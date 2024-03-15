Российский ТГ-канал: Высаженный в Козинках украинский десант не пережил столкновения с бойцами 2-й ОБр СпН

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Российский ТГ-канал: Высаженный в Козинках украинский десант не пережил столкновения с бойцами 2-й ОБр СпН

Вчерашний десант украинских боевиков в российском селе Козинки провалился, хотя задумка была действительно дерзкой по исполнению. Но кто же в украинском Генштабе знал, что в этом селе националистам придется столкнуться с бойцами 2-й гвардейской отдельной бригады специального назначения. Об этом пишет ТГ-канал Старше Эдды.

Замысел противника в этой операции был понятен, десант на трех вертолетах Ми-8, прошедших границу на минимальной высоте, высаживается в Козинках, чтобы занять оборону, тем самым обеспечив проход бронегруппам с дальнейшим развитием прорыва. Однако, после высадки украинский десант столкнулся с группой спецназа из состава 2-й бригады СпН. Несмотря на меньшинство, наши завязали бой с противником, не дав прорваться вглубь села. Командир группы был ранен, но несмотря не это продолжал руководить боем.



До ночи продолжалась перестрелка, украинцы заняли несколько зданий и готовились пробивать проход своей бронегруппе. Но ночью «Двушка», а ночь, это время спецназа, просто вырезала этот десант, всего около 50 человек. Хочется, чтобы когда все начнут рассказывать про свои подвиги, не забыли про «Двойку», которая вновь, как и в июне 2023 в Новой Таволжанке, в бою на кинжальной дистанции разгромила врага

- пишет Старше Эдды.

По данным Минобороны, в ходе боя в Козинках удары наносились артиллерией, армейской авиацией, а также было осуществлено дистанционное минирование, чтобы исключить подходы резервов противника. Именно на этом поле и подорвались остатки десанта при отступлении. Потери противника в 50 человек военное ведомство подтверждает.
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    52 комментария
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +12
      Сегодня, 12:15
      Так и украинский десант был не простой,не отловленные на улицах неделю назад.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 12:18
        Высаженный в Козинках украинский десант не пережил столкновения с бойцами 2-й ОБр СпН

        Не пережили...??? Слава Богу!!!
        Давно им в АД одна дорога!!!
        am
        1. ZovSailor Ранг пользователя
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 13:30
          Lev_Russia
          Сегодня, 12:18
          Высаженный в Козинках украинский десант не пережил столкновения с бойцами 2-й ОБр СпН

          Не пережили...??? Слава Богу!!!
          Давно им в АД одна дорога!!!

          Зашибись! Задалась неделя- за "Двушку", за "Спецназ", за всех ВС РФ в СВО и терробороне!

          С Победой живыми к любящим и любимым семьям! Светлая память погибшим!Глубокие соболезнования семьям погибшим, мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль!Скорейшего выздоровления раненым! Стойкости и мужества пленным - Россия своих не бросает!
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +5
        Сегодня, 12:23
        Прошла информация, что это был спецназ, составленный как из идейных укронацистов так и приезжей швали. Всех их отправили туда negative .
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +3
          Сегодня, 12:26
          Это говорит что наши были лучше вооружены для работы ночью ,чем нацики по стандартам НАТО.
        2. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          -1
          Сегодня, 13:02
          Цитата: кредо
          Всех их отправили туда
          К Бандере? wink
        3. ТермиНахТер Ранг пользователя
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 13:20
          Какой бы швалью они не были, но ведь не идиоты же? Неужели не понимали, что это самоубийство или сразу в плен собирались?
          1. кредо Ранг пользователя
            кредо
            0
            Сегодня, 13:39
            Какой бы швалью они не были, но ведь не идиоты же? Неужели не понимали, что это самоубийство или сразу в плен собирались?

