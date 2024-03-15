Уничтожение одним бойцом ВС РФ группы боевиков ВСУ попало в кадр

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Уничтожение одним бойцом ВС РФ группы боевиков ВСУ попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение одним бойцом российской армии целой группы боевиков киевского режима. Кадры были сняты беспилотником объективного контроля на одном из приграничных участков Белгородской области, где украинские диверсанты при поддержке бронетехники пытались прорваться на территорию Российской Федерации.

Российский боец, чтобы уничтожить группу военнослужащих украинского ГУР, в полный рост приблизился к окопу, в котором находились диверсанты, после чего метким броском гранаты обезвредил находившихся там боевиков, что дало возможность уничтожить группу, значительная часть которой была убита либо получила ранения. Подобные примеры героизма российских бойцов нередки, однако не так часто удается их зафиксировать при помощи средств объективного контроля.






По данным МО РФ, общие потери ВСУ, за три дня попыток прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской областей составили около полутора тысяч боевиков (около 500 из которых - безвозвратные), также уничтожено по меньшей мере 18 танков, и 23 боевые бронированные машины противника.

Атака сил украинского ГУР на приграничные территории России не имеет никакого военного смысла и осуществляется исключительно в медийных целях, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране во время президентских выборов. Украинские диверсанты также высадились с вертолетов в центре села Козинки, однако были уничтожены российским спецназом.

  • Минобороны России
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14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 13:07
    — "И один в поле воин,если ты по-русски скроен!" ...
    1. Stranger03 Ранг пользователя
      Stranger03
      +4
      Сегодня, 13:10
      Но судя по видео там бойцов около десятка, от гранаты один 200, один или двое ранены. Но никак не всех положил.
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +1
        Сегодня, 13:17
        Одного со ствола положил.
        1. Stranger03 Ранг пользователя
          Stranger03
          0
          Сегодня, 13:33
          Это все замечательно, боец молоток, что так сориентировался, вопросов к нему нет. Но в статье написано дословно
          запечатлено уничтожение одним бойцом российской армии целой группы боевиков

          Тут скорее вопрос к тому, кто написал заметку.
      2. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        0
        Сегодня, 13:41
        Примерно так. Только я не понимаю, специально для эти целей есть "тюльпан" и к нему корректируемый "смельчак" весом почти 250кг. Беспилотник (есть) видит, наводит и при прилете "смельчака" в эту траншею, вряд-ли от этого десятка здоровым кто-то останется.
    2. Hoc vince Ранг пользователя
      Hoc vince
      +2
      Сегодня, 13:15
      И один в поле воин, если он по-русски скроен!
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:35
      Ни кто круче Поддубного не прокомментировал действия бойца: В результате броска гранаты, в окопе ОБРАЗОВАЛИСЬ убитые и раненые! goodПришлось проверять,да действительно он это написал.
  2. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    -6
    Сегодня, 13:11
    Главное - иметь 10 (или 100) заводов аккумуляторов.
    Уже не патронные и ракетные заводики.
    Прогресс прошел мимо знаменки, да и мимо минпромторга.
    Догоним?
    А опередим супостата в гонке не вооружений, а игрушек?
    1. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 13:23
      Вроде производят у нас литиевые аккумуляторы
  3. Громовик Ранг пользователя
    Громовик
    +7
    Сегодня, 13:14
    Такое ощущение, что они его за своего приняли - ходят у себя по окопу спокойно, вот он и воспользовался удачно. Молодец, для этого ещё и хладнокровие нужно
  4. даэтоя Ранг пользователя
    даэтоя
    +2
    Сегодня, 13:20
    парни берегите себя. ваша жизнь нам дороже хоть 1000 жизней рагулья
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 13:26
      Вот прям самый правильный коммент к ситуации, которую показали выше. Или Вы троллите?
      Парни, забейте на то чему учили отцы-командиры, действуйте как удобно!
      1. даэтоя Ранг пользователя
        даэтоя
        0
        Сегодня, 13:38
        не думаю что уместен троллинг в данном контексте
  5. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 13:24
    Цирк с "диверсантами" в Белгородской области не перестает удивлять. Основные диверсанты давно уже на территории Российской Федерации под видом несчастных беженцев, бизнесменов и прочих патриотов "советской памяти". laughing

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