Аналитики Forbes назвали главную угрозу для американских танков «Абрамс» на Украине

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Аналитики Forbes назвали главную угрозу для американских танков «Абрамс» на Украине

После освобождения российской армией города Авдеевки – одного из главных долговременных укрепрайонов ВСУ в ДНР, войска киевского режима были вынуждены бросить в бой все имеющиеся средства, чтобы сдержать дальнейшее продвижение ВС РФ.

Так, в ближнем бою впервые начали применяться американские танки «Абрамс», переданные Киеву Вашингтоном. Стоит отметить, что до этого неоднократно сообщалось, что американский ОБТ применялся ВСУ исключительно в качестве артиллерии – отстрелялся и уехал.



Вероятно, американские партнеры настоятельно попросили об этом украинское руководство, чтобы не испортить репутацию Abrams, как это произошло с немецкими «Леопардами».

Впрочем, то чего боялись в Вашингтоне, все же случилось. На сегодняшний день войска киевского режима потеряли уже три американских ОБТ. В свою очередь, ситуацию с «Абрамс» на Украине в недавней статье проанализировали аналитики из журнала Forbes.

Как пишут авторы статьи, потеря первого танка, вероятно, произошла в результате того, что российский дрон-камикадзе своим попаданием открыл противовзрывную дверь. Таким образом, пламя от взрыва попало в отсек с боекомплектом и привело к его детонации.

Остальные два танка «Абрамс», как пишут эксперты, были уничтожены посредством ПТУР «Корнет», оснащенных тандемной боевой частью.

По мнению авторов статьи, именно противотанковые ракеты ВС РФ, которые пробивают броню, а затем взрываются внутри боевой машины, представляют главную, хоть и не единственную, угрозу для Abrams на Украине.
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    25 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +9
      Сегодня, 12:31
      Ну "Абрамс", ну "Леопард", ну "Челленджер"... Нет танков, которые не горят... Есть танки, которые ещё не поджигали... am
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +2
        Сегодня, 12:37
        Российские солдаты захватили в качестве трофея еще один немецкий танк Leopard 2A6. Причем, судя по фотографиям, он почти не поврежденный, пишет Bulgarian Military.

        По подсчетам нидерландского проекта Oryx, киевский режим потерял уже, как минимум, 30 танков Leopard. А также 7 шведских Stridsvagn 122, созданных на базе Leopard.


        Нидерландский проект Oryx подсчитал, что Российская армия может создать уже целую дивизию из техники, которую бросили украинцы. Только танков Т-64 (разных модификаций) в качестве трофеев захвачено уже, как минимум, 89. Т-72 — не менее 27 штук, а Т-80 — не менее 13.

        Разведывательных машин БРМ-1 украинцы «передали» Российской армии 12 единиц, а еще 33 БТР-2 и БТР-3.

        ВС РФ захватили в качестве трофеев, как минимум, 2 американских БМП Bradley. Одна из них сейчас демонстрируется благодаря агитпоезду «Сила в правде».

        Трофеями стали британский гусеничный бронетранспортер FV103 Spartan, легкий бронетранспортер Panthera T6 производства ОАЭ, несколько американских противоминных автомобилей (International M1224 MaxxPro и Oshkosh M-ATV).


        https://svpressa.ru/war21/article/408343/
        1. Netl Ранг пользователя
          Netl
          +7
          Сегодня, 13:04
          Цитата: neworange88
          ВС РФ захватили в качестве трофеев


          К сожалению, есть и обратные примеры. sad
          В ходе наших "жестов доброй воли", нацисты захватили новые российские Т-90М Прорыв, передали их на исследование американцам и сами использовали. А что самое обидное, даже захватывали неповрежденные машины РЭБ Красуха.