            В тёмную могут использовать не только простых новобранцев, только что выловленных на улице и поставленных в строй, но и матёрых спецназовцев, когда им предоставляют заведомо ложную или плохо проверенную информацию.
            Потом только спрос с командиров, если конечно будет кому спросить из оставшихся в живых из этой группы. hi
      3. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +8
        Сегодня, 12:25
        В состав входили спецназовцы ГУРа и иностранные наемники. Приняли они это решение видимо после того , как клоуны из РДК закончились. То есть группа была действительно подготовленная. Но их ждали , дали организовать высадку и позволили войти в Козинку, после чего пути отхода были заминированы дистанционным минированием , группу зажали и ушатали в полном составе. Причем эвакуация к ним так и не подошла ,по причине уничтожения.
      4. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        -1
        Сегодня, 12:50
        А как с учётом того что воздух наши дроны маниторят,умудрились пропустить прилёт трёх вертушек?А если бы это были ударные вертолёты с ракетами на внешней подвеске?
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 13:00
          На бреющем замечаешься ловить всё что летит.И с десантом не понятно то ли высадка была на украинской территории то ли на нашей .Каждый пишет кто во что горазд.Да и украинское ПВО мы колбасим под контролем наших БПЛА причём далеко от ЛБС.
        2. blackGRAIL Ранг пользователя
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 13:02
          А у нас разве есть дроны ДРЛО? Оптические системы ночью низколетящий вертолёт засекут только случайно.
    2. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      -11
      Сегодня, 12:15
      Вертолеты летают у них куда хотят ..
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 12:24
        Горячка боя,вертолеты прошли на малой высоте.Реально,они на сотню верст залетели,что ли?Однако верно,план действительно дерзкий.И скорее всего это только начало ,этого плана.
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          +3
          Сегодня, 12:44
          Цитата: dmi.pris1
          Однако верно,план действительно дерзкий.

          А вот не соглашусь, он не дерзкий, а безумный... Нельзя так тратить силы "штучных бойцов"...
          Цитата: dmi.pris1
          И скорее всего это только начало ,этого плана.

          Начало, это попытка прорыва "ленточки" маневровыми группами
          Цитата: dmi.pris1
          Горячка боя,вертолеты прошли на малой высоте

          А это явный "прокол" с нашей стороны, пара Су-35 и наличие "народных мстителей" с ПЗРК в том районе "обогатили" бы очередной магазин по продаже пианино на Украине
        2. УАТ Ранг пользователя
          УАТ
          0
          Сегодня, 13:26
          Да, особенно "по исполнению", как пишет автор заметки, "задумка была действительно дерзкой по исполнению".
    3. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      -3
      Сегодня, 12:16
      Так остатки десанта подорвались на минном поле, которое дистанционно устроили или таки всех сразу "вырезали" спецназовцы? Я не понял.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +4
        Сегодня, 12:23
        В утренней сводке 15 марта телеграм-канал "Два майора" также упомянул об отражении десанта ВСУ.

        "Противник третьи сутки пытается прорвать государственную границу на Курском и Белгородском участках. Вчера при попытке захода в Тёткино группа противника была накрыта огнём и бежала. На участке Белгородской области ВСУ потеряли убитыми несколько десятков человек и бронетехнику против н. п. Сподарюшино. Бои шли на нескольких участках границы. К вечеру нацисты доставили десант на вертолётах к н. п. Козинка, враг пытался закрепиться, к ночи сообщили, что ВСУ выбиты из села. Бои продолжались. Накаты противника мотопехотными группами в несколько эшелонов, массовое применение ударных БПЛА и артиллерии, задействование авиации говорит о полномасштабной армейской операции противника, а не работе отдельных ДРГ", – указывалось в публикации.

        Утром 15 марта Коц в своём телеграм-канале рассказал о судьбе десанта в Козинке.

        "Судьба десанта на Козинку в Белгородской области. Вчера противник перепрыгнул через голову нелепых и бессмысленных решений своего командования. На трёх вертолетах был высажен спецназ под селом Козинки (на самой границе) в Грайворонском районе Белгородчины с задачей захватить населенный пункт. И создать условия для продвижения основных сил в сторону Грайворона. Так вот ночью этот спецназ был уничтожен, часть его бесславно ретировалась за ленточку. На территории Российской Федерации противника нет. Это подтвердил и губернатор Гладков, проехав по Грайворонскому району", – отметил Коц.
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +4
          Сегодня, 12:37
          Официальное сообщение от Минобороны РФ.

          14 марта Вооруженными Силами РФ совместно с пограничными органами ФСБ России была сорвана очередная попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области Российской Федерации, на этот раз в районе приграничного населенного пункта Козинка.

          ▫️ Около 16.30 мск в целях достижения внезапности, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников, на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от Государственной границы Российской Федерации.

          ▫️ После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области, расположенного непосредственно у Государственной границы Российской Федерации, где зашла в несколько домов на его окраине.

          ▫️ При попытке продвижения вглубь населенного пункта, украинские диверсанты были обнаружены и остановлены подразделениями Вооруженных Сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ России.

          ▫️ Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности.

          ▫️ Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии.

          ▫️ Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены.

          ▫️ Одновременно с этим, огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек.

          ▫️ В настоящее время контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы.

