Украинский ТГ-канал: Зеленский требует от главкома ВСУ Сырского нового контрнаступления

12
Украинский ТГ-канал: Зеленский требует от главкома ВСУ Сырского нового контрнаступления

Несмотря на большие потери и тяжелое положение на ряде направлений, Зеленский намерен начать новое контрнаступление. А поскольку новый главком ВСУ Сырский полностью подконтролен офису президента, оно состоится. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник на Банковой.

По информации источника, Зеленский требует начать контрнаступление уже в мае, а это значит, что будет повторен прошлогодний сценарий с концом весны - началом лета. При этом не исключено, что и направление будут выбрано тоже, поскольку обороняющиеся в районе Работино - Вербовое российские войска осуществляют непрерывное давление на ВСУ уже длительное время и сильно подустали. К тому же, по последним данным, Сырский начал ротацию подразделений на запорожском направлении, убирая потрепанные и вводя свежие бригады.



Главная цель данного контрнаступления политическая, как и в прошлом году Зеленский хочет поддержать Байдена своими "победами", чтобы тот выиграл выборы. Приход к власти Трампа грозит Киеву прекращением финансирования со стороны США. Так что украинские военные снова будут умирать во славу Америки.

Зеленский ждёт от Сырского новое контрнаступление на май, на Банковой хотят использовать его для информационной компоненты на международной арене. Офис президента хочет сделать вопрос войны главным в президентской избирательной кампании в США, чтобы администрация Байдена была привязана к результатам на фронте и зависала от Украины

- пишет ТГ-канал "Резидент".

Будем надеяться, что все планы Зеленского уже давно на столе нашего Генштаба, так что новое контрнаступление сюрпризом для нас не будет.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    12 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Федор Соколов Ранг пользователя
      Федор Соколов
      0
      Сегодня, 13:02
      Шо опять? Скачки на граблях национальная украинская забава.
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Сегодня, 13:15
        Лет 15-20 тому нарышкин завербовал зелю. За кулисами квн.
        Опохмелил и теперь дергает того с планами, за вовремя поднесенную стопку самогона
        1. Южноукраинец Ранг пользователя
          Южноукраинец
          0
          Сегодня, 13:29
          Цитата: антивирус
          Лет 15-20 тому нарышкин завербовал зелю

          Наш источник сообщает, что российским спецслужбам кто-то слил, не только кейс «внезапной» атаки ВСУ/ГУР на российские территории, когда украинцев на границе ждали и нанесли огромный урон. Фактически была ловушка.
          Но ещё россиянам слили подготовку массового налёта беспилотников на Москву 15-19 марта. Это по задумке Офиса Президента и ставки Зеленского, должно быть «красочным завершением» кейса.
      2. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 13:30
        А тем временем.

        Как гром среди ясного неба для "страны У" прогремело решение бундестага отклонить поставку Taurus в Незалежную. Более того, в правящей партии Германии призвали "заморозить" войну."Я думаю, нам следует сконцентрироваться на более важных вещах. Почему другие страны ЕС не могут предоставить больше средств после всех своих заявлений? Не пора ли нам не только говорить о том, как вести войну, но и подумать, как заморозить войну, а затем и положить ей конец? В октябре 2022 года власти США опасались применения ядерного оружия на Украине. Это должно заставить нас задуматься", - заявил во время дебатов по поводу передачи Taurus лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених.Как пишет Bild, политик среди прочего похвалил канцлера страны Олафа Шольца за "ответственность, благоразумие и баланс".

        Между тем поддержка может не поступить и со стороны США. Так, зампредставителя Пентагона Сабрина Сингх указала, что последний выделенный пакет экстренной помощи Киеву на 300 млн долларов был "уникальный" и, возможно, уже не повторится. А всё оттого, что Штатов для этого попросту нет ресурсов - нужно восполнять собственные запасы.Если так, то уже выделенного пакета помощи Киеву хватит всего на пару недель.


        https://dzen.ru/a/ZfPeVk2FPk41UWvy
      3. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 13:34
        Главком вошёл в кабинет президента и остановился, ожидая приглашения сесть.
        Приглашение не последовало.

        Президент поднял глаза на вошедшего главкома и как-то совсем отрешённо произнёс - "Ну как там у нас дела?".
        "Всё отлично, пан президент. Наши воины бьются как львы, всего хватает и в избытки, все сыты, обуты, одеты и не знают ни в чём отказа, но есть одно "но" - выпалил главком пока его не успел перебить президент.
        "Какое ещё "но" - взвился в истерике президент и главком увидел как у президента на краях губ появилась пена.

        "Нужна ротация частей, для замены свежими на фронте для организация нового наступления" - отчеканил главком и как по команде "Смирно" уставился в потолок, чтобы не видеть обезумевшего вида президента.
        "Какая к едрене-фене ротация" - заорал президент в исступлении, - "Никакой ротации, всех на фронт для усиления, включая баб, подростков и стариков. Мне нужен результат хоть кратковременный, хоть медийный, главное чтобы спонсоры постоянно верили в нас и подконтрольное население постоянно было на взводе и не расслаблялись."

        "Есть" - ответил главком и добавил "Разрешите идти?".
        "Разрешаю" - в ответ произнёс устало президент и в догонку главкому добавил - "Да, скажите моей секретарше, чтобы ещё порцию принесла мне и никого ко мне не пускала до вечера. Устал я от приёмов."
        Часы на столе в это время пробили ровно 10 часов утра. bully
      4. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        Сегодня, 13:39
        А как же министр ОБОРОНЫ ?Не хочет быть причастным к НАПАДЕНИЮ?
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 13:02
      «При этом не исключено, что и направление будут выбрано тоже» —

      — И результат тот же ...
    3. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 13:07
      Имею сказать, таки:Белого конячка жидо бандер фюреру, коксу , шашку, конячке - ведро шампанского и вперёд со скачками в контрнаступление вместе со всем майданом и майданутыми !
    4. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      Сегодня, 13:15
      Как говорится: "встретились два идиочества - Зеленский и Сырский". Один другого стоит, а народ утилизируется. request
    5. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 13:22
      Шикарный полёт мысли эксперта, вот реально не каждый так сможет. Подменять собой внутреннюю повестку в США с вопроса о границе, на ситуацию вна Украине.
    6. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +1
      Сегодня, 13:27
      У них нет другого выхода. Если наша армия и дальше будет неспешно двигаться вперед, то фронт рано или поздно обвалится и Украина проиграет просто ввиду окончания ресурсов.
      1. Иван Иванов_36 Ранг пользователя
        Иван Иванов_36
        0
        Сегодня, 13:36
        А если идти в наступление, фронт может еще быстрее обвалится. Хрен не слаще редьки.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»