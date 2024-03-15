Аналитики Forbes назвали главную угрозу для американских танков «Абрамс» на Украине
После освобождения российской армией города Авдеевки – одного из главных долговременных укрепрайонов ВСУ в ДНР, войска киевского режима были вынуждены бросить в бой все имеющиеся средства, чтобы сдержать дальнейшее продвижение ВС РФ.
Так, в ближнем бою впервые начали применяться американские танки «Абрамс», переданные Киеву Вашингтоном. Стоит отметить, что до этого неоднократно сообщалось, что американский ОБТ применялся ВСУ исключительно в качестве артиллерии – отстрелялся и уехал.
Вероятно, американские партнеры настоятельно попросили об этом украинское руководство, чтобы не испортить репутацию Abrams, как это произошло с немецкими «Леопардами».
Впрочем, то чего боялись в Вашингтоне, все же случилось. На сегодняшний день войска киевского режима потеряли уже три американских ОБТ. В свою очередь, ситуацию с «Абрамс» на Украине в недавней статье проанализировали аналитики из журнала Forbes.
Как пишут авторы статьи, потеря первого танка, вероятно, произошла в результате того, что российский дрон-камикадзе своим попаданием открыл противовзрывную дверь. Таким образом, пламя от взрыва попало в отсек с боекомплектом и привело к его детонации.
Остальные два танка «Абрамс», как пишут эксперты, были уничтожены посредством ПТУР «Корнет», оснащенных тандемной боевой частью.
По мнению авторов статьи, именно противотанковые ракеты ВС РФ, которые пробивают броню, а затем взрываются внутри боевой машины, представляют главную, хоть и не единственную, угрозу для Abrams на Украине.
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