пользователя
          Gomunkul
          -4
          Сегодня, 12:00
          Вряд ли бы Ходакомский филосовствовал на месте пресс службе МО
          В пресс службе МО не нужно филосовствовать, нужна объективная информация о происходящем. Я подписан на его ТГ уже давно и мне нравится как тактично и грамотно он там излагает свои мысли.
          1. Zaurbek Ранг пользователя
            Zaurbek
            0
            Сегодня, 12:04
            Вы не правы. МО дает четкую, официальную информацию... которую нужно согласовать.
            1. Gomunkul Ранг пользователя
              Gomunkul
              0
              Сегодня, 12:09
              Вы не правы. МО дает четкую, официальную информацию... которую нужно согласовать.
              Я прав в одном, официальным лицом от пресс-службы МО должен быть офицер с заслуженным авторитетом, умеющий чётко, грамотно и объективно излагать происходящую ситуацию. Т.е. быть тем основным первоисточником от которого бы вся информация расходилась бы по остальным СМИ.
              1. Zaurbek Ранг пользователя
                Zaurbek
                0
                Сегодня, 13:07
                Говорящая голова должна озвучивать официальные сводки. Авторитетность говорящей головы тут не при чем.
          2. pin_code Ранг пользователя
            pin_code
            0
            Сегодня, 12:26
            Можете над его информацией писиться и даже какаться. Она как бы не совсем правдивая. В времена ВОВ победы лётчика должна быть засвидетельствована либо свидетелями, либо фото пулемётом. Сейчас даже не знаю... Либо у всу авиатехники больше, чем думали. Либо кто-то врет, либо наша разведка работает плохо. Это моё мнение и оно может отличаться от вашего.
      2. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        -1
        Сегодня, 11:59
        С этим и рядовой с хорошей дикцией справится, генерала для пущей значимости назначили. Коношенков просто говорящая голова, без чести и совести, боящийся потерять тёплое и хлебное место...
        1. Gomunkul Ранг пользователя
          Gomunkul
          -1
          Сегодня, 12:02
          С этим и рядовой с хорошей дикцией справится
          Может и справится, но есть такой фактор как авторитет, у Ходаковского он есть!
          1. курвиметр Ранг пользователя
            курвиметр
            0
            Сегодня, 12:11
            Лучше тогда вместо г-на Пескова smile
            1. Gomunkul Ранг пользователя
              Gomunkul
              +1
              Сегодня, 12:13
              Лучше тогда вместо г-на Пескова
              А вот вместо Пескова можно назначить:
              и рядовой с хорошей дикцией
              smile
            2. ugos Ранг пользователя
              ugos
              +1
              Сегодня, 12:18
              А вы что думаете если он будет вместо Пескова то будет говорить правильные слова, ошибаетесь, он будет говорить то что ему прикажут сверху, что и сейчас делает Песков. так какая разница между ними.
    3. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      +4
      Сегодня, 11:57
      А почему бы не войти со стороны Белгородской области на територрию Украины?
      1. ugos Ранг пользователя
        ugos
        +5
        Сегодня, 12:05
        Да, тоже постоянно задаю себе такой вопрос, ведь тех кто переходят границу не окружают и уничтожают, а выдавливают на их территорию, и дальше не преследуют.
        Скорее всего не хотят переходить границу, типа это СВО а не война, мы только защищаем ЛДНР, а не захватываем чужие территории.
        Всё продолжают разводить политессы, мы не такие как они, мы хорошие, давайте жить дружно.
      2. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +1
        Сегодня, 12:06
        Цитата: Гардамир
        А почему бы не войти со стороны Белгородской области на територрию Украины?

        Уже входили, видно там не та дверь.
      3. Zaurbek Ранг пользователя
        Zaurbek
        -1
        Сегодня, 12:06
        Еще одна мобилизация, обучение годик, вооружение и вуаля.
      4. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        +2
        Сегодня, 12:09
        Потому что не начинали пока... А если серьёзно, думается, силёнок мало. Эта группировка и прикрытие границы и возможный резерв. Дожили, конечно. Уже на своей территории отбиваться приходиться... Ну, значит план такой smile
    4. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +2
      Сегодня, 11:59
      Чисто бандитско-басаевские методы..захватить и принудить к переговорам....читается одна школа-британская.
    5. pin_code Ранг пользователя
      pin_code
      0
      Сегодня, 12:04
      И вообще... Если не хотите взрывать мосты через тот же Днепр, кто мешает изничтожить все подстанции по жд путям? Возьми одну ветку жд и обесточь её. Раз, второй, третий. И несколько за раз, думаю это не сложно.
    6. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      +2
      Сегодня, 12:53
      Игорь Стрелков не хорошо отзывался о Ходоковском, и тому есть причины.

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