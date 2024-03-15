Пресса США: Рои дронов с искусственным интеллектом могут представлять реальную угрозу для американской военной машины

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Пресса США: Рои дронов с искусственным интеллектом могут представлять реальную угрозу для американской военной машины

В американской прессе обсуждают потенциальную угрозу для американских войск. Речь идёт о так называемых роях дронов с искусственным интеллектом. Это десятки, а то и сотни, дронов, которые гипотетически могут быть применены одновременно и которые благодаря внедрённому ИИ могут распознавать военнослужащих, бронетехнику, выбирая приоритетные цели.

О такого рода опасности пишет обозреватель Ноа Бресснер в издании Axios. По его словам, рои дронов с ИИ могут представлять «реальную угрозу для огромной американской военной машины».



Бресснер:

Дело в том, что передовые вооружения, которые есть у армии США, способны противостоять отдельным дронам, но когда их большое количество, причём направленное против одной цели, то это способно изменить глобальный баланс сил.

Автор также комментирует рассуждения американского отставного адмирала Джеймса Ставридиса. По словам бывшего командующего в составе ВС США, будущие войны могут вестись с использованием сочетания дешёвого оружия, а не только передовых систем, как считалось ранее. И если передовыми система обладают только крупные державы, то для создания дронов не нужна мощная промышленная и инженерная база.

В издании приводится пример украинского вооружённого конфликта, а также пример применения БПЛА йеменскими повстанцами – хуситами.

Axios:

Пентагон стремится разработать систему защиты от роев дронов, одновременно создавая собственные системы беспилотных летательных аппаратов, координируемых искусственным интеллектом.

У Пентагона есть программа «Репликатор», которая предполагает создание тысяч автономным систем в течение двух лет «для противодействия китайской армии».

Американский генерал Эрик Курилла в ходе слушаний в сенате США заявил, что именно рои дронов представляют наибольшую, ранее практически не учитываемую, опасность, если говорить о неядерных системах вооружения.
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    15 комментариев
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    1. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 12:18
      Появилось новое оружие, появится и новая защита. Пилеж денег бесконечен
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 12:25
        "Американская Военная Машина"... А что это...??? Где гоняла, кого побеждала...??? В наших сказках Змей Горыныч трёхглавый тоже русских богатырей почём зря жрёт... Ну так это ж в сказках...
      2. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 12:26
        Если каждый отдельный дрон из роя будет самодостаточен для поиска и наведения на цель, противодействия не получится. Да, можно выпускать шрапнельные снаряды, но тут уже ещё надо будет отрабатывать систему управления огнём и выбора приоритетного направления. А уж сколько будет стоить, чтобы изготовить и оснастить ВСЕ артустановки стволами с программаторами дистанционного подрыва. Тоже такая себе задача.
      3. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Сегодня, 12:29
        По данным телеграм-канала Mash, русские зенитчики смогли уничтожить ракету ЗРК Patriot, которую, как считалось, поразить невозможно. Об этом неоднократно говорили западные эксперты.

        Сообщается, что, нарушив приказ из Вашингтона, небратья подтянули дорогостоящий комплекс противовоздушной обороны к границам Харьковской области, чтобы сбить наш бомбардировщик, который ликвидировал скопления вражеской техники.

        В какой-то момент Patriot выпустил ракету стандарта "Pac-2", что летит со скоростью свыше 4 Махов на дальность 150 км. Отмечается, что из-за большой скорости и малых габаритов никто не пытается её сбить.
        Меры защиты самолётов: дипольные противорадарные отражатели и противоракетные манёвры. Но наши операторы ЗРК "Панцирь-С1" с этим не согласны. Машина засекла "Pac-2" на высоте 17 км: ракета залетела на территорию России на 25 км, по ней открыли огонь. Хоть ракеты нашего комплекса и рассчитаны на высоту поражения 15 км, с третьей попытки бойцам удалось сбить неуловимый американский снаряд,- говорится в сообщении.
        1. Peter1First Ранг пользователя
          Peter1First
          0
          Сегодня, 12:43
          Хорошо, но мало. Если бы таких ПАК-2 насшибали бы штучек 5 -то тогда действительно американцам пришлось бы сливать воду, а пока ещё не закономерность...
      4. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 12:31
        Пока появится новая защита ещё много воды утечёт, поэтому с нашей стороны и со стороны заинтересованных стран (и лиц) следует помочь тем, кто живёт в других странах и борется с мировым гегемоном обозначенными средствами.

