Уничтожение одним бойцом ВС РФ группы боевиков ВСУ попало в кадр
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение одним бойцом российской армии целой группы боевиков киевского режима. Кадры были сняты беспилотником объективного контроля на одном из приграничных участков Белгородской области, где украинские диверсанты при поддержке бронетехники пытались прорваться на территорию Российской Федерации.
Российский боец, чтобы уничтожить группу военнослужащих украинского ГУР, в полный рост приблизился к окопу, в котором находились диверсанты, после чего метким броском гранаты обезвредил находившихся там боевиков, что дало возможность уничтожить группу, значительная часть которой была убита либо получила ранения. Подобные примеры героизма российских бойцов нередки, однако не так часто удается их зафиксировать при помощи средств объективного контроля.
По данным МО РФ, общие потери ВСУ, за три дня попыток прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской областей составили около полутора тысяч боевиков (около 500 из которых - безвозвратные), также уничтожено по меньшей мере 18 танков, и 23 боевые бронированные машины противника.
Атака сил украинского ГУР на приграничные территории России не имеет никакого военного смысла и осуществляется исключительно в медийных целях, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране во время президентских выборов. Украинские диверсанты также высадились с вертолетов в центре села Козинки, однако были уничтожены российским спецназом.
- Минобороны России
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