          ▫️ В целом за прошедшие трое суток с 12-го по 14-е марта войсками Группировки Вооруженных Сил РФ «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ России все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей Российской Федерации пресечены. Атаки подразделений ВСУ отражены.

          ▫️ Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых около 500 – безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

      2. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 12:24
        Цитата: Копчёный
        Так остатки десанта подорвались на минном поле, которое дистанционно устроили или таки всех сразу "вырезали" спецназовцы? Я не понял.

        Мало кто вернулся, так понятней будет? Видимо, не вся группа находилась в одном месте, часть успела почуять опасность и совершить попытку к бегству, но неудачно. А вот мины были поставлены как раз удачно. Ловушка сработала на 5 баллов.
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          -5
          Сегодня, 12:29
          Нет, не понятно. Но мне больше нравится версия у Эдды. Спецназ на спецназ и всех вырезали.
      3. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Сегодня, 12:35
        А где в тексте указано что "вырезали" ВСЕХ? Кого "недорезали", те и подорвались при бегстве. Это такой прием для наброса, просто добавив отсебятины, чтобы появился повод для выражения "сомнений"?
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          -4
          Сегодня, 12:40
          Это инфа появилось первой в тележке как раз у того кого цитируют здесь в статье. Вон выше видите текст? Там всё красиво. Спецназ на спецназ, кинжальная дистанция, всех вырезали. Про минирование наверно уже другие каналы стали добавлять.
          1. Уарабей Ранг пользователя
            Уарабей
            +1
            Сегодня, 12:47
            В вышеприведенных текстах не нашел слов что ВСЕХ вырезали. Но ваши "сомнения", построены именно на этом.
            1. Копчёный Ранг пользователя
              Копчёный
              -4
              Сегодня, 12:50
              Т.е такие слова из русского языка как контекст и тп вам не ведомы? Ладно, забейте и если что не включайте синдром вахтёра.
              1. Уарабей Ранг пользователя
                Уарабей
                +1
                Сегодня, 12:54
                Там нет даже такого контекста, потому что во всех статьях черным по белому написано, что остатки подорвались на минах. Спецназ уничтожил тех, кто не сбежал.
                1. Копчёный Ранг пользователя
                  Копчёный
                  -3
                  Сегодня, 12:56
                  Ещё раз. Первым про это рассказал канал Старше Эдды, типа его источник. Сначала был анонс, утром подробности. Про мины там ничего не было.
                  Ну и да, я понял Вам всё виднее. Вы правы извините.
                  1. Уарабей Ранг пользователя
                    Уарабей
                    +1
                    Сегодня, 12:58
                    Ну так говорилось что все уничтожены. А это правда. Какие тогда претензии и сомнения?
                    1. Копчёный Ранг пользователя
                      Копчёный
                      -2
                      Сегодня, 12:59
                      И тут Вы опять правы. Не в бровь, а в глаз. Спасибо!
                      1. Уарабей Ранг пользователя
                        Уарабей
                        +2
                        Сегодня, 13:00
                        Да не за что hi
                        ............................
    4. was-witek Ранг пользователя
      was-witek
      +4
      Сегодня, 12:17
      Отодвинули от Донецка, пора отдвигать от Белгорода и Курска, иначе все время кошмарить будут...
    5. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +6
      Сегодня, 12:17
      бойцами 2-й ОБр СпН

      Честь и хвала! Так держать и огромное спасибо!
    6. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 12:18
      Но ночью «Двушка», а ночь, это время спецназа, просто вырезала этот десант, всего около 50 человек.

      Отлично парни сработали! Без лишнего шума, но очень результативно. А ведь в десанте тоже явно не простые ребята были. Минус 50 тренированных вояк - ощутимая потеря для "орлов Буданова".
    7. Egorovich Ранг пользователя
      Egorovich
      +3
      Сегодня, 12:18
      Браво, мужики!!! Спецназу слава!!!
    8. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 12:18
      Цитата: Аргон
      Вертолеты летают у них куда хотят ..