        Стеснительность в данном вопросе не к месту. Нужно отбросить ложную скромность и рамки приличия и создать для гегемона такие условия в местах его дислокации во многих странах мира, чтобы он начал носиться как ошпаренный и не чувствовал себя в безопасности за большой лужей. hi
      5. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 12:46
        А что,наличие у дрона ИИ как то изменит физику и механику поведения дрона?Он будет поражать технику бесконтактно?Или,такой дрон будет вообще неуязвим? fool fool Сбить можно что угодно,вопрос только в обнаружении подобного роя
    2. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +3
      Сегодня, 12:20
      "...Мораль сей басни такова, Что зайцы кучей гасят льва",
      1. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        0
        Сегодня, 12:37
        Тут не зайцев опасаются, а конкретного китайского ВПК, который уже что-то похожее делает. А с учетом мощностей китайских предприятий, создать армию дронов штук так на 1000000, которая как саранча уничтожит всё на своем пути -вполне себе реально! Думаю что подобными роями можно например уничтожить целый американский флот на марше, базу ВМС, крупную воинскую часть в районе размещения, крупный аэродром со всем что на нём есть, крупные тыловые хранилища военной техники и боеприпасов и т п...
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          0
          Сегодня, 13:23
          За все налёты и удары по русской территории наши бойцы мстят мощными ударами по самой Украине. Бьют бойцы по стратегическим объектам "страны 404".

          К примеру, Вооружённые силы России ударили по международному аэропорту Винница, в котором находилась армейская ремонтно-восстановительная база. Взрывы также прозвучали в Староконстантинове Хмельницкой области, Харькове и столичном регионе противника, пишут "Два майора".

          Досталось сегодняшней ночью и самому Киеву. В столице, где засел "парень в хаки", прогремели мощные взрывы и хлопки. Работала система воздушной тревоги - на полную мощь работали ЗРК. Уточняется, что по объектам военной инфраструктуры, складам и зенитно-ракетным установкам была нанесена серия точечных ударов целым роем беспилотников русской армии. По всей области была объявлена воздушная тревога.Что интересно, командование Воздушных сил армии "страны У" подтвердило атаку с помощью беспилотников. Судя по сильным взрывам и пожарам, было достаточно много попаданий в цель, но подробности пока нет.
    3. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 12:23
      Наиболее эффективны рои гераней, способные выносить американские производства.
    4. Сергей Колтаков Ранг пользователя
      Сергей Колтаков
      0
      Сегодня, 12:26
      Ваша машина против племён, но не против Великой России, Заблудились ❗❗❗
    5. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      0
      Сегодня, 12:32
      рои дронов с ИИ могут представлять реальную угрозу для огромной американской военной машины

      Да не то, что могут, а представляют.
      Приплыла подводная лодка к берегу, но в нейтральной полосе и запустила рой с ИИ. А там и по технике, и по ЛГБТ полетели птички. Усё война на побережье проиграна. Дальше пойдут терминаторы в глубь страны и все с ИИ превращая металл в жидкий металл.
      А чё такой сценарий возможен при наличии массового производства всех видов дронов.
    6. buslaif Ранг пользователя
      buslaif
      0
      Сегодня, 12:42
      Нет никакого искусственного интеллекта, есть программы,разрабатываемые человеческим интеллектом и его заменить пока никак не возможно.
    7. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      0
      Сегодня, 12:45
      Рои дронов с искусственным интеллектом могут представлять реальную угрозу для американской военной машины

      На сегодняшний день это можно отнести к любой армии мира
      Вообще к любой
      Но - это на сегодня. Простая истина - сначала появляется новая технология, а через какое-то время - защита от неё. Пока мы на стадии внедрения новой технологии - дроны-камикадзе с ИИ
      Ничуть не сомневаюсь, что и защита появится

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