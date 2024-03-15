В министерстве обороны РФ обнародовали общие потери ВСУ при попытках прорыва на территорию России
В течение трех дней, с 12 по 14 марта, украинские военные несколько раз пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области. За это время они потеряли 18 танков и 23 бронемашины.
Такое сообщение поступило от пресс-службы российского оборонного ведомства.
В министерстве обороны РФ также обнародовали общие потери ВСУ в живой силе при попытках прорыва на территории России. Они составили более полутора тысяч человек убитыми и ранеными. Из них безвозвратные потери противника – примерно 500 военнослужащих.
Отражением украинских атак на приграничную территорию нашей страны занимались бойцы «Западной» группировки Вооруженных сил России и пограничных подразделений ФСБ. Все попытки ВСУ вторгнуться в пределы двух российских областей были пресечены.
Операция украинских войск началась 12 марта с попыток прорыва границы РФ диверсионно-разведывательными группами противника в районе населенного пункта Теткино Курской области. Атаки были отражены российскими военными и сотрудниками погранслужбы менее чем за полчаса.
А 14 марта, в числе прочих попыток, ВСУ предприняли высадку десанта с вертолетов неподалеку от Козинки на Белгородчине. В данной операции приняли участие примерно 30 украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также два вертолета Ми-8, которые примерно в 16.30 высадили боевиков на территории Украины вблизи российской границы, откуда они двинулись на Козинку. Наши военные и пограничники тут же заблокировали и ликвидировали этот десант.
- Минобороны РФ
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