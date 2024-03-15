В министерстве обороны РФ обнародовали общие потери ВСУ при попытках прорыва на территорию России

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В министерстве обороны РФ обнародовали общие потери ВСУ при попытках прорыва на территорию России

В течение трех дней, с 12 по 14 марта, украинские военные несколько раз пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области. За это время они потеряли 18 танков и 23 бронемашины.

Такое сообщение поступило от пресс-службы российского оборонного ведомства.

В министерстве обороны РФ также обнародовали общие потери ВСУ в живой силе при попытках прорыва на территории России. Они составили более полутора тысяч человек убитыми и ранеными. Из них безвозвратные потери противника – примерно 500 военнослужащих.

Отражением украинских атак на приграничную территорию нашей страны занимались бойцы «Западной» группировки Вооруженных сил России и пограничных подразделений ФСБ. Все попытки ВСУ вторгнуться в пределы двух российских областей были пресечены.

Операция украинских войск началась 12 марта с попыток прорыва границы РФ диверсионно-разведывательными группами противника в районе населенного пункта Теткино Курской области. Атаки были отражены российскими военными и сотрудниками погранслужбы менее чем за полчаса.

А 14 марта, в числе прочих попыток, ВСУ предприняли высадку десанта с вертолетов неподалеку от Козинки на Белгородчине. В данной операции приняли участие примерно 30 украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также два вертолета Ми-8, которые примерно в 16.30 высадили боевиков на территории Украины вблизи российской границы, откуда они двинулись на Козинку. Наши военные и пограничники тут же заблокировали и ликвидировали этот десант.
  • Минобороны РФ
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14 комментариев
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  1. Сергей Колтаков Ранг пользователя
    Сергей Колтаков
    -2
    Сегодня, 12:15
    Все либо драпают, либо в хлам, пусть определяется куда им Придуркам)))
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +4
      Сегодня, 12:17
      18 танков за три дня, это очень прилично.
      Конечно для захвата какой-нибудь деревушки у границы этого было бы достаточно, но не более.
      Видимо украинский национализм помноженный на местный же кретинизм, идиотизм и веру в то, что племя под названием "укры" самые умные, ничего не имеет общего с русской смекалкой, отвагой и славными традициями русского воинства. soldier
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +1
        Сегодня, 12:44
        Цитата: кредо
        Конечно для захвата какой-нибудь деревушки у границы этого было бы достаточно, но не более.

        Посмотрел космоснимки, они везде прут по главным трассам, через погранпереходы, тот же вертолетный десант в районе Козинки мог бы захватить центр деревушки и пропиарится, но они пошли захватывать погранпереход где и были уничтожены, там сотни километров границы по "огородам" зачастую без каких либо преград, но прут на оборудованные погранпереходы. Думаю что вся граница и подходы контролируется и сгореть на трассе, на асфальте им комфортнее чем в весенней лесополке, по асфальту думают есть шанс проскочить. Однозначно там в каждом лесочке на границе наш отряд не сидит, но вся граница с подходами контролируется полностью, и на угрожаемое направление выдвигаются.
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 12:55
      Ещё покойный Пригожин заявлял что именно там и ударят всуки!Почему,разбив нападавших мы их не приследуем на территории Сумской области?Выводы кремль научиться делать хоть какие-то?
      1. ГолыйМужик Ранг пользователя
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 13:36
        На вражеской территории уже не будет такого преимущества, можно и самим в засаду попасть. А для масштабного наступления наверное ещё рано.
  2. Peter1First Ранг пользователя
    Peter1First
    +1
    Сегодня, 12:20
    Фото тушек этих тараканов и их амуниции в студию!
    1. bk316 Ранг пользователя
      bk316
      0
      Сегодня, 12:43
      Да уж надоело смотреть на остовы танков.
      Здесь же на ВО вчера обсуждали обвес одного из 18
      1. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        0
        Сегодня, 12:48
        Это не медийно, а вот видеоролик, где бы брутальные кадыровцы ходили вдоль уложенных в ряд тушек и сложенных на белых полотнах западных вооружений -это да!
        1. bk316 Ранг пользователя
          bk316
          0
          Сегодня, 12:58
          А может пора уже перестать хавать хайповый контент ?
          Зачем уподобляться свиньям бандеровским?
    2. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 12:47
      Цитата: Peter1First
      Фото ... в студию

      Показывали уже в одной из новостей. Реально, тела кучами лежат...
  3. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 12:27
    Хорошо бы еще было,что бы при сосредоточении на сопредельной территории их накрывать..
    1. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 12:49
      Цитата: dmi.pris1
      при сосредоточении на сопредельной территории их накрывать

      Так и делают. Но они сосредотачиваются непосредственно перед рывком через границу, поэтому не всегда получается заранее накрыть.
  4. nik-mazur Ранг пользователя
    nik-mazur
    +1
    Сегодня, 12:53
    украинские военные несколько раз пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области

    Похоже, это тот самый сюрприз, обещанный Будановым.
    В целом сюрприз получился, но есть нюансы:

    они потеряли 18 танков и 23 бронемашины... общие потери ВСУ в живой силе ... составили более полутора тысяч человек убитыми и ранеными


    По-хорошему, такого начальника ГУР пора расстреливать. Хотя для нас лучше сделать это после окончания войны.
  5. sub307 Ранг пользователя
    sub307
    0
    Сегодня, 13:05
    Цитата: кредо
    18 танков за три дня, это очень прилично.

    Ещё как - прилично....Хорошо бы показали каких именно..., были ли "абрамсы"? По доступным кадрам не видно. Хотя..., сам думаю - вряд ли они "додумались" запустить "абрамсы" в эту авантюру. winked

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