Зеленский ждёт от Сырского новое контрнаступление на май, на Банковой хотят использовать его для информационной компоненты на международной арене. Офис президента хочет сделать вопрос войны главным в президентской избирательной кампании в США, чтобы администрация Байдена была привязана к результатам на фронте и зависала от Украины

Несмотря на большие потери и тяжелое положение на ряде направлений, Зеленский намерен начать новое контрнаступление. А поскольку новый главком ВСУ Сырский полностью подконтролен офису президента, оно состоится. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник на Банковой.По информации источника, Зеленский требует начать контрнаступление уже в мае, а это значит, что будет повторен прошлогодний сценарий с концом весны - началом лета. При этом не исключено, что и направление будут выбрано тоже, поскольку обороняющиеся в районе Работино - Вербовое российские войска осуществляют непрерывное давление на ВСУ уже длительное время и сильно подустали. К тому же, по последним данным, Сырский начал ротацию подразделений на запорожском направлении, убирая потрепанные и вводя свежие бригады.Главная цель данного контрнаступления политическая, как и в прошлом году Зеленский хочет поддержать Байдена своими "победами", чтобы тот выиграл выборы. Приход к власти Трампа грозит Киеву прекращением финансирования со стороны США. Так что украинские военные снова будут умирать во славу Америки.- пишет ТГ-канал "Резидент".Будем надеяться, что все планы Зеленского уже давно на столе нашего Генштаба, так что новое контрнаступление сюрпризом для нас не будет.