          А нашим от американцев ничего приличного не досталось. Только от немцев и шведов есть новые интересные образцы. А тат-то да, неуязвимых машин не бывает. Но, опять же, к сожалению, те же Бредли защищены получше наших аналогов. sad
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 12:39
        Помнится ещё задолго до СВО "абрамов" очень хорошо выводили из строя простые йеменцы-гранатомётчики. Наши солдаты и офицеры лишь дополнили опыт в их уничтожении. Молодцы. good
      3. алексеев Ранг пользователя
        алексеев
        +1
        Сегодня, 13:04
        Это точно!
        Как и то, что писаря страдают словоблудием. Дрон у мних, дескать, дверь открыл... lol и боеприпасы загорелись.
        Правильно дрон "открыл" именно отсек с боеприпасами, на Абраше он сзади башни, а "дверь" для того, чтобы их брать оттуда в боевое отделение. Вот она-то, возможно, и не выдержала "напряжения ратного труда", хотя в теории должны вылететь вышибные панели, а не "дверь".
    2. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      +11
      Сегодня, 12:32
      Гавную опасность для абрамов в боевых действиях представляют боевые действия.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        0
        Сегодня, 12:33
        Хм, это цитата Джейсона Стейтема?
    3. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      0
      Сегодня, 12:38
      Ваши Абрамс дерьмо железное, против нашего Т - любой модификации, гоняйтесь за верблюдами в пустыне ❗❗❗
      1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        +1
        Сегодня, 12:44
        Иракцы в пустыне от 60 до 80 танков расстреляли по разным данным!
        1. LuckyBlog Ранг пользователя
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 13:21
          не в пустыне а городах, небольшая часть была повреждена вне городских боев, но их по большей части уничтожили сами матрасы что бы иракцам не досталась.
          хотя был эпизод когда абрашу с БМП-2 униточжили, стрельнули очередью в корму и попали в ВСУ , потекло топливо и танк выгорел
    4. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 12:39
      Главная опасность для любого танка это ЛЮБОЕ средство поражения техники,приминенное с умом!
    5. qwerty183 Ранг пользователя
      qwerty183
      +1
      Сегодня, 12:39
      Как то интервью смотрел с русскоязычным танкистом,старенькое уже,он в 90е имел возможность опробовать и Абрамс и Лео и Леклерк.Сказал Абрамс кастрированная копия Лео , но в топе по боевым возможностям Леклерк.Правда в ремонте он самый бестолковый.
      1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        +2
        Сегодня, 12:46
        Это один проект ОБТ НАТО назывался MBT70, американцы с немцами разошлись потому что не договорились какой двигатель ставить! Немцы дизель, США гтд.
    6. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +2
      Сегодня, 12:42
      Какие аналитики умные! Кто бы мог подумать,что "Абрамсы"могут гореть...."исключительные" спихнут всё криворуких х охлов...репутация абрамов не пострадает crying
    7. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 12:48
      Остальные два танка «Абрамс», как пишут эксперты, были уничтожены посредством ПТУР «Корнет», оснащенных тандемной боевой частью.
      Третий точно был уничтожен выстрелом из Т-72 и похоже тот выстрел был произведен ОФС
    8. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 12:51
      Противотанковое оружие представляет собой главную угрозу американским танкам. Надо запретить использовать такое негуманное оружие, только пики и сабли, вот тогда абрамсы покажут!
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 12:52
      Аж обидно ,а почему эти угрозы для Абрамсов рассматриваются только на Украине? Теперь эти угрозы для Абрамса везде ,где он только не появится.Уже только ленивый не обсуждает в мире ,как горят лепарды,челенджеры ,абрамсы и меркавы в ходе боестолкновений.Остался только Леклерк пока не уязвимый.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 13:12
        Цитата: tralflot1832
        боестолкновений.Остался только Леклерк пока не уязвимый.
        Это потому что его не поставляли скакунам
    10. sub307 Ранг пользователя
      sub307
      0
      Сегодня, 12:55
      "Впрочем, то чего боялись в Вашингтоне, все же случилось. "
      Сильно сомневаюсь, что в пентагоне в "глубине души" надеялись, что этого не случиться....Случалось и раньше..., в том же Ираке. Да и танки не "первой свежести", не крайней модификации..., и экипажи с подготовкой "так себе". НА 100% "не поражаемых" танков не бывает .., разве что - теоретически. А боялись..., не боялись - это уже не важно, поставили их для СВУ..., теперь "глотать" придётся. Нехорошо то, что ведя войну опосредованно, на бывшей территории СССР, они "наматывают на ус" опыт который могут использовать для модернизации своих ОБТ. winked
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        0
        Сегодня, 13:09
        Сильно сомневаюсь, что в пентагоне в "глубине души" надеялись, что этого не случиться....Случалось и раньше..., в том же Ираке. Да и танки не "первой свежести", не крайней модификации..., и экипажи с подготовкой "так себе". НА 100% "не поражаемых" танков не бывает

        +1000! п.с. амеры отдают (продают) то, что им особо не нужно (либо изменилась концепция, либо появились более современные вооружения)
    11. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      +3
      Сегодня, 13:01
      противотанковые ракеты ВС РФ, которые пробивают броню, а затем взрываются внутри боевой машины

      Аналитики Forbes назвали главную угрозу
      Насколько я знаю, в forbes про украинский конфликт пишет русофоб-медиевалист Давид Экс, а толковых аналитиков там не читал-не пускают видимо.
    12. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 13:12
      Для тяжелых ПТРК 150мм любой танк не оснащенный КАЗ - просто цель в любую проекцию и разница лишь в том будет взрыв или нет, будет пожар или нет. И сколько экипажа выживет.
      Беда в том, что ФПВ дроны создали кучу проблем, которых ранее не было. граната от РПГ7 короая не пробивала танка в лоб и борта..стали великолепно пробивать и попадать туда, где пробивает.
    13. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      0
      Сегодня, 13:21
      Как показала практика к удивлению аналитиков, главной опасностью для танка является противотанковое оружие.

      Впрочем, такой удивительный вывод сделан на основании только трех уничтоженных танков, поэтому наблюдения будут продолжаться, следует ожидать еще более удивительных выводов.
    14. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      0
      Сегодня, 13:22
      Аналитики Forbes назвали главную угрозу для американских танков «Абрамс» на Украине

      Тут даже аналитиком быть не надо. lol request
      Главная угроза для абрашек РУССКИЙ СОЛДАТ!!!! soldier
    15. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 13:33
      назвали главную угрозу для американских танков «Абрамс» на Украине

      Главная угроза для Абрамсов на Украине - это нахождение Абрамсов на украине. Стояли/ездили бы где-нибудь у себя не Оклахомщине и остались бы целыми. А вна рано или поздно обязательно сожгут.

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