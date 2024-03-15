Российский ТГ-канал: Высаженный в Козинках украинский десант не пережил столкновения с бойцами 2-й ОБр СпН
Вчерашний десант украинских боевиков в российском селе Козинки провалился, хотя задумка была действительно дерзкой по исполнению. Но кто же в украинском Генштабе знал, что в этом селе националистам придется столкнуться с бойцами 2-й гвардейской отдельной бригады специального назначения. Об этом пишет ТГ-канал Старше Эдды.
Замысел противника в этой операции был понятен, десант на трех вертолетах Ми-8, прошедших границу на минимальной высоте, высаживается в Козинках, чтобы занять оборону, тем самым обеспечив проход бронегруппам с дальнейшим развитием прорыва. Однако, после высадки украинский десант столкнулся с группой спецназа из состава 2-й бригады СпН. Несмотря на меньшинство, наши завязали бой с противником, не дав прорваться вглубь села. Командир группы был ранен, но несмотря не это продолжал руководить боем.
- пишет Старше Эдды.
По данным Минобороны, в ходе боя в Козинках удары наносились артиллерией, армейской авиацией, а также было осуществлено дистанционное минирование, чтобы исключить подходы резервов противника. Именно на этом поле и подорвались остатки десанта при отступлении. Потери противника в 50 человек военное ведомство подтверждает.
Информация