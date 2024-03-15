Военный эксперт: На Купянском направлении ВС РФ вклинились в оборону ВСУ в районе села Табаевка

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Военный эксперт: На Купянском направлении ВС РФ вклинились в оборону ВСУ в районе села Табаевка

Российская армия продолжает теснить противника сразу на нескольких направления, постоянно как минимум улучшая положение по линии фронта. Так на Купянском направлении после уничтожения крупного укрепрайона ВСУ в районе села Табаевка, расположенном вблизи с трассой Н-26, проходящей через Купянск на Харьков, российские подразделения вклинились в оборону противника. Об очередных успехах ВС РФ на Харьковском участке фронта в своем телеграм-канале написал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Кроме того, в районе села Стельмаховка, расположенном южнее Табаевки уже на оккупированной киевскими формированиями территории Луганской республики, комбинированными ударами авиации и артиллерии ВС РФ поражена живая сила и техника на двух взводных опорных пунктах ВСУ, сообщает Марочко. Участок трассы Н-26 в районе Табаевки, включая само село, уже контролируется российскими военными.



Судя по карте боевых действий, наши войска скорее всего будут атаковать с флангов в сторону реки Оскол к югу от Купянска. В это случае, дабы не оказаться в полуокружении, оборона ВСУ может сместиться к реке. Ближе всего к Купянску ВС РФ продвинулись на северо-западе, встречные бои продолжаются в селе Синьковка, от которого до города по прямой около пяти километров.



Интересную информацию о положении дел у украинских боевиков в районе Купянска накануне опубликовали российские каналы. От Харьковского подполья продолжают поступать сообщения о согласованном и активном выкуривании боевиков ВСУ из опорных пунктов. Так укровоины самовольно покинули свои укрытия недалеко от населенных пунктов Петропавловка, Подолы, Куриловка, Ковшаровка и Новоосиново в результате пожаров, «неожиданно и без причин» возникших рядом с их позициями. Все эти н .п. расположены как раз к северо-востоку от Купянска и в районе возможного наступления ВС РФ от Табаевки.

Помимо этого, в Куриловке с помощью подложенного горящего камыша был произведен поджог помещений, в которых квартировались украинские военнослужащие, что соответственно вынудило их покинуть обжитые позиции. С мест сообщают, что местные партизаны активизировали свою деятельность в целях создания благоприятных условий для освобождения Харькова и Купянска российскими войсками, пишет телеграм-канал «Сварщики».

О самовольном оставлении позиций боевиками ВСУ пишет и Марочко. По его данным, накануне на Сватовско-Кременском участке в ходе непродолжительного контактного боя в районе населенного пункта Терны украинские боевики численностью до отделения покинули позицию и сбежали в ближайшую лесополосу. Задерживаться здесь укровоины не собирались и попытались уйти дальше в тыл, при этом старательно обходя позиции своих сотоварищей. Аэроразведка ВС РФ отследила перемещение беглецов, после чего они были «наказаны» за дезертирство российскими артиллеристами.
  • Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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3 комментария
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  1. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    0
    Сегодня, 12:57
    Нужно нам растягивать фронт,немедленно начав наступление в Сумской области!
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 13:01
      Срочно телефонируйте в генштаб!
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      0
      Сегодня, 13:04
      Да вообщем то и сейчас фронт по длине не маленький, с разной интенсивностью с нашей стороны.
      Скорей всего нужно комбинировать атаки на фронте с такими же атаками в тылу, а также напрягать супостата, оказывая помощь другим странам мира воюющим с блоком НАТО и США. soldier

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