      Ну, он, вертолет для этого и сделан, вообще то.
    9. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      0
      Сегодня, 12:19
      Приказы западных кураторов не обсуждаются. Хо.хлов в мясорубку.
    10. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      +2
      Сегодня, 12:21
      Двойка тяжёлая, но это работа наших спецназовцев, разведка любит тишину... Молодцы Ребята, такая работа... Удачи Вам и Здоровья Всем, БРАВО ❗❗❗
    11. двп Ранг пользователя
      двп
      -7
      Сегодня, 12:22
      Ясно что украинцы будут продолжать это делать и дальше. Этим они пытаются ослабить наши силы на опасных для себя направлениях, особенно Харьковском.. Брось они сейчас сюда не батальон,а несколько бригад и неизвестно чем бы это закончилось для нас. Думаю до Белгорода они бы точно добрались. Очень хорошо для нас,то что Запад пока не снабжает их в полную силу,что на Западе тоже грызутся между собой.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        0
        Сегодня, 12:38
        Несколько бригад скрытно не подтащишь к границе.
      2. Андрей ВОВ Ранг пользователя
        Андрей ВОВ
        +1
        Сегодня, 12:41
        Откуда они бы сняли эти две бригады? Плюс не заметить 2 бригады невозможно и на границе сейчас не ополченцы со старыми АК
    12. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +1
      Сегодня, 12:22
      Но ночью «Двушка», а ночь, это время спецназа, просто вырезала этот десант, всего около 50 человек. Хочет

      Вырезала. А ведь это значит рукопашка.
      1. Oldi Ранг пользователя
        Oldi
        -4
        Сегодня, 12:36
        Ну типа так смачнее звучит! А вообще - идиотское название источника - "Старше Эдды", сразу слышится, что то чужое, нерусское, кривое, оказывается так и есть smile
    13. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +3
      Сегодня, 12:30
      Хочется, чтобы когда все начнут рассказывать про свои подвиги, не забыли про «Двойку»
      Кто ж забудет "харьковскую мученицу", надеюсь за Харьков отомстили... Молодцы ребята. Удачи вам в бою
    14. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      0
      Сегодня, 12:32
      Скверно что три вертолета могли преодолеть район огневого контроля российской армии и высадить десант. Такого не должно быть не то что на территории России но и в буферной зоне прилегающей к гос границы
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        -1
        Сегодня, 12:43
        Чтобы такого не было, должно быть, чтобы по всей линии стояли наземные установки типа ЗУ-23, очень очень много. И чтобы наблюдатель, живой или камера на шарике, обязательно заметил вертолёт летящий на скорости 300км/ч в метре над землёй. Вы понимаете, сколько это будет стоить и сколько народу надо будет?
    15. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 12:35
      Цитата: BAI
      Вырезала. А ведь это значит рукопашка.

      Вряд-ли. Скорее для красного словца ввернули, тем более это цитата с телеграмма. МО озвучивает по другому. А как на самом деле знают только участники ,.и то только со своей "кочки". В любом случае , десант уничтожен.
    16. Macleod1975
      Macleod1975
      -3
      Сегодня, 12:37
      Заметил нестыковку в данных. На сайте lenta.ru есть новость. Только там говориться о двух вертолетах и 30 человек десанта ВСУ, однако в ходе боя уничтожено свыше 50 человек ВСУ. Как так?
      вот ссылка
      https://lenta.ru/news/2024/03/15/minoborony-raskrylo-podrobnosti-popytki-diversantov-prorvatsya-na-territoriyu-rossii-chem-i-kak-ih-unichtozhali/

      В данной статье пишут уже о трех вертолетах. Так чему верить?
      Может и вертолётов было не три, а один и десанта было не 30, а 15 чел.

      Поверяйте свои источники!
      1. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        0
        Сегодня, 13:16
        В Ми-8,в полной экипировке влезает 24-26чел, ещё и место для доп.груза есть. Скорее всего два Ми-8 и было. А если три,то "не только лишь всем",а совсем немногим удалось сбежать.
    17. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      -2
      Сегодня, 12:38
      Цитата: Аргон
      Вертолеты летают у них куда хотят ..

      Или куда им разрешили. Я как то слабо верю что спецура случайно оказалась в том же самом месте.
    18. JD1979 Ранг пользователя
      JD1979
      0
      Сегодня, 12:44
      А как они не пережили, если отступили и подорвались на минах? Или кто-то в своем ТГ слишком много трындит?
      ЗЫ: бойцы в любом случае молодцы.
    19. Третий район Ранг пользователя
      Третий район
      +3
      Сегодня, 12:55
      2-ой бригаде СпН огромное уважение. Вот это подвиг , вот кому надо давать звание Героев России . А не каким то дефективным мэнеджерам. О таких надо рассказывать на ТВ и снимать художественные фильмы .
    20. Задира Ранг пользователя
      Задира
      0
      Сегодня, 13:23
      За военными аспектами боестолкновения замалчивается один существенный момент. Село Козинка (так на карте обозначено) достаточно большое. Судя по количеству домов население не менее 200 человек. Читаешь комментарии, такое ощущение, что битва идет в безлюдном месте - людей то, что предварительно всех эвакуировали?

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