Пресса США: Рои дронов с искусственным интеллектом могут представлять реальную угрозу для американской военной машины
В американской прессе обсуждают потенциальную угрозу для американских войск. Речь идёт о так называемых роях дронов с искусственным интеллектом. Это десятки, а то и сотни, дронов, которые гипотетически могут быть применены одновременно и которые благодаря внедрённому ИИ могут распознавать военнослужащих, бронетехнику, выбирая приоритетные цели.
О такого рода опасности пишет обозреватель Ноа Бресснер в издании Axios. По его словам, рои дронов с ИИ могут представлять «реальную угрозу для огромной американской военной машины».
Бресснер:
Автор также комментирует рассуждения американского отставного адмирала Джеймса Ставридиса. По словам бывшего командующего в составе ВС США, будущие войны могут вестись с использованием сочетания дешёвого оружия, а не только передовых систем, как считалось ранее. И если передовыми система обладают только крупные державы, то для создания дронов не нужна мощная промышленная и инженерная база.
В издании приводится пример украинского вооружённого конфликта, а также пример применения БПЛА йеменскими повстанцами – хуситами.
Axios:
У Пентагона есть программа «Репликатор», которая предполагает создание тысяч автономным систем в течение двух лет «для противодействия китайской армии».
Американский генерал Эрик Курилла в ходе слушаний в сенате США заявил, что именно рои дронов представляют наибольшую, ранее практически не учитываемую, опасность, если говорить о неядерных системах вооружения